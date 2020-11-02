"По-русски, пожалуйста. Я с России. Я по-украински не очень понимаю", - в Николаеве полиция сообщила о подозрении квартирным ворам, совершившим более 50 краж. ВИДЕО+ФОТО
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Николаевские полицейские и КОРД задержали группировку аферистов-квартирных воров по подозрению в совершении полусотни краж.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Николаевской области.
Злоумышленники путешествовали по регионам Украины и подыскивали лиц пожилого возраста, представлялись иностранными бизнесменами, интересовались можно ли снять жилье. Затем просили пенсионеров временно оставить у них на хранение свои деньги, за что обещали вознаграждение. Если люди соглашались, расспрашивали, есть ли у них надежный тайник, где те же держат свои сбережения. Высматривали и забирали средства потерпевших, а свои, фальшивые, оставляли.
Так, по данным полиции, 30 октября на выезде из Николаевской области всех троих - 20-ти, 22-х и 33-х лет злоумышленников - задержали оперативные сотрудники Управления уголовного розыска при силовой поддержке спецназовцев КОРД. По местам проживания фигурантов в г. Никополь Днепропетровской области и в их транспорте следователи провели обыски в сопровождении бойцов роты полиции особого назначения. Полицейские изъяли у правонарушителей сувенирные гривни, доллары и евро, оружие, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.
Известно, что члены группировки "промышляли" в Николаевской, Житомирской, Винницкой, Днепропетровской, Херсонской, Одесской, Запорожской, Киевской областях и других, а также в столице, а на их счету - более полусотни таких фактов. Ранее к уголовной ответственности они не привлекались.
На Николаевщине злоумышленники совершили два мошенничества: в Южноукраинске и Первомайске. Жертвами схемы аферистов стали две женщины 70-ти и 78-ми лет. У одной забрали 25 тыс. гривен и золотые украшения, а у второй - около 20 г ювелирных изделий. Пострадавшие не сразу понимали, что лишились своих сбережений, а только тогда, когда рассматривали на деньгах незнакомцев надпись "сувенир", обращались в полицию.
По словам начальника ГУНП в Николаевской области, благодаря профессиональным и слаженным действиям николаевских правоохранителей удалось выйти на "след" преступников, которые терроризировали ряд регионов, и задержать их.
"Аферисты действовали очень цинично. Стратегия аферистов следующая: один подыскивает жертву, выбирая только пожилых людей, общается, говорит, что с товарищами занимаются продажей одежды и они проездом, поэтому хотели бы на время снять комнату. Делает вид, что придает значение чистоте и беспокоится порядочностью хозяев. Таким образом входит в доверие к людям, а потом звонит сообщникам и сообщает, что нашел бабушку и, мол, ей можно доверять, предоставляя таким образом сигнал, что жертва есть, - рассказывает глава полиции области Сергей Шайхет. Также во время проведения оперативных мероприятий выяснилось, что перед совершением преступлений фигуранты просили благословения у высших сил на совершение мошенничества и молились послать жертву".
В настоящее время продолжаются расследования уголовных производств, начатых по ч. 3 ст. 185 УК "кража, соединенная с проникновением в жилище", за что санкцией статьи предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы.
Под процессуальным руководством прокуратуры следователи вручили преступникам сообщение о подозрении, а суд изберет им меру пресечения.
"Полицейские обращают внимание граждан: если вы стали жертвой их аферы, но не заявляли в правоохранительные органы, немедленно обратитесь в полицию", - сказано в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
а рюськими прикидуються щоб не сильно били
Нет, правильно ...
Они просто внимательно читали(шо редкость неимоверная) Пиплию и прочие байки и знали шо даже т.н. "Иисус", таки украл ведь того осла)))
А ведь возможно без осла кто-то с голоду помер - да пофиг, тот же иисус(ну, одно целое с Яхве), спокойно разрывал живьем десятки детей на части, не говоря уже об тотальном уничтожении вообще почти всего(комикс про Резиновый ковчег)
може він того ...зебіл?
Нафіга їх в Україну впускають.
А от білоруси, розуміють мову.
Доречі, це теж наш ідентифікатор, і перевага під час бойових дій на Північному Сході - ворог не розуміє наші радіоопереговори.
идийот перевёл в 90-х какцапам «майн кампф», на ентот ихний руцкий ?
они ж
начитались и сча бегают с автоматами по миру варуют и арут «хфашизьм не прайдёть!»...це сюр, руцькі нацисти аруть : "хвашизм не прайдьот"
«Россия провалила переход на свой софт.
Переход критической IT-инфраструктуры на российское программное обеспечение должен начаться с 1 января 2024 года, а не с 2021-го. Об этом говорится в проекте указа президента, который подготовлен Минцифры, пишут «Ведомости».
Немедленное начало использования отечественного софта, как требовал опубликованный в конце мая указ Владимира Путина, провалилось из-за дефицита технологий.
Под критической информационной инфраструктурой (КИИ) понимают сети связи и информационные системы, которые задействованы в здравоохранении, энергетике, оборонной, ракетно-космической, химической промышленности. Полгода назад ожидалось, что в 2021 году они будут работать на российском софте, а в 2022-м - на российском оборудовании.
В свою очередь директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Иван Покровский напомнил, что перевести же инфраструктуру на полностью отечественное оборудование невозможно. По словам эксперта, состояние российской промышленности не позволяет выполнить указ главы государства.»
Амінь.
наконец-то разглядели что это - ЦЫГАНЕ !!!
и не факт что российские, они тебе и на румынском и на венгерском говорить будут
Казнить, нельзя помиловать.
особам?Невже ж життевий досвід нічому не навчив?
Скрізь.
А шо робить? - кадрів бракує, а більшість українських патріотів зайняті переважно коментуванням новин в інтернеті...
1) сначала ПР (палка резиновая) каждому в анус глубоко...
2) главаря оставить и палку в жопу пихать ежедневно...
3) остальных на росиюшку...и заставить вернуть деньги потерпевшим троекратно..ментам по договоренности...
4) после компенсации ущерба главаря подсрачниками на росиюшку ))))
П.С. морда на видео вылитый Марков Марадонна
Коли їх запитали, чому вони це зробили, ті відповіли, що автор "Дон-Кіхота" називав циган злодіями.
«Свобода, Санчо, является одним из самых ценных благ, которые Бог дарует людям. Ни сокровища, которые скрывает земля, ни сокровища, которые скрывает море, нельзя сравнивать с ней. Свобода, как и честь, могут и должны быть чтобы пожертвовать жизнью и наоборот, тюремное заключение - величайшее зло, которое может случиться с человеком», - писал Сервантес в своем «Дон Кихоте».
А на главной пощади у колодца стояло золотое ведро с кружкой...и никто не пытался его украсть
- забув як треба вітатися?
- вибачте, паляниця.
- і тобі паляниця.
Советські "русські" це не ті русскіє, що були в царській Россії! В ті часи, як ******* козиряти нонішні, часи Толстого, Чехова і т.д. неписьменних було до 85% населення, відповідно так званий русскій вони не знали і універсальною мовою був вялікоусскій мат. Бо національностей багато і всі знали тільки свою мову.
В той же час, 15% навчались писемності і щонайменше 13% навчались в гімназіях. Так, от випускник царської гімназії по рівню освіти стояв вище ******** бакалаврів. По закінченні гімназії знання іноземних мов, а там вивчали не одну, було на рівні вільного спілкування з носіями. До того ж русскіми, а точніше великоросами з часів Катерини II називали лише поміщиків і дворян і тільки в 20-х роках минулого століття по указу Сталіна русскіми почали називати всіх хто проживав на території московської і прилеглих губерній.
Русскіє тих часів (до жовтневого перевороту) досить добре знали граматику і стилістику мови створеної на основі староболгарської для внутрішнього користування імперії, а потім завдяки інтелігенції отримала поширення в інших галузях. Проте технічна і спеціальна література була виключно німецькою і іншими природними мовами.
******* усскіє, не в повній мірі володіють мовою,яка як і любий гібрид починає трансформацію у сленг і місцеві говірки. Тільки жителі Пітера, ще зберегли нормальну російську мову. У інших переважає природна мова лаптеногих - велікорусскій мат! Це низькорівневий засіб спілкування що лежить на межі тваринного і людського. Адже мат як і тваринна мова з обмеженою кількістю фонетичних одиниць з перевагою інтонації і емоціональної складової + жести є низькорівневим засобом спілкування. Відповідно низький рівень осмисленності і такі люди легко піддаються впливу і "програмуванню".
Поволзькі татари можуть спілкуватись з таджиками, узбеками...бо спільні корені (фарсі). Українці, поляки, чехи, словаки, білоруси розуміють один одного, бо спільні корені. І тільки усскіє не мають жодної спільної національності, бо мова штучна на основі староболгарської з домішками мов народів, що не мають спільної основи. Головна задача втюхування усскга - ізоляція і легке керування населенням, що погано орієнтується в інформації, відповідно не завжди адекватно оцінює події, легко піддається дії московської пропаганди.
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Загалом, згоден з вашою думкою. Одначе, ви припустилися помилки, - татари зовсім не зрозуміють як таджицьку мову, так і фарсі (іранську), бо татари і узбеки - тюрки, а таджики з персами, - індоєвропейці. Так само, як і українці, до речі.
Той засміявся, і каже - так, у нас спільне фарсі. Може збрехав, татарин, але таке було.
Таджицька мова, - це та ж сама іранська мова (фарсі), яка записана кирилицею.