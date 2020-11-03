Тупицкий заявил, что работники НАПК посягали на неприкосновенность судей КС: Ходили по суду и без разрешения заходили в кабинет. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Глава Конституционного Суда Александр Тупицкий заявил, что члены Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции запугивали судей КС.
По его словам, в партии "Слуга народа" пригрозили "улицей" и протестами, а участники митинга под КС были радикально настроены и поставили ультиматум - если судьи не уйдут в отставку, "то они начнут исчезать". Об этом Тупицкий заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.
Видео Прямий
"А до этого три работника НАПК вошли неустановленным способом, сломав охрану КС, при поддержке политиков и администраторов, дискредитируя КС, ходили по суду и без разрешения заходили в кабинет судьи, а это элемент неприкосновенности. Три раза пришли - мало. Они пришли домой к судье Слиденко и выбивали двери", - заявил Тупицкий.
По мнению Тупицкого, КС, вынося решение по е-декларированию, "занял позицию не сломать систему и архитектуру антикоррупционных органов".
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
Пожалуйста, подождите...
Коррупция не в меньших объемах присутствует везде и всегда и в нашей "САМОЙ НИЩЕЙ" стране она не сравнится с европейскими, для примера Шредер. И именно для этого необходимы тщательная проверка силовыми ведомствами кандидатов на любую гос. должность.
Прилипли вы к этой Украине!!!!
получается им можно там у себя в кабинете конопельку выращивать или казино открыть - и никто не имеет права нос сунуть ? ))))
НЕЗАВИСИМОСТЬ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ от Конституции и Законов Украины... или независимости в принятии своих решений, которые по-прежнему, не должны нарушать Законы и Конституцию Украины????
не подменяйте понятия... любая независимость все равно ограничена ЗАКОНАМИ
Тут без ухвали суду менти до бомжа у каналізацію не спустяться, бо ЄСПЛ вважає це житлом, а у нього ходили по кабінетах, а він не знав, що робити...
Набрали виродків, а зараз Зєля чужих виродків на власних хоче змінити...
Очевидно, що потрібні зміни в Конституцію..., на яких до речі, і вказує сам Конституційний Суд.
Нажираются за счёт нищих украинцев
Будьте прокляты, мрази
На лехусе гонял,
Так даже лайк нельзя поставить ...