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Штурмовик Су-25 ВВС Азербайджана разбомбил армянскую позицию, а второй бомбой добил всех, кто прибежал на помощь раненым. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

31 октября штурмовик Су-25 ВВС Азербайджана нанес бомбовый удар по позициям армии Армении и уничтожил большое количество живой силы противника в окопах и подземных убежищах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись бомбового удара опубликовало министерство обороны Азербайджана.

На записи видно атаку на бойцов армии Армении на трех позициях. На одной из них была произведена повторная атака. В результате второго удара были убиты все, кто пришел на помощь раненным вследствие первой атаки.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Беспилотники "Байрактар" и квадрокоптеры "Каргу" армии Азербайджана уничтожили 8 армянских орудий. ВИДЕО

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Топ комментарии
+44
Молодцы азербайджанцы, Так нужно наказывать армянских террористов и бандитов, освобождая свою землю.
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02.11.2020 10:34
+40
А , мне хачей не жалко. Они с 14-го украинцев хоть раз пожалели , когда в ООН голосуют по указке Кремля ? Терпилы-подхуйловники
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02.11.2020 11:11
+39
Кто то ж Хачятурянам втирает , что это ихняя земля , Штурмовик Су-25 ВВС Азербайджана разбомбил армянскую позицию, а второй бомбой добил всех, кто прибежал на помощь раненым - Цензор.НЕТ 2940 а они так фанатично лезут под Байрактеры Штурмовик Су-25 ВВС Азербайджана разбомбил армянскую позицию, а второй бомбой добил всех, кто прибежал на помощь раненым - Цензор.НЕТ 2694 Пашинян , уводи людей пожалей молодежь Штурмовик Су-25 ВВС Азербайджана разбомбил армянскую позицию, а второй бомбой добил всех, кто прибежал на помощь раненым - Цензор.НЕТ 4127
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02.11.2020 10:35
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Страница 3 из 3
Техніка в арів скінчилася, тепер дрони перейшли на піхоту окупантів. Слава Азербайджану, що тут ще скажеш!
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02.11.2020 11:16 Ответить
Навіки слава ! І смерть окупантам !
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02.11.2020 11:22 Ответить
Все,кто приходит с оружием на чужую землю,будьте готовы стать просто удобрением.
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02.11.2020 11:17 Ответить
Тільки так можно звільнити свої теріторії.
Покажіть це відео вовкє янєлоху.... тай Петру "атаману" теж би не завадило подивитись.
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02.11.2020 11:17 Ответить
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Хряк зайнятий: бабло рахує. А янелоху спочатку енурез потрібно вилікувати.
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02.11.2020 11:43 Ответить
У Армян кацапське озброєння і палками проти ******** зброї нічого не поробиш,вчиться штабні хомчацкі щури воювати за свої землі окуповані ордою мокшанською
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02.11.2020 11:20 Ответить
тю, у щурив совсем другие задачи, и они уже давно научены
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02.11.2020 11:26 Ответить
Щось якісь окопи в вірменів не такі як слід, прямі, не захистять від вибуховой хвилі. Та ще коли вони бачать погрозу з повітря, всі біжать в один бліндаж замість розосередження по окремих схованках. Хто їх там навчав? Вірменське радіо?
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02.11.2020 11:51 Ответить
Це окопи, що вириті машиною.
Із космосу видно, що увесь Карабах у такий спосіб перекопаний.
В горах рити лопатою проблемно.
Сєпари на Донбасі, наприклад, із самого початку рили зигзагоподібні.
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02.11.2020 16:56 Ответить
як користатись мізками, то можна і машиною робити все як слід, а не як якомусь ... заманеться
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02.11.2020 17:07 Ответить
А що можуть знать про справжню війну вчорашні школярі? Особливо, якщо їх діди і батьки в армії були хліборізами, кухарями і каптьорами?
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02.11.2020 21:25 Ответить
Аллах Акбар!
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02.11.2020 11:22 Ответить
прям арофобию азеры арофобию затеяли, так и до ароцида недалеко, доиграетесь Штурмовик Су-25 ВПС Азербайджану розбомбив вірменську позицію, а другий бомбою добив усіх, хто прибіг на допомогу пораненим - Цензор.НЕТ 6611
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02.11.2020 11:23 Ответить
смерть сасатєлям *****!
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02.11.2020 11:24 Ответить
армяне такое как лет на 50 в прошлом веке еще - ни броников ни у кого, ни каски нормальной. кросы калаш и побежал. нахер вы окопов накопали если с воздуха вообще никак не прикрыты? ну цирк реально. даже не афганские обезьяны
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02.11.2020 11:28 Ответить
Ти зустрічався з пушту в горах, що з такою зневагою про них відгукуєшся?
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04.11.2020 13:20 Ответить
Після першого удару - поранених там вже не було , тільки вбиті. Підбігли до воронки десяток зівак - котрі теж були вбитими вже другим ударом. Що повинне ще статися, щоб вірменські бойовики почали не скупчуватись , а роззосереджуватись під час повітряних атак? Окопи вірмен - це не окопи, якісь канавки . Невже за місяць війни не можна було їх поглибити та укріпити? Чи взяти в руки лопату - це неприйнятно для "найдревнішої " нації?
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02.11.2020 11:29 Ответить
" Чи взяти в руки лопату - це неприйнятно...". Особисто знав такого ару, одного разу він навіть пальці собі порізав щоб не працювати.
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02.11.2020 11:45 Ответить
вони кашевари та каптерщики генетично
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02.11.2020 11:55 Ответить
Ну, це в Радянській Армії. Я не схильний недооцінювати противника. Таке ставлення може дуже дорого коштувати самому. В 90-ті вони себе показали досить непогано за підтримки кацапів. Та й зараз треба мати яйця щоб воювати з технологічно переважаючим ворогом.
Азербайджанці маючи досвід жорстоких поразок 90-х років дуже добре готувалися, переоснащувалися та перебудовували військо. Тому і виглядають зараз вражаюче, порівнянно з вірменами, які спочивали на лаврах минулих перемог і згаяли час для модернізації.
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02.11.2020 12:31 Ответить
В 90-е воевали кацапы. Армяне потом ходили добивали раненых на поле боя. Есть множество воспоминаний как со стороны выживших азербайджанцев, так и со стороны псковских десантников, которые тогда ещё не скурвились окончательно и для них это было неприемлемое поведение. А кацапы тогда на две головы были выше и по выучке, и по вооружению, они спокойно могли вообще весь Азербайджан захватить. Но команды не было. России уже тогда было выгодно не гасить конфликт, а только подливать бензина в костер.
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03.11.2020 04:31 Ответить
за то что совковые войска были незамедлительно выведены(читай,выдворены) из Азербайджана в короткий срок после падения ссср (1992) за активное "ихтамнетство" министр обороны рфии паша мерседес прямо заявил нашему тогдашнему президенту "мы вас умоем кровью в карабахе"...Что они и сделали..Тогда нас искупали в крови..Опустили ниже плинтуса во всех гасабских медиа-у всех был негатив именно к азербайджанцам,кто жил в то время-помнит.И прекращения огня тогда рфия добилась угрозами именно тогда,когда мы уже организовались и начали гнать хаев..
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03.11.2020 06:44 Ответить
2 раза в одну воронку...
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02.11.2020 11:33 Ответить
теж перша думка...
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02.11.2020 14:58 Ответить
Так управляемыми боеприпасами можно в одну точку долбить хоть до бесконечности. Точность - метр, а воронка - метров пять.
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03.11.2020 04:32 Ответить
Так то я насчет дидываивали...
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03.11.2020 09:01 Ответить
дидываивали в совсем других условиях. Диды сбросили на Берлин 67 тысяч тонн бомб, две тысячи железнодорожных вагонов, а немецкие войска всё равно были в состоянии оказывать сопротивление. 67килотонн тротилового эквивалента - это была бы отличная ядерная бомба.
А в современных условиях все решает точность. Управляемая ракета с Байрактара несет заряд всего 4 кг взрывчатки, а по эффективности поражения одиночной цели примерно равна двум пакетам РСЗО "Град", потому что из сотни снарядов только у одного есть шансы поразить цель, остальные разлетятся по округе. Но вот лупить по городам "Градами" - милое дело, кацапы вон Грозный совсем с землей сравняли в первую чеченскую.
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03.11.2020 17:50 Ответить
Война все больше становится реалити-шоу. Выгоды от просмотров превышают выгоду от куска завоёванной земли.
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02.11.2020 11:39 Ответить
Все вірно...Але дивує запит "гомосапієнсів" на такі шоу...включно і зі мною напевне...)
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02.11.2020 12:49 Ответить
Власти США прорабатывают вопрос размещения в Нагорном Карабахе миротворческих сил из стран Скандинавии, сообщил помощник главы Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

Выступая перед представителями армянской диаспоры в Лос-Анджелесе, он заявил, что любого рода посредничество или миротворчество Турции являются неудачной инициативой для Соединенных Штатов, а также для Армении.
По его словам, воюющим сторонам следует согласиться на размещение скандинавских миротворцев.
«Мы работаем с правительствами скандинавских стран над вопросом формирования миротворческих сил, которые можно было бы разместить в регионе для поддержания режима прекращения огня»
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02.11.2020 11:47 Ответить
Глубочайшая скандинавская озабоченность.
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02.11.2020 11:53 Ответить
"Найкращі" миротворці з Нідерландів, згадайте Сребреницю.
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02.11.2020 17:07 Ответить
Дрон наводить , СУ іпашить , добра робота ! КрасавцИ !
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02.11.2020 11:51 Ответить
Ну вот кто их держит на чужой земле??? Были бы дома, были бы живы, здоровы.
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02.11.2020 12:11 Ответить
Чужая война со стороны выглядит дико и бессмысленно.
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02.11.2020 12:16 Ответить
Как в тире.
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02.11.2020 12:19 Ответить
Ось вам і розмови про застарілі пілотовані апарати... Головне, чи можна літальний апарат адаптувати до ******** вимог ведення бойових дій. В теорії, за умов придушення ПВО ворога, навіть ІЛ-2 чи ПО-2 дообладнаний ********* засобами міг би виконувати відповідні бойові завдання. Тільки не сприймайте це, як рекомендацію, маємо більш ******* апарати.
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02.11.2020 12:21 Ответить
Розумна людина дивлячись на всі події, які відбуваються на Південному Кавказі аналізувала б причини та наслідки і відносила все це на себе, порівнюючи власну армію та армію свого противника. Часу у нас мало просто спостерігати, як в кіно. Наш ворог теж дивиться на всі ці події і вивчає все що, відббувається аби застосувати данні практики проти нас.
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02.11.2020 12:38 Ответить
Такий сидиш в окопі,гортаєш телефон...і тут карма прилітає...а за нею ще одна...комусь горе,комусь піднесення патріотизму за звільнення своїх територій,а комусь просто відео...
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02.11.2020 12:55 Ответить
Байрактар с Атомной бомбой
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02.11.2020 13:00 Ответить
Кардашьян и Симоньян ещё нарожают.
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02.11.2020 13:04 Ответить
Не знаю: стоит ли азербайджанцам хвастаться этими кадрами. Ведь это гибель людей.
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02.11.2020 13:13 Ответить
Війна на якій не гинуть люди? Намагаюсь пригадати і не можу.
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02.11.2020 13:18 Ответить
Это не хвастовство, а предостережение для других армян, которых гонит на убой Пашинян. Возможно кто-то из них сделает выводы и сохранит свою жизнь.
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02.11.2020 13:26 Ответить
Вот где реально нужно соблюдать дистанцию!
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02.11.2020 13:14 Ответить
как они его не збили онже низко летит
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02.11.2020 13:28 Ответить
Скорее всего это с дрона - разведчика видео.
Подсветили лазером позицию а Су-25 сбросил корректируемую бомбу.
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02.11.2020 18:19 Ответить
Там оптика в дронах хорошая, он летит на высоте около километра над поверхностью. Стрелковым оружием на такую высоту не достать, нужно минимим что-то типа ЗУ23, и они были у армян. Но то ли уже выкосили беспилотники, то ли на весь фронт не хватает, то ли уже нет боеприпасов.
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03.11.2020 04:44 Ответить
вон галустян побежал какуляма Штурмовик Су-25 ВПС Азербайджану розбомбив вірменську позицію, а другий бомбою добив усіх, хто прибіг на допомогу пораненим - Цензор.НЕТ 3871
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02.11.2020 13:29 Ответить
И правильно сделал. Нечего играть в "благородство" с оккупантами. Уничтожать их всеми силами, всеми доступными средствами, при каждой возможности. Ибо чем меньше их будет, тем ближе победа. Тем более, воюют-то они не за своё- пытаются сохранить украденное. Пусть думают, а стоит ли оно такого количества человеческих жизней?

Неправильный заголовок.
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02.11.2020 13:33 Ответить
Одне зауваження: а до чого у заголовкі вказаний штурмовик СУ-25? Судячи з відео, працював БПЛА (стаціонарність зйомки).
Як мінімум - ударний безпілотник, як максимум - розвідник-корегувальник.
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02.11.2020 15:00 Ответить
Снимал беспилотник. А ракеты прилетали со стороны.
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02.11.2020 17:20 Ответить
згоден.
Тоді до чого "бомби, що скидав штурмовик Су-25"?. Це питання не до Вас, а до редакторів..
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03.11.2020 10:51 Ответить
В Карабахе уничтожен замкомандующего сепаратистов Артур Саркисян

Заместитель командующего «Армией обороны НКР» полковник Артур Саркисян и один из командиров полковник Сергей Шакарян числятся в списке погибших.
В понедельник армянская сторона распространила новый список погибших военнослужащих в боях с азербайджанскими подразделениями в зоне карабахского конфликта из 11 человек.https://minval.az/news/124051750
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02.11.2020 15:36 Ответить
Шой-то сумнєнія у мене, що то були звичайні бомби і штурмавік.
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02.11.2020 17:25 Ответить
Так бы рашесепарню шинковать. При Порошенко все шло к подобному сценарию.. Но зестадо устало от войны.
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02.11.2020 17:51 Ответить
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Ага. При Параженке все шло к тому, что Свынарчуки озолотятся. Впаривать в шесть раз дороже закупочной цены свои родным ВСУ хлам неизвестного происхождения - это надо уметь. А таки щыри патриоты, аж сльозы навертаються на очи.
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02.11.2020 18:53 Ответить
Harib Da Так впарь дешевле или покажи где есть...))
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02.11.2020 19:11 Ответить
А зачем мне впаривать? Что я еще должен ещё был сделать для соевых дегенератов? Может суперпатриотчной власти Петра стоило за пять лет построить завод по производству запчастей для советской техники? Или это высшая математика? Или достаточно украинскому народу Томоса привезти и ***** злякаецця?
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02.11.2020 19:35 Ответить
При твоем петрушке все шло к стагнации под радужные патриотические сказки про перемогу .
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02.11.2020 20:57 Ответить
Зато наразі все летить у жо....
Стагнація це ж так погано! Куди краще клоунська жо.... на яку ви всі фапаєте, малароси
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03.11.2020 11:00 Ответить
Ну так їжте, сьорбаючи кров своїх дітей, та відхаркуючи "аби не Порошенко".
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02.11.2020 19:12 Ответить
Ага, усе пропало. Якщо не Патрашенко, то ***** нападе...
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02.11.2020 19:31 Ответить
та воно дурне, не тямить шо меле
йому аби завжди свиня з телевізора на параді верещала,
а як нема- психоз, ломка
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02.11.2020 20:21 Ответить
Так надо было Украине воевать в 2014 году, бить по колоннам заходящей из России техники. "Добровольцы" плодились от безнаказанности. А так, если за ночной марш подорвано пару грузовиков с бойцами, пяток танков и БМП, да пару заправщиков для впечатления - через неделю все свалили бы уже обратно, да пошли громить свои военкоматы. Уже давно все было бы тихо.
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02.11.2020 19:46 Ответить
Так надо было Украине воевать в 2014 году


Чем? Баґабаном?
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02.11.2020 21:11 Ответить
КБ "Луч" уже в 2014 году производило беспилотник "Сокол-2". Таких "камикадзе" с боеголовкой от РПГ-7 надо было сделать 1000 штук, быстро, за месяц. Напрячься и сделать. Если такая хрень с кумулятивной головкой попадает в двигательный отсек танка - это уже не танк. Просто нужна была воля государственных мужей, одних заставить быстро и хорошо работать, а других - раскошелиться.
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02.11.2020 22:04 Ответить
Жалко, что Зеленский был в 2014 году занят и не стал государственным мужем...
А так бы... да...
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02.11.2020 23:30 Ответить
Який ти вумний, ти чі не в Україні живеш? Не бачив армію України 2014 рока?
Як що б не добровольці, сєпари дійшли б до Полтави за два тижні з Донецька.
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02.11.2020 23:39 Ответить
тю...я ще років 15 тому намагався допомогти українським конструкторам ...безробінім знайти спонсорів для фінансування виробництва дронів..намагались тоді зацікавити прикордонслужбу, пожежних, лісгосп...військових...Розказували що за дронами майбутнє...але нікому було не цікаво і не потрібно...не знаю чи ще живі ті конструктори
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04.11.2020 00:05 Ответить
А чому нам все це показують?В народі говорять чим менший член тим більший автомобіль.
Адже нащі ВСУ фрігідні.
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02.11.2020 20:15 Ответить
Я так, блть, сейчас тараканов уничтожаю...
Соседи, засранцы, подарки делают. Но, думаю, победа за мну...
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02.11.2020 21:09 Ответить
Який Су 25 ?

Су 25 на одному місці не зависає, це дрон ударний.
Арменія виводь своїх вояків з Нагорного Карабаху, збереги їм життя - їх б'ють як дітей малих Штурмовик Су-25 ВПС Азербайджану розбомбив вірменську позицію, а другий бомбою добив усіх, хто прибіг на допомогу пораненим - Цензор.НЕТ 7177
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02.11.2020 23:36 Ответить
Насколько я понимаю, кацапы изучив опыт этой войны серьезно вложатся в разработку своих ударных БПЛА и ПВО по борьбе с ними, а вот что сделаем по этому поводу мы???
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03.11.2020 00:27 Ответить
Заглянемо в очі х#ла і побачимо там "мир" (((
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03.11.2020 00:53 Ответить
И, если нужно, станем перед ним на колени раком.
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03.11.2020 01:11 Ответить
И не надо, достаточно Турции поставлять двигатели и комплектующие для безпилотников!
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03.11.2020 10:14 Ответить
Направду,як не все так безхмарно, як ви кажете. Наприклад, за всю історію співіснування не зафіксовано спільного шлюбу китайців та киргизів та й вірмен з турками, а це, погодьтеся - показник "терпимости" між націями.
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04.11.2020 13:15 Ответить
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