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госпитализация (130) COVID-19 (17205) Садовьяк (9)

В Минздраве назвали признаки COVID-19, с которыми показана госпитализация. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

В Министерстве здравоохранения Украины изменили критерии к госпитализации больных с подозрением и с подтвержденным COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Садовьяк в ходе утреннего брифинга.

Садовьяк отметила, что соответствующие изменения были внесены Приказом Минздрава №2438 от 27.10.2020 года.

По ее словам, в настоящее время госпитализация показана лицам с подозрением или подтвержденным COVID-19, у которых есть хотя бы один из нижеперечисленных признаков:

- частота дыхания менее 10 в минуту или больше 30-ти.
- сатурация меньше или равна 92%,
- нарушение сознания.

"Также госпитализация показана пациентам с течением заболевания средней тяжести, которые имеют тяжелую сопутствующую патологию в стадии декомпенсации", - добавила Садовьяк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов о ситуации с коронавирусом: "Мы дошли до точки невозврата и близки к катастрофе"

Отметим, что ранее обязательному лечению в условиях стационара подлежали пациенты из группы риска. Подробнее в инфографике Минздрава, опубликованной ниже:

В Минздраве назвали признаки COVID-19, с которыми показана госпитализация 01

Напомним, ранее глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что коронавирус распространяется в ураганном режиме, однако вопрос развертывания мобильных моргов пока не рассматривался, - Степанов

В Украине по состоянию на утро вторника, 3 ноября, зафиксированы 8 899 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки. Это самый высокий показатель суточной заболеваемости в Украине с начала пандемии. За сутки от COVID-19 умерли 157 человек, 5 100 - выздоровели.

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Топ комментарии
+16
началась сортировка претендентов на спасение.
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03.11.2020 11:41
+14
первый признак - деньги...много денег , а второй - связи...желательно в медицинских кругах...
а потом уже сопутствующие - очень высокая температура и задышка до посинения...
(это сарказм...как бы)
здоровья всем, читающим и... думающим !!! береженого и Бог бережет!
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03.11.2020 11:46
+5
Т.е., на госпитализацию очень, ну очень тяжолых, ведь койкометст не хватает и аппаратов ИВЛ то же минимум миниморум. Да и морги мобильные тогда не понадобятся. Передохнут людишки по домам и всё.
Зато дороги "построили".
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03.11.2020 11:46
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началась сортировка претендентов на спасение.
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03.11.2020 11:41 Ответить
Слуги и их семьи вперёд!
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03.11.2020 11:47 Ответить
Зробить ДОБРОВІЛЬНЕ відвідування шкіл, хто бажає хай вчаться вдома, хто бажае хай ходить ризикує, навіщо у розпал 2 хвилі примусово змушувати відвідувати місця массових скупчень та наражати на небезпеку. Та й не треба ніякого закриття економікі та тому подібне.
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03.11.2020 13:27 Ответить
% насыщения крови кислородом.
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03.11.2020 11:47 Ответить
Ця інформація для лікарів, а не для дяді Васі.
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03.11.2020 11:48 Ответить
первый признак - деньги...много денег , а второй - связи...желательно в медицинских кругах...
а потом уже сопутствующие - очень высокая температура и задышка до посинения...
(это сарказм...как бы)
здоровья всем, читающим и... думающим !!! береженого и Бог бережет!
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03.11.2020 11:46 Ответить
а билет на 95 квартал прокатит?
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03.11.2020 17:55 Ответить
а шо там еще кто-то выступает? (для них места в политике не нашлось?)))
обесценились билеты))) (вам и Юзик за то скажет, аж худее пока расвтюхивает ото барахло)))
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03.11.2020 18:06 Ответить
Т.е., на госпитализацию очень, ну очень тяжолых, ведь койкометст не хватает и аппаратов ИВЛ то же минимум миниморум. Да и морги мобильные тогда не понадобятся. Передохнут людишки по домам и всё.
Зато дороги "построили".
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03.11.2020 11:46 Ответить
Не знаю, где их построили, но после каждой поездкки в 1000км по Украине, что-то в машине отваливается. От Жёлтого, до Пятихаток, дороги нет, от слова совсем. Год назад, хоть по обочине можно было проехать 20-30км/ч, сейчас и таммашину подбрасывает на 5км/ч.
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03.11.2020 12:17 Ответить
И я не знаю. И не видел. За 15 месяцев наездил 27000 км. Не видел.
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03.11.2020 12:30 Ответить
У вас несколько ошибок в слове "построили"... правильно - "распилили", еще синоним - "освоили"
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03.11.2020 12:58 Ответить
Раціональніше - одразу на кладовище... В Минздраве назвали признаки COVID-19, с которыми показана госпитализация - Цензор.НЕТ 28
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03.11.2020 11:53 Ответить
это очень дорогое удовольствие, на кладбище. Нужно срочно принимать индуизм, открывать крематории по нижнему Днепру и всю воду с прахом спускать по крымскому каналу. Во!
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03.11.2020 11:58 Ответить
Дороги важнее.
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03.11.2020 11:56 Ответить
а если дыхалка немного иначе настроена и прокачана? не дюжий спортсмен, но у меня частота дыхания - 6-7 в минуту... собирать манатки и поднимать на уши врачей?... смешно...
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03.11.2020 11:56 Ответить
т. е. у тебя один вдох за 10 секунд? Попробовал так и закралась мысль, а не киздишь ли ты?
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03.11.2020 12:18 Ответить
Может ты слон?
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03.11.2020 12:19 Ответить
ну, во-первых, это - в состоянии реального покоя, а не поднятия штанги 140 кг... во-вторых - речь о циклах, а не только вдохах, а это вдох-выдох плюс точечный простой...
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03.11.2020 12:28 Ответить
Ты это... выдыхай
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03.11.2020 12:38 Ответить
та оно само пока как-то)))
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03.11.2020 12:47 Ответить
Всі на небо!
В Минздраве назвали признаки COVID-19, с которыми показана госпитализация - Цензор.НЕТ 1542
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03.11.2020 11:58 Ответить
Ну, если чел такой как на картинке прорисовали, то уже госп-ция не поможет, а только поп(если чел верил в мужичков в перьях) и два гробовщика)
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03.11.2020 11:58 Ответить
Вопрос на засыпку. Если заболеет зеленский и работяга Васыль, то кого будут лечить и почему именно зеленского? В Минздраве назвали признаки COVID-19, с которыми показана госпитализация - Цензор.НЕТ 752
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03.11.2020 11:58 Ответить
Суть в тому, що у китайців був наджорсткий карантин у лютому-березні, коли люди з квартир не виходили, вулиці посиленно дезинфікували і т. д. Не виключаю, що китайці розробили якийсь свій метод лікування Ковіду, який тримають у секреті від світу. Зараз у них ця зараза не розповсюджується
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03.11.2020 12:07 Ответить
да метод у них был простой как три копейки, позаваривали подъезды, еду подавали в вёдрах по верёвкам, вылез в окно на улицу? получил дубинкой по почкам и вразумительно и полезно, камни песком вышли.
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03.11.2020 12:51 Ответить
І якщо ви вважаєте, що ковід це фігня, то ви помиляєтесь, або просто воно ще не зачепило вас особисто. Бо мене і мою рідню зачепило, і я скажу вам так: у одних людей все проходить легко, а у інших - досить важко, з непередбачуваними наслідками. Старші люди страждають особливо. Тому обмеження потрібні, аби хоча би періодично знижувати навантаження на лікарів, які вже "на межі".
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03.11.2020 12:11 Ответить
Боже, спаси и сохрани как можно больше украинцев, не дай иссякнуть красивой и трудолюбивой нации! К 73% отнесись избирательно!!!
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03.11.2020 12:01 Ответить
С пониманием.
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03.11.2020 12:10 Ответить
На пельмени отправить?
Тоже некая избирательность...
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03.11.2020 13:53 Ответить
На мыло. Хоть какая-никакая польза.
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03.11.2020 13:58 Ответить
То есть, если у меня частота дыхания 7-8 раз в минуту, то я уже всё, приплыл? А то, что лёгкие у кого-то 3+ литра, а у кого-то 5+, это уже не показатель?
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03.11.2020 12:09 Ответить
Сказали подихати тихенько по домівках, щоб не псувати статистику Степанову. Це вам не Італія - переповнених лікарень не побачите, бо треба завжди бронь 10 відсотків залишати для віп ПОЦієнтів
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03.11.2020 12:22 Ответить
самое страшное что ********** прошлая зима ничему не научила, каждый день идиоты считают свободные койки, вместо того что бы строить мобильные больницы с разборных панелей эти идиоты начинают говорить за мобильные морги.
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03.11.2020 12:48 Ответить
Зачем койки, если можно проще: всех закрыть, экономику ушатать и продолжить "строить" дороги.
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03.11.2020 13:00 Ответить
Зробить ДОБРОВІЛЬНЕ відвідування шкіл, хто бажає хай вчаться вдома, хто бажае хай ходить ризикує, навіщо у розпал 2 хвилі примусово змушувати відвідувати місця массових скупчень та наражати на небезпеку. Та й не треба ніякого закриття економікі та тому подібне.
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03.11.2020 13:26 Ответить
Хватит уже этого словестного поноса! Скажите прямо: Пока вы не будете подыхать (конкретно и недвусмысленно) никто вас в больницу не положит.
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03.11.2020 13:39 Ответить
Словесный понос, бестолковый. Как все в этом обществе, извиняюсь за выражение (общество). У меня частота дыхания 7-8 в минуту - это из-за тренировок - так что, меня на койку? Поэтому нужны более продуманные и объективные симптомы для госпитализации.
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03.11.2020 14:04 Ответить
В больницу примут того у кого есть пару лишних лимонов в валюте.
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03.11.2020 14:06 Ответить
Все эти симптомы были у Коли-котлеты Тищенко, когда он с довольной рожей рассказывал про 36,8 и кучей таблеток в руках. А потом ещё и с салом наперевес. Или ему можно и без симптомов в больничке полежать, на всякий случай? У нас же специальных палат для блатных нет, как в начале карантинов найвеличніший лідер ********** втирал.
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03.11.2020 14:53 Ответить
 
 