Глава КС Тупицкий прописался в доме члена "команды Дубинского" Левченко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Председатель Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий в качестве адреса регистрации в своей электронной декларации указал дом в коттеджном городке "Коник" (Жуков остров, рядом с Конча-Заспой), который принадлежит члену "команды Александра Дубинского" Сергею Левченко.
Об этом сообщает Bihus.Info, передает Цензор.НЕТ.
Левченко - донецко-киевский бизнесмен, является руководителем и совладельцем фирмы "КНЗС" и "К252" (одноименный ресторанный комплекс вблизи Конча-Заспы).
На нынешних местных выборах он был кандидатом в депутаты Киевского областного совета от "Слуг народа", рекламную же кампанию Левченко вел как член "команды Александра Дубинского", который и вел "слуг" на областные выборы.
Судя по фотографиям в Инстаграме Сергея Левченко, с главой суда связывают дружеские отношения. Мы нашли общие фото Левченко с Тупицким, которые были сделаны во время празднования Крещения, зарубежной рыбаки и тому подобное.
В Инстаграме Сергея Левченко есть и фото в кресле судьи Конституционного Суда Украины.
В доме, кроме самого Тупицкого, согласно его электронной декларации, прописалась также его жена и дети. На каких условиях глава Конституционного Суда получил прописку в имении, принадлежащем Левченко, - неизвестно. Ориентировочная стоимость дома такой площади здесь может доходить до миллиона долларов. Более того, по информации из реестра недвижимости, Левченко в "Конике" кроме этого дома, принадлежит также и коттедж напротив.
Ранее журналисты сообщали об имуществе, которым владеет семья Александра Тупицкого. На его 80-летнюю мать, которая зарегистрирована в Черкасской области, записали квартиру плозадью более 200 квадратных метров в одном из самых дорогих жилых комплексов Киева - "Новопечерских Липках". Такое жилье сейчас может стоить около 700 000 долларов или 20 000 000 гривен. Тупицкая там же владеет и двумя паркоместами. Дорогая недвижимость есть и в собственности тещи главы Конституционного Суда Ларисы Колпаченко. Так, в 2018 году женщина стала владелицей нескольких земельных участков и имения площалью более чем 200 квадратных метров в Василькове. Ориентировочная стоимость такой недвижимости сейчас составляет около 5 000 000 гривен. Интересно, что недавно владельцем земельного участка рядом стал и сам Тупицкий. Сейчас земля тещи и главы КС - по сути одна территория с имением, детской площадкой, искусственным озером. Но несмотря на это, в декларации судьи эта недвижимость не отражена.
28 октября на сайте Конституционного Суда было опубликовано решение, согласно которому фактически блокируется работа Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в направлении контроля состояния государственных служащих и их наказания за ложь в декларациях.
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СБУ делает титанические усилия что бы не видеть этого..
за то можно "7 км" потрусить..
Тоесть турборежим и закрытость ккс это явное доказательство их коррупционности и компрометации.
Портнов втихаря поменял голову ккс и втихаря все подготовил.
Портнов так мстит украине уничтожением, за то что его ударом по рылу отодвинули от бюджетной кормушки в 14м. Пора украине открывать охоту на ублюдка.
ермак, татаров, а прочим вообще на все кроме денег похфиг
Во время войны или агрессии агрессора ККС- коррупционный конституционный суд нужно расстреливать сразу на второй день после агресси. Это как и спу в крыму ккс это пособник агрессора.Естественно то что агрессор будет стремится подкупить и держать компромат на ккс и отменить все поправки для самозащиты под видом дерьмократии - мол защищаться нельзя - это противоречит дерьмократии и мешает стоять раком.
ККС разогнать, судей расстрелять или повешать на хрещатике - это враги украины, как спу в крыму.Все поправки кроме продажи земли отменить.
Турборежим ккс это требование портнова и чекистов, которые выделили под эту спецоперцию и скупку судей деньги. Чтобы быстро все успеть, пока все доганяют что делается.
Может Ксения знает.
Люблю конфеты Рошен и плачу налоги- в военкомате признан годным!!!!
Задолбали ваши игры , нужен буду позовете, а пока просто буду жить!!!
а если бы он прописался доме от застройщика из партии пес, то це перемога и его надо было бы наградить.
це обличчя нашої держави?