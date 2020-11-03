В Минздраве назвали признаки COVID-19, с которыми показана госпитализация. ВИДЕО

В Министерстве здравоохранения Украины изменили критерии к госпитализации больных с подозрением и с подтвержденным COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Садовьяк в ходе утреннего брифинга.

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Садовьяк отметила, что соответствующие изменения были внесены Приказом Минздрава №2438 от 27.10.2020 года.

По ее словам, в настоящее время госпитализация показана лицам с подозрением или подтвержденным COVID-19, у которых есть хотя бы один из нижеперечисленных признаков:

- частота дыхания менее 10 в минуту или больше 30-ти.

- сатурация меньше или равна 92%,

- нарушение сознания.

"Также госпитализация показана пациентам с течением заболевания средней тяжести, которые имеют тяжелую сопутствующую патологию в стадии декомпенсации", - добавила Садовьяк.

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Отметим, что ранее обязательному лечению в условиях стационара подлежали пациенты из группы риска. Подробнее в инфографике Минздрава, опубликованной ниже:

Напомним, ранее глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что коронавирус распространяется в ураганном режиме, однако вопрос развертывания мобильных моргов пока не рассматривался, - Степанов

В Украине по состоянию на утро вторника, 3 ноября, зафиксированы 8 899 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки. Это самый высокий показатель суточной заболеваемости в Украине с начала пандемии. За сутки от COVID-19 умерли 157 человек, 5 100 - выздоровели.