Карантин выходного дня введут не на этих выходных, - Степанов. ВИДЕО

Кабмин рассматривает возможность введения карантина выходного дня, чтобы сдержать распространение COVID-19, однако окончательное решение по этому поводу пока не принято.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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На вопрос, что собой представляет карантин выходного дня, Степанов ответил: "Мы считаем, что более жесткими ограничениями именно в выходной день мы сможем в той или иной степени разрывать эту цепь болезни. В сочетании с другими мерами это может сдерживать распространение коронавирусной болезни. Для нас главное - это скорость, с которой распространяется болезнь, ее надо сдержать".

В то же время, министр отметил, что карантин выходного дня введут не на этих выходных.

"Это проект, который мы еще согласовываем, окончательного решения правительства еще не существует", - подытожил Степанов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Минздраве обсуждается возможность введения "карантина выходного дня".

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