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КС (2131) Тупицкий (232) Слуга народа (2548) Дубинский Александр (413)

Глава КС Тупицкий прописался в доме члена "команды Дубинского" Левченко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Председатель Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий в качестве адреса регистрации в своей электронной декларации указал дом в коттеджном городке "Коник" (Жуков остров, рядом с Конча-Заспой), который принадлежит члену "команды Александра Дубинского" Сергею Левченко.

 Об этом сообщает Bihus.Info, передает Цензор.НЕТ.

Левченко - донецко-киевский бизнесмен, является руководителем и совладельцем фирмы "КНЗС" и "К252" (одноименный ресторанный комплекс вблизи Конча-Заспы).

Глава КС Тупицкий прописался в доме члена команды Дубинского Левченко 01

На нынешних местных выборах он был кандидатом в депутаты Киевского областного совета от "Слуг народа", рекламную же кампанию Левченко вел как член "команды Александра Дубинского", который и вел "слуг" на областные выборы.

Глава КС Тупицкий прописался в доме члена команды Дубинского Левченко 02

Глава КС Тупицкий прописался в доме члена команды Дубинского Левченко 03

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава КС Тупицкий владеет элитной квартирой на Печерске и большим особняком под Васильковым, - "Схемы". ФОТОрепортаж

Судя по фотографиям в Инстаграме Сергея Левченко, с главой суда связывают дружеские отношения. Мы нашли общие фото Левченко с Тупицким, которые были сделаны во время празднования Крещения, зарубежной рыбаки и тому подобное.

Глава КС Тупицкий прописался в доме члена команды Дубинского Левченко 04
Глава КС Тупицкий прописался в доме члена команды Дубинского Левченко 05

В Инстаграме Сергея Левченко есть и фото в кресле судьи Конституционного Суда Украины.

Глава КС Тупицкий прописался в доме члена команды Дубинского Левченко 06

В доме, кроме самого Тупицкого, согласно его электронной декларации, прописалась также его жена и дети. На каких условиях глава Конституционного Суда получил прописку в имении, принадлежащем Левченко, - неизвестно. Ориентировочная стоимость дома такой площади здесь может доходить до миллиона долларов. Более того, по информации из реестра недвижимости, Левченко в "Конике" кроме этого дома, принадлежит также и коттедж напротив.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 7 ноября состоится автопробег "Тупицкий - вали в Ростов!" к дому главы КСУ, - Хаджинов

Ранее журналисты сообщали об имуществе, которым владеет семья Александра Тупицкого. На его 80-летнюю мать, которая зарегистрирована в Черкасской области, записали квартиру плозадью более 200 квадратных метров в одном из самых дорогих жилых комплексов Киева - "Новопечерских Липках". Такое жилье сейчас может стоить около 700 000 долларов или 20 000 000 гривен. Тупицкая там же владеет и двумя паркоместами. Дорогая недвижимость есть и в собственности тещи главы Конституционного Суда Ларисы Колпаченко. Так, в 2018 году женщина стала владелицей нескольких земельных участков и имения площалью более чем 200 квадратных метров в Василькове. Ориентировочная стоимость такой недвижимости сейчас составляет около 5 000 000 гривен. Интересно, что недавно владельцем земельного участка рядом стал и сам Тупицкий. Сейчас земля тещи и главы КС - по сути одна территория с имением, детской площадкой, искусственным озером. Но несмотря на это, в декларации судьи эта недвижимость не отражена.

28 октября на сайте Конституционного Суда было опубликовано решение, согласно которому фактически блокируется работа Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в направлении контроля состояния государственных служащих и их наказания за ложь в декларациях.
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Топ комментарии
+42
у нас СБУ им товагища Баканова в упор не замечает коррупцию в КС..
СБУ делает титанические усилия что бы не видеть этого..
за то можно "7 км" потрусить..
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03.11.2020 10:40
+30
Починають складатись пазли, а ви - барига, барига! З самого початку було зрозуміло, що все це вистава - як і з заручниками. Алеж нарід захтів шоу - ось вам шоу, зелебобіки! Хавай.те.
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03.11.2020 10:40
+29
сколько человеку нужно для нормальной жизни? куда в этого "судью" лезет столько?
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03.11.2020 10:39
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Правила форума Совет форумчан
сколько человеку нужно для нормальной жизни? куда в этого "судью" лезет столько?
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03.11.2020 10:39 Ответить
а чо тільки в цього суддю? Ти запитай, коли будеш в охвісті - скліьки влазить в д'Єрмака, Подоляка...
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03.11.2020 11:02 Ответить
С понтом Тупицкий, а на деле Воровицкий. Какая богатая и щедрая Украина, ее нещадно грабят, разрывают на части, а она живая. Вот взял бы Зеленский на примере этого Тупоцкого ворюги, засудив его с конфискацией имущества, показал борьбу с коррупцией. Нет, не сделает этого, он сам такой.
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03.11.2020 11:21 Ответить
Человеческая натура - чем больше есть , тем больше хочется
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03.11.2020 16:35 Ответить
у нас СБУ им товагища Баканова в упор не замечает коррупцию в КС..
СБУ делает титанические усилия что бы не видеть этого..
за то можно "7 км" потрусить..
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03.11.2020 10:40 Ответить
Коли було інакше ?
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03.11.2020 10:41 Ответить
Турборежим ккс(коррупционный якобы конституционный якобы суд) это требование суперврага украины - портнова с чекистами, которые выделили под эту спецоперцию и скупку судей деньги. Чтобы быстро все успеть, с секретностью и закрытостью чтобы все не понимали что делается максимально долго. Быстро и скрыто все антиукраинское портновое с чекистами провернуть
Тоесть турборежим и закрытость ккс это явное доказательство их коррупционности и компрометации.

Портнов втихаря поменял голову ккс и втихаря все подготовил.
Портнов так мстит украине уничтожением, за то что его ударом по рылу отодвинули от бюджетной кормушки в 14м. Пора украине открывать охоту на ублюдка.
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03.11.2020 10:45 Ответить
Все так. Только портнов ничего б не сделал без поддержки ОП зеленского.
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03.11.2020 10:47 Ответить
там целая обойма четких "классных пацанов"
ермак, татаров, а прочим вообще на все кроме денег похфиг
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03.11.2020 11:04 Ответить
Було колись. Дуже давно. "портнов" боявся носа показати в Україні. Але це було вже років з 100-200 тому. Ви мабуть забули. Та й я пригадую з великими труднощами. А може й не було такого Глава КС Тупицький прописався в будинку члена "команди Дубінського" Левченка - Цензор.НЕТ 2288
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03.11.2020 11:19 Ответить
Ще раз пояснюю для тих хто на бронепоїзді : СБУ займається набагато важливішими й небезпечними операціями -як то виявлення і відстеження онлайн порно-студій! Осьо от! А такими "мєлочами" як хабарники і зрадники у найвищих колах влади - то таке-дитячі пустощі!
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03.11.2020 11:07 Ответить
Вы забыли главное - слив операции по «вагнеровцам « палачам и живодерам защитников Украины ,
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03.11.2020 16:40 Ответить
А навіщо? Він їм ще і допомагає.
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03.11.2020 11:36 Ответить
Кароччч.. Бомж!
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03.11.2020 10:40 Ответить
Глава КС Тупицкий прописался в доме члена "команды Дубинского" Левченко - Цензор.НЕТ 6796
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03.11.2020 10:56 Ответить
Коротше. Розумні вже давно все зрозуміли щодо цієї вистави з КС. Хоча допускаю, що Зєлєнскій не в курсі, бо пари фіміаму не дають прийти до тями і за його спиною операцію проводить Єрмак.
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03.11.2020 11:43 Ответить
Вын не в курсі до, тепер і потім! А так, усе добре! Дебіл стабільний!
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03.11.2020 11:48 Ответить
Починають складатись пазли, а ви - барига, барига! З самого початку було зрозуміло, що все це вистава - як і з заручниками. Алеж нарід захтів шоу - ось вам шоу, зелебобіки! Хавай.те.
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03.11.2020 10:40 Ответить
ККС - это чистый враг украины.
Во время войны или агрессии агрессора ККС- коррупционный конституционный суд нужно расстреливать сразу на второй день после агресси. Это как и спу в крыму ккс это пособник агрессора.Естественно то что агрессор будет стремится подкупить и держать компромат на ккс и отменить все поправки для самозащиты под видом дерьмократии - мол защищаться нельзя - это противоречит дерьмократии и мешает стоять раком.
ККС разогнать, судей расстрелять или повешать на хрещатике - это враги украины, как спу в крыму.Все поправки кроме продажи земли отменить.
Турборежим ккс это требование портнова и чекистов, которые выделили под эту спецоперцию и скупку судей деньги. Чтобы быстро все успеть, пока все доганяют что делается.
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03.11.2020 10:47 Ответить
Добре, я Вас підтримую, тільки розстрілами і повішанням будете займатись Ви. Згода? Глава КС Тупицкий прописался в доме члена "команды Дубинского" Левченко - Цензор.НЕТ 5507
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03.11.2020 10:56 Ответить
будешь поддерживать когда будешь доедать руку сина как в 33м. Згода?
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03.11.2020 11:00 Ответить
Мені до вподоби Ваша комуністична риторика. Жгі.тє.))
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03.11.2020 11:10 Ответить
Типа это они договорились с Тупицким. Ты, мол, выступаешь против государства а мы защитим тебя от народа. Сериал прям какой то..
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03.11.2020 10:47 Ответить
Как на каком основании? Прописался там шоб получить субсидию.
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03.11.2020 10:42 Ответить
И возле метро не пропадёт. Свой!
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03.11.2020 10:42 Ответить
Скільки "антикорупційних розслідувань" за пару днів. І все про одного суддю. Так милоГлава КС Тупицкий прописался в доме члена "команды Дубинского" Левченко - Цензор.НЕТ 30
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03.11.2020 10:45 Ответить
Это не *один судья* - это СИСТЕМА!
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03.11.2020 10:57 Ответить
Так они все в этой системе - один организм - рыги- рашисты , олигархи , ********** и судьи
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03.11.2020 16:44 Ответить
Да там кого не возьми из судей или депутатов там ситуация аналогичная. Все в многомиллионной недвижимости. А тут прям Америку нам открывают
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03.11.2020 10:49 Ответить
Вор на воре и вором погоняет!
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03.11.2020 10:49 Ответить
Бомжи, клоуны и идиоты-илита правящая.
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03.11.2020 10:53 Ответить
А саме головне,що цього покидька назначив головою КС "найвеличніший" ЗЕбіл - аплодисменети де, ЗЕбіли?!?!
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03.11.2020 10:57 Ответить
Його призначив путін , через своїх холуїв - Мертветчука і Портнова !
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03.11.2020 11:02 Ответить
і д'Єрмака не забувай. Тоді він був непростим радником...
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03.11.2020 11:04 Ответить
Ось вам і команда ЗеДУБінського від якої тхне кремлівським баблом і портянками !
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03.11.2020 10:59 Ответить
ТУПИЦИНА СЛЕДУЕТ ПОВЕСИТЬ РАЗОМ С МЭДВЭДЧУКОЙ
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03.11.2020 11:00 Ответить
А Бєня? Дубинський його шістка.
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03.11.2020 11:03 Ответить
Алла, прошу прощенья, я у Вас спрашивал но перепутал ник. Куда пропал Али Хасан, не знаете?
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03.11.2020 11:05 Ответить
Не знаю, я тоже заметила, что его давно не видно на форуме.
Может Ксения знает.
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03.11.2020 11:07 Ответить
Благодарю.
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03.11.2020 11:14 Ответить
В модера питайте, тут банять довічно за чих.
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03.11.2020 11:20 Ответить
Глава КС Тупицький прописався в будинку члена "команди Дубінського" Левченка - Цензор.НЕТ 8920
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03.11.2020 11:22 Ответить
Мій обліковий запис з місяць тому деактивували помилково. 2 тижні знадобилось, щоб відновити.
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03.11.2020 12:40 Ответить
Це тут тільки вата вільно живе і пасеться.
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03.11.2020 13:11 Ответить
Ну вот пусть берут его тепленького, достают из норки и помещают в камеру с евро ремонтом, зря что ли Малюска старался? И не надо разгонять для этого КС
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03.11.2020 11:00 Ответить
Ти диви, і зєбіли не бекають! Ну бекніть , що це Порошенко все зробив!
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03.11.2020 11:02 Ответить
самодовольные рожи!!!! Есть спец . службы Украины- занимайтесь!!!! А если эти рожи и там все друзья товарищи- тогда снимайте парней с фронта - говорите чем помочь и нужно что то делать!!!! Можно подумать Порошенко или Зеленский все это не знают!!!!
Люблю конфеты Рошен и плачу налоги- в военкомате признан годным!!!!
Задолбали ваши игры , нужен буду позовете, а пока просто буду жить!!!
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03.11.2020 11:04 Ответить
Их только на фонари , как красные вешали чуждый элемент в 1917 или коммерческий вариант , на стадион,как в Чили. Отдал наворованное - билет в зубы до Минска с запретом вьезда в Украину, не отдал в расход, а то тюрем не хватит.
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03.11.2020 11:08 Ответить
Шо, вы говорите - зесрань снова в сраке
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03.11.2020 11:11 Ответить
да уж, какая неожиданность... никогда такого не было, и вот опять...
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03.11.2020 12:47 Ответить
Тупицкий - тупая, ватная консерва. Предатель, шпион и коррупционер, который должен быть арестован и посажен в тюрьму.
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03.11.2020 11:14 Ответить
БЕня с Аваковым ПРописали? Где кстати Аваков?
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03.11.2020 11:16 Ответить
В Італії? Глава КС Тупицький прописався в будинку члена "команди Дубінського" Левченка - Цензор.НЕТ 1296
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03.11.2020 11:20 Ответить
Псина бени коломойши одинакого близкая клоуну и тупице, почему я должен доверять Зе больше, чем тупому рылу, еще сравнительно недавно сжигали на кострах совершенно невинных женщин, типа ведьм, а здесь мы видим оголтелых, потерявших человеческий облик, свинолюдей, какое же соразмерное наказание должны понести эти двуногие, не хватает воображения, как минимум сажать на пали.
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03.11.2020 11:37 Ответить
ой, уже такую туфту нам впаривают.
а если бы он прописался доме от застройщика из партии пес, то це перемога и его надо было бы наградить.
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03.11.2020 11:40 Ответить
да кто бы сомневался)))
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03.11.2020 11:48 Ответить
Мне как и всем нравятся громкие разоблачения, теории заговора и прочее... Но блин это ж явная подмена понятий или умышленный фейк! Посмотрите повнимательней скан инфо справки из реестра недвижимого имущества (с пометкой "оригинальное изображение") вы видите там НОМЕР дома который принадлежит Левченко? Нет? А как тогда было установленно что судья прописан именно в его доме? Экстрасенсорной телепатией что ли? В котеджном городке может быть куча домов.
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03.11.2020 11:53 Ответить
жесть, Тупицький зараз на Прямому дає брифінг. Тільки один Прямий поставив мікрофон в актовому залі КС...
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03.11.2020 12:01 Ответить
Вот и весь *** до копейки.
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03.11.2020 12:13 Ответить
Знову роги Коломойського мелькають. Надіюсь США його посадять до того, як він розвалить конституційний лад України.
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03.11.2020 12:15 Ответить
Судді, "слуги", коломойський, мертвечук, портнов, зеленський, фуйло. О, як.
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03.11.2020 12:27 Ответить
писец...какие хари отвратные на фото...

це обличчя нашої держави?
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03.11.2020 12:44 Ответить
не, ну приколисты. как они собираются всё, что награблено непосильным грабежом, на лодку Харона уместить? та пара монет, традиционно ложимая в гроб для оплаты Перевозчику, предназначается только для перевозки даже не тела, а только души. о несметных богатствах этого чужого, даже Лодочнику, мира речь вообще не идёт )
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03.11.2020 12:45 Ответить
Нам не тільки суддів потрібно гнати, як собак скажених, а відновити смертну кару по тим статтям, що були раніше у Кримінальному кодексі, хоч на час особливого періоду і війни.
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03.11.2020 12:47 Ответить
Голий,босий,та простоволосий. Як,власне,і інші так звані судді. Без містера Лінча,боюсь,вже аж ніяк не обійтись...
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03.11.2020 12:58 Ответить
козлы они все
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03.11.2020 12:59 Ответить
Если бы даже он прописался бы на марсе то его все равно это бы не спасло
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03.11.2020 13:36 Ответить
Перед вами розігрують зрежисоване шоу! Подивіться на цього купленого вже давно кінченого алкаша Тупіцького!!!! Він самостійна фігура!?!? Подивіться на свого президента!!! Це все шоу для вас! Де результати місцевих виборів!?-ось в чому питання!!!
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03.11.2020 14:43 Ответить
Короче, если этого Тупицкого публично не четвертуют на площади, то Зеленского уже ничего не спасёт.
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03.11.2020 16:00 Ответить
Дубинский это член Каламойского. Выходит Тупицкого вертит блудный израильский, как говорят пропагандисты с 1+1, "инвестор" лозунгом по жизни которого было - "Дефолт - стране, а бабло - мне".
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03.11.2020 16:35 Ответить
 
 