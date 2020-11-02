Введение локдауна в Киеве будет уже крайней мерой, - Кличко. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Киевские новости
Власти Киева будут вынуждены выполнять решение правительства, если оно примет решение об ужесточении карантинных мер.
Об этом Кличко заявил во время онлайн-брифинга, передает Цензор.НЕТ.
"Ситуация, действительно, сложная. Вы видите, сколько больных ежедневно, и все больше людей нуждаются в госпитализации. И такая ситуация сегодня во многих странах Европы. Так называемый локдаун уже ввели Польша, Франция, Германия. В Испании в ряде регионов - тоже строгий карантин. Готовится к локдауну и Великобритания. Киев сегодня всеми силами пытается удержать ситуацию, чтобы не прибегать к жесткому карантину", - подчеркнул мэр.
По словам Кличко, исходя из того, как будет развиваться ситуация, городская власть будет вынуждена выполнять решение правительства, если оно примет решение о суровых мерах.
"Подчеркну: введение карантина в столице будет уже крайней мерой! Это принципиальная позиция городской власти. Ибо мы, с одной стороны, делаем все, чтобы защитить здоровье и жизнь людей. С другой - понимаем, что люди должны работать, бизнес должен развиваться. Дети - ходить в школу и садики. Мы должны удержать экономику города, которая и так пострадала от кризиса", - добавил Кличко.
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Проблема в мозгах, а это уже ни каким штрафом не исправишь
Государство должно не только наказывать, но и помогать.
А вам что весной прошлого года говорили? Зебилы, ля
А значить буде і 20 і 30 тис. А тоді буде і локдаун і нокаут
ВОТ ЭТО ИДИОТИЗМ ,,,,,,,,,
В БОЛЬНИЦАХ НЕТ НОРМАЛЬНОЙ ГРАДАЦИИ МЕЖДК ПАЦИЕНТАМИ !!!! ТУТ БОЛЬНОЙ КОРОНОЙ А НА ЭТОЖЕ НИЖЕ С ДАВЛЕНИЕМ И ЛЕЧИТ ОЛИН ВПАЧ !!!! ТУДА СЮДА ХОЛИТ !!!!!!!!! ВОТ ЭТО ПИ,,,,,Ц !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!