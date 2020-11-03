Глава КС ТУпицкий - Автомайдану: вы едете к моей теще, а сейчас она в Донецке. ВИДЕО

Теща главы КС Александра Тупицкого на данный момент находится в оккупированном Донецке.

Об этом заявил во время брифинга глава КС Александр Тупицкий, комментируя информацию о доме его тещи в Василькове под Киевом, передает Цензор.НЕТ.

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"Сейчас организовывают Автомайдан. Полетали квадрокоптерами в Василькове. Там мы проживаем. Там моя теща. Они это знают, что это моя теща. Теща продала квартиру в Донецке и купила дом в Василькове. Не в Конча-Заспе, не на дамбе, где стоят миллионы. Если бы я покупал этот дом и скрывая его, то, наверное, он был бы в каком-то элитном месте. Она за те деньги, что там продала, купила дом. Конечно, я помогал сад сделать. Я это люблю. Я купил семь соток земли, чтобы построить там спортивный зал, когда мы там с детьми находимся. Приписывают это теперь, а под это организовывают Автомайдан. Я хочу спросить Автомайдан, к кому они едут и кого они хотят вывезти в Ростов? Возможно, они поедут не ко мне, а к теще, которая сейчас пока что вынужденно находится на территории Донецка и с ней поговорят, кто, как покупал. Как "Схемы" полетели в Крым, Автомайдан поедет в Донецк. Завтра соберут все имущество родственников и навесят на меня. Послезавтра меня обвинят в сепаратизме. Это все травля", - заявил Тупицкий.

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Ранее журналисты выяснили, что глава КС Тупицкий владеет элитной квартирой на Печерске и большим особняком под Васильковом. В частности, у семьи председателя Конституционного Суда есть имение с бассейном под Киевом в Василькове. Дом площадью 211,4 квадратных метра и земельные участки общей площадью более 23 соток были приобретены в августе 2018 г. и оформлены на тещу Александра Тупицкого - Ларису Колпаченко. Сам судья оформил на себя 7,5 соток земли в Василькове, которые и внес в декларацию. По данным журналистов, длительное время теща Тупицкого - Лариса Колпаченко работала в аптеке в Донецке.

Напомним, активисты планируют 7 ноября автопробег "Тупицкий - вали в Ростов!" к дому главы КСУ.