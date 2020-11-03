Вопрос развертывания мобильных моргов пока не рассматривался, - Степанов. ВИДЕО
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Минздрав не рассматривает возможность развертывания мобильных моргов.
Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
Отвечая на вопрос, планируется ли развертываение мобильных моргов, глава Минздрава сказал: "На данный момент такой вопрос даже не рассматривался. Мы все-таки очень верим, что украинцы начнут соблюдать все правила, который установлены в нашей стране. Соблюдать рекомендации Минздрава и мы не перейдем тот рубеж под названием "количество умерших такое, что наши морги не справляются и мы вынуждены думать о развертывании мобильных моргов".
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Шо я хотел сказать...мажте на хлеб "какая разница" пока за вами не выехал мобильный морг
Может использовать теплосети, как крематории?
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Не поїдуть не бійтесь. Поперше мобільних моргів нема, це Стєпашка пукнув в калюжу. Подруге дороги Зєля будує одноразові, до весни. З весняним снігом зійдуть. Просто на будівництві доріг можна вкрасти
Закрытое помещение, без маски... опять.
під ліжка обов'язково потрібні мобільні дороги
Їх можна класти аби доїхати до хворого, а як хворого забрали до мобільного шпиталю, то дорогу одразу скатують і перевозять до наступного місця з іншим тяжким хворим.