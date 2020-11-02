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задержание (2665) Николаевская область (628) правоохранительные органы (2402) КОРД (106)

"По-русски, пожалуйста. Я с России. Я по-украински не очень понимаю", - в Николаеве полиция сообщила о подозрении квартирным ворам, совершившим более 50 краж. ВИДЕО+ФОТО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Николаевские полицейские и КОРД задержали группировку аферистов-квартирных воров по подозрению в совершении полусотни краж.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Николаевской области.

Злоумышленники путешествовали по регионам Украины и подыскивали лиц пожилого возраста, представлялись иностранными бизнесменами, интересовались можно ли снять жилье. Затем просили пенсионеров временно оставить у них на хранение свои деньги, за что обещали вознаграждение. Если люди соглашались, расспрашивали, есть ли у них надежный тайник, где те же держат свои сбережения. Высматривали и забирали средства потерпевших, а свои, фальшивые, оставляли.

Так, по данным полиции, 30 октября на выезде из Николаевской области всех троих - 20-ти, 22-х и 33-х лет злоумышленников - задержали оперативные сотрудники Управления уголовного розыска при силовой поддержке спецназовцев КОРД. По местам проживания фигурантов в г. Никополь Днепропетровской области и в их транспорте следователи провели обыски в сопровождении бойцов роты полиции особого назначения. Полицейские изъяли у правонарушителей сувенирные гривни, доллары и евро, оружие, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.

По-русски, пожалуйста. Я с России. Я по-украински не очень понимаю, - в Николаеве полиция сообщила о подозрении квартирным ворам, совершившим более 50 краж 01

Известно, что члены группировки "промышляли" в Николаевской, Житомирской, Винницкой, Днепропетровской, Херсонской, Одесской, Запорожской, Киевской областях и других, а также в столице, а на их счету - более полусотни таких фактов. Ранее к уголовной ответственности они не привлекались.

По-русски, пожалуйста. Я с России. Я по-украински не очень понимаю, - в Николаеве полиция сообщила о подозрении квартирным ворам, совершившим более 50 краж 02

На Николаевщине злоумышленники совершили два мошенничества: в Южноукраинске и Первомайске. Жертвами схемы аферистов стали две женщины 70-ти и 78-ми лет. У одной забрали 25 тыс. гривен и золотые украшения, а у второй - около 20 г ювелирных изделий. Пострадавшие не сразу понимали, что лишились своих сбережений, а только тогда, когда рассматривали на деньгах незнакомцев надпись "сувенир", обращались в полицию.

По-русски, пожалуйста. Я с России. Я по-украински не очень понимаю, - в Николаеве полиция сообщила о подозрении квартирным ворам, совершившим более 50 краж 03

По словам начальника ГУНП в Николаевской области, благодаря профессиональным и слаженным действиям николаевских правоохранителей удалось выйти на "след" преступников, которые терроризировали ряд регионов, и задержать их.

"Аферисты действовали очень цинично. Стратегия аферистов следующая: один подыскивает жертву, выбирая только пожилых людей, общается, говорит, что с товарищами занимаются продажей одежды и они проездом, поэтому хотели бы на время снять комнату. Делает вид, что придает значение чистоте и беспокоится порядочностью хозяев. Таким образом входит в доверие к людям, а потом звонит сообщникам и сообщает, что нашел бабушку и, мол, ей можно доверять, предоставляя таким образом сигнал, что жертва есть, - рассказывает глава полиции области Сергей Шайхет. Также во время проведения оперативных мероприятий выяснилось, что перед совершением преступлений фигуранты просили благословения у высших сил на совершение мошенничества и молились послать жертву".

По-русски, пожалуйста. Я с России. Я по-украински не очень понимаю, - в Николаеве полиция сообщила о подозрении квартирным ворам, совершившим более 50 краж 04
Фото: сайт Нацполиции

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В настоящее время продолжаются расследования уголовных производств, начатых по ч. 3 ст. 185 УК "кража, соединенная с проникновением в жилище", за что санкцией статьи предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы.

Под процессуальным руководством прокуратуры следователи вручили преступникам сообщение о подозрении, а суд изберет им меру пресечения.

"Полицейские обращают внимание граждан: если вы стали жертвой их аферы, но не заявляли в правоохранительные органы, немедленно обратитесь в полицию", - сказано в сообщении.

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Топ комментарии
+63
По рюськи, можно по рюськи. Почки-печень, почки-печень...Йяйцааааа. "По-русски, пожалуйста. Я с России. Я по-украински не очень понимаю", - в Николаеве полиция сообщила о подозрении квартирным ворам, совершившим более 50 краж - Цензор.НЕТ 5882
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02.11.2020 11:30
+41
Русский государственный поможет ворам из расиюшки. Правда, зебобеки?
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02.11.2020 11:30
+35
Эти гастролёры должны в прямом смысле исчезать на катаргах - через год ехать охочих пофестивалить в Украину не будет - ноль.
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02.11.2020 11:31
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По рюськи, можно по рюськи. Почки-печень, почки-печень...Йяйцааааа. "По-русски, пожалуйста. Я с России. Я по-украински не очень понимаю", - в Николаеве полиция сообщила о подозрении квартирным ворам, совершившим более 50 краж - Цензор.НЕТ 5882
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02.11.2020 11:30 Ответить
По пятками тоже можно.
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02.11.2020 11:52 Ответить
Мне и нтересно, как эти русские бандиты вообще в Украине оказываются? Что, они так просто могу въезжать в Украину и "гастролировать", нигде не надо регистрироваться гражданам призывного возраста страны-агрессора ?
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02.11.2020 12:25 Ответить
Ну как - вовочки отменили запрет на въезд кацапам мужеского полу от 18 до 70 лет вот и попёрли "По-русски, пожалуйста. Я с России. Я по-украински не очень понимаю", - в Миколаєві поліція повідомила про підозру квартирним злодіям, які скоїли понад 50 крадіжок - Цензор.НЕТ 7767
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02.11.2020 14:38 Ответить
А мне очень интересно-за какую партию эти тупые стариканы голосовали на последних выборах!? "По-русски, пожалуйста. Я с России. Я по-украински не очень понимаю", - в Миколаєві поліція повідомила про підозру квартирним злодіям, які скоїли понад 50 крадіжок - Цензор.НЕТ 1435
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02.11.2020 15:19 Ответить
ЦИГАНИ це !

а рюськими прикидуються щоб не сильно били "По-русски, пожалуйста. Я с России. Я по-украински не очень понимаю", - в Миколаєві поліція повідомила про підозру квартирним злодіям, які скоїли понад 50 крадіжок - Цензор.НЕТ 6311
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02.11.2020 12:27 Ответить
Я рюске офицер, не стреляйте.
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02.11.2020 12:38 Ответить
Так. Цигани з Нікополя.
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03.11.2020 09:09 Ответить
у вас пунктик чи ви спец по циганським харям?
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03.11.2020 11:23 Ответить
Русский государственный поможет ворам из расиюшки. Правда, зебобеки?
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02.11.2020 11:30 Ответить
Эти гастролёры должны в прямом смысле исчезать на катаргах - через год ехать охочих пофестивалить в Украину не будет - ноль.
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02.11.2020 11:31 Ответить
своих вьіше крьіши
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02.11.2020 14:11 Ответить
Надеюсь они ещё не скоро к ***** вернуться
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02.11.2020 11:32 Ответить
да и кормить их лет 8 тоже не хочется....
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02.11.2020 11:36 Ответить
Есть другие предложения ?
Нет, правильно ...
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02.11.2020 11:44 Ответить
Повесить, на Евбазе , как в 1944 году -- немцев и полицаев.,
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02.11.2020 12:37 Ответить
При попытке к бегствию, или при сопротивлении и в путинский рай.
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02.11.2020 12:39 Ответить
Вывести их на передок и пусть бегут по минному полю к своим оркам
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02.11.2020 15:45 Ответить
Местные николаевские цыгане. Зачем им *****?
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02.11.2020 15:57 Ответить
На видео она сказала что они с России
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02.11.2020 16:01 Ответить
Также во время проведения оперативных мероприятий выяснилось, что перед совершением преступлений фигуранты просили благословения у высших сил на совершение мошенничества и молились послать жертву". Источник: https://censor.net/ru/v3228494\\\\\\\\

Они просто внимательно читали(шо редкость неимоверная) Пиплию и прочие байки и знали шо даже т.н. "Иисус", таки украл ведь того осла)))
А ведь возможно без осла кто-то с голоду помер - да пофиг, тот же иисус(ну, одно целое с Яхве), спокойно разрывал живьем десятки детей на части, не говоря уже об тотальном уничтожении вообще почти всего(комикс про Резиновый ковчег) "По-русски, пожалуйста. Я с России. Я по-украински не очень понимаю", - в Николаеве полиция сообщила о подозрении квартирным ворам, совершившим более 50 краж - Цензор.НЕТ 5733
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02.11.2020 11:33 Ответить
усик 2.0 ,тот тоже постоянно что-то просит у масковскага сатаната и лично у черта афуприя
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02.11.2020 11:38 Ответить
на трусах яго - "KIRILL"
може він того ...зебіл? "По-русски, пожалуйста. Я с России. Я по-украински не очень понимаю", - в Миколаєві поліція повідомила про підозру квартирним злодіям, які скоїли понад 50 крадіжок - Цензор.НЕТ 9095
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02.11.2020 11:56 Ответить
рузьке язиг це язиг насєкомих-шкідників людина їх не розуміє...
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02.11.2020 11:33 Ответить
Во во. А попробуйте убедить украинцев хотя бы на патриотическом сайте не писать по-рюзге. Украина должна с этим что-то делать.
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02.11.2020 11:40 Ответить
Може, кожному треба починати з себе?
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02.11.2020 14:39 Ответить
Та це якісь чурбани...
Нафіга їх в Україну впускають.
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02.11.2020 11:34 Ответить
Они наверное артисты гастролирующие. При нынешней власти все рюске артисты"вне политики"
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02.11.2020 12:41 Ответить
Момент істини про «браццкій русскій наріт».
А от білоруси, розуміють мову.
Доречі, це теж наш ідентифікатор, і перевага під час бойових дій на Північному Сході - ворог не розуміє наші радіоопереговори.
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02.11.2020 11:37 Ответить
а что лица не замазали, сегодня что, постный день?
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02.11.2020 11:38 Ответить
Це для тих, хто дуже скучив тут за ліцамі русского міра.
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02.11.2020 11:40 Ответить
В Самбор в дом отдыха, там научат.
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02.11.2020 11:39 Ответить
какой
идийот перевёл в 90-х какцапам «майн кампф», на ентот ихний руцкий ?

они ж
начитались и сча бегают с автоматами по миру варуют и арут «хфашизьм не прайдёть!»...це сюр, руцькі нацисти аруть : "хвашизм не прайдьот" "По-русски, пожалуйста. Я с России. Я по-украински не очень понимаю", - в Николаеве полиция сообщила о подозрении квартирным ворам, совершившим более 50 краж - Цензор.НЕТ 2372
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02.11.2020 11:40 Ответить
Адольф написав «»Майн камф», після того, як сам начитався у Лєніна про ніштяки соціалізма.
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02.11.2020 11:42 Ответить
Это одна из разновидностей боевых действий ,засылать на территорию Украины ,уголовный элемент , все воры ,Все , координируються с Лубянки и Кремля ,там жёсткая иерархия 😠😠😠 СБУ должно не орехами и текстилем заниматься ,а предотвращать попадание криминала в Украину 😡😡😡
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02.11.2020 11:45 Ответить
плюсую !
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02.11.2020 11:52 Ответить
Полиция- вы молодцы!!!!!
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02.11.2020 11:50 Ответить
Весті із страни головожопих:
«Россия провалила переход на свой софт.
Переход критической IT-инфраструктуры на российское программное обеспечение должен начаться с 1 января 2024 года, а не с 2021-го. Об этом говорится в проекте указа президента, который подготовлен Минцифры, пишут «Ведомости».

Немедленное начало использования отечественного софта, как требовал опубликованный в конце мая указ Владимира Путина, провалилось из-за дефицита технологий.
Под критической информационной инфраструктурой (КИИ) понимают сети связи и информационные системы, которые задействованы в здравоохранении, энергетике, оборонной, ракетно-космической, химической промышленности. Полгода назад ожидалось, что в 2021 году они будут работать на российском софте, а в 2022-м - на российском оборудовании.
В свою очередь директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Иван Покровский напомнил, что перевести же инфраструктуру на полностью отечественное оборудование невозможно. По словам эксперта, состояние российской промышленности не позволяет выполнить указ главы государства

Амінь.
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02.11.2020 11:59 Ответить
"На парашу"- що по-рюцке,що українською.
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02.11.2020 12:01 Ответить
"Не народ, а скотина, хам, дикая орда, душегубов и злодеев».© М.Булгаков
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02.11.2020 12:03 Ответить
Кацапская набожность: "перед совершением преступлений фигуранты просили благословения у высших сил на совершение мошенничества и молились послать жертву"
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02.11.2020 12:04 Ответить
Если вас просят *порузки* значит садите их на бутылку. *Порузки* ето так и переводится
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02.11.2020 12:05 Ответить
их приютили, а они хитрожопостью занимаются, в крови
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02.11.2020 12:18 Ответить
цигане из рахе
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02.11.2020 12:05 Ответить
Вглядитесь только в морды етих рузких. Ну какие к чертям они нам братья? Они даже не славяне.
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02.11.2020 12:06 Ответить
какой Вы наблюдательный !

наконец-то разглядели что это - ЦЫГАНЕ !!!

и не факт что российские, они тебе и на румынском и на венгерском говорить будут
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02.11.2020 12:35 Ответить
Цыганва? Хотя и на какой-то "интернационал" похоже...
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02.11.2020 12:09 Ответить
Нищих стариков обирать-последнее дело.
Казнить, нельзя помиловать.
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02.11.2020 12:09 Ответить
ара, накара
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02.11.2020 12:14 Ответить
Ромалы.
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02.11.2020 12:43 Ответить
джавалы
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03.11.2020 00:58 Ответить
Страна непуганых идиотов.
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02.11.2020 12:22 Ответить
Какие носатые гастролеры...
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02.11.2020 12:40 Ответить
Понаїдали на краденому.
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02.11.2020 14:32 Ответить
А что,на московии уже красть нечего?
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02.11.2020 12:41 Ответить
что,трудно догадаться??(что нечего)всё дело в том что катера перестали через керченский пролив ходить вот и результат!!теперь кацапам самим приходится в Украину за унитазами бегать!! "По-русски, пожалуйста. Я с России. Я по-украински не очень понимаю", - в Миколаєві поліція повідомила про підозру квартирним злодіям, які скоїли понад 50 крадіжок - Цензор.НЕТ 8045 "По-русски, пожалуйста. Я с России. Я по-украински не очень понимаю", - в Миколаєві поліція повідомила про підозру квартирним злодіям, які скоїли понад 50 крадіжок - Цензор.НЕТ 9048
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02.11.2020 12:56 Ответить
"По-русски, пожалуйста. Я с России. Я по-украински не очень понимаю", - в Миколаєві поліція повідомила про підозру квартирним злодіям, які скоїли понад 50 крадіжок - Цензор.НЕТ 7930 "По-русски, пожалуйста. Я с России. Я по-украински не очень понимаю", - в Миколаєві поліція повідомила про підозру квартирним злодіям, які скоїли понад 50 крадіжок - Цензор.НЕТ 3505 Ніяк не можу зрозуміти наших бабунь та дідов. Як можна довіряти випадковим
особам?Невже ж життевий досвід нічому не навчив?
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02.11.2020 12:48 Ответить
Бабусі та дідусі, - так буває, - впадають в дитинство, а тому їм треба частіше нагадувати казочку про Буратіно. А також брати до уваги, що шахраї повсякчас міняють зафарбування, - тепер, наприклад, у аферистів популярний зелений колір.

"По-русски, пожалуйста. Я с России. Я по-украински не очень понимаю", - в Миколаєві поліція повідомила про підозру квартирним злодіям, які скоїли понад 50 крадіжок - Цензор.НЕТ 6085
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02.11.2020 14:51 Ответить
Старші люди - вразлива категорія.
Скрізь.
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03.11.2020 05:09 Ответить
Кацапські чаверли?
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02.11.2020 12:49 Ответить
Судя по мордам они и по рюзьки хреново гутарють. Думаю если е-ло намылить украинский быстро поймут.
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02.11.2020 12:56 Ответить
Колись саме так мені один гість (приїжджий з Хабари до когось) сказав. Мовляв я не панімаю по вашему. Так говорю, чого ти сюди приперся, ще й більярдну прийшов?... Той щось буркнув і заткнуся, бо я починав обурюватись, а товариш Тернопільський взагалі кипіти почав.
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02.11.2020 13:42 Ответить
На него можно тысячи дел повесить, все будут за.
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02.11.2020 14:00 Ответить
Можна тільки здогадуватися, скільки співробітників ворожої розвідки тут шастає.
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02.11.2020 14:33 Ответить
Не тільки шастає, а й працює на відповідальних державних посадах в Україні.
А шо робить? - кадрів бракує, а більшість українських патріотів зайняті переважно коментуванням новин в інтернеті...
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02.11.2020 14:59 Ответить
Условно понять и простить....
1) сначала ПР (палка резиновая) каждому в анус глубоко...
2) главаря оставить и палку в жопу пихать ежедневно...
3) остальных на росиюшку...и заставить вернуть деньги потерпевшим троекратно..ментам по договоренности...
4) после компенсации ущерба главаря подсрачниками на росиюшку ))))

П.С. морда на видео вылитый Марков Марадонна
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02.11.2020 15:28 Ответить
А відбувати покарання повинні в колонії десь на Західній Україні. Там досхочу будуть гаварітьпарускі. "По-русски, пожалуйста. Я с России. Я по-украински не очень понимаю", - в Миколаєві поліція повідомила про підозру квартирним злодіям, які скоїли понад 50 крадіжок - Цензор.НЕТ 4616
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02.11.2020 16:00 Ответить
Цыгане самый ублюдский народ-воры,торговцы наркотой.....
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02.11.2020 16:21 Ответить
Негро-расисти спаскудили пам'ятник Сервантесу в Сан-Франциско минулого року.
Коли їх запитали, чому вони це зробили, ті відповіли, що автор "Дон-Кіхота" називав циган злодіями.

"По-русски, пожалуйста. Я с России. Я по-украински не очень понимаю", - в Миколаєві поліція повідомила про підозру квартирним злодіям, які скоїли понад 50 крадіжок - Цензор.НЕТ 1813

«Свобода, Санчо, является одним из самых ценных благ, которые Бог дарует людям. Ни сокровища, которые скрывает земля, ни сокровища, которые скрывает море, нельзя сравнивать с ней. Свобода, как и честь, могут и должны быть чтобы пожертвовать жизнью и наоборот, тюремное заключение - величайшее зло, которое может случиться с человеком», - писал Сервантес в своем «Дон Кихоте».
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02.11.2020 21:41 Ответить
А вот этот памятник не испоганят....обоссутся... цыганская мразь при нем за малейшее воровство садилась на кол
А на главной пощади у колодца стояло золотое ведро с кружкой...и никто не пытался его украсть
"По-русски, пожалуйста. Я с России. Я по-украински не очень понимаю", - в Миколаєві поліція повідомила про підозру квартирним злодіям, які скоїли понад 50 крадіжок - Цензор.НЕТ 442
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02.11.2020 22:30 Ответить
Для начала - с носка промеж ног. И в урановый рудник лет на 10. Если потянут.
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02.11.2020 20:55 Ответить
Так это воши на гастролях, только не коней крадут теперь, а бабушек разводят
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02.11.2020 22:13 Ответить
И ни одной разбитой рожи. Кордовцы только патриотов, ветеранов соотечественников могут шиздить?? Эти гастролеры им братья?
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02.11.2020 22:22 Ответить
цигани?
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02.11.2020 23:08 Ответить
- здрасьте.
- забув як треба вітатися?
- вибачте, паляниця.
- і тобі паляниця.
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03.11.2020 02:12 Ответить
Ніхто не пробував зрозуміти, чому московити так ******** усскій язик?
Советські "русські" це не ті русскіє, що були в царській Россії! В ті часи, як ******* козиряти нонішні, часи Толстого, Чехова і т.д. неписьменних було до 85% населення, відповідно так званий русскій вони не знали і універсальною мовою був вялікоусскій мат. Бо національностей багато і всі знали тільки свою мову.
В той же час, 15% навчались писемності і щонайменше 13% навчались в гімназіях. Так, от випускник царської гімназії по рівню освіти стояв вище ******** бакалаврів. По закінченні гімназії знання іноземних мов, а там вивчали не одну, було на рівні вільного спілкування з носіями. До того ж русскіми, а точніше великоросами з часів Катерини II називали лише поміщиків і дворян і тільки в 20-х роках минулого століття по указу Сталіна русскіми почали називати всіх хто проживав на території московської і прилеглих губерній.
Русскіє тих часів (до жовтневого перевороту) досить добре знали граматику і стилістику мови створеної на основі староболгарської для внутрішнього користування імперії, а потім завдяки інтелігенції отримала поширення в інших галузях. Проте технічна і спеціальна література була виключно німецькою і іншими природними мовами.
******* усскіє, не в повній мірі володіють мовою,яка як і любий гібрид починає трансформацію у сленг і місцеві говірки. Тільки жителі Пітера, ще зберегли нормальну російську мову. У інших переважає природна мова лаптеногих - велікорусскій мат! Це низькорівневий засіб спілкування що лежить на межі тваринного і людського. Адже мат як і тваринна мова з обмеженою кількістю фонетичних одиниць з перевагою інтонації і емоціональної складової + жести є низькорівневим засобом спілкування. Відповідно низький рівень осмисленності і такі люди легко піддаються впливу і "програмуванню".
Поволзькі татари можуть спілкуватись з таджиками, узбеками...бо спільні корені (фарсі). Українці, поляки, чехи, словаки, білоруси розуміють один одного, бо спільні корені. І тільки усскіє не мають жодної спільної національності, бо мова штучна на основі староболгарської з домішками мов народів, що не мають спільної основи. Головна задача втюхування усскга - ізоляція і легке керування населенням, що погано орієнтується в інформації, відповідно не завжди адекватно оцінює події, легко піддається дії московської пропаганди.
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03.11.2020 07:15 Ответить
Поволзькі татари можуть спілкуватись з таджиками, узбеками...бо спільні корені (фарсі)
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Загалом, згоден з вашою думкою. Одначе, ви припустилися помилки, - татари зовсім не зрозуміють як таджицьку мову, так і фарсі (іранську), бо татари і узбеки - тюрки, а таджики з персами, - індоєвропейці. Так само, як і українці, до речі.
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03.11.2020 15:31 Ответить
Я, це взяв не з неба і не з інтернет, а сам бачив як знайомий поволзький татарин спілкувався з таджиком. Я запитав - як? Ви Розумієте один одного?
Той засміявся, і каже - так, у нас спільне фарсі. Може збрехав, татарин, але таке було.
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03.11.2020 16:13 Ответить
Татарин просто пожартував. Якщо татарин не жив у Таджикистані, то спілкуватися між собою вони могли абсолютно вільно, - татарин розмовляв татарською, а таджик узбецькою (тобто, двома спорідненими тюркськими мовами). Дуже багато таджиків знають узбецьку мову, особливо таджики з Ферганської долини., - для них це фактично друга рідна мова. А татарська і узбецька, - це як для нас українська і польська. Можна порозумітися без особливих проблем.
Таджицька мова, - це та ж сама іранська мова (фарсі), яка записана кирилицею.
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03.11.2020 21:26 Ответить
граница открыта - вот и едут такие козломордые
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03.11.2020 07:52 Ответить
Не хреново себе хату обставили .
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03.11.2020 22:24 Ответить
 
 