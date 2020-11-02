Проект "Без цензуры": Ватное бешенство. Как Добкин безвиз защищал, а Лукаш хотела возвращения Турчинова. ВИДЕО

Богдан Буткевич снова не пожалел времени и нервов, чтобы собрать для вас отборный ватный трэш с пророссийских сливных бачков, который льется оттуда в последние дни.

А заодно - исследовал, какие месседжи сейчас продвигает русская пятая колонна в Украине. И здесь можно смеяться, плакать и удивляться одновременно. Кроме традиционных пассажей про "внешнее управление", "мир", "с Россией надо дружить", "Путин хороший" и других рептилоидов, там вполне серьезно начинают продвигать новые, не менее опасные месседжи.

И вы не поверите, но теперь на медведчуковско-мураевских каналах защищают безвиз (да, вам не послышалось!), ругают Конституционный Суд, а еще - невероятно! - хотят возвращения "Кровавого Пастора" Турчинова!

Какие осы покусали Лукаш, Добкина и других завсегдатаев 112-го, Ньюсвана и канала "Наш"? Чего на самом деле хотят кремлевские прихвостни в Украине? Зачем пророссийские помойки и ОПЗЖ качают тему срочных перевыборов в Верховную Раду?

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