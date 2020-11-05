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"Харе казати якісь непонятні речі", - "слуга народа" Трухин с трибуны парламента во время обсуждения Бюджета-2021. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество
"Слуга народа" Александр Трухин во время обсуждения проекта бюджета на 2021 год призвал коллег по парламенту остановить политиканство, локальные политические войны и объединившись, работать вместе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, при этом "слуга народа" использовал непривычную для парламента лексику.
"Либо присоединяйтесь и давайте действительно плодотворные результаты, либо "харе казати якісь непонятні речі". Я вам скажу очень простыми словами: в бюджете заложены деньги на децентрализацию, борьбу с коронавирусом. У нас очень хорошие результаты по цифрам", - сказал Трухин.
Топ комментарии
+25 игор ємець
показать весь комментарий05.11.2020 13:37
+22 Игорь 4397
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+17 Oljik
показать весь комментарий05.11.2020 13:40
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Рама Рама
Зелень осенью упала
Нужно только
Харе Кришна
Зелень павшую
Метлищей
Шобы больше этих тварей
Харе Рама
Харе Кришна
И не видно и не слышно
Первичный анализ поступившего в Раду проекта бюджета 2021. Абсолютно нереалистические макроэкономические показатели подогнанные под общие цифры бюджета. В результате в бюджете просто дорисовано около 106 млрд. гривен.
Существенный рост внутренних заимствований для финансирования дефицита государственного бюджета путем запланированных выпусков облигаций внутреннего госдолга (549,1 млрд грн), который неминуемо приведет к росту ставок по кредитам.
Адісіт тут виіскався , розказує по чьом в Одєссє рубєроїд.
А "по дєлах" результати, ****, "якісь нєпонятні"!
сказано просто удивительно точно!
эти цифры потом превращаются..... в нал.... и лапшу на уши "лохторату"
остальное все по хер или как там "харе казати якісь непонятні речі".
Мене він вже сто разів на них відправляв.
Я потім віддам.