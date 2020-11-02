Пассажиропоток на границе с Беларусью упал на 15%, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Начиная с 29 октября белорусская сторона ограничила пропуск иностранных граждан на территорию Республики Беларусь, аргументируя такие действия необходимостью проведения дополнительных мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

По состоянию на сегодня на украинско-белорусской границе функционируют 7 пунктов пропуска.

Отмечается, что в пунктах пропуска отмечается уменьшение количества путешествующих лиц, которые хотят попасть на территорию Беларуси. В сравнении с прошлыми выходными пассажиропоток уменьшился в среднем на 15%.

Такая картина наблюдается даже в пунктах пропуска, где обычно движение является интенсивным. А именно в "Новых Яриловичах" (Черниговская область), в "Выступовичах" (Житомирская обл.) и "Домановом" (Волынь).

Сейчас в пунктах пропуска на выезд из Украины границу преимущественно пересекают участники международных автомобильных перевозок.

Украинские пограничники в течение суток в среднем оформляют в ПП "Новые Яриловичи" более 1700 человек и около 1000 транспортных средств, в ПП "Выступовичи" - около 300 человек и почти 180 транспортных средств, а в ПП "Доманово" - более 600 человек и почти 100 транспортных средств. Очереди из грузовых и легковых транспортных средств отсутствуют.

"В течение прошлых выходных белорусской стороной не пропущены и возвращены на территорию Украины 20 граждан Украины и двое иностранцев", - добавили в Госпогранслужбе.

Напомним, ранее сообщалось, что Беларусь закрывает границу из-за коронавируса.

Также смотрите: "Стреляй!", - безоружный белорус грудью пошел на силовика с ружьем. ВИДЕО