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"Там морпехи зашли. Диверсий будет до оп#зденения! Во все дыры залезут и будут работать. И снайпера у них них#евые", - морпехи 503 ОБМП встретили под Горловкой годовщину подразделения. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Бойцы 503-го Отдельного батальона морской пехоты ВСУ празднуют годовщину создания подразделения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, свою годовщину морпехи встретили на передовой - на позициях вблизи оккупированной российскими оккупантами Горловки.
За три года существования подразделения бойцы 503 ОБМП заслужили более 120 государственных наград: из них 36 орденов "За мужність", три ордена Богдана Хмельницкого и орден Данила Галицкого. К сожалению, часть наград были посмертными.
Об истории создания 503-го батальона морской пехоты и его боевом пути украинские морпехи сняли небольшой документальный фильм, который посвятили погибшим побратимам.
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Топ комментарии
+65 Andy Jumeirach
показать весь комментарий02.11.2020 12:06
+62 Перехватчик
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+45 Ksenia VB
показать весь комментарий02.11.2020 12:10
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ВСУньте сепарам !!!
Прям самого нового не дають, але пристойне озброєння є.
Тож не з калашами там бігають.
А артилерія, танки..
Не хоче роіська такі штуки своїм звичайним громадянам у вільне користування надати ?
Слава ЗСУ !
ИМХО лучше бы дали перехват с субтитрами
Для меня барсуки такой же бренд ,как screaming eagles .
Бийте ворога і повертайтеся живими додому !
"Российская Федерация вернула себе флаг и герб Российской империи, а красные пятиконечные звезды на башнях кремлевских, фуражах силовиков и крыльях военной авиации так и продолжают сиять.
От коммунистической деологии в государственной политике, якобы, отказалась, а «замашки» сталинско-бериевские, коммунистические, (а, на самом деле, «азиатско-золотоордынские»), остались.
С Лениным вообще анекдот произошел - городу на Неве возвратили старое наименование - Санкт-Петербург, однако, сохранили Ленинградскую область. Как «опасно» шутят жители города, «…Ленина за антигосударственную деятельность сослали за «сто первый километр»…».
Та же картина на Урале - Екатеринбург восстановили, а Свердловскую область оставили. Про Нижний Новгород, автору, правда, неизвестно. Однако, скорее всего, та же картина - Горьковская область…
Однако последний «перл» всё и всех «переплюнул» - Московскому, Ордена Ленина и Трудового Красного знамени государственному университету путей сообщения присвоено имя Николая ІІ…". ("Российско-украинские размышлизмы").