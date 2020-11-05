Нардеп Юрченко подрался с Леросом в кулуарах Рады. ВИДЕО (обновлено)

"Слуга народа" Александр Юрченко обвиняет нардепа Гео Лероса в нанесении вреда его репутации.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила нардеп ("ЕС") Виктория Сюмар, передает Цензор.НЕТ.

"В Раде страсти не угасают. В кулуарах печально известный депутат Юрченко подрался с Geo Leros (Гео Леросом. - Ред)... Юрченко считает, что именно Лерос навредил его репутации, а не "переговоры о взятке в 40 млн" ... История с Юрченко - это яркий пример реальной "антикоррупционной политики" действующей власти", - заявила Сюмар.

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Сам Лерос прокомментировал инцидент таким образом: "Вчера со взяточника Юрченко, как с собаки, сняли браслет, и сегодня это бешеное чудовище бросилось на меня с кулаками и ксенофобскими высказываниями. Я не буду повторять сказанные им слова, потому что это неприятно для психики любого адекватного человека, но это видимо и есть обещанные "люди с ментальностью 21 века"".

Позже Лерос выложил видео, на котором Юрченко говорит, что не он напал на Лероса, а Лерос на него.

"Кто-то отрабатывает новый "кусочек пирога"", - написал Лерос.

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Нападение Лероса Юрченко подтверждает в совем посте на фейсбуке.

"Около 11:30 на меня в Верховной Раде напал брехло и провокатор Гео Лерос. Вот так выглядит давление на народных депутатов в 2020 году. Драки, провокации, угрозы", - написал он.

Напомним, ряд украинских СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко Ивана Фищенко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.

15 сентября НАБУ опубликовало оперативные материалы, на которых нардеп "Ю" и детектив НАБУ под прикрытием обсуждают возможность внесения правок в законопроект взамен на "помощь экологии" и "плюшки".

Также 15 сентября помощнику нардепа Юрченко сообщили о подозрении в пособничестве в получении народным депутатом неправомерной выгоды.

Антикоррупционный суд отправил погоревшего на взятке помощника нардепа Юрченко Фищенко под арест с альтернативой 1,5 млн грн залога.

В Офисе Президента заявили, что надеются на сотрудничество Юрченко с НАБУ и Офисом Генпрокурора.

17 сентября генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату "Слуги народа" Александру Юрченко.

Также 17 сентября Юрченко вышел из фракции СН.

Как сообщили источники Цензор.НЕТ, Юрченко прибыл на допрос в НАБУ, ему вручено подозрение ОГП и САП. Позднее Офис генпрокурора подтвердил, что ему вручили подозрение.

Пресс-служба САП сообщила, что Юрченко вручили подозрение. Прокуроры будут просить суд отправить его в СИЗО с альтернативой в качестве залога в сумме 6,5 млн грн.

18 сентября Юрченко не явился на заседание Высшего антикоррупционного суда по избранию ему меры пресечения.

21 сентября ВАКС избрал для подозреваемого во взяточничестве народного депутата Александра Юрченко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 3 млн грн.

25 сентября стало известно, что за народного депутата "Слуги народа" Александра Юрченко внесли залог в размере 3 миллиона гривен.