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В "красной" зоне не будут прекращать работу детсадов и младших классов, - Ляшко. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Министерство здравоохранения предлагает правительству установить дополнительные карантинные меры в стране. При этом в ведомстве хотят разрешить функционирование детских садов в "красной" зоне. А также разрешить ученикам начальных классов посещать школу.
Об этом рассказал главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга 5 ноября, передает Цензор.НЕТ.
"Предлагаю рассмотреть возможность и разрешить работать на территории с красным уровнем эпидемиологической опасности детским садикам и школам с 1 по 4 класс" , - отметил Ляшко.
При этом учащихся 5-11 классов в министерстве рекомендуют отправлять на дистанционное обучение.
Топ комментарии
+6 18c49ed2
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+4 Леся Валігура
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+2 No Name 9b7d42a6
показать весь комментарий05.11.2020 10:49
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у истерички ковид! когда будешь задыхаться без оказания медицинкой помощи..напишешь
и да в первую очередь умирают инсультники..да у них тоже корона
а теперь я вас скажу..раншь когда человек попадал с инсультом в больницу..он получал помощь..и продолжал жить..а счас это смертники..чьито мамы папы бабушки дедуа вы слушайте дальше идиотов не верящих в корону
вирус он уже накрыл страну..это выбор населения ..какая разница
в швейцарии армию привлекают в помощь медикам...а вы и дальше жуйте сопли
будет и третья и четвертая с таким пофигизмом
где я его подцепила..хер его знает..но 3 нед я получила информацию что у нас полдома переболело....а на мой вопрос что делать..сдавать пцр.....я улыбнулась..я адекват ..я в маске ..в метро..на работу пешком..в магазине маска как положено...а потом начался треш...я дура кт легких расписала...а дебилы в меня камни...дай бог никому не болеть
но главная мысль моя..о том что своевременное лечение на ранней стадии повышает шансы на спасение.....а симптомов может и не быть....вот диабетики у них даже больше шансов..почему? организм начинает реагировпть..сахар..сатурация...а если вы здоров...хер ео знает как он отреагирует...