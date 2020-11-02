Введение локдауна в Киеве будет уже крайней мерой, - Кличко. ВИДЕО

Власти Киева будут вынуждены выполнять решение правительства, если оно примет решение об ужесточении карантинных мер.

Об этом Кличко заявил во время онлайн-брифинга, передает Цензор.НЕТ.

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"Ситуация, действительно, сложная. Вы видите, сколько больных ежедневно, и все больше людей нуждаются в госпитализации. И такая ситуация сегодня во многих странах Европы. Так называемый локдаун уже ввели Польша, Франция, Германия. В Испании в ряде регионов - тоже строгий карантин. Готовится к локдауну и Великобритания. Киев сегодня всеми силами пытается удержать ситуацию, чтобы не прибегать к жесткому карантину", - подчеркнул мэр.

По словам Кличко, исходя из того, как будет развиваться ситуация, городская власть будет вынуждена выполнять решение правительства, если оно примет решение о суровых мерах.

"Подчеркну: введение карантина в столице будет уже крайней мерой! Это принципиальная позиция городской власти. Ибо мы, с одной стороны, делаем все, чтобы защитить здоровье и жизнь людей. С другой - понимаем, что люди должны работать, бизнес должен развиваться. Дети - ходить в школу и садики. Мы должны удержать экономику города, которая и так пострадала от кризиса", - добавил Кличко.

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