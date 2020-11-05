В "красной" зоне не будут прекращать работу детсадов и младших классов, - Ляшко. ВИДЕО

Министерство здравоохранения предлагает правительству установить дополнительные карантинные меры в стране. При этом в ведомстве хотят разрешить функционирование детских садов в "красной" зоне. А также разрешить ученикам начальных классов посещать школу.

Об этом рассказал главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга 5 ноября, передает Цензор.НЕТ.

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"Предлагаю рассмотреть возможность и разрешить работать на территории с красным уровнем эпидемиологической опасности детским садикам и школам с 1 по 4 класс" , - отметил Ляшко.

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При этом учащихся 5-11 классов в министерстве рекомендуют отправлять на дистанционное обучение.