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война (6246) Горловка (610) 503-й ОБМП (23)

"Там морпехи зашли. Диверсий будет до оп#зденения! Во все дыры залезут и будут работать. И снайпера у них них#евые", - морпехи 503 ОБМП встретили под Горловкой годовщину подразделения. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Бойцы 503-го Отдельного батальона морской пехоты ВСУ празднуют годовщину создания подразделения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, свою годовщину морпехи встретили на передовой - на позициях вблизи оккупированной российскими оккупантами Горловки.

За три года существования подразделения бойцы 503 ОБМП заслужили более 120 государственных наград: из них 36 орденов "За мужність", три ордена Богдана Хмельницкого и орден Данила Галицкого. К сожалению, часть наград были посмертными.

Об истории создания 503-го батальона морской пехоты и его боевом пути украинские морпехи сняли небольшой документальный фильм, который посвятили погибшим побратимам.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Бойцы 503-го ОБМП ответили на угрозы главаря "ДНР" Пушилина сломать обустроенные на Донбассе укрепления: Приходи, мы ждем. ФОТО

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Топ комментарии
+65
Слава ВСУ !

ВСУньте сепарам !!!
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02.11.2020 12:06
+62
"Там морпехи зашли. Диверсий будет до оп#зденения! Во все дыры залезут и будут работать. И снайпера у них них#евые", - морпехи 503 ОБМП встретили под Горловкой годовщину подразделения - Цензор.НЕТ 6431
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02.11.2020 12:09
+45
Якщо все правда на відео - це круто.
Слава ЗСУ !
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02.11.2020 12:10
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Слава ВСУ !

ВСУньте сепарам !!!
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02.11.2020 12:06 Ответить
Так званих сепарів (донецько-луганське рускомирне бидло), ЗСУ знищило ще в 2014-2015 роках, зараз нищать кадрових російських військових. Слава ЗСУ.
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02.11.2020 12:33 Ответить
"Місцеві бомжи так звані "пятнадцати тисячно рублёвые" вже з російськими паспортами риють окопи та бетонують бліндажі для "сьомого полку Ростовського спецназу" та " осетинським снайперам" з прикомандированими Оренбуржскими артилеристами. Так більш точніше.
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03.11.2020 11:44 Ответить
Ватко, думаєш парашня настільки тупа, що давала свої армійське озброєння, ******* в тому числі, місцевим дамбаським бомжам ?
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03.11.2020 11:48 Ответить
Достатньо було букв, якими збивали Боінг.
Прям самого нового не дають, але пристойне озброєння є.
Тож не з калашами там бігають.
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03.11.2020 12:11 Ответить
буків*
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03.11.2020 12:11 Ответить
Смішно...
А артилерія, танки..
Не хоче роіська такі штуки своїм звичайним громадянам у вільне користування надати ?
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03.11.2020 12:20 Ответить
Ну так вы сами себе противоречите))) Утверждаете, что рашиков там нет, что соврем. оружие коллаборантам не передают... А ОБСЕ это современное оружие там фиксирует))) Так в каком месте вы врете?)
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03.11.2020 12:26 Ответить
А что такое по вашему кадровые?))) Те кто шевроны свои снимают? Или те кто являются структурными подразделения МО рашки?) 1-й и 2-й корпуса КАКОЙ армии?) 8 общевойсковой???
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03.11.2020 12:45 Ответить
Вообще-то все как раз наоборот - если в 2014м году на Донбассе воевали в основном кацапы и всяческие наемники завербованные теми же самыми кацапами по всему миру, то сейчас в 1-м и 2-м корпусе оккупационных войск орды почти весь рядовой состав это местные коллаборационисты.
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03.11.2020 11:20 Ответить
Что не принято говорить? 1 и 2 корпуса это структурные подразделения МО рашки... Выполняют приказы МО рашки... А кого они нанимают за бюджетные рашкинские деньги не имеет никакого значения...
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03.11.2020 12:23 Ответить
сразу СБУ приезжает?
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03.11.2020 12:24 Ответить
"Там морпіхи зайшли. Диверсій буде до оп#зденіння! У всі дірки залізуть і будуть працювати. І снайпери у них нех#йові", - морпіхи 503 ОБМП зустріли під Горлівкою річницю підрозділу - Цензор.НЕТ 5795
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02.11.2020 12:57 Ответить
"Там морпехи зашли. Диверсий будет до оп#зденения! Во все дыры залезут и будут работать. И снайпера у них них#евые", - морпехи 503 ОБМП встретили под Горловкой годовщину подразделения - Цензор.НЕТ 6431
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02.11.2020 12:09 Ответить
Якщо все правда на відео - це круто.
Слава ЗСУ !
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02.11.2020 12:10 Ответить
Слава Героям! Бережи Вас Бог!
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02.11.2020 12:12 Ответить
Карателі "Там морпехи зашли. Диверсий будет до оп#зденения! Во все дыры залезут и будут работать. И снайпера у них них#евые", - морпехи 503 ОБМП встретили под Горловкой годовщину подразделения - Цензор.НЕТ 9840 "Там морпехи зашли. Диверсий будет до оп#зденения! Во все дыры залезут и будут работать. И снайпера у них них#евые", - морпехи 503 ОБМП встретили под Горловкой годовщину подразделения - Цензор.НЕТ 7488
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02.11.2020 12:14 Ответить
Зате які приємні. "Там морпіхи зайшли. Диверсій буде до оп#зденіння! У всі дірки залізуть і будуть працювати. І снайпери у них нех#йові", - морпіхи 503 ОБМП зустріли під Горлівкою річницю підрозділу - Цензор.НЕТ 2765
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02.11.2020 19:35 Ответить
Пора освобождать Донбасс от российских наркоманов-трактористов. Пушилина к захарченку.
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02.11.2020 12:18 Ответить
верно, но перед началом наступления и освобождения я бы им вместе с листовками разбросал с беспилотника наркоту, конфискованную у нас в пакетиках и по всему оккупированному Донбассу, особенно там где они на наших воинов наставили мин...пущай перегрызутся и наколятся (для храбрости) "Там морпіхи зайшли. Диверсій буде до оп#зденіння! У всі дірки залізуть і будуть працювати. І снайпери у них нех#йові", - морпіхи 503 ОБМП зустріли під Горлівкою річницю підрозділу - Цензор.НЕТ 7930
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02.11.2020 12:27 Ответить
наркота самим нужна, это святое!
"Там морпіхи зайшли. Диверсій буде до оп#зденіння! У всі дірки залізуть і будуть працювати. І снайпери у них нех#йові", - морпіхи 503 ОБМП зустріли під Горлівкою річницю підрозділу - Цензор.НЕТ 4112
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02.11.2020 12:39 Ответить
Та звісна річ, що соєвій отарі без наркоти ніяк!)
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03.11.2020 09:26 Ответить
"Там морпіхи зайшли. Диверсій буде до оп#зденіння! У всі дірки залізуть і будуть працювати. І снайпери у них нех#йові", - морпіхи 503 ОБМП зустріли під Горлівкою річницю підрозділу - Цензор.НЕТ 2578
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03.11.2020 09:29 Ответить
не курю - нога болит
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03.11.2020 11:42 Ответить
Забудьте теперь о диверсиях у сепаров при Галабародьке - обложат штрафами, а то и срок получите на крытке. "Там морпіхи зайшли. Диверсій буде до оп#зденіння! У всі дірки залізуть і будуть працювати. І снайпери у них нех#йові", - морпіхи 503 ОБМП зустріли під Горлівкою річницю підрозділу - Цензор.НЕТ 33
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02.11.2020 12:27 Ответить
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02.11.2020 18:14 Ответить
Єххххх.... нам таку армію та у 2014 році...
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02.11.2020 12:28 Ответить
Улыбнули "переговори терористiв".)
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02.11.2020 12:41 Ответить
Як вважаєш - монтаж ?
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02.11.2020 19:49 Ответить
это, брат , претензии к авторам ролика. Записи перехватов обычно хреновые.
ИМХО лучше бы дали перехват с субтитрами
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02.11.2020 22:19 Ответить
Надеюсь барыга на крови и партия войны скоро вернется к власти.
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02.11.2020 12:41 Ответить
Viva Baryga! Viva Ukraniya Barbarian Legion - more ampir-moskva-urban!
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02.11.2020 18:23 Ответить
Сподіваюсь, твій обліковий запис деактиаують
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02.11.2020 14:32 Ответить
Горжусь вами парни.
Для меня барсуки такой же бренд ,как screaming eagles .
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02.11.2020 18:15 Ответить
Всем вам дожить до такого момента https://www.youtube.com/watch?v=5-SdQilQvEI
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02.11.2020 18:23 Ответить
На жаль - посмертно . Пішов я в магазин , я взагалі не бухаю , зачепило , останні кадри просто ком в горлі, ссуки кацапські , код нації , пишаюсь .Героям Слава !!!
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02.11.2020 19:46 Ответить
Вітаю, морпіхи !
Бийте ворога і повертайтеся живими додому !
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03.11.2020 03:18 Ответить
Кінцівку без сліз на очах не можливо дивитись ...
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03.11.2020 10:48 Ответить
Розумна людина вибрала морпіхам символ... Борсук - "боєць", якого пошукать... Стійкий і витривалий... Його й вовки бояться, і мало хто з мисливців ризикне випустить на нього пса-"норника", навіть, якщо той "взяв на норі" купу лисиць... Він же родич африканського "медоїда", що проти лева виступить не боїться, і сибірської росомахи, що може зчепиться з вовком і ведмедем...
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03.11.2020 11:49 Ответить
Тобі видніше... Ви свої символи не те що міняєте... Ви їх змішуєте...
"Российская Федерация вернула себе флаг и герб Российской империи, а красные пятиконечные звезды на башнях кремлевских, фуражах силовиков и крыльях военной авиации так и продолжают сиять.
От коммунистической деологии в государственной политике, якобы, отказалась, а «замашки» сталинско-бериевские, коммунистические, (а, на самом деле, «азиатско-золотоордынские»), остались.
С Лениным вообще анекдот произошел - городу на Неве возвратили старое наименование - Санкт-Петербург, однако, сохранили Ленинградскую область. Как «опасно» шутят жители города, «…Ленина за антигосударственную деятельность сослали за «сто первый километр»…».
Та же картина на Урале - Екатеринбург восстановили, а Свердловскую область оставили. Про Нижний Новгород, автору, правда, неизвестно. Однако, скорее всего, та же картина - Горьковская область…
Однако последний «перл» всё и всех «переплюнул» - Московскому, Ордена Ленина и Трудового Красного знамени государственному университету путей сообщения присвоено имя Николая ІІ…". ("Российско-украинские размышлизмы").
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03.11.2020 12:20 Ответить
 
 