Штурмовик Су-25 ВВС Азербайджана разбомбил армянскую позицию, а второй бомбой добил всех, кто прибежал на помощь раненым. ВИДЕО

31 октября штурмовик Су-25 ВВС Азербайджана нанес бомбовый удар по позициям армии Армении и уничтожил большое количество живой силы противника в окопах и подземных убежищах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись бомбового удара опубликовало министерство обороны Азербайджана.

На записи видно атаку на бойцов армии Армении на трех позициях. На одной из них была произведена повторная атака. В результате второго удара были убиты все, кто пришел на помощь раненным вследствие первой атаки.

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