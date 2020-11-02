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Добкин (423) Лукаш (95) Буткевич Богдан (316)

Проект "Без цензуры": Ватное бешенство. Как Добкин безвиз защищал, а Лукаш хотела возвращения Турчинова. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Богдан Буткевич снова не пожалел времени и нервов, чтобы собрать для вас отборный ватный трэш с пророссийских сливных бачков, который льется оттуда в последние дни.

А заодно - исследовал, какие месседжи сейчас продвигает русская пятая колонна в Украине. И здесь можно смеяться, плакать и удивляться одновременно. Кроме традиционных пассажей про "внешнее управление", "мир", "с Россией надо дружить", "Путин хороший" и других рептилоидов, там вполне серьезно начинают продвигать новые, не менее опасные месседжи.

И вы не поверите, но теперь на медведчуковско-мураевских каналах защищают безвиз (да, вам не послышалось!), ругают Конституционный Суд, а еще - невероятно! - хотят возвращения "Кровавого Пастора" Турчинова!

Какие осы покусали Лукаш, Добкина и других завсегдатаев 112-го, Ньюсвана и канала "Наш"? Чего на самом деле хотят кремлевские прихвостни в Украине? Зачем пророссийские помойки и ОПЗЖ качают тему срочных перевыборов в Верховную Раду?

Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для портала "Цензор.НЕТ", у нас ничего личного - только факты. И еще мы здесь вместе с вами отвоевываем украинский ютуб!

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Топ комментарии
+18
Ватнікам і сєпарам вірити не можна ніколи як і кацапам
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02.11.2020 15:52
+10
вірити? їх потрібно знищувати
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02.11.2020 15:56
+9
Что особо вызвало отвращение у меня так *Зик*. Неплохой был тв-канал, продумано работал, та и Влащенко тоже за харизму проходила. Теперь притон с дешёвой шлюшкой, залётными клиентами и полная потеря зрителей или почти. Всё вторично, убогая повторяемость, совковые клиенты! Что бы потребовал от Комитета по тв. Повторы запретить, что неделями и круглосуточно пускают эти шавки. По бегущей новости 3-5 дневной давности и более с указанием фамилии у кого лицо мертвеца. А ведь скорее закапывают чем проталкивают---кретины и моральные уроды!
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02.11.2020 16:09
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Ватнікам і сєпарам вірити не можна ніколи як і кацапам
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02.11.2020 15:52 Ответить
вірити? їх потрібно знищувати
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02.11.2020 15:56 Ответить
Но то ватнікам треба розказати в Україні
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02.11.2020 16:05 Ответить
У Мертвечука хлебало перекошено
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02.11.2020 15:54 Ответить
Єта.Од надмірної любові до України.
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02.11.2020 17:21 Ответить
от ботокса или инсульта?
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03.11.2020 00:10 Ответить
Ат любві чістасєрьдєчьнай вялікарусккай ********** вялікадушьнай.
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03.11.2020 00:14 Ответить
судячи з того, що ледве язиком ворочає, то скоріш за все мікроінсульт був
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03.11.2020 19:28 Ответить
ЗаЖОПні мають бути паревішані найближчим часом,інакше громадянська війна!
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02.11.2020 16:03 Ответить
Что особо вызвало отвращение у меня так *Зик*. Неплохой был тв-канал, продумано работал, та и Влащенко тоже за харизму проходила. Теперь притон с дешёвой шлюшкой, залётными клиентами и полная потеря зрителей или почти. Всё вторично, убогая повторяемость, совковые клиенты! Что бы потребовал от Комитета по тв. Повторы запретить, что неделями и круглосуточно пускают эти шавки. По бегущей новости 3-5 дневной давности и более с указанием фамилии у кого лицо мертвеца. А ведь скорее закапывают чем проталкивают---кретины и моральные уроды!
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02.11.2020 16:09 Ответить
Ця НатаШЯ ВлашьчьєнКА--антиукраїнська худобина.
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02.11.2020 17:22 Ответить
вона просто дає тому, хто більше платить - чистий бізнес, жодних вподобань
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02.11.2020 17:42 Ответить
Не знаю як хто,але я стільки не вип"ю.Це ж губате ватне страхопудло.
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02.11.2020 21:55 Ответить
а комусь подобається Проєкт "Без цензури": Ватний сказ. Як Добкін безвіз захищав, а Лукаш хотіла повернення Турчинова - Цензор.НЕТ 976
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03.11.2020 00:32 Ответить
Жах.Молімося за кацапських ватних братьєфь.
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03.11.2020 21:57 Ответить
60-летняя НАТАША...
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03.11.2020 00:10 Ответить
Ви зауважили,що русккєє баби фарбуються і у 80 років?Ну а червоні лапсердаки очінь ******* і вони і кацапи-самці.Ну й вотку-теж ті й ті.
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03.11.2020 00:12 Ответить
ни в коем случае не стоит закрывать эти каналы, это как флюгер, если ты сомневаешься от наплыва всевозможных экспердов на нормальных каналах и не можешь прийти к правильному решению, послушай сливные бачки - это как раз то самое, но с точностью до наоборот...)))
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02.11.2020 16:32 Ответить
Смерть ворогам України!
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02.11.2020 16:40 Ответить
Якщо Зеленський отямиться і розверне все на 180, у нього дуже непогані шанси навіть на другий строк. Якщо ж буде і далі закривати очі на розгул проросійського лобі, його порвуть на шматки, як праві, так і вата, і всидіти на двох стільцях ніяк не вдасться.
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02.11.2020 18:01 Ответить
Смех-смехом , но есть ностальгия по Царёву ...
Его явно не хватает и никакая Танька Бондарёнка не заменить этого таффарыща "Шоооо?" !!!
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02.11.2020 19:04 Ответить
Смех то смехом, а тем временем19-летний сын Ростислав ОПЗЖопницы" Натальи Королевской стал народным депутатом в Краматорском городском совете. С "самим" Бойко теперь за ручку Вась-Вась. Мамка доходное место своему сцыкуну нашла. Пардон, но далее писать приличных слов нет.>тыць<
Проєкт "Без цензури": Ватний сказ. Як Добкін безвіз захищав, а Лукаш хотіла повернення Турчинова - Цензор.НЕТ 1314
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02.11.2020 20:55 Ответить
Да на фоне дважды судимого гопника Вити любой сосунок это светлое пятно на этой "партии" . Чувак ведь проходил по делу о групповом изнасиловании , а его вата выбрала резидентом !
Так шо , когда ЗЕ выбирали , то я так и сказал . Дно было во времена Птеродактеля ...
Терь даже Инцитат (конь Калигулы) в качестве депутата или судьи КС не дно !

Ну Лозинского выбрали -- чувак вышел по УДО за преднамеренной убийство ... Тысячу репортажей было , шо никто его не реалилитировал и судимость не снимали . А вот быдло пошло и кинуло бюлетень за этого ***** !
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02.11.2020 21:53 Ответить
може просто комісію перекупив?
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03.11.2020 19:31 Ответить
Коли ж той кащей медведчук, зрадник України здохне?
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02.11.2020 21:32 Ответить
Морда очень сильно перекошена: это результат нешуточного инсульта, от последствий которого даже австрийские врачи не смогли вылечить..

Так что, как говорится "свято близько"...
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03.11.2020 02:12 Ответить
і язиком ледь ворочає... теж неабияка ознака
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03.11.2020 19:32 Ответить
Да, все признаки серьёзного поражения высшей нервной деятельности стали очень заметными.
Очень многие на этом форуме искренне и эмоционально обращались напрямую к Богу, чтобы Он наказал этого прислужника сатаны: судя по случившемуся "мозговому удару", настигшему Мертвечука, молитвы были услышаны.

К тому же и по виду Мертвечук стал глубоким стариком: вчера смотрел выступление бывшего президента Франции Саркози: он фактически ровесник Медведчука, давно разменял 7-ой десяток, но выглядит так свежо и молодо как будто на 20 лет моложе.
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03.11.2020 22:00 Ответить
 
 