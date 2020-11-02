Лукашенко предложил посредничество между Макроном и мусульманами: Могу помочь, у меня с ними очень добрые отношения. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ За рубежом
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону помощь и посредничество в конфликте с мусульманами.
Как информирует Цензор.НЕТ, видео опубликовано в Telegram-канале "Пул Первого", близком к пресс-службе Лукашенко.
Так, Лукашенко на встрече с главой Белорусской православной церкви митрополитом Вениамином отметил, что мусульмане "всегда, 100% практически" поддерживали его на выборах.
"Ну, не трогай ты этого пророка. Ну, что это даст тебе в стране, если ты начинаешь критиковать мусульман и так далее? Вот как раз, может, ему (Макрону. - Ред.) надо посредничество между ним и мусульманами? Я тут ему могу помочь, потому что у меня с мусульманами очень, очень добрые отношения", - заявил он.
Вечером 16 октября во Франции был убит преподаватель Самюэль Пати. Его подкараулил у колледжа, убил и обезглавил 18-летний чеченец Абдулах Анзоров, который позже был застрелен полицейскими. Причиной убийства стала демонстрация преподавателем карикатур на пророка Мухаммеда на уроке в школе.
Президент Франции назвал убийство учителя терактом. По словам Макрона, Пати погиб за то, что "учил детей свободе слова, свободе верить или не верить", глава государства также заявил о "кризисе ислама".
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А менее чем через три недели после этого интервью происходят известные события и тираж журнала, который до того едва доходил до 30 тысяч экземпляров, вырос до 7 миллионов и принёс владельцам огромную прибыль - примерно десять миллионов евро. Так что Ротшильд не только отбил потраченные деньги, но и наварил на этой трагедии в несколько раз больше.
Совпадение？ Не думаю.
P.S. Я не ксенофоб просто если мы боремся за равные права, то эти равные права должны быть у всех и везде. А так беженцы европу пытаются переделать на свой лад, а попробую европеец у них на родине заявить о своих правах, или ,о ужас, построить церьков минимум палками забьют.
Бабушка учила не садится с дураком на одном гектаре
Європі продатися захотів. Нє дурепо, твоя стеля у )(уйла на подсосі.
Усатый Тарган никто и звать его никак ... Не думают , что даже Монголия и Вьетам захочет его принимать на официальном уровне -- исключительно страны "оси зла" : сев.Корея , Венисуэла , Туркменистан ...
В чем дело?
A.C.A.B.
@MrMaaay
·23 ч
АААААААААА
В Минске протестующему удалось ********* от ментов потому что они вдвоем равномерно **********. Можно бесконечно пересматривать
https://twitter.com/i/status/1322901084935987201
Бендеру и Шухевича продали уроженцы львовской области, тупые потомки которых бегали по крышам с *********, для общего развития.
Никак не включиться в новую реальность, что он уже не президент,к тому же нерукопожатный.
Никто с уважаемых политиков с ним за один стол не сядут,
до 5 числа легитимный еще