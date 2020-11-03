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КС (2131) НАПК (1165) Тупицкий (232) Слиденко Игорь (15)

Тупицкий заявил, что работники НАПК посягали на неприкосновенность судей КС: Ходили по суду и без разрешения заходили в кабинет. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Глава Конституционного Суда Александр Тупицкий заявил, что члены Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции запугивали судей КС.

По его словам, в партии "Слуга народа" пригрозили "улицей" и протестами, а участники митинга под КС были радикально настроены и поставили ультиматум - если судьи не уйдут в отставку, "то они начнут исчезать". Об этом Тупицкий заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

Видео Прямий

"А до этого три работника НАПК вошли неустановленным способом, сломав охрану КС, при поддержке политиков и администраторов, дискредитируя КС, ходили по суду и без разрешения заходили в кабинет судьи, а это элемент неприкосновенности. Три раза пришли - мало. Они пришли домой к судье Слиденко и выбивали двери", - заявил Тупицкий.

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По мнению Тупицкого, КС, вынося решение по е-декларированию, "занял позицию не сломать систему и архитектуру антикоррупционных органов".

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
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Топ комментарии
+29
Дайте ему клетчатое одеялко Тупицкий заявил, что работники НАПК посягали на неприкосновенность судей КС: Ходили по суду и без разрешения заходили в кабинет - Цензор.НЕТ 6379
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03.11.2020 13:39
+15
наплодили касту "неприкосновенных"...
получается им можно там у себя в кабинете конопельку выращивать или казино открыть - и никто не имеет права нос сунуть ? ))))
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03.11.2020 13:44
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Дайте ему клетчатое одеялко Тупицкий заявил, что работники НАПК посягали на неприкосновенность судей КС: Ходили по суду и без разрешения заходили в кабинет - Цензор.НЕТ 6379
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03.11.2020 13:39 Ответить
Два.
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03.11.2020 13:44 Ответить
Бензин нужен ...
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03.11.2020 14:19 Ответить
у зеленского сейчас всё позволено что он захочет, для него нет закона и конституции.. янукович отдыхает просто
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03.11.2020 13:40 Ответить
януковощ тихо скулит в сторонке )))
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03.11.2020 13:42 Ответить
Тупицкий заявил, что работники НАПК посягали на неприкосновенность судей КС: Ходили по суду и без разрешения заходили в кабинет - Цензор.НЕТ 3984
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03.11.2020 13:44 Ответить
А с какого разрешения ты у кацапов земельку в Крыму покупал?
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03.11.2020 13:41 Ответить
Так у зеленского там тоже недвига есть? И я думаю он ее переоформил по руским закинам еще будучи квартальным Тупицкий заявил, что работники НАПК посягали на неприкосновенность судей КС: Ходили по суду и без разрешения заходили в кабинет - Цензор.НЕТ 2778
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03.11.2020 13:45 Ответить
Думаю, или переоформил? Покупал его при кацапах? Или престо треп?
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03.11.2020 13:47 Ответить
а ще не переоформляв? І в нього ще не відібрали?
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03.11.2020 14:17 Ответить
А зачем? У меня у кума тоже недвижимость в Крыму, он туда от начала оккупации не ездит, только скидывает за коммуналку, нет не каких проблем
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03.11.2020 15:27 Ответить
кум тобі так всю правду розкаже... і навіть про два свої паспорти
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03.11.2020 16:28 Ответить
а какая разница? Тупицький заявив, що працівники НАЗК посягали на недоторканність суддів КС: Ходили по суду і без дозволу заходили до кабінету - Цензор.НЕТ 7882
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03.11.2020 14:17 Ответить
Вот интересно получается! Пока КС не встал в позу никто даже и не знал про имущественное состояние судьи, но как только принято решение не удовлетворяющее замашки преЗедента, так и полилось из канализации. Да Кс принял решение - не самое лучшее, да мы все прекрасно знаем какие "независимые" суды у нас в стране и именно из-за их "независимости" Зерро пытается протянуть 12 своих друзей в КС, но это не повод для конституционного переворота - это повод для более осмысленного подбора судей при их назначении, это повод к формированию требований конкурсной системы отбора, это повод для более тщательной проверки кандидатов не только в КС, но на любую другую гос. должность. Сейчас назначаются "независимые судьи". Судебная власть, сама себя скомпрометировала своей "независимостью".
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03.11.2020 13:54 Ответить
А если откинуть Зелю, тебя лично устраивает положение вещей когда судьи живут как олигархи? Нарушают закон, все решения продаются и покупаются, голосуют против ответственности за жизнь не по средствам для себя с Чинушами в самой коррумпированной стране Европы?
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03.11.2020 14:03 Ответить
А я,что где-то написал, что меня это устраивает, так вроде нет. Меня не устраивает работа ВСК, СБУ и прочих органов Государственной власти при отборе кандидатов и назначении судей. СБУ у нас вообще не занимается своими прямыми обязанностями - обеспечивать безопасность Украины, благодаря чему и приходят такие "судьи". Меня не устраивает система образования, выпускающая таких юристов, как Зерро и Тупицкий.
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03.11.2020 14:11 Ответить
По поводу самой коррумпированной страны в Европе.
Коррупция не в меньших объемах присутствует везде и всегда и в нашей "САМОЙ НИЩЕЙ" стране она не сравнится с европейскими, для примера Шредер. И именно для этого необходимы тщательная проверка силовыми ведомствами кандидатов на любую гос. должность.
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03.11.2020 14:15 Ответить
Не воровали бы, то никто и не ходил бы и боялись бы наезда без стука
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03.11.2020 13:57 Ответить
нужно изменить статус. каста неприкосновенных давно должна быть кастой неприкасаемых.
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03.11.2020 13:43 Ответить
и жить в....лепрозории (где-то под Бамбацем))))
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03.11.2020 13:45 Ответить
ага. а по дороге туда везти их в полнойбочке и янычар над ней с ятаганом, токо вжик непериодично ))
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03.11.2020 13:47 Ответить
Вот интересно. Кто-либо из здесь пишущих удосужился прочитать 22 страницы текста или нет (http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/13_p_2020.pdf). А там между прочим есть отсылки и к международному праву и обязательствам Украины, взятым согласно эти законам. Или тут разговаривают на "эмоциях", как Зерро пытаясь нахрапом взять КС. Ничего страшного, чего не могла бы исправить ВР, в постановлении нет. Впрочем КС и "лекарства" не дал - но именно это задача ВР.
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03.11.2020 13:59 Ответить
Вот вы перегрызетесь все между собой!!!! И жрете все от пуза и в Киеве живете и грызетесь между собой!!!! Мерзкие !!!!
Прилипли вы к этой Украине!!!!
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03.11.2020 13:44 Ответить
наплодили касту "неприкосновенных"...
получается им можно там у себя в кабинете конопельку выращивать или казино открыть - и никто не имеет права нос сунуть ? ))))
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03.11.2020 13:44 Ответить
А это, вопрос к Президенту и к ВР, которые набрали международных обязательств по поводу НЕЗАВИСИМОСТИ СУДЕБНО ВЛАСТИ.
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03.11.2020 14:04 Ответить
момент!
НЕЗАВИСИМОСТЬ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ от Конституции и Законов Украины... или независимости в принятии своих решений, которые по-прежнему, не должны нарушать Законы и Конституцию Украины????
не подменяйте понятия... любая независимость все равно ограничена ЗАКОНАМИ
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03.11.2020 14:12 Ответить
Вы, абсолютно правы! А за законотворчество отвечает у нас кто - турборежим ВР. У нас нет культуры выборов, в плане ответственности за свой выбор. Политическая, да и все остальные, элиты только формируются. Посмотрите - на каждых выборах возникают новые никому не известные партии и каждый раз эти партии формируются из существующей "элиты". Но попытка привести во власть БОМЖА с улицы - видим сейчас, чем это оборачивается. Деятельность любой партии начинается на самом низовом уровне (та же так называемая "партия" шария), и дальше возможно расширение партии или партия будет типа "Самопомич" в одном двух регионах страны. Партии не формируются в зависимости от политических взглядов, не имеют четких политических задач и идеологии (за редким исключением ОПЗЖ, ЕС Ляшко сюда не попадает).
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03.11.2020 14:30 Ответить
В догонку к вопросу подмены понятий и уровня действующих депутатов ВР https://censor.net/ru/news/3228679/sluga_naroda_yanchenko_zaregistrirovala_zakonoproekt_o_lishenii_finansirovaniya_konstitutsionnogo_suda.
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03.11.2020 14:43 Ответить
Що воно несе? Відразу видно, що звичайним суддею не працював, тільки бабоси у господарському суді стриг...
Тут без ухвали суду менти до бомжа у каналізацію не спустяться, бо ЄСПЛ вважає це житлом, а у нього ходили по кабінетах, а він не знав, що робити...
Набрали виродків, а зараз Зєля чужих виродків на власних хоче змінити...
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03.11.2020 13:47 Ответить
Був і звичайним суддею, навіть засудив до тюрми адваката Салова на вимогу Кучми.
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03.11.2020 14:00 Ответить
чугунные трусы на целку надел? народная любовь - она такая... похлеще набушной...
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03.11.2020 13:47 Ответить
Близько 90% з тих депутатів «СН», які ПРОТИ розпуску КСУ - це активні гості на каналах Медведчука та Коломойського. Не буду усіх перераховувати, ви прекрасно знаєте їх прізвища, там близько 20 осіб на чолі з Дубінським, Верещук та Разумковим
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03.11.2020 13:48 Ответить
Може "картини_Порошенка" шукали? Адже так можна, тупицька_свине? Ти ж навіть не гавкнув у тій ситуації? То чому зараз смердиш?
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03.11.2020 13:56 Ответить
Это ещё шо. Пойдёт так дальше - электорат огорчится и без разрешения так задерёт судейскую мантию, шо у Тупицкого из глазниц бельма выпучатся, а из носа бульба надуется.
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03.11.2020 13:57 Ответить
Пытались вручить протоколы походу
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03.11.2020 13:59 Ответить
Жаль в окошко не викинули, крисиний, никому не нужний суд.
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03.11.2020 14:02 Ответить
Конституційний Суд потрібно перезавантажувати, але в законний спосіб. Якщо потрібні зміни в законодавство - нехай нардепи приймають.
Очевидно, що потрібні зміни в Конституцію..., на яких до речі, і вказує сам Конституційний Суд.
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03.11.2020 14:02 Ответить
Тупицький заявив, що працівники НАЗК посягали на недоторканність суддів КС: Ходили по суду і без дозволу заходили до кабінету - Цензор.НЕТ 3681
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03.11.2020 14:07 Ответить
Судьи мрази и подонки с тупицким во главе
Нажираются за счёт нищих украинцев
Будьте прокляты, мрази
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03.11.2020 14:18 Ответить
В соседней теме забаранился прокурор с семейкой ,
На лехусе гонял,
Так даже лайк нельзя поставить ...
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03.11.2020 14:22 Ответить
садити гнид судівських!
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03.11.2020 14:28 Ответить
Четыре судьи было против решения.Консенсуса не было.Зачем голосовали?В Раде есть определённые Законы,где треба 300 голосов.Если не набрали,то Закон не проходит-это есть консенсус.А у вас судьи КС?!Четыре судьи были против решения б отмене декларирования.Почему вы не принимали решение консенсусом как в Раде и не нашли аргументов для голосовавших против? Тупицький заявив, що працівники НАЗК посягали на недоторканність суддів КС: Ходили по суду і без дозволу заходили до кабінету - Цензор.НЕТ 9910
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03.11.2020 14:48 Ответить
Расхаживали Гоголем ,🤦🤔😂😂😂😂😂
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03.11.2020 14:53 Ответить
а як півтора роки по тому, сплюндрував всі закони і Констітуцію, цей КС з мотивуванням,- недовіра суспільства до ВР,- дав добро на разгон ВР,- тепер воно і вертається бумерангом, так щ нічого шмарклі на кулак наматувати і лякати ,що потоне країна в крові
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03.11.2020 14:59 Ответить
Шо бы ты паскуда , был обычным рядовым гражданином , они б у тебя еще замки везде выломали и сережки жены украли, поверь , так что не возмущайся погань.
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03.11.2020 18:53 Ответить
А ще називали мене "дождєвим чєрвяком".
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03.11.2020 20:38 Ответить
 
 