Штраф за отсутствие маски в размере от 170 до 255 грн будут выписывать на месте, - Степанов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
В Украине могут ввести штраф за пребывание в общественных зданиях и транспорте без одетых средств индивидуальной защиты. Его будут выписывать сразу на месте.
Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"Законопроект будет предусматривать конкретный штраф за неношение масок от 170 до 255 гривен. Причем протокол о штрафе будут составлять сразу на месте, а не так, как было раньше, когда составляли протокол, передавали его в суд, а суд потом решал накладывать штраф или нет. Поэтому у нас менее 5% или менее 3% были применены штрафные санкции как к гражданам, так и для организаций", - сказал Степанов.
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Он отметил, что сейчас это будет такой же механизм, как и при нарушении правил дорожного движения. Штраф могут накладывать работники Нацполиции, эпидемического контроля, органов местного самоуправления.
"Я очень благодарен народным депутатам, что они поддержали этот законопроект, и сейчас рассчитываю на его принятие в сессионном зале Верховной Рады. Нам это необходимо", - добавил Степанов.
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Ще вліку.
Зараз ми би не мали таких результатів і прогресування захворюваності.
также обязательно прописать, что они должны закрывать рот и нос.
иначе будут носить на подбородке
Старички, для которых это большие деньги, и так носят маски.
Жлобье может и должно платить больше.
песня у них называется - "это просто грипп"
Про грип я в курсі, не на Місяці живу. Тож, рівень ризику підвищується ще й додаванням в наше життя ковіду. І ігнорувати цю загрозу просто безглуздо.
З приводу "роздувають", я б назвав це - трохи перебільшують. Але, погодьтесь, що якщо наш народ штучно не залякувати то взагалі будуть лизатись у дісна прямо у автобусах та в супермаркетах. З приводу "отсутствует государство", в вас були ілюзії з цього приводу? Не можна будувати дороги за гроші, які з великою напругою видернули з і так дірявого бюджету на боротьбу з епідемією. Особисто стикнувся з тим, що в Дніпрі в поліклініках не працюють навіть рентгенівські апарати, бо зламані, і це в час, коли запалення легенів відбувається частіше ніж банальний нежить. Але це все не повинно стати приводом для ігнорування правил безпеки, адже ігноруючи їх людина несе загрозу не лише собі, а і оточуючим. Але, коли такі етичні питання хвилювали наш "мудрий нарід" !! Це просто гидко !
чи ви далі штрафів не дивитесь?
Сможете что то потом доказать за 170 грн?