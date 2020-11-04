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У гражданина РФ нашли при обыске 5 кг кокаина стоимостью почти 15 млн грн, - полиция Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Уроженец России, которого разыскивают за совершение тяжкого преступления, в Украине находился по поддельным документам. При обыске у него нашли наркотиков почти на 15 млн грн.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Мужчину задержали в Голосеевском районе. У него изъяли 8 пакетиков с кокаином, которые нарушитель прятал в нижнем белье.

Полицейские отправились в квартиру, в которой жил задержанный, и обнаружили там еще 5 кг наркотика.

Смотрите на Цензор.НЕТ: В порту "Южный" изъяли более 50 кг кокаина из Южной Америки общей стоимостью около $10 млн, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Фигурантом оказался гражданин России, который находится в розыске за тяжкое преступление. Кроме этого, он также разыскивался полицией Киева за подделку документов. Во время задержания мужчина показал полицейским документы, которые также имеют признаки подделки", - рассказал начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

Мужчину задержали и сообщили ему о подозрении в торговле наркотиками. За решеткой он может провести от 9 до 12 лет.

Также на Цензор.НЕТ: Задержаны четверо граждан Израиля, причастных к контрабанде кокаина из Перу в Украину, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Кроме этого, против него открыли производство за подделку документов. Наказание по этой статье - заключение сроком до 5 лет.

У гражданина РФ нашли при обыске 5 кг кокаина стоимостью почти 15 млн грн, - полиция Киева 01
У гражданина РФ нашли при обыске 5 кг кокаина стоимостью почти 15 млн грн, - полиция Киева 02
У гражданина РФ нашли при обыске 5 кг кокаина стоимостью почти 15 млн грн, - полиция Киева 03
У гражданина РФ нашли при обыске 5 кг кокаина стоимостью почти 15 млн грн, - полиция Киева 04

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Топ комментарии
+10
Хорошо прибарахлились коршуны Авакова.
У гражданина РФ нашли при обыске 5 кг кокаина стоимостью почти 15 млн грн, - полиция Киева - Цензор.НЕТ 801
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04.11.2020 13:56
+6
Хм, откуда они знают цену кокаина? Видимо они его или покупают, или продают
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04.11.2020 14:03
+5
Направлявся на Банкову, але не зрослось.
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04.11.2020 14:13
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Машка с Серожей обиделись.
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04.11.2020 13:56 Ответить
Хорошо прибарахлились коршуны Авакова.
У гражданина РФ нашли при обыске 5 кг кокаина стоимостью почти 15 млн грн, - полиция Киева - Цензор.НЕТ 801
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04.11.2020 13:56 Ответить
Поменять его на украинского наркокурьера можно.зачем сразу садить?
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04.11.2020 13:57 Ответить
А на хрена нам наркокурьер, хоть и украинский? Пускай себе сидит в кацапской тюрьме, за кацапские бюджетные деньги.
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04.11.2020 14:08 Ответить
Кацапы его закроют лет на 20 , а у нас просто пожурят (
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04.11.2020 18:05 Ответить
А що він робив цей громадянин пндерації у Києві ,як він сюди потрапив і з якою метою?
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04.11.2020 13:59 Ответить
Направлявся на Банкову, але не зрослось.
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04.11.2020 14:13 Ответить
Шмарк Лі номерний, він на роботу до нелоха йшов найматись, з товаром.
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05.11.2020 10:26 Ответить
Та ні то свинорил мальдівський Alexx Lexton.
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05.11.2020 10:29 Ответить
Шмарк Лі зебільний, а на щось більше чим сам такий ти здатне, чи зебіли всі такі розумово обмежені?
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05.11.2020 10:57 Ответить
Хм, откуда они знают цену кокаина? Видимо они его или покупают, или продают
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04.11.2020 14:03 Ответить
Очень глупый вопрос! Как может отдел занимающийся наркотой не знать его цену!?
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04.11.2020 16:44 Ответить
НУ КАНЕШНА Ж = нада продать не один раз)
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04.11.2020 23:37 Ответить
нормальний бізнес, продати, взяти покупця з товаром і закрити, а товар знову продати
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05.11.2020 10:28 Ответить
у нас війна йде,як взагалі наші прикордоники впускають вільно кацапів на нашу землю?
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04.11.2020 14:04 Ответить
Рабсийский дипломат?
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04.11.2020 14:04 Ответить
Три дні поліцію в Києві не шукайте У громадянина РФ знайшли під час обшуку 5 кг кокаїну вартістю майже 15 млн грн, - поліція Києва - Цензор.НЕТ 2023
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04.11.2020 14:06 Ответить
У громадянина РФ знайшли під час обшуку 5 кг кокаїну вартістю майже 15 млн грн, - поліція Києва - Цензор.НЕТ 5148
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04.11.2020 14:19 Ответить
а тЮлька витримає?
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05.11.2020 10:29 Ответить
вся дрянь лезет в Украину, воры, бандиты, нелегалы, уголовники, террористы, тут и своего отребья полно... вот уже и паРашские наркобароны лавруха с машей сбыт наладили кокса аргентинского
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04.11.2020 14:07 Ответить
а ти звідки знаєш, що кокс аргентинський?
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05.11.2020 10:30 Ответить
Оце непруха наркоші Кур"єра повязали.
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04.11.2020 14:11 Ответить
Где-то заплакал допа...
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04.11.2020 14:15 Ответить
а младший дупа начал биться в конвульсиях)) ломка она такая тяжкая У громадянина РФ знайшли під час обшуку 5 кг кокаїну вартістю майже 15 млн грн, - поліція Києва - Цензор.НЕТ 145
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04.11.2020 14:26 Ответить
А вовчику подобається.
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04.11.2020 14:25 Ответить
Как-то не согласовано с ОП
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04.11.2020 14:27 Ответить
главный конфетник остался без агар-агара.
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04.11.2020 15:45 Ответить
У громадянина РФ знайшли під час обшуку 5 кг кокаїну вартістю майже 15 млн грн, - поліція Києва - Цензор.НЕТ 7911
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05.11.2020 10:31 Ответить
это фотошоп. на самом деле там главный пирожник, который остался без агар-агара.
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08.11.2020 13:52 Ответить
фотожоп твоє існування, а гляь як твого пірожніка гребе
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08.11.2020 13:57 Ответить
ніт. фотожоп не моє, а твоє існування, а гляь як твого пірожніка гребе.
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08.11.2020 14:06 Ответить
у чігіріна чіряк мозку, бо він какашка
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09.11.2020 05:13 Ответить
точно. лишь ты чігірін-чіряк мозку, бо ти какашка
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09.11.2020 15:42 Ответить
чігірін лайняшка, його вхопила кондрашка
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09.11.2020 16:05 Ответить
именно. только алех лохтон это - чігірін лайняшка, його вхопила кондрашка
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09.11.2020 16:15 Ответить
чігірін лайняшка, його вхопила кондрашка і він напейсав "именно. только алех лохтон это - чігірін лайняшка, його вхопила кондрашка"
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09.11.2020 16:34 Ответить
да. лохтон - это " чігірін лайняшка, його вхопила кондрашка і він напейсав "именно. только алех лохтон это - чігірін лайняшка, його вхопила кондрашка"
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09.11.2020 16:43 Ответить
ПАСТЬ ПОРВУ...МАРГАЛЫ ВЫКОЛЮ!!!! ВСЮ ЖИСТЬ!! на аптеку работать будишь...колбаска сосиска ...РЕДИСКА!!!
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05.11.2020 08:52 Ответить
У громадянина РФ знайшли під час обшуку 5 кг кокаїну вартістю майже 15 млн грн, - поліція Києва - Цензор.НЕТ 7107
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05.11.2020 10:00 Ответить
 
 