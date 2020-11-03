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Вопрос развертывания мобильных моргов пока не рассматривался, - Степанов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Минздрав не рассматривает возможность развертывания мобильных моргов.

Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос, планируется ли развертываение мобильных моргов, глава Минздрава сказал: "На данный момент такой вопрос даже не рассматривался. Мы все-таки очень верим, что украинцы начнут соблюдать все правила, который установлены в нашей стране. Соблюдать рекомендации Минздрава и мы не перейдем тот рубеж под названием "количество умерших такое, что наши морги не справляются и мы вынуждены думать о развертывании мобильных моргов".

Читайте: Каток в Мадриде будут использовать как морг

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+12
а как на счёт мобильных "дурок"!
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03.11.2020 09:51
+8
Степанов всё больше начинает напоминать своего папередника Емца, у которого тоже все брифинги сводились к одной фразе "мы фсе умрьом". Дебил, ***...
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03.11.2020 09:55
+8
ЗеДолбоДятлы, теперь понятно для чего ваши избранники расхитили фонд борьбы с коронавирусом на строительстве дорог? Что бы мобильно по этим дорогам разворачивать для вас мобильные морги.
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03.11.2020 09:59
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03.11.2020 09:50 Ответить
как еще украсть деньги

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03.11.2020 12:38 Ответить
А зря на этом тоже заработаешь.
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03.11.2020 09:51 Ответить
а как на счёт мобильных "дурок"!
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03.11.2020 09:51 Ответить
Для КС мобильные морги как раз подойдут ! Так как сами от туда выйти добровольно не захотят.
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03.11.2020 09:54 Ответить
Степанов всё больше начинает напоминать своего папередника Емца, у которого тоже все брифинги сводились к одной фразе "мы фсе умрьом". Дебил, ***...
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03.11.2020 09:55 Ответить
А что у населения холодильников нету? Пускай те кто визжит что ковид ето обычный насморк, а маски носят только дураки, складывают своих дохлых родственников в своих холодильниках или на холодном балконе
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03.11.2020 09:57 Ответить
не обычный насморк...но делать из этого панику нельзя! У нас и так народ дурнуватый (вспомнить эпопею с расселением в Санжарах), еще ему и морги мобильные запускают в атрофированный мозг! Питання розгортання мобільних моргів поки що не розглядалося, - Степанов - Цензор.НЕТ 7188

Шо я хотел сказать...мажте на хлеб "какая разница" пока за вами не выехал мобильный морг Питання розгортання мобільних моргів поки що не розглядалося, - Степанов - Цензор.НЕТ 1373
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03.11.2020 11:05 Ответить
Нюанс. 80% заболевших маску таки носили.
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03.11.2020 13:17 Ответить
Степанов -ты первый клиент мобильного морга. И заслуженно, потому что не справился со своими обязанностями. Ляшку приготовиться.
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03.11.2020 09:57 Ответить
Он будет при морге санитаром - это его уровень и специальность по которой он работал....
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03.11.2020 13:01 Ответить
ЗеДолбоДятлы, теперь понятно для чего ваши избранники расхитили фонд борьбы с коронавирусом на строительстве дорог? Что бы мобильно по этим дорогам разворачивать для вас мобильные морги.
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03.11.2020 09:59 Ответить
"МОБИЛЬНЫЕ" МОРГИ... так вот как понимает наш нынешний гидрант и его команда модное слово "диджитализация" ))))
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03.11.2020 13:37 Ответить
Следует добавить в рассмотрение вопрос развертывания мобильных крематориев.
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03.11.2020 09:59 Ответить
Але ж вміє нагнітати ситуацію!..Для чого,яку мету переслідує отаке цілеспрямоване залякування?Чи не тому,що потроху робиться ясно,що ми скоріше помремо від голоду,нестатків,побутових проблем аніж від того вірусу?..
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03.11.2020 10:02 Ответить
А мобильные крематории?
Может использовать теплосети, как крематории?
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03.11.2020 10:13 Ответить
До весни можна складати біля під'їздів
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03.11.2020 10:25 Ответить
І поїдуть по хорошим Зєлєним дорогам мобільні морги...
__________________
Не поїдуть не бійтесь. Поперше мобільних моргів нема, це Стєпашка пукнув в калюжу. Подруге дороги Зєля будує одноразові, до весни. З весняним снігом зійдуть. Просто на будівництві доріг можна вкрасти
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03.11.2020 10:18 Ответить
Мобільних моргів - вагон! Тобто вагони-рефрижератори.
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03.11.2020 10:31 Ответить
И опять у нас есть возможность пополнить бюджет на 17к гривен.
Закрытое помещение, без маски... опять.
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03.11.2020 10:24 Ответить
Мобільний морг?..
Питання розгортання мобільних моргів поки що не розглядалося, - Степанов - Цензор.НЕТ 4048
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03.11.2020 10:25 Ответить
правительство кретинов... а те кто их повыбирал просто дибилы
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03.11.2020 10:30 Ответить
Все правильно - и Ковид фонда мусорам новые авто, чиновникам зарплаты без ограничений, а населению мобильные морги! )
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03.11.2020 11:02 Ответить
Число умирающих от COVID-19 на общем фоне пока не впечатляет.
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03.11.2020 11:02 Ответить
Дохазяйнувались покидьки
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03.11.2020 13:42 Ответить
как достала эта пугающая всех рептилия, министр хренов
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03.11.2020 13:56 Ответить
Правильно Степаныч! Едем в Египет, смотреть как там пирамиды устроены.
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03.11.2020 14:21 Ответить
будущее, за мобильнымы моргами с самообслуживанием )
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03.11.2020 15:00 Ответить
Степашку на гиляку!
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03.11.2020 15:59 Ответить
Які мобільні морги ? Закупити колещатки до кроватей, хай самі передвигаються в тому напрямку. І дерибанчик можна влаштувати на колещатках. (чорний гумор).
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03.11.2020 16:19 Ответить
не може ліжко на своїх маціпусиньких коліщатках бігти по бездоріжжю;
під ліжка обов'язково потрібні мобільні дороги
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03.11.2020 17:45 Ответить
Пропоную Степанову розглянути можливість запустити у виробництво мобільні дороги.
Їх можна класти аби доїхати до хворого, а як хворого забрали до мобільного шпиталю, то дорогу одразу скатують і перевозять до наступного місця з іншим тяжким хворим.
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03.11.2020 17:43 Ответить
Оно и понятно, надо работать на упреждение. Зачем развертывать мобильные госпитали, если можно сразу морги. Зебилы,***
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03.11.2020 19:51 Ответить
 
 