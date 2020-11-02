"По-русски, пожалуйста. Я с России. Я по-украински не очень понимаю", - в Николаеве полиция сообщила о подозрении квартирным ворам, совершившим более 50 краж. ВИДЕО+ФОТО

Николаевские полицейские и КОРД задержали группировку аферистов-квартирных воров по подозрению в совершении полусотни краж.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Николаевской области.

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Злоумышленники путешествовали по регионам Украины и подыскивали лиц пожилого возраста, представлялись иностранными бизнесменами, интересовались можно ли снять жилье. Затем просили пенсионеров временно оставить у них на хранение свои деньги, за что обещали вознаграждение. Если люди соглашались, расспрашивали, есть ли у них надежный тайник, где те же держат свои сбережения. Высматривали и забирали средства потерпевших, а свои, фальшивые, оставляли.

Так, по данным полиции, 30 октября на выезде из Николаевской области всех троих - 20-ти, 22-х и 33-х лет злоумышленников - задержали оперативные сотрудники Управления уголовного розыска при силовой поддержке спецназовцев КОРД. По местам проживания фигурантов в г. Никополь Днепропетровской области и в их транспорте следователи провели обыски в сопровождении бойцов роты полиции особого назначения. Полицейские изъяли у правонарушителей сувенирные гривни, доллары и евро, оружие, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.

Известно, что члены группировки "промышляли" в Николаевской, Житомирской, Винницкой, Днепропетровской, Херсонской, Одесской, Запорожской, Киевской областях и других, а также в столице, а на их счету - более полусотни таких фактов. Ранее к уголовной ответственности они не привлекались.

На Николаевщине злоумышленники совершили два мошенничества: в Южноукраинске и Первомайске. Жертвами схемы аферистов стали две женщины 70-ти и 78-ми лет. У одной забрали 25 тыс. гривен и золотые украшения, а у второй - около 20 г ювелирных изделий. Пострадавшие не сразу понимали, что лишились своих сбережений, а только тогда, когда рассматривали на деньгах незнакомцев надпись "сувенир", обращались в полицию.

По словам начальника ГУНП в Николаевской области, благодаря профессиональным и слаженным действиям николаевских правоохранителей удалось выйти на "след" преступников, которые терроризировали ряд регионов, и задержать их.

"Аферисты действовали очень цинично. Стратегия аферистов следующая: один подыскивает жертву, выбирая только пожилых людей, общается, говорит, что с товарищами занимаются продажей одежды и они проездом, поэтому хотели бы на время снять комнату. Делает вид, что придает значение чистоте и беспокоится порядочностью хозяев. Таким образом входит в доверие к людям, а потом звонит сообщникам и сообщает, что нашел бабушку и, мол, ей можно доверять, предоставляя таким образом сигнал, что жертва есть, - рассказывает глава полиции области Сергей Шайхет. Также во время проведения оперативных мероприятий выяснилось, что перед совершением преступлений фигуранты просили благословения у высших сил на совершение мошенничества и молились послать жертву".



Фото: сайт Нацполиции

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В настоящее время продолжаются расследования уголовных производств, начатых по ч. 3 ст. 185 УК "кража, соединенная с проникновением в жилище", за что санкцией статьи предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы.

Под процессуальным руководством прокуратуры следователи вручили преступникам сообщение о подозрении, а суд изберет им меру пресечения.

"Полицейские обращают внимание граждан: если вы стали жертвой их аферы, но не заявляли в правоохранительные органы, немедленно обратитесь в полицию", - сказано в сообщении.