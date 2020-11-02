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"Мы увидим чек за вечеринку длительностью 30 лет независимости", - Стефанчук объявил о завершении аудита государства. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что на этой неделе будут представлены результаты аудита государства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Стефанчук заявил во время заседания согласительного совета.

"На этой неделе будут представлены результаты аудита государства. Фактически мы будем иметь возможность увидеть "чек за вечеринку в 30 лет независимости Украины" и посмотреть, на каком состоянии экономического развития находимся мы сейчас", - отметил замглавы парламента.

Кроме этого, по словам Стефанчука, будет представлена стратегия экномического развития до 2030 года.

Также читайте: Реформа КС должна проводиться быстро и отдельно от реформы судебной системы Украины, - Стефанчук

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Топ комментарии
+67
30 лет независимости для Стефанчука - вечеринка


и это говорит вице-спикер Верховной Рады
начинаю верить в подсознатльное по Юнгу и Фройду
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02.11.2020 13:03
+61
Увидеть бы чек за выборы по-приколу.
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02.11.2020 12:56
+42
За свої півтора роки чек покажи, гнида товстопуза! За оренду квартирки в тещі наприклад. На этой неделе представят результаты аудита государства, сможем увидеть "чек за вечеринку в 30 лет независимости Украины", - Стефанчук - Цензор.НЕТ 3717
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02.11.2020 12:59
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І скільки цікаво бюджетів України вивезено в офшори за 30 літ?
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02.11.2020 20:31 Ответить
"Ми побачимо чек за вечірку тривалістю 30 років незалежності", - Стефанчук оголосив про завершення аудиту держави - Цензор.НЕТ 8037
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02.11.2020 21:24 Ответить
Стефанчук=арахамия в кубе.
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02.11.2020 21:40 Ответить
Greem@Greem92979455 1 ****.

Инга Нессен

Я нapeштi дiзнaлacь, кoмy і зa щo ми плaтимo зa "тpaнcпopтyвaння гaзy".
Кoгo ж я і вcя кpaїна yтримyю?
Скaзaти щo я здивyвaлacя - нiчoго не cкaзaти.
Сьoгoднi виpiшилa зaплaтити зa .. нi, нe тaк.
Сьoгoднi виpiшилa вiддaти свoї гpoшi нe зpoзyмiлo зa щo, тo щo oфiцiйнo нaзивaється "тpaнспopтyвaння гaзy". Дoпитливий poзyм зaцiкaвилo, кoгo ж я i вся кpaїнa yтpимyємо.
Нy, тo, щo гpoшi йдyть нe в кaзнy, цe i їжaкy зpoзyмiлo. Aгa.

Плaтiжкa. Бaнк oдepжyвaчa AБ Клipингoвий Дiм. Я, людинa, щo мaє i бaнкiвський стaж бiльшe 10 poкiв, i дoсвiд poбoти з бaнкaми пo сeй дeнь, тaкoгo бaнкy нe знaю.
Дивимoся peйтинг зa aктивaми. 33 мiсцe. Нy дa, дyжe нeпoгaнe мiсцe для бaнкy, якoмy плaтить вся кpaїнa.

Чий жe цe бaнк? O! A тyт, як зaвжди в нaшiй кpaїнi, нa мaнeжi всe тi ж. Ю В. Льoвoчкiнa - сeстpa Льoвoчкiнa, I.Фypсiн - мoлoдший пapтнep Дмитpa Фipтaшa.
Дaлi читaти пpo iнших нe стaлa - пoчaлo нyдити. Нy i як зaвжди, стaндapтний нaбip кoмпaнiй. Кiпp, Сeйшeли. Нiчoгo нe змiнюється, нa жaль...
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02.11.2020 21:50 Ответить
Зе 30 лет грабил страну. Да.
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03.11.2020 03:39 Ответить
"чек за вечірку в 30 років незалежності України" ЦЕЙ ЖИРНИЙ ДАУН ЩОСЬ ТРОХИ ПОПЛУТАВ!!!! З яких пір НЕЗАЛЕЖНІСТЬ - це розкрадання держави???? Чому він ліпить злодіїв-олігархів на пару з москалями до НЕЗАЛЕЖНОСТІ ДЕРЖАВИ??? Точно якийсь розумово відсталий...
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03.11.2020 04:14 Ответить
Так может говорить только человек даже близко себе не представляющий, что такое аудит!
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03.11.2020 09:24 Ответить
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