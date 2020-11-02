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Введение локдауна в Киеве будет уже крайней мерой, - Кличко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Киевские новости

Власти Киева будут вынуждены выполнять решение правительства, если оно примет решение об ужесточении карантинных мер.

Об этом Кличко заявил во время онлайн-брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Ситуация, действительно, сложная. Вы видите, сколько больных ежедневно, и все больше людей нуждаются в госпитализации. И такая ситуация сегодня во многих странах Европы. Так называемый локдаун уже ввели Польша, Франция, Германия. В Испании в ряде регионов - тоже строгий карантин. Готовится к локдауну и Великобритания. Киев сегодня всеми силами пытается удержать ситуацию, чтобы не прибегать к жесткому карантину", - подчеркнул мэр.

По словам Кличко, исходя из того, как будет развиваться ситуация, городская власть будет вынуждена выполнять решение правительства, если оно примет решение о суровых мерах.

"Подчеркну: введение карантина в столице будет уже крайней мерой! Это принципиальная позиция городской власти. Ибо мы, с одной стороны, делаем все, чтобы защитить здоровье и жизнь людей. С другой - понимаем, что люди должны работать, бизнес должен развиваться. Дети - ходить в школу и садики. Мы должны удержать экономику города, которая и так пострадала от кризиса", - добавил Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На карантин в Киеве закрыты 8 школ и 9 детсадов. Всего болеют 559 школьников и 567 педагогов

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Топ комментарии
+4
Пане Віталію, а за яку сумму ви б усіка віддубасили? Ми б скинулися б.
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02.11.2020 12:40
+3
Введение локдауна в Киеве будет уже крайней мерой, - Кличко - Цензор.НЕТ 4425
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02.11.2020 12:41
+3
Не помогают маски. Или вы сами не носили?
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02.11.2020 12:53
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Пане Віталію, а за яку сумму ви б усіка віддубасили? Ми б скинулися б.
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02.11.2020 12:40 Ответить
Введение локдауна в Киеве будет уже крайней мерой, - Кличко - Цензор.НЕТ 4425
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02.11.2020 12:41 Ответить
Запровадження локдауну в Києві буде вже крайнім заходом, - Кличко - Цензор.НЕТ 3148 ну дуже просимо !!!
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02.11.2020 12:56 Ответить
Треба вводити жорсткі засоби та штрафи за не носіння масок та відсутність дезинфекторів на вході у будь-які заклади, особливо заклади харчування.
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02.11.2020 12:45 Ответить
Вы думаете проблема в ненаказуемости ?
Проблема в мозгах, а это уже ни каким штрафом не исправишь
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02.11.2020 12:49 Ответить
Да ладно. Исправляется аж бегом. Только нужен не большой штраф, а маленький - где-то гривен 500, к примеру. Но чтобы при этом менты могли его забирать на месте после видеофиксации. Нет денег на штраф на месте - оформление на участке с увеличением суммы штрафа. А если их еще и на процент посадить, да премии предложить, то Киев за неделю станет образцом дисциплинированности.
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02.11.2020 13:27 Ответить
Это не справедливо .
Государство должно не только наказывать, но и помогать.
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02.11.2020 13:30 Ответить
Мы говорим не о справедливости, а о том, как заставить народ, который считает, что он бессмертный, просто соблюдать правила. Ну еще можно по новостям репортажи из больниц крутить - тоже должно немного помочь.
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02.11.2020 14:07 Ответить
В Італії 400€ штраф. Жодної людини без маски я не бачила. Італійці, як завжди масово тусуються, але маски носять та не цілуються при зустрічі, як вони це ********* раніше.
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02.11.2020 13:49 Ответить
Для наших реалий - это заоблачная сумма. Пенсионеру или безработному нет разницы, сколько он не будет платить - хоть 400евро, хоть 1000. А 500 грн на месте считаю разумной суммой.
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02.11.2020 14:10 Ответить
Погоджуюсь.
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02.11.2020 14:25 Ответить
Не помогают маски. Или вы сами не носили?
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02.11.2020 12:53 Ответить
Якби вони не допомагали, то хирурги би їх теж не вдягали під час операцій. Маска захищає не тільки від того, щоб сопля хирурга не впала у розрізаний живіт пацієнта, вона захищає беззахисну розрізану людину і від вірусів, які переносить лікар.
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02.11.2020 13:42 Ответить
ВіВачка! У мене взагалі немає ніяких проблем. Проблеми у тих, хто заперечує страшну заразу та розносить її серед своїх друзів, родичів та сторонніх людей.
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02.11.2020 13:45 Ответить
Зеленский! Проведи бесплатное тестирование КОВИД у населения. Хотя бы у тех у кого денег нет на оплату! Это важнее, чем дорога. Хрен с ней с дорогой. Ни когда их не было, не стоит и привыкать. Жизни украинцев важнее! (с)
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02.11.2020 12:50 Ответить
Поздно, последние 110 миллионов ( точно не помню сколько) потрачены на опрос
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02.11.2020 12:52 Ответить
Зеленский, введи! Запровадження локдауну в Києві буде вже крайнім заходом, - Кличко - Цензор.НЕТ 1751

А вам что весной прошлого года говорили? Зебилы, ля Запровадження локдауну в Києві буде вже крайнім заходом, - Кличко - Цензор.НЕТ 5449
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02.11.2020 12:55 Ответить
кому это "вам" ты порохобот говоришь !? или методичка заточена на всех одна !?
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02.11.2020 12:58 Ответить
Он вам ничего не должен.
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02.11.2020 13:14 Ответить
как раз то должен , и не только мне а и тем ******* которые за него голосовали..
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02.11.2020 16:22 Ответить
Виталик продолжил: «А кто не согласен с введением локдауна, того лично введу в нокдаун»
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02.11.2020 12:56 Ответить
Я удивляюсь над етим миром. Нужно обязательно довести страну до пздца, чтобы ввести полный локдаун и вывозить трупы камазами? А что нельзя не дожидаясь пздца ввести карантин и пройти епидемию на низком уровне?
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02.11.2020 13:02 Ответить
Вся біда Кличка в тому,що його вже давно не били по голові...Від того він катастрофічно мудрішає...
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02.11.2020 13:19 Ответить
клоун. а как же мартовское "я подзвоныв своему другу в берлин..."? нахрена ты истерил в марте закройте метро когда 30 человек больных было а в некоторых регионах типа чернигова вообще 0? кыяне, вы с харьковчан орете, но сами выбираете реального тупицу
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02.11.2020 13:23 Ответить
Всеобщее тестирование на антитела в какой-то степени успокоило бы общество, расставило все точки над i.
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02.11.2020 13:41 Ответить
Крім базікання по ТБ для профілактики нічого не робиться.
А значить буде і 20 і 30 тис. А тоді буде і локдаун і нокаут
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02.11.2020 13:46 Ответить
Битком набитое метро !!!! маршрутки !!!!!

ВОТ ЭТО ИДИОТИЗМ ,,,,,,,,,

В БОЛЬНИЦАХ НЕТ НОРМАЛЬНОЙ ГРАДАЦИИ МЕЖДК ПАЦИЕНТАМИ !!!! ТУТ БОЛЬНОЙ КОРОНОЙ А НА ЭТОЖЕ НИЖЕ С ДАВЛЕНИЕМ И ЛЕЧИТ ОЛИН ВПАЧ !!!! ТУДА СЮДА ХОЛИТ !!!!!!!!! ВОТ ЭТО ПИ,,,,,Ц !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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02.11.2020 14:09 Ответить
 
 