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Нардеп Юрченко подрался с Леросом в кулуарах Рады. ВИДЕО (обновлено)

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

"Слуга народа" Александр Юрченко обвиняет нардепа Гео Лероса в нанесении вреда его репутации.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила нардеп ("ЕС") Виктория Сюмар, передает Цензор.НЕТ.

"В Раде страсти не угасают. В кулуарах печально известный депутат Юрченко подрался с Geo Leros (Гео Леросом. - Ред)... Юрченко считает, что именно Лерос навредил его репутации, а не "переговоры о взятке в 40 млн" ... История с Юрченко - это яркий пример реальной "антикоррупционной политики" действующей власти", - заявила Сюмар.

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Сам Лерос прокомментировал инцидент таким образом: "Вчера со взяточника Юрченко, как с собаки, сняли браслет, и сегодня это бешеное чудовище бросилось на меня с кулаками и ксенофобскими высказываниями. Я не буду повторять сказанные им слова, потому что это неприятно для психики любого адекватного человека, но это видимо и есть обещанные "люди с ментальностью 21 века"".

Позже Лерос выложил видео, на котором Юрченко говорит, что не он напал на Лероса, а Лерос на него.

"Кто-то отрабатывает новый "кусочек пирога"", - написал Лерос.

Нападение Лероса Юрченко подтверждает в совем посте на фейсбуке.

"Около 11:30 на меня в Верховной Раде напал брехло и провокатор Гео Лерос. Вот так выглядит давление на народных депутатов в 2020 году. Драки, провокации, угрозы", - написал он.

Напомним, ряд украинских СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко Ивана Фищенко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.

15 сентября НАБУ опубликовало оперативные материалы, на которых нардеп "Ю" и детектив НАБУ под прикрытием обсуждают возможность внесения правок в законопроект взамен на "помощь экологии" и "плюшки".

Также 15 сентября помощнику нардепа Юрченко сообщили о подозрении в пособничестве в получении народным депутатом неправомерной выгоды.

Антикоррупционный суд отправил погоревшего на взятке помощника нардепа Юрченко Фищенко под арест с альтернативой 1,5 млн грн залога.

В Офисе Президента заявили, что надеются на сотрудничество Юрченко с НАБУ и Офисом Генпрокурора.

17 сентября генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату "Слуги народа" Александру Юрченко.

Также 17 сентября Юрченко вышел из фракции СН.

Как сообщили источники Цензор.НЕТ, Юрченко прибыл на допрос в НАБУ, ему вручено подозрение ОГП и САП. Позднее Офис генпрокурора подтвердил, что ему вручили подозрение.

Пресс-служба САП сообщила, что Юрченко вручили подозрение. Прокуроры будут просить суд отправить его в СИЗО с альтернативой в качестве залога в сумме 6,5 млн грн.

18 сентября Юрченко не явился на заседание Высшего антикоррупционного суда по избранию ему меры пресечения.

21 сентября ВАКС избрал для подозреваемого во взяточничестве народного депутата Александра Юрченко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 3 млн грн.

25 сентября стало известно, что за народного депутата "Слуги народа" Александра Юрченко внесли залог в размере 3 миллиона гривен.

Нардеп Юрченко подрался с Леросом в кулуарах Рады 01

Нардеп Юрченко подрался с Леросом в кулуарах Рады 02

Нардеп Юрченко подрался с Леросом в кулуарах Рады 03

Нардеп Юрченко подрался с Леросом в кулуарах Рады 04
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Топ комментарии
+36
У цього Юрченко заточка псіха.
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05.11.2020 12:41
+27
Только одному мне сдается , что у Юрченко на фото хлебало полного чма?
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05.11.2020 12:45
+17
Кулуарное правосудие. Надеюсь, что Лерос повредил ему не только репутацию.
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05.11.2020 12:44
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Чучело вороватое, которое как и всех отмажут. Жертва...
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05.11.2020 17:35 Ответить
Лерос просто за пивас спросить хотел...
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05.11.2020 17:44 Ответить
Зачем нам этот плач Ярославны? ГДЕ ВИДЕО ???
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05.11.2020 19:43 Ответить
Видео фейк! єто не может быть нардеп Юрченко так как он сидит в СИЗО за взятку.
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05.11.2020 19:58 Ответить
Кулуари англійського парламенту. Входить Едгар, цинічний гвалтівник собак та кіз, а нині - член палати лордів.
Едгар.
У вухах ще звінить від ахінєї,
Яка я майже три години слухав.
Як на базарі сери ************!
Сер Арчібальд поцупив за чуприну мілорда Річарда,
А потім ******** каламарем по пиці. Сер Норфольк ********* сера Джона.
Ця ***** зоветься демократієй!
...
Вчорашні уркагани, ханиги, волоцюги, підараси
Сидять в палаті серів і балдєють:
Свобода, *****! Свобода, *****! Свобода!

(с) Лесь Подерв'янський "Король Літр"

(блть, напророкував Митець у цій п'єсі... і блазня Йоріка на троні, і все інше...)
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05.11.2020 20:17 Ответить
Мало дал звиздюку грёбанному. Потвора.
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05.11.2020 23:15 Ответить
Але пронинення не було. Потому что Ляшко не избрали Нардеп Юрченко побився з Леросом у кулуарах Ради - Цензор.НЕТ 9739
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06.11.2020 00:09 Ответить
Жаль , что 3енелейсский , со своими судьями и монобольшенством - онулировал Деклорацыи о незаконном обогащение..
А то бы мы опять узнали о Липецких фабриках и Мальдивах с 0манами..
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06.11.2020 00:22 Ответить
Близько 11 години у Верховній Зраді на депутата Юрченко стався напад групою озброєних невідомих осіб.В результаті нападу пропало 4 бутилки пива Старобрамен честь Юрченка непостраждала.Наразі проводяться слідчі дії винні будуть знайдені і покарані Нардеп Юрченко побився з Леросом у кулуарах Ради - Цензор.НЕТ 7774
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06.11.2020 09:43 Ответить
Якийсь Юрченко неправильный хохол - вопросы, тем более такие, надо решать по-нашему, по-хохляцки - дёшево, сердито, кардинально и эффективно, используя современные тренды и тенденции. Нет бы пойти на рынок, найти там Тофиков с Рафиками и сказать им, шо некто Жорик Курехян, подло зашифровавшийся под ником Гео Лерос, называл их (Тофиков и Рафиков) "обезьянами, сыновьями осла". И всего делов!
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06.11.2020 11:15 Ответить
"Маймуно, виришвило" фраза из "Кин-дза-дза", означающая "Обезьяна, сын осла" на грузинском. Скрипач был грузин.
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06.11.2020 11:45 Ответить
Т.е. взяточник пришел в Верховную Раду, наверное, руки ему там пожимали "коллеги", поздравляли со снятием "браслета"? И только один Лерос поступил по нормальному, перетянул эту плешивую обезьяну?
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06.11.2020 11:50 Ответить
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