Лукашенко предложил посредничество между Макроном и мусульманами: Могу помочь, у меня с ними очень добрые отношения. ВИДЕО

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону помощь и посредничество в конфликте с мусульманами.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео опубликовано в Telegram-канале "Пул Первого", близком к пресс-службе Лукашенко.

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Так, Лукашенко на встрече с главой Белорусской православной церкви митрополитом Вениамином отметил, что мусульмане "всегда, 100% практически" поддерживали его на выборах.

"Ну, не трогай ты этого пророка. Ну, что это даст тебе в стране, если ты начинаешь критиковать мусульман и так далее? Вот как раз, может, ему (Макрону. - Ред.) надо посредничество между ним и мусульманами? Я тут ему могу помочь, потому что у меня с мусульманами очень, очень добрые отношения", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужчина, обезглавивший учителя во Франции, оказался российским исламистом из Москвы чеченского происхождения, - СМИ

Вечером 16 октября во Франции был убит преподаватель Самюэль Пати. Его подкараулил у колледжа, убил и обезглавил 18-летний чеченец Абдулах Анзоров, который позже был застрелен полицейскими. Причиной убийства стала демонстрация преподавателем карикатур на пророка Мухаммеда на уроке в школе.

Президент Франции назвал убийство учителя терактом. По словам Макрона, Пати погиб за то, что "учил детей свободе слова, свободе верить или не верить", глава государства также заявил о "кризисе ислама".