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Командующий ОС ВСУ Наев поздравил артиллеристов и военных инженеров с профессиональным праздником. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Командующий ОС ВСУ Сергей Наев поздравил артиллеристов и военных инженеров с профессиональным праздником.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на странице командования объединенных сил ВСУ в соцсети опубликованы специальные видеообращения командующего.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+5
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!Командующий ОС ВСУ Наев поздравил артеллеристов и военных инженеров с профессиональным праздником - Цензор.НЕТ 1340
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03.11.2020 12:35
+3
Командующий ОС ВСУ Наев поздравил артеллеристов и военных инженеров с профессиональным праздником - Цензор.НЕТ 3498
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03.11.2020 12:35
+3
Побольше причиняйте страданий кацапооккупантам.
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03.11.2020 12:41
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Командующий ОС ВСУ Наев поздравил артеллеристов и военных инженеров с профессиональным праздником - Цензор.НЕТ 3498
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03.11.2020 12:35 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!Командующий ОС ВСУ Наев поздравил артеллеристов и военных инженеров с профессиональным праздником - Цензор.НЕТ 1340
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03.11.2020 12:35 Ответить
Побольше причиняйте страданий кацапооккупантам.
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03.11.2020 12:41 Ответить
С праздником, артиллеристы. И для танкистов есть повод-они тоже где то артиллеристы. А артиллерист, как известно, должен быть гладко выбрит и чуточку пьян.
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03.11.2020 12:45 Ответить
Командующий ОС ВСУ Наев поздравил артеллеристов и военных инженеров с профессиональным праздником - Цензор.НЕТ 7483
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03.11.2020 12:48 Ответить
А "Гвоздички" де?
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03.11.2020 13:04 Ответить
 
 