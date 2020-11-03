РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11700 посетителей онлайн
Новости Видео Политика УкраиныЭкономика
10 894 63
ВР (28734) предприниматели (1232) Разумков Дмитрий (1521)

Рада отсрочит введение кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей на один год, - Разумков. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Верховная Рада отсрочит введение кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей на упрощенной системе налогообложения на один год. Соответствующий законопроект должен быть зарегистрирован в парламенте сегодня.

Об этом заявил глава ВР Дмитрий Разумков во время заседания парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Была принята единогласная позиция, чтобы отсрочить применение кассовых аппаратов для упрощенной системы налогообложения на год - до 1.01.2022 года. Это консолидированная позиция всех фракций и групп. Сегодня должен быть зарегистрирован этот законопроект", - отметил спикер парламента.

По его словам, рассмотрение проекта должно состояться в среду, 4 ноября.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Комитет Рады завершил подготовку Госбюджета-2021 к первому чтению, - "слуга народа" Аристов

"Завтра будет дано поручение комитету его безотлагательно рассмотреть. Никто не будет возражать, если завтра мы его рассмотрим. Надеюсь, он будет поддержан за основу и в целом", - заявил Разумков.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+15
чуствуют жирные жопы приближение майдана???
показать весь комментарий
03.11.2020 12:16
+15
Шо ребята, рейтинг валится, бросаете подачки хомячкам.
показать весь комментарий
03.11.2020 12:22
+11
Вонючки вы- сами быкуете, а тут магазин сам торгую , пробую просто выжит, а вы мне кассу!!!
Себе на свои крузаки и котеджи кассу прилепите!!! Бегемоты!!!!!
Спасибо и на этом- через год видно будет!!!!
показать весь комментарий
03.11.2020 12:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та давайте вже і ївробляхерів теж відстрочуйте!
показать весь комментарий
03.11.2020 12:13 Ответить
чуствуют жирные жопы приближение майдана???
показать весь комментарий
03.11.2020 12:16 Ответить
зрада отменена.
показать весь комментарий
03.11.2020 12:20 Ответить
Шо ребята, рейтинг валится, бросаете подачки хомячкам.
показать весь комментарий
03.11.2020 12:22 Ответить
И кто-то хочет видеть наполнение бюджета? Не смешите мои копыта! Нам нужен только "конфискат"!
показать весь комментарий
03.11.2020 12:23 Ответить
Вонючки вы- сами быкуете, а тут магазин сам торгую , пробую просто выжит, а вы мне кассу!!!
Себе на свои крузаки и котеджи кассу прилепите!!! Бегемоты!!!!!
Спасибо и на этом- через год видно будет!!!!
показать весь комментарий
03.11.2020 12:24 Ответить
бросай торговлю и иди на стройку, точно выживешь))) как уже вы зубоилые надоели ныть.
показать весь комментарий
03.11.2020 12:27 Ответить
Антиватник - а ты ваще иди на х.....рен!!!! Я и так на стройке!!!!
показать весь комментарий
03.11.2020 12:30 Ответить
Ты что магазин на стройке открыл? Рада відтермінує запровадження касових апаратів для фізосіб-підприємців на один рік, - Разумков - Цензор.НЕТ 487
показать весь комментарий
03.11.2020 12:37 Ответить
он просто хотел поумничать)))
показать весь комментарий
03.11.2020 18:21 Ответить
вот тихонечко меси бетон и не лезь в разговоры где ты дупля не отстреливаешь)))
показать весь комментарий
03.11.2020 18:20 Ответить
Вот и месю!!!! Куда деваться!!!! Буду больше молчать и тебя слушать!!! Может поумнею!!!
показать весь комментарий
03.11.2020 18:27 Ответить
мудрое решение))
показать весь комментарий
03.11.2020 18:40 Ответить
Антиватник Черниговский сам иди на стройку , во всем мире микро бизнесу помогают во время пандемии , а у нас уничтожают в угоду олигархам.
показать весь комментарий
03.11.2020 12:38 Ответить
Моя жена предприниматель и когда нас всех закрыли что бы Гереги торговали то потом сказали что якобы убытки частично покроют. Ну мы тоже поехали за теми деньгами но оказалось что такая программа то есть но не про нашу честь,мы пенсионеры а пенсионерам предпринимателям не положено Вот так то вот. Вообще то здесь пишут в основном люди которые к предпринимательству вообще никак не относятся и даже не знают что это такое ,это те кто сам ни на яух не способны и всех предпринимателей называют "барыгами и торгашами",клоуны одним словом.
показать весь комментарий
03.11.2020 12:56 Ответить
там микробизнесу помогают потому что этот микробизнес исправно платят налоги. если ты считаешь что фоп платит тыщу грн в мес и это много? то государство на тыщу и помогает)))) деньги в бюджете от сырости не заводятся))
показать весь комментарий
03.11.2020 18:13 Ответить
Микробизнес у нас как раз и платит налоги, а теми кто работает в черную пусть занимаются налоговики.
показать весь комментарий
03.11.2020 19:30 Ответить
800-1000 грн в мес это ты считаешь налоги?))))))
показать весь комментарий
03.11.2020 19:43 Ответить
Видно что человек далекий от уплаты налогов. Сейчас ЕСВ в месяц - 1100грн. + единый налог. Не считая других выплат рынку(аренда земли, охрана и т.д.). И это микробизнес.
показать весь комментарий
03.11.2020 20:27 Ответить
а простой работяга с з.п в 10000 грн платит ЕСВ 1800+пенс фонд 2200+ воен. сбор -150 грн))) охрана каким боком к налогам? ты еще бензин и обеды почитай)))) и кто полатит больше посчитаешь сам или помочь? БЗМЕСМЕМ)))) фопы это те же маленькие оффшоры внутри страны
показать весь комментарий
04.11.2020 11:44 Ответить
Не бреши. Простой работяга не платит никакого ЕСВ . Это платит работодатель.
показать весь комментарий
04.11.2020 22:56 Ответить
вот это тебя прет))) а про рязную и чистую з.п слышал?))))
показать весь комментарий
05.11.2020 10:49 Ответить
Вообще то вся твоя стройка это работа под чёрным флагом и от вас обществу нет никакой пользы,вы не платите налогов как предприниматели и вот вас то точно нужно брать за Жо-у . так что рот закрой свой "клоун.черниговский".
показать весь комментарий
03.11.2020 13:02 Ответить
сынка, у нас вся украина работает в черную))) ты знаешь что предприниматель платит меньше налогов чем простой работник на заводе? так что клоун малограмотный как раз оказался ты
показать весь комментарий
03.11.2020 18:10 Ответить
а за кого ты голосовал полтора года назад
показать весь комментарий
03.11.2020 12:27 Ответить
Я за Пороха!!! И?????
показать весь комментарий
03.11.2020 12:32 Ответить
Что и?
Сколько таких ФОПов из себя выпрыгивали, наклейки за "зе" только на лбу не было.
показать весь комментарий
03.11.2020 12:36 Ответить
Сейчас кого ни спроси все голосовали за Пороха или "не голосовали",так где же эти 73х процентные дебилы делись?
показать весь комментарий
03.11.2020 12:44 Ответить
Ашо такое, с кассой тяжелее бухлишком палёным подторговывать?
показать весь комментарий
03.11.2020 12:29 Ответить
Можно подумать бухлишкопо кассе пробивается!!!!! Хрень несешь!!!!
показать весь комментарий
03.11.2020 12:31 Ответить
То таки приторговываем, не, ну чо, успехов Рада відтермінує запровадження касових апаратів для фізосіб-підприємців на один рік, - Разумков - Цензор.НЕТ 3691
показать весь комментарий
03.11.2020 12:35 Ответить
Таких, как ты тысячи, кормящих себя и семьи и просто выживающих! Но, разве это кого то колышит? Соваковая уравниловка, вместо хорошо подумать!
показать весь комментарий
03.11.2020 12:30 Ответить
Через год ФОПы, несомненно, разбогатеют и не будут митинговать против тотальног введения рро!
показать весь комментарий
03.11.2020 12:26 Ответить
во всем мире у нормальных людей есть рро, а у нас нет. не подталкивает к мысли что мы особые?))))
показать весь комментарий
03.11.2020 12:29 Ответить
Не во всём. Конкретно в Чехии вотэтожевот отложили на 2 года. Изза ковида.
показать весь комментарий
03.11.2020 12:30 Ответить
что отложили, кассовые аппараты?)) ты в своем уме?))) в первую очередь рро борется с контрабандой, так как все товары на учете
показать весь комментарий
03.11.2020 18:18 Ответить
А ты где бывал??? А обеспечение рро "везде", в соотношении с доходами, "везде"??? В Польшу. для начала прокатись, да и в Чехию ту же! И про налоговые каникулы поспрашай. умник!
показать весь комментарий
03.11.2020 12:33 Ответить
рро есть в польше даже у всех таксистов и продавцов мороженого, прикинь)))
показать весь комментарий
03.11.2020 18:15 Ответить
не бреши, в цивилизованных странах таких как США и Германия нет РРО, там легко заниматься частным бизнесом, у нас всё это делается что б чиновники могли жить и драть шкуры с частных предпринимателей
показать весь комментарий
03.11.2020 13:28 Ответить
вот когда вырастешь, съездишь и увидишь )))
показать весь комментарий
03.11.2020 18:06 Ответить
а как из штанов выпрыгивали рассказывали про то что надо за зе голосовать.
показать весь комментарий
03.11.2020 12:29 Ответить
Ніколи не буде порядку в цій країні, суцільний бантустан... Замість того, щоб здешевити чи компенсувати вартість РРО податковою пільгою, прибрати маразм у вигляді касової дисципліни і штрафувати лише за невидачу чека, але при цьому зобов'язати усіх, хто торгує вроздріб, користуватися РРО (апартним чи програмним), ці дибіли постійно вводять та відтерміновують введення...
показать весь комментарий
03.11.2020 12:33 Ответить
а зачем?
показать весь комментарий
03.11.2020 12:38 Ответить
Сельского предпринимателя нужно вообще освободить от налогов а не вешать ему ещё и кассовый аппарат. Вы вообще представляете в далёком селе где люди живут от пенсии до пенсии и отовариваются в единственном магазинчике как правило "под карандаш" то есть в долг где и интернета то нет заставят торговать через кассовый аппарат?! Как бл*дь чек выбивать если хлеб продаешь в долг ? Да у этого сельского предпринимателя от этого "бизнеса" после уплат всех платежей едва на новый товар денег хватает,скоты вы !!! Им бл*дб памятники нужно ставить потому что благодаря им ещё жизнь какая то теплится в дальних сёлах а их душат и душат. Это ведь не город где большая проходимость,здесь одно и то же количество покупателей и хрен ты здесь разбогатеешь. Ну это же тупо и смешно всех предпринимателей чесать одной гребёнкой!!! Вот сразу видно что нет среди депутатов ни одного селянина и они тупо не понимают что магазин в селе и городе это две громадные разницы.
показать весь комментарий
03.11.2020 12:38 Ответить
А чем сельский предприниматель отличается от не сельского? За что его от налогов освобождать?
Что касается РРО. Вот продал он хлеб в долг, но деньги же за него все равно принесут. Принесут через неделю, через неделю и пробивается чек.
показать весь комментарий
03.11.2020 12:44 Ответить
дурачек, если пробился чек, то надо внести на счёт деньги предпринимателю сразу же))) и каждый вечер сливать с РРО данные в налоговую, а каждое утро при открытии с РРО делать нулевой чек. И много много других подводных камней, про которые ты даже не догадываешься. Вот из за такого тупого быдла как ты, Украина и живёт в жопе теперь
показать весь комментарий
03.11.2020 13:31 Ответить
Не в моих правилах отвечать хамством на хамство. А кто из нас дурачек и тупое быдло оценят те кто прочитает данные комментарии.

На какой счёт и что нужно вносить? Вы сами это придумали. Предприниматель может вообще деньги не брать за товар, а просто чеки пробивать, соответственно показывая оборот и уплачивая налоги. Но вряд ли ему это будет выгодно)
Отчёт за день делается в конце рабочего дня, или до 0:00 следующего дня (при круглосуточном режиме работы) и данные автоматически передаются в налоговую. Больше никаких ни подводных, ни надводных камней нет. Нужно пробивать чек, и в конце дня делать не сложный отчёт за день. Поэтому советую вам освежить свои знания в кассовой дисциплине прежде чем хамить и обзывать незнакомых вам людей
показать весь комментарий
03.11.2020 14:34 Ответить
ага, пришла налоговая, по чекам выбито за сегодня 15000 грн, а в кассе сумма другая, штраф ты уже заработал!
не пиши чего не знаешь, жираф
показать весь комментарий
03.11.2020 15:28 Ответить
вова, не спорь со школьниками
показать весь комментарий
03.11.2020 18:24 Ответить
Чота ржу.
Как чек выбивать "в долг"? Так формы оплаты картой и наличкой не ограничиваются.

А терь давайте не очень далёкое село представим где воттку с сигаретами без акциза уже не один десяток лет продают. Ну как оно?
показать весь комментарий
03.11.2020 12:56 Ответить
То може боротись потрібно не із цивілізацією і законом, а з тим, щоби у нас села інакше жили? Щоби там на хліб могли заробити,а не у борг брати і т.п.? Ми 30 років борімося за власне жебрацтво. За дешеві тарифи, за безкоштовні проїзди, за допомоги малозабезпеченим... Ви не бачити, що ми вже перемогли? Ми стали тими, за що боролись - жебраками!
показать весь комментарий
03.11.2020 16:51 Ответить
Даремно. Рада відтермінує запровадження касових апаратів для фізосіб-підприємців на один рік, - Разумков - Цензор.НЕТ 4258
показать весь комментарий
03.11.2020 12:41 Ответить
А для чего ж тогда закон принимали?
показать весь комментарий
03.11.2020 12:54 Ответить
Турбо режим жеж был...
показать весь комментарий
03.11.2020 12:57 Ответить
А потом еще на 1 год. И еще на 1... А там посмотрят, кто будет идти в президенты.
показать весь комментарий
03.11.2020 12:55 Ответить
На упрощенке нет больших денег 15-20 шт/месяц в зависимости от региона и вида деятельности ! На что вы заритесь козлища?
показать весь комментарий
03.11.2020 13:00 Ответить
Якщо маленька автомайстерня без наймних робітників , це друг група , яка підлягає закону про касові апарати , то не більше 10 тис , мінус налоги , мінус аренда ....виходить 5 тис в місяць. Але хоч 5 тис , якщо місто невеличке, де праці ніде не знайти іншої. Але зелені того не розуміють, вони відірвані від реальності. От попередня влада розуміла , навіть підприємцям з 2017 пішов повний стаж , а до 17 року взагалі ніякого стажу не мали .
показать весь комментарий
03.11.2020 13:17 Ответить
много новых лиц, они тоже себе хотят крузаки и дачи в конче заспе как у Венедиктовой.. все остальные потоки давно распределены, тема с ФОПами была не тронута до слуг народа.. вот и решили раздеть голых
показать весь комментарий
03.11.2020 13:32 Ответить
ніколи не бачили "бізнесмена" який на "упрощенке" раз у рік машину міняє, причому з моделей за 50к...?
показать весь комментарий
03.11.2020 16:47 Ответить
Зеленые мудозвоны заигрывают с базарными спекулянтами, но ни тех ни других это не спасёт.
показать весь комментарий
03.11.2020 13:48 Ответить
Популістичне лайно і злочин проти держави. ВРУ ще на рік, залишила Україну у корупційному минулому...
показать весь комментарий
03.11.2020 16:46 Ответить
Тряпка, а не власть!
показать весь комментарий
03.11.2020 22:14 Ответить
 
 