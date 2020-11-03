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Рада готовит обращение к судьям КС с требованием уйти в отставку, - "слуга народа" Корниенко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

В Верховной Раде готовят заявление о некорректном поведении Конституционного Суда Украины.

Об этом заявил в комментарии журналистам председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, передает Цензор.НЕТ.

Видео 112

"Обращение в Конституционный Суд, что он ведет себя некорректно. И предложение или требование, чтобы сам состав ушел в отставку для того, чтобы перезагрузить Конституционный Суд Украины. Такое заявление готовится. Если оно будет готово, то будет выноситься в зал и будет приниматься", - сказал Корниенко.

Он пояснил, что речь идет о политическом заявлении.

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Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
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Топ комментарии
+10
коррумпированные судьи КС готовят решение о запрете Рады и введения прямого конституционного олигархического правления..
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03.11.2020 11:04
+9
Требовать можно, но согласятся свиньи от корыта.?
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03.11.2020 11:05
+7
А в Миколаєві зє сосна програла вибори, так що вона вільна, чуєш Корнієнко?
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03.11.2020 11:05
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Тужылыся пучылыся й розродылыся - а харківська банда з КРИВОРІЖСЬКИМИ РОЗПАЛЬЦОВЩИКАМИ ПІДСУНУЛИ ЇМ ДОКАЗИ З ВІДКРИТИМ И СПРАВАМИ НА НИХ?
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03.11.2020 11:04 Ответить
Ну Вовкіна уся братва слідчих та прокурорів попрацювала над матеріалами справ , Портнов їм дозволив з БЄнєй?
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03.11.2020 11:06 Ответить
Почему должны уйти те, судьи назначенные при П Порошенко и голосовавшие против , заказного приплаченного решения калоплртнова ?
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03.11.2020 12:08 Ответить
коррумпированные судьи КС готовят решение о запрете Рады и введения прямого конституционного олигархического правления..
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03.11.2020 11:04 Ответить
А Кернес в больничке как избранный Мэр Харькова голосами больше, чем у всех слуг вместе взятых, переименовывает Харьков в столицу Украины и туда съезжает КСУ .
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03.11.2020 11:14 Ответить
як варіант.. від цих недобитих покидьків можна чекати що завгодно
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03.11.2020 11:15 Ответить
Пройдисвіт з США. Як друг Януковича опинився в наглядовій раді "Нафтогазу"

ОЛЕКСАНДР СОКОЛОВ

https://www.unian.ua/politics/proydisvit-z-ssha-yak-drug-yanukovicha-opinivsya-v-naglyadoviy-radi-naftogazu-novini-ukrajina-11204240.html
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03.11.2020 11:26 Ответить
Шо, Рада не конституционна? я давно подозревал. Кива там пуй дро**ил, ходят как проститутки на трассу, воруют, за яица тягают друг друга...Это бордель просто.
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03.11.2020 11:16 Ответить
Таку пропозицію треба виностити з Гатлінгу!
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03.11.2020 11:05 Ответить
Требовать можно, но согласятся свиньи от корыта.?
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03.11.2020 11:05 Ответить
Свиньям со дня спектакля с заседанием РНБО паяли ************* сговоре с мертвечукми, а потом РРРАЗ - и съехали ну чисто на неправильно купленные дома с землями . уХйло позвонило Медведчуку -тот передал трубочку ЗЕльке и ФСЕ! Напалевон почти сдулся .
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03.11.2020 11:11 Ответить
Вимагати - це тиск на суд. Загалом - кримінальний злочин. 😊 Тому цей обкурений зелений застрільник може лише ПРОПОНУВАТИ. ☺️
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03.11.2020 11:48 Ответить
Вимагати - це тиск на суд. Загалом - кримінальний злочин. 😊 Тому цей обкурений зелений застрільник може лише ПРОПОНУВАТИ. ☺️
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03.11.2020 11:49 Ответить
А в Миколаєві зє сосна програла вибори, так що вона вільна, чуєш Корнієнко?
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03.11.2020 11:05 Ответить
Піде на дрОва.
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03.11.2020 11:13 Ответить
Ще один комік. Сміятися вже можна, чи почекати відповіді КСУ?
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03.11.2020 11:07 Ответить
Одно 🤡🤢вечно обнюханное , а второе🤢🐒 вечно бухое
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03.11.2020 12:11 Ответить
Шеф, все идет по ранее утвержденному плану.(С)
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03.11.2020 11:12 Ответить
Судейсво уже настолько коррумпировано что суды все НА РОСПУСК !!!
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03.11.2020 11:12 Ответить
краще - на мило
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03.11.2020 11:16 Ответить
клована попросите уйти в отставку - уже давно вопрос перезрел
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03.11.2020 11:13 Ответить
Пенсии судей КСУ !!!
225000 грн!!!!!!!!
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03.11.2020 11:14 Ответить
Это квакает специалист по корабельным соснам и айкосам? чувырло
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03.11.2020 11:14 Ответить
оно только-только со стакана...
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03.11.2020 11:19 Ответить
Вангую: судьи кс пошлют нах.й слуг народа.
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03.11.2020 11:15 Ответить
А шо. Они государство в государстве. Олимп.
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03.11.2020 11:20 Ответить
Спектакль для Вовы писал Портнов - за кулисами продюсеры Беня с Ахметкой и Пинчуком, на подтанцовке Лещенко с Шабуниным , ключи от сцены у уХйла в Ккремля. СОпродюсер Ермак пока отстранен т ень , чтобы не палиться так сильно.
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03.11.2020 11:20 Ответить
ага,так прямо и помчались увольняться,с такими-то зарплатами,на перегонки бегут,спотыкаются...
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03.11.2020 11:16 Ответить
Хахахаха
Партия Путина - ОПЗЖ заявляют ,что они и Партия Путина 2 - ПЭС , не будут голосовать за отставку судей КСУ .
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03.11.2020 11:19 Ответить
Так и ЕС не будет. И Юльки не будут.
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03.11.2020 11:22 Ответить
а до цього Simon Bolivar f2151b2b косив під юдьчиного бота, як і ванька
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03.11.2020 11:25 Ответить
понятно, і Simon Bolivar f2151b2b - подоляковий бот
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03.11.2020 11:23 Ответить
Видели как Власенко защищал КС? Аж морда краснела, очки запотевали и сьезжали в одну сторону. Слюна капала и уши пряли.
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03.11.2020 11:27 Ответить
Я бы не уволился.. А послал бы нахх это парламент.. к тому же нелегитимно созванный..
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03.11.2020 11:19 Ответить
Я бы пошел дальше. Признал Раду неконституционной. Решение не обсуждается. Подлежит выполнению немедля!
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03.11.2020 11:21 Ответить
так они же сами этот парламент-легитимизировали,в угоду Бубочке?
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03.11.2020 11:21 Ответить
Очередной акт тетрализованного представления - можно подумать, что судьи КС которую ночь не спят и ждут этого предложения от ВР, чтобы извиниться за принесенные ими неудобства для власти и молча покинуть нагретые в КС на многие годы вперед места. Подобные действия наводят на мысль, что это совместные действия власти и КС. Очень сомнительно, что капитально замазанные в своих сомнительных доходах судьи КС решили самостоятельно без гарантий своей безопасности пойти на такой выбрик. Они же не самоубийцы! Интересно, кто режиссер этого спектакля и каковы конечные цели, включая выстрел висящего на стене ружья?
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03.11.2020 11:23 Ответить
А.Грибоедов (19 век)
Ч а ц к и й
А судьи кто? - За древностию лет
К свободной жизни их вражда непримирима,
Сужденья черпают из забытых газет
Времен Очаковских и покоренья Крыма;
Всегда готовые к журьбе,
Поют всё песнь одну и ту же, Не замечая об себе:
Что старее, то хуже.
Где, укажите нам, отечества отцы,
Которых мы должны принять за образцы?
Не эти ли, грабительством богаты?
Защиту от суда в друзьях нашли, в родстве,
Великолепные соорудя палаты,
Где разливаются в пирах и мотовстве
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03.11.2020 11:26 Ответить
Маразм крепчает. А Рада не хочет подготовить обращение, ну например, к ворам, с просьбой прекратить воровать?
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03.11.2020 11:23 Ответить
Вдячні виборці зеленського прийшли
Рада готує звернення до суддів КС з вимогою піти у відставку, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 7156
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03.11.2020 11:27 Ответить
А цым похер. Абы контрабас легализировать. Кому шо, а барыги за свое.
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03.11.2020 11:29 Ответить
Ще ООН озаботиться. Років через 5-10 буде відповідь.
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03.11.2020 11:30 Ответить
Рада готує звернення до суддів КС з вимогою піти у відставку, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 9241
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03.11.2020 11:35 Ответить
А они тебе -
- Да на х-ю мы вертели вас и ваше обращение!!!!!
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03.11.2020 11:37 Ответить
Рада готує звернення до суддів КС з вимогою піти у відставку, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 9118 Якщо громадяни підготовлять звернення до депутатів з вимогою піти зараз на перевиборі у зв*язку з неадекватністю усіх "слуг народу" - це буде згідно з законом чи політична доцільність?
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03.11.2020 11:38 Ответить
Пора бы всей Раде с презиком прочитать Конституцию, хоть раз в жизни!!! Там и образование, и лечение, и прожиточный минимум, и защита Отечества, и суды и т.п. Хоть раз!!! А то народ прочитает вслух, на весь мир!!!
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03.11.2020 11:42 Ответить
Пора бы всей Раде с презиком прочитать Конституцию, хоть раз в жизни!!! Там и образование, и лечение, и прожиточный минимум, и защита Отечества, и суды и т.п. Хоть раз!!! А то народ прочитает вслух, на весь мир!!!
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03.11.2020 11:43 Ответить
Обращение с требованием? Вы уж как-то определитесь, просите вы или требуете.
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03.11.2020 11:43 Ответить
А их в Трускавце этому не учили, Учили только дорожки из кокса делать и вещества по вене гонять ну что-бы быть как преЗЕдент!
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03.11.2020 11:46 Ответить
А КС готовит некорректный ответ с пожеланием эротического путешествия без всякого табу.
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03.11.2020 11:52 Ответить
правильно.
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03.11.2020 11:55 Ответить
Тупицький зараз на Прямому дає брифінг. Тільки один Прямий поставив мікрофон в актовому залі КС.
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03.11.2020 12:05 Ответить
Обращение или требование?
Просьба выполняется гораздо быстрее, если сопровождается хорошим пинком под зад.
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03.11.2020 12:16 Ответить
Єдиний вихід для "слуг" - скинутись і заплатити КСівцям більше ніж Мертвечук з Коломойщиком.
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03.11.2020 12:17 Ответить
 
 