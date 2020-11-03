Командующий ОС ВСУ Наев поздравил артиллеристов и военных инженеров с профессиональным праздником. ВИДЕО

Командующий ОС ВСУ Сергей Наев поздравил артиллеристов и военных инженеров с профессиональным праздником.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на странице командования объединенных сил ВСУ в соцсети опубликованы специальные видеообращения командующего.

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