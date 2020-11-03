Рада готовит обращение к судьям КС с требованием уйти в отставку, - "слуга народа" Корниенко. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
В Верховной Раде готовят заявление о некорректном поведении Конституционного Суда Украины.
Об этом заявил в комментарии журналистам председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, передает Цензор.НЕТ.
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"Обращение в Конституционный Суд, что он ведет себя некорректно. И предложение или требование, чтобы сам состав ушел в отставку для того, чтобы перезагрузить Конституционный Суд Украины. Такое заявление готовится. Если оно будет готово, то будет выноситься в зал и будет приниматься", - сказал Корниенко.
Он пояснил, что речь идет о политическом заявлении.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
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ОЛЕКСАНДР СОКОЛОВ
https://www.unian.ua/politics/proydisvit-z-ssha-yak-drug-yanukovicha-opinivsya-v-naglyadoviy-radi-naftogazu-novini-ukrajina-11204240.html
225000 грн!!!!!!!!
Партия Путина - ОПЗЖ заявляют ,что они и Партия Путина 2 - ПЭС , не будут голосовать за отставку судей КСУ .
Ч а ц к и й
А судьи кто? - За древностию лет
К свободной жизни их вражда непримирима,
Сужденья черпают из забытых газет
Времен Очаковских и покоренья Крыма;
Всегда готовые к журьбе,
Поют всё песнь одну и ту же, Не замечая об себе:
Что старее, то хуже.
Где, укажите нам, отечества отцы,
Которых мы должны принять за образцы?
Не эти ли, грабительством богаты?
Защиту от суда в друзьях нашли, в родстве,
Великолепные соорудя палаты,
Где разливаются в пирах и мотовстве
- Да на х-ю мы вертели вас и ваше обращение!!!!!
Просьба выполняется гораздо быстрее, если сопровождается хорошим пинком под зад.