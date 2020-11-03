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Глава КС ТУпицкий - Автомайдану: вы едете к моей теще, а сейчас она в Донецке. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Теща главы КС Александра Тупицкого на данный момент находится в оккупированном Донецке.

Об этом заявил во время брифинга глава КС Александр Тупицкий, комментируя информацию о доме его тещи в Василькове под Киевом, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас организовывают Автомайдан. Полетали квадрокоптерами в Василькове. Там мы проживаем. Там моя теща. Они это знают, что это моя теща. Теща продала квартиру в Донецке и купила дом в Василькове. Не в Конча-Заспе, не на дамбе, где стоят миллионы. Если бы я покупал этот дом и скрывая его, то, наверное, он был бы в каком-то элитном месте. Она за те деньги, что там продала, купила дом. Конечно, я помогал сад сделать. Я это люблю. Я купил семь соток земли, чтобы построить там спортивный зал, когда мы там с детьми находимся. Приписывают это теперь, а под это организовывают Автомайдан. Я хочу спросить Автомайдан, к кому они едут и кого они хотят вывезти в Ростов? Возможно, они поедут не ко мне, а к теще, которая сейчас пока что вынужденно находится на территории Донецка и с ней поговорят, кто, как покупал. Как "Схемы" полетели в Крым, Автомайдан поедет в Донецк. Завтра соберут все имущество родственников и навесят на меня. Послезавтра меня обвинят в сепаратизме. Это все травля", - заявил Тупицкий.

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Ранее журналисты выяснили, что глава КС Тупицкий владеет элитной квартирой на Печерске и большим особняком под Васильковом. В частности, у семьи председателя Конституционного Суда есть имение с бассейном под Киевом в Василькове. Дом площадью 211,4 квадратных метра и земельные участки общей площадью более 23 соток были приобретены в августе 2018 г. и оформлены на тещу Александра Тупицкого - Ларису Колпаченко. Сам судья оформил на себя 7,5 соток земли в Василькове, которые и внес в декларацию. По данным журналистов, длительное время теща Тупицкого - Лариса Колпаченко работала в аптеке в Донецке.

Напомним, активисты планируют 7 ноября автопробег "Тупицкий - вали в Ростов!" к дому главы КСУ
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Топ комментарии
+46
Бреше, падла.
Квартира в окупованому Донецьку коштує в тисячу раз менше ділянки землі під забудову у Василькові.
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03.11.2020 14:23
+35
ДА он святой прямо Тупицкий об имении в Василькове: Теща продала квартиру в Донецке и купила дом. Я помогал сад сделать - Цензор.НЕТ 3481
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03.11.2020 14:19
+35
Тёща пол микрорайона в Донецке продала?
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03.11.2020 14:22
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Як ви курва данєцькіе вже дістали !(
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03.11.2020 15:14 Ответить
Помогал тёще. Как это мило. Просто ми-ми-ми какое-то. От умиления комом сдавило горло и скупая мужская слеза прокатилась по небритой щеке.
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03.11.2020 15:15 Ответить
Самому не смешно? Сейчас на проданную в Донецке квартиру в Киеве собачую будку купить нельзя.
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03.11.2020 15:17 Ответить
Тупицький про маєток у Василькові: Теща продала квартиру в Донецьку і купила будинок. Я допомагав сад зробити - Цензор.НЕТ 7366
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03.11.2020 15:32 Ответить
Тупицький про маєток у Василькові: Теща продала квартиру в Донецьку і купила будинок. Я допомагав сад зробити - Цензор.НЕТ 3143
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03.11.2020 15:35 Ответить
схоже шаурма пішла не в те горло
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03.11.2020 16:16 Ответить
Тупицький про маєток у Василькові: Теща продала квартиру в Донецьку і купила будинок. Я допомагав сад зробити - Цензор.НЕТ 907
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03.11.2020 16:28 Ответить
Забористый порошок 🤣🤣🤣
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03.11.2020 16:44 Ответить
Ага... Був у мене "Москвич-406"... Я його продав, як "антикваріат", і купив "Порше"...
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03.11.2020 15:51 Ответить
БыдлА, назад в ДАнецек, там налаживай конституцию сепаратистам!
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03.11.2020 16:04 Ответить
Молодец судья. Мочи полудурков.
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03.11.2020 16:09 Ответить
Вот это зять! Мечта каждой тещи! Каждой теще Украины по такому зятю!
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03.11.2020 16:12 Ответить
Садовод- любитель, по фейсу видно. Одно слово- ДОНЕЦКИЙ. При этих судьях на Донбасе вся прихватизация шла, людей в терриконах закапывали, Янукович подымался, не бесплатно для своего кармана.
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03.11.2020 16:27 Ответить
Ты себе оградку в том саду забронируй.
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03.11.2020 16:37 Ответить
Круто !!!! Родственница председателя КС находится на территории врага !!!!! Продала в данецке за столько, что можно построить усадьбу в Украине !!!! Пистит как троцкий... да куда тому троцкому до этого спортсмЭна !!!
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03.11.2020 17:36 Ответить
А шо ж этот "нищеброд" все на "Прямом" тусуется? Совпадение?
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03.11.2020 18:29 Ответить
Смешные размеры имения - у меня больше такие "имения" впечатляют разве что бабушек из хрущевок
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03.11.2020 18:30 Ответить
А де ж зараз в Донецьку теща живе, якщо продала квартиру? І взагалі, що вона там робить?
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03.11.2020 18:51 Ответить
брешет... нос трет... лживый судья... если не так.. прошу на полиграф, что бы мы все извинились, а если врет то прошу в тюрьму лет так на 30... идет?
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03.11.2020 19:07 Ответить
Тупицький заявив, що його теща щоб купити в Василькові будинок продала:
1. Квартиру в Донецьку.
2. 2 нирки.
3. Печінку.
4. 1 ногу.
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03.11.2020 19:17 Ответить
Во заврался тупорылый. Если тёща продала хазу в даунецке, так что она теперь там делает!?
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03.11.2020 19:55 Ответить
видно что волнуется...очкует....
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03.11.2020 22:47 Ответить
Если тёща продала в Донецке квартиру, то где же она там сейчас живёт? Неужели у родственников ютится?
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04.11.2020 00:03 Ответить
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