Штурмовик Су-25 ВВС Азербайджана разбомбил армянскую позицию, а второй бомбой добил всех, кто прибежал на помощь раненым. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество
31 октября штурмовик Су-25 ВВС Азербайджана нанес бомбовый удар по позициям армии Армении и уничтожил большое количество живой силы противника в окопах и подземных убежищах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись бомбового удара опубликовало министерство обороны Азербайджана.
На записи видно атаку на бойцов армии Армении на трех позициях. На одной из них была произведена повторная атака. В результате второго удара были убиты все, кто пришел на помощь раненным вследствие первой атаки.
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+44 Хома Брут 42549717
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+40 Инна Bittersweet
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+39 Yakov Nemo
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Покажіть це відео вовкє янєлоху.... тай Петру "атаману" теж би не завадило подивитись.
Із космосу видно, що увесь Карабах у такий спосіб перекопаний.
В горах рити лопатою проблемно.
Сєпари на Донбасі, наприклад, із самого початку рили зигзагоподібні.
Азербайджанці маючи досвід жорстоких поразок 90-х років дуже добре готувалися, переоснащувалися та перебудовували військо. Тому і виглядають зараз вражаюче, порівнянно з вірменами, які спочивали на лаврах минулих перемог і згаяли час для модернізації.
А в современных условиях все решает точность. Управляемая ракета с Байрактара несет заряд всего 4 кг взрывчатки, а по эффективности поражения одиночной цели примерно равна двум пакетам РСЗО "Град", потому что из сотни снарядов только у одного есть шансы поразить цель, остальные разлетятся по округе. Но вот лупить по городам "Градами" - милое дело, кацапы вон Грозный совсем с землей сравняли в первую чеченскую.
Выступая перед представителями армянской диаспоры в Лос-Анджелесе, он заявил, что любого рода посредничество или миротворчество Турции являются неудачной инициативой для Соединенных Штатов, а также для Армении.
По его словам, воюющим сторонам следует согласиться на размещение скандинавских миротворцев.
«Мы работаем с правительствами скандинавских стран над вопросом формирования миротворческих сил, которые можно было бы разместить в регионе для поддержания режима прекращения огня»
Подсветили лазером позицию а Су-25 сбросил корректируемую бомбу.
Неправильный заголовок.
Як мінімум - ударний безпілотник, як максимум - розвідник-корегувальник.
Тоді до чого "бомби, що скидав штурмовик Су-25"?. Це питання не до Вас, а до редакторів..
Заместитель командующего «Армией обороны НКР» полковник Артур Саркисян и один из командиров полковник Сергей Шакарян числятся в списке погибших.
В понедельник армянская сторона распространила новый список погибших военнослужащих в боях с азербайджанскими подразделениями в зоне карабахского конфликта из 11 человек.https://minval.az/news/124051750
Стагнація це ж так погано! Куди краще клоунська жо.... на яку ви всі фапаєте, малароси
йому аби завжди свиня з телевізора на параді верещала,
а як нема- психоз, ломка
Чем? Баґабаном?
А так бы... да...
Як що б не добровольці, сєпари дійшли б до Полтави за два тижні з Донецька.
Адже нащі ВСУ фрігідні.
Соседи, засранцы, подарки делают. Но, думаю, победа за мну...
Су 25 на одному місці не зависає, це дрон ударний.
Арменія виводь своїх вояків з Нагорного Карабаху, збереги їм життя - їх б'ють як дітей малих
на коленираком.