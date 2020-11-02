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Лукашенко (2063) Франция (1006) мусульмане (93) Макрон (469)

Лукашенко предложил посредничество между Макроном и мусульманами: Могу помочь, у меня с ними очень добрые отношения. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону помощь и посредничество в конфликте с мусульманами.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео опубликовано в Telegram-канале "Пул Первого", близком к пресс-службе Лукашенко.

Так, Лукашенко на встрече с главой Белорусской православной церкви митрополитом Вениамином отметил, что мусульмане "всегда, 100% практически" поддерживали его на выборах.

"Ну, не трогай ты этого пророка. Ну, что это даст тебе в стране, если ты начинаешь критиковать мусульман и так далее? Вот как раз, может, ему (Макрону. - Ред.) надо посредничество между ним и мусульманами? Я тут ему могу помочь, потому что у меня с мусульманами очень, очень добрые отношения", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужчина, обезглавивший учителя во Франции, оказался российским исламистом из Москвы чеченского происхождения, - СМИ

Вечером 16 октября во Франции был убит преподаватель Самюэль Пати. Его подкараулил у колледжа, убил и обезглавил 18-летний чеченец Абдулах Анзоров, который позже был застрелен полицейскими. Причиной убийства стала демонстрация преподавателем карикатур на пророка Мухаммеда на уроке в школе.

Президент Франции назвал убийство учителя терактом. По словам Макрона, Пати погиб за то, что "учил детей свободе слова, свободе верить или не верить", глава государства также заявил о "кризисе ислама".

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Топ комментарии
+21
Дурдом ждет !!! Гонит картофельній босс колораді в голове лютуют Лукашенко предложил посредничество между Макроном и мусульманами: Могу помочь, у меня с ними очень добрые отношения - Цензор.НЕТ 1192
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02.11.2020 15:12
+13
Сразу после демократических выборов и победы в них обращайтесь Александр.
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02.11.2020 15:13
+10
Других проблем у больного ублюдка нет!
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02.11.2020 15:15
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Дурдом ждет !!! Гонит картофельній босс колораді в голове лютуют Лукашенко предложил посредничество между Макроном и мусульманами: Могу помочь, у меня с ними очень добрые отношения - Цензор.НЕТ 1192
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02.11.2020 15:12 Ответить
Лукамудищев на каДырова намекает
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02.11.2020 15:32 Ответить
Ну конечно ! Иначе ни как !
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03.11.2020 22:02 Ответить
Сразу после демократических выборов и победы в них обращайтесь Александр.
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02.11.2020 15:13 Ответить
Еще бы у кровожадного бацки были бы плохие отношения с теми кто головы отрезает !
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02.11.2020 15:14 Ответить
марсиане и юпитеряне будут проводить переговоры только в Минске
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02.11.2020 15:14 Ответить
кацапы - "спасатели", а бульбаши - пока токо "помошники"
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02.11.2020 15:14 Ответить
"Чужу біду руками розведу... А в свою біду я не дам ладу...". Лука, розберись краще, з власним народом, наладь з ним добрі стосунки...
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02.11.2020 15:14 Ответить
Чудо из чудес, - политический труп воскрес! Смиявсь з дурака)
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02.11.2020 15:15 Ответить
Лукашеску подарил Белорусь Путлеру всего за миллиард баксов.... Лукашенко предложил посредничество между Макроном и мусульманами: Могу помочь, у меня с ними очень добрые отношения - Цензор.НЕТ 7340
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02.11.2020 15:15 Ответить
муслимы для бульбофюрера это младшая сестра его старшего брата-хуйла
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02.11.2020 15:15 Ответить
Других проблем у больного ублюдка нет!
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02.11.2020 15:15 Ответить
А Муамар Каддафі, теж мусульманин, не твій друзяко? Бо він тебе вже зачекався
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02.11.2020 15:15 Ответить
А що вам Муамар Каддафи зделал плохого,вот лично вам или вашим знакомым.Ющенко его даже наградил орденом "Ярослава Мудрого".
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02.11.2020 19:03 Ответить
Лукашенко запропонував посередництво між Макроном і мусульманами: Можу допомогти, у мене з ними дуже хороші відносини - Цензор.НЕТ 1997 КУЧМА НАГРАДИЛ ДИКТАТОРА ОРДЕНОМ ЯРОСЛАВА МУДРОГ
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02.11.2020 22:16 Ответить
Ты со своим Народом договорись... Слабоумное
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02.11.2020 15:15 Ответить
агроном, люди це не бульба як ти важаеш
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02.11.2020 15:16 Ответить
Боже, какой идиот. Ему пора о вечном подумать, а он в посредники напрашивается...
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02.11.2020 15:16 Ответить
В январе 2015 года, уже после стрельбы в редакции "Шарли Эбдо" в интернете появились статьи о том, что незадолго до этих событий, а конкретно, в декабре 2014-го, "Шарли Эбдо" приобрёл Эдуард Ротшильд, представитель семьи Ротшильдов. Этот Ротшильд является крупнейшим акционером издательства "Либерасьон" и одноимённой французской газеты, и якобы это издательство приобрело и мерзкий журнальчик "ШЭ". Первым написал об этом голландский журнал "Quote" - вот ссылка на текст статьи ____quotenet.nl/Nieuws/De-Rothschild-s-print-Charlie-Hebdo-We-*******-whether-we-should-buy-newspaper-Liberation-144350. Само интервью с представителем семьи Ротшильдов было записано в середине декабря.

А менее чем через три недели после этого интервью происходят известные события и тираж журнала, который до того едва доходил до 30 тысяч экземпляров, вырос до 7 миллионов и принёс владельцам огромную прибыль - примерно десять миллионов евро. Так что Ротшильд не только отбил потраченные деньги, но и наварил на этой трагедии в несколько раз больше.
Совпадение？ Не думаю.
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02.11.2020 15:16 Ответить
комментарий отмечен как спам
Европа настолько обо*ралась что не побрезгует и Бацькой. Замочат муслимы Макрончика, а потом всех остальных.
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02.11.2020 15:16 Ответить
Интересно, ***** твоего ,с собой прихватят?
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02.11.2020 16:24 Ответить
агроном, люди це не бульба як ти важаеш
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02.11.2020 15:17 Ответить
От лукава комуняка.
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02.11.2020 15:17 Ответить
Лукашенко предложил посредничество между Макроном и мусульманами: Могу помочь, у меня с ними очень добрые отношения - Цензор.НЕТ 5084
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02.11.2020 15:18 Ответить
зашквар ... советская свинья раздает советы президенту Франции Лукашенко предложил посредничество между Макроном и мусульманами: Могу помочь, у меня с ними очень добрые отношения - Цензор.НЕТ 9973
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02.11.2020 15:18 Ответить
Все, кто терся у путинской ноги, все в глубоком сортире и помогая друг другу, они способны только помсочь утонуть в дерьме на дне этого сортира!
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02.11.2020 15:18 Ответить
преставте СЕБЕ,УКРАИНЦЫ- этот коммуняга сегодня))) предлагает педику-макроны выбор .до чего докатилса европа ))) УКРАИНЦЫ ВЫ СПАСАЕТЕ ЕВРОПУ ОТ ванючего русского орды.
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02.11.2020 15:19 Ответить
А кто спасет Европу от дикого Ислама?
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02.11.2020 15:22 Ответить
Лукашенко предложил посредничество между Макроном и мусульманами: Могу помочь, у меня с ними очень добрые отношения - Цензор.НЕТ 215
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02.11.2020 15:25 Ответить
Що це за совковий підхід: якщо не засудили, то погоджуються? Невже вони мають виконувати якісь ритуальні покаяння за те, чого можна було б уникнути, якби зрозуміли, що лівацька наволоч до добра не приведе?
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02.11.2020 15:34 Ответить
Да вот толькоьненужно. Еслибы христианин в арабской стране отрезал голову арабскому учителю за карикатуру на христианского святого. То все бы муфтии и имамы из каждого утюга орали о новом крестовым походе. А все наркоманы США обьединились бы в движении "islam life has mater".
P.S. Я не ксенофоб просто если мы боремся за равные права, то эти равные права должны быть у всех и везде. А так беженцы европу пытаются переделать на свой лад, а попробую европеец у них на родине заявить о своих правах, или ,о ужас, построить церьков минимум палками забьют.
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02.11.2020 16:28 Ответить
Я Вам відверто скажу таке: якби якогось фацета, що потоптався по Голодомору, вкоротили на цілу голову, то я також мовчав би. Я ніколи не виголосив би промову з засудженням тих, хто це зробив. Хоча може десь в глибині свого серця для мене такий метод "стрижки" неприйнятний. А Ви як хочете, так і розумійте.
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02.11.2020 19:40 Ответить
Зебилы и полезные идиоты в экстазе и ссут кипятком.
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02.11.2020 15:19 Ответить
Не попечіть ноги , обережно !
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02.11.2020 15:25 Ответить
Я к таким как ты стараюсь близко не подходить.
Бабушка учила не садится с дураком на одном гектаре
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02.11.2020 15:28 Ответить
у дядька Костянтина завжди була державницька позиція , на відміну від тебе Лукашенко запропонував посередництво між Макроном і мусульманами: Можу допомогти, у мене з ними дуже хороші відносини - Цензор.НЕТ 8822
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02.11.2020 15:39 Ответить
Лукашенко предложил посредничество между Макроном и мусульманами: Могу помочь, у меня с ними очень добрые отношения - Цензор.НЕТ 3450 Лукашенко предложил посредничество между Макроном и мусульманами: Могу помочь, у меня с ними очень добрые отношения - Цензор.НЕТ 7887
Європі продатися захотів. Нє дурепо, твоя стеля у )(уйла на подсосі.
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02.11.2020 15:20 Ответить
Лукашенко предложил посредничество между Макроном и мусульманами: Могу помочь, у меня с ними очень добрые отношения - Цензор.НЕТ 8685Макроныч,прекращай РАБссию унижать... Лукашенко предложил посредничество между Макроном и мусульманами: Могу помочь, у меня с ними очень добрые отношения - Цензор.НЕТ 1784
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02.11.2020 15:21 Ответить
У докера из Марселя больше юридических оснований на подобное посредничество .

Усатый Тарган никто и звать его никак ... Не думают , что даже Монголия и Вьетам захочет его принимать на официальном уровне -- исключительно страны "оси зла" : сев.Корея , Венисуэла , Туркменистан ...
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02.11.2020 15:23 Ответить
Ты уже выступил за легализацию абортов и права негров?
В чем дело?
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02.11.2020 15:25 Ответить



A.C.A.B.

@MrMaaay

·23 ч

АААААААААА
В Минске протестующему удалось ********* от ментов потому что они вдвоем равномерно **********. Можно бесконечно пересматривать
https://twitter.com/i/status/1322901084935987201
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02.11.2020 15:24 Ответить
Чудик ! Еще один пехотинец!
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02.11.2020 15:24 Ответить
Мусульманам нет никакого дела к таким странам как Белорусь и Украина.
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02.11.2020 15:25 Ответить
Пока им не взбредет в голову что оскорбили их чувства.
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02.11.2020 15:34 Ответить
Тото я смотрю на рынке одни христиане урюк продают.
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02.11.2020 16:31 Ответить
Полетите самолетом истамбул- одесса, истамбул- херсон.
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02.11.2020 16:32 Ответить
Там дояр не потрібен,вони не розуміють мови терориста бика.
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02.11.2020 15:27 Ответить
Один миратворец сидит в Бункере,обделался в Сирии и Ливии по самые Мавзолеи... Лукашенко запропонував посередництво між Макроном і мусульманами: Можу допомогти, у мене з ними дуже хороші відносини - Цензор.НЕТ 27
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02.11.2020 15:27 Ответить
Ціну собі набиває , дуже поганий "посередник" , Україна і особливо Азербайджан добре обізнані в цьому .
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02.11.2020 15:28 Ответить
Азербайджан не в счет.... Лукашенко запропонував посередництво між Макроном і мусульманами: Можу допомогти, у мене з ними дуже хороші відносини - Цензор.НЕТ 8054
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02.11.2020 15:29 Ответить
С.Бандеру кто продал ??? Кто Шушкевича продал ???тежи продожные каторых МЫ ПЛИЮТЕЛИ,КОРМИЛИ,ОДЕВАЛИ....ДУМАЮ ПОРА ОСТАЯТ СВАЕ !!! ЗАСЛУЖИТ МЫ БАНДЕРОВЦЫ !!! МЫ БАБЕКЫ !!!
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02.11.2020 15:29 Ответить
Угорел?
Бендеру и Шухевича продали уроженцы львовской области, тупые потомки которых бегали по крышам с *********, для общего развития.
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02.11.2020 15:35 Ответить
Лукашенко вміє потролити
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02.11.2020 15:31 Ответить
Степана Бандеру арестовал начальник АБВЕРа адмирал Канарис 4 июля 1941 года
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02.11.2020 15:32 Ответить
Там не переговоры вести надо, а наводить порядок в собственных странах.
Лукашенко запропонував посередництво між Макроном і мусульманами: Можу допомогти, у мене з ними дуже хороші відносини - Цензор.НЕТ 8682
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02.11.2020 15:34 Ответить
ИдиЕт !!! Где Беларусь и где мусульмане.. Ну если не считать " любимого" друга Луки, "пехотинца путина" который по началу отстреливал русских солдатиков в горах Кавказа, а теперь герой России, 7 орденов, 6 медалей, почетный член Академии наук, член союза журналистов, цельный генерал майор, кандидат и уже доктор наук , мастер спорта, аж два цельных высших образования, глава Чечни и даже лидер чеченского народа и т.д. и т.п. Как по трепу в СМИ, так втрое лицо в Раше после Жирика.. Только на кой Макрону что нелегитимный преступник Лука и тем более назначаемый руководитель маленького горного нищего района( он даже не знает где это..) О то и вся связь Луки с мусульманами.. ну может еще Ассад. Другие его друзья Каддафи загинул в неравном бою с ломиком ниже спины, а Хуссейн попал на виселицу., да еще был Арафат но тот уже тоже отошел в мир иной где его ласкают гурии.
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02.11.2020 15:40 Ответить
гнида,яка просто ніхто,і звати її ніяк, і ніякий політик,який хоч трохи себе поважає, на одному гектарі з цією гнидою с##ати не сяде. Лукашенко запропонував посередництво між Макроном і мусульманами: Можу допомогти, у мене з ними дуже хороші відносини - Цензор.НЕТ 3091
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02.11.2020 15:43 Ответить
Діагностована Нємцовим хвороба в Путі в темпі КОВІДу поширилася на Білорусію і Україну. З ким поведешся - від того і наберешся.
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02.11.2020 15:45 Ответить
Сенатор пора вам идиотом отебатса )))
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02.11.2020 15:52 Ответить
Лукашенко запропонував посередництво між Макроном і мусульманами: Можу допомогти, у мене з ними дуже хороші відносини - Цензор.НЕТ 6850
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02.11.2020 15:57 Ответить
Лукашенко запропонував посередництво між Макроном і мусульманами: Можу допомогти, у мене з ними дуже хороші відносини - Цензор.НЕТ 8292
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02.11.2020 16:00 Ответить
Він божевільний. Білорусами править іпанутий чувак.
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02.11.2020 16:01 Ответить
Как сие назвать: биндюжник и король или галантерейщик и кардинал? Теряюсь...
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02.11.2020 16:02 Ответить
идиоты русские пережде чем кричат "спасите " нас от не руссят )) в накаление приблежайтес к УКРАИНСКОМУ МАЙДАНУ!!! и как крысы радуетес УКРАИНА СВАОБОДНА а россия в рабстве зато КРЫМУКРАИНСКИЙ наш
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02.11.2020 16:02 Ответить
По русски или на украинском можно. Ну или на английском мы поймем.
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02.11.2020 16:35 Ответить
Лукашенко не легитимный, то есть самозванец и от белорусского народа не может быть посредником
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02.11.2020 16:26 Ответить
дебіл
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02.11.2020 16:27 Ответить
))) дебил вродебы харошый "новостной" Ну если он в онлайне )) Я не в теме ))
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02.11.2020 16:33 Ответить
Салам алейкум. Александр аглы.
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02.11.2020 16:34 Ответить
Помоги...,переведи в Минск редакцию "Charlie Hebdo".
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02.11.2020 16:49 Ответить
Сандро Лукшан Дурнохман Х#йлоджин Бульба-ага Лукашенко запропонував посередництво між Макроном і мусульманами: Можу допомогти, у мене з ними дуже хороші відносини - Цензор.НЕТ 7204
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02.11.2020 18:06 Ответить
Этот Лукашенко токой же пиз.......добол как и путин!! Брехло высшей гильдии!!
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02.11.2020 18:18 Ответить
Хочет учавствовать в политической жизни.
Никак не включиться в новую реальность, что он уже не президент,к тому же нерукопожатный.
Никто с уважаемых политиков с ним за один стол не сядут,
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02.11.2020 18:39 Ответить
мокшанці вважають Макрона за слабкого супротивника, настільки, що загнаний у кут Лука намагається його тролити вважаючи слабшим за себе
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02.11.2020 18:44 Ответить
а шо... могет
до 5 числа легитимный еще
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02.11.2020 19:16 Ответить
м-да, на Донбассе уже посредничал)) помирил всех со всеми.
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02.11.2020 20:29 Ответить
Скоро макарон от маджахедов в Беларусь убежит.
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02.11.2020 21:00 Ответить
 
 