Проект "Без цензуры": Ватное бешенство. Как Добкин безвиз защищал, а Лукаш хотела возвращения Турчинова. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Богдан Буткевич снова не пожалел времени и нервов, чтобы собрать для вас отборный ватный трэш с пророссийских сливных бачков, который льется оттуда в последние дни.
А заодно - исследовал, какие месседжи сейчас продвигает русская пятая колонна в Украине. И здесь можно смеяться, плакать и удивляться одновременно. Кроме традиционных пассажей про "внешнее управление", "мир", "с Россией надо дружить", "Путин хороший" и других рептилоидов, там вполне серьезно начинают продвигать новые, не менее опасные месседжи.
И вы не поверите, но теперь на медведчуковско-мураевских каналах защищают безвиз (да, вам не послышалось!), ругают Конституционный Суд, а еще - невероятно! - хотят возвращения "Кровавого Пастора" Турчинова!
Какие осы покусали Лукаш, Добкина и других завсегдатаев 112-го, Ньюсвана и канала "Наш"? Чего на самом деле хотят кремлевские прихвостни в Украине? Зачем пророссийские помойки и ОПЗЖ качают тему срочных перевыборов в Верховную Раду?
Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для портала "Цензор.НЕТ", у нас ничего личного - только факты. И еще мы здесь вместе с вами отвоевываем украинский ютуб!
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Его явно не хватает и никакая Танька Бондарёнка не заменить этого таффарыща "Шоооо?" !!!
Так шо , когда ЗЕ выбирали , то я так и сказал . Дно было во времена Птеродактеля ...
Терь даже Инцитат (конь Калигулы) в качестве депутата или судьи КС не дно !
Ну Лозинского выбрали -- чувак вышел по УДО за преднамеренной убийство ... Тысячу репортажей было , шо никто его не реалилитировал и судимость не снимали . А вот быдло пошло и кинуло бюлетень за этого ***** !
Так что, как говорится "свято близько"...
Очень многие на этом форуме искренне и эмоционально обращались напрямую к Богу, чтобы Он наказал этого прислужника сатаны: судя по случившемуся "мозговому удару", настигшему Мертвечука, молитвы были услышаны.
К тому же и по виду Мертвечук стал глубоким стариком: вчера смотрел выступление бывшего президента Франции Саркози: он фактически ровесник Медведчука, давно разменял 7-ой десяток, но выглядит так свежо и молодо как будто на 20 лет моложе.