Рада отсрочит введение кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей на один год, - Разумков. ВИДЕО
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Верховная Рада отсрочит введение кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей на упрощенной системе налогообложения на один год. Соответствующий законопроект должен быть зарегистрирован в парламенте сегодня.
Об этом заявил глава ВР Дмитрий Разумков во время заседания парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Была принята единогласная позиция, чтобы отсрочить применение кассовых аппаратов для упрощенной системы налогообложения на год - до 1.01.2022 года. Это консолидированная позиция всех фракций и групп. Сегодня должен быть зарегистрирован этот законопроект", - отметил спикер парламента.
По его словам, рассмотрение проекта должно состояться в среду, 4 ноября.
"Завтра будет дано поручение комитету его безотлагательно рассмотреть. Никто не будет возражать, если завтра мы его рассмотрим. Надеюсь, он будет поддержан за основу и в целом", - заявил Разумков.
Пожалуйста, подождите...
Себе на свои крузаки и котеджи кассу прилепите!!! Бегемоты!!!!!
Спасибо и на этом- через год видно будет!!!!
Сколько таких ФОПов из себя выпрыгивали, наклейки за "зе" только на лбу не было.
Что касается РРО. Вот продал он хлеб в долг, но деньги же за него все равно принесут. Принесут через неделю, через неделю и пробивается чек.
На какой счёт и что нужно вносить? Вы сами это придумали. Предприниматель может вообще деньги не брать за товар, а просто чеки пробивать, соответственно показывая оборот и уплачивая налоги. Но вряд ли ему это будет выгодно)
Отчёт за день делается в конце рабочего дня, или до 0:00 следующего дня (при круглосуточном режиме работы) и данные автоматически передаются в налоговую. Больше никаких ни подводных, ни надводных камней нет. Нужно пробивать чек, и в конце дня делать не сложный отчёт за день. Поэтому советую вам освежить свои знания в кассовой дисциплине прежде чем хамить и обзывать незнакомых вам людей
не пиши чего не знаешь, жираф
Как чек выбивать "в долг"? Так формы оплаты картой и наличкой не ограничиваются.
А терь давайте не очень далёкое село представим где воттку с сигаретами без акциза уже не один десяток лет продают. Ну как оно?