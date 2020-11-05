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"Харе казати якісь непонятні речі", - "слуга народа" Трухин с трибуны парламента во время обсуждения Бюджета-2021. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

"Слуга народа" Александр Трухин во время обсуждения проекта бюджета на 2021 год призвал коллег по парламенту остановить политиканство, локальные политические войны и объединившись, работать вместе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, при этом "слуга народа" использовал непривычную для парламента лексику.

"Либо присоединяйтесь и давайте действительно плодотворные результаты, либо "харе казати якісь непонятні речі". Я вам скажу очень простыми словами: в бюджете заложены деньги на децентрализацию, борьбу с коронавирусом. У нас очень хорошие результаты по цифрам", - сказал Трухин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дефицит Госбюджета-2021 будет сокращаться в зависимости от результатов переговоров с МВФ, - "слуга народа" Трухин

Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+25
Харе Кришна
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05.11.2020 13:37
+22
Харе Харе
Рама Рама
Зелень осенью упала
Нужно только
Харе Кришна
Зелень павшую
Метлищей
Шобы больше этих тварей
Харе Рама
Харе Кришна
И не видно и не слышно
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05.11.2020 13:50
+17
Харе Рама.
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05.11.2020 13:40
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Харе Кришна
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05.11.2020 13:37 Ответить
Харе Рама.
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05.11.2020 13:40 Ответить
Харе Харе
Рама Рама
Зелень осенью упала
Нужно только
Харе Кришна
Зелень павшую
Метлищей
Шобы больше этих тварей
Харе Рама
Харе Кришна
И не видно и не слышно
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05.11.2020 13:50 Ответить
"харЕ" - це гімно по-арабському
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05.11.2020 13:47 Ответить
На оманській мові? "Харе казати якісь непонятні речі", - "слуга народу" Трухін з трибуни парламенту під час обговорення Бюджету-2021 - Цензор.НЕТ 9583
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05.11.2020 14:22 Ответить
Припіздент не скаже-харе я все зробив, пішов я на ...
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05.11.2020 13:39 Ответить
"Харе казати якісь непонятні речі", - "слуга народу" Трухін з трибуни парламенту під час обговорення Бюджету-2021 - Цензор.НЕТ 8480
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05.11.2020 13:42 Ответить
Тут немає з чого дивуватися.Влада це уособлення населення.
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05.11.2020 13:44 Ответить
Зеленский проиграл Разумков повторным голосованием принял изменения в Бюджетный кодекс, необходимые для принятия бюджета 2021.
Первичный анализ поступившего в Раду проекта бюджета 2021. Абсолютно нереалистические макроэкономические показатели подогнанные под общие цифры бюджета. В результате в бюджете просто дорисовано около 106 млрд. гривен.
Существенный рост внутренних заимствований для финансирования дефицита государственного бюджета путем запланированных выпусков облигаций внутреннего госдолга (549,1 млрд грн), который неминуемо приведет к росту ставок по кредитам.
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05.11.2020 13:44 Ответить
Вот по этому,я,за Пороха...
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05.11.2020 14:01 Ответить
ну почему дорисовано - может как раз все четко спланировано - помрет нужное количество бюджетников, Ахметов, Медвечук, там, может наследство в бюджет отправят (а вдруг, грехи замаливать решат, к примеру) - глядишь, и наберется...
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05.11.2020 14:18 Ответить
« Зуб даю,«»янелох «- криворожская шпана ,бужанские ,дубинские из шапито Карабаса-Барабаса (Папани Каломоя ) издеваются над легковерными простаками ждавшими зарплаты по 4 000 у.е.
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05.11.2020 13:44 Ответить
У отбросов, голосовавших за зеленое дерьмо, нет и не было памяти и им неведомо понятие о причинно-следственных связях. У такой категории псевдолюдей хомосоветикус в их бедах всегда будет виновен кто-то другой, а не они сами, в данном случае у них во всем виноват Порошенко.
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05.11.2020 13:55 Ответить
То что они пе...т,Порошенко,Порошенко.Порошенко,а за этот пе....шь приходится платить всем и им в том числе.Но эти дебилы другого не заслуживают,сами этого хотели.Пусть до всрачки изрыгают Порошенко,но им при зелени точно лучше не будет.За всё надо платить.Остальные как нибудь переживём эти времена.Были времена и хуже,но эти значитедьно подлее.Благодаря зелёным может кто-то поумнеет.
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05.11.2020 14:44 Ответить
Неужели вы считаете, что учителя такие тупые, чтобы поверить в зарплату в 4000 у.е., когда ставка учителя высшей категории 5,4 тыс. грн. Такие как вы, поверили, что Порошенко обогатился в 84 раза проголосовали за ЗЕ, потому "хуже не будет", "лишь бы не Порошенко" или "по приколу", а теперь ищите оправдание своей тупости.
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05.11.2020 20:18 Ответить
Что дальше, факи будем отвешивать с трибуны?
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05.11.2020 13:46 Ответить
Эти дебилы вообще понимают за что голосуют уже больше года?
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05.11.2020 13:47 Ответить
за бабки в конверте, понятное дело.
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05.11.2020 13:51 Ответить
Блін, та то вже повний сюр якийсь! Зебіли засрались вже по самі вуха. У всьому і всюди. Звичайно, дебіли не здатні зрозуміти, в чому причина, але рефлекторно навіть вони то відчувають, а тому люто шукають винних. От і знову, чергове харе...
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05.11.2020 13:48 Ответить
Якщо хто не зрозумів, то ті зелені виродки так запрошують до співпраці. То в них останнім часом починає перти - бачте, їх бідних цькують. працювати не дають, всі їм мішають. А давайте, попросіться, перепросіться і допоможть їм бідним таким. Правда, що і як робити вони і далі тями не мають, от і пробують на когось то звалити.
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05.11.2020 13:52 Ответить
"Харе казати якісь непонятні речі", - "слуга народу" Трухін з трибуни парламенту під час обговорення Бюджету-2021 - Цензор.НЕТ 8229
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05.11.2020 13:54 Ответить
''Ко мнє вопросов бить нєнада. Перестань сказать.''
Адісіт тут виіскався , розказує по чьом в Одєссє рубєроїд.
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05.11.2020 13:49 Ответить
"дуже гарні результати по цифрах" - это шедеврально!
А "по дєлах" результати, ****, "якісь нєпонятні"!
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05.11.2020 13:49 Ответить
Какой избиратель, такой и язык. Чего не на феене сразу?..
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05.11.2020 13:51 Ответить
Зебіли, шо за шпану ви привели до влади? "Харе казати якісь непонятні речі", - "слуга народу" Трухін з трибуни парламенту під час обговорення Бюджету-2021 - Цензор.НЕТ 230
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05.11.2020 13:51 Ответить
адекватный срез украинского общества. Выбрали не тех кто достойнее, а себе подобных.
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05.11.2020 13:53 Ответить
Хорошие результаты по цифрам - бабушка Беня не даст соврать
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05.11.2020 13:53 Ответить
Шариковы банкуют! "А то пишут непонятное - конгресс, немцы какие-то..." "Харе казати якісь непонятні речі", - "слуга народу" Трухін з трибуни парламенту під час обговорення Бюджету-2021 - Цензор.НЕТ 3435
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05.11.2020 13:54 Ответить
Харе звиздеть зедепутана "Харе казати якісь непонятні речі", - "слуга народу" Трухін з трибуни парламенту під час обговорення Бюджету-2021 - Цензор.НЕТ 387
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05.11.2020 13:57 Ответить
- Вот всё у вас как на параде, салфетку - туда, галстук - сюда, да «извините», да «пожалуйста-мерси», а так, чтобы по-настоящему, - это нет. Мучаете сами себя, как при царском режиме. (с)
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05.11.2020 14:00 Ответить
Академик, ****... Выпускник Трускацекого Универа... Кембриджи и Оксварды тихо завидуют таким кадрам...
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05.11.2020 14:02 Ответить
дайте ему селедки!
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05.11.2020 14:04 Ответить
"Харе казати якісь непонятні речі", - "слуга народу" Трухін з трибуни парламенту під час обговорення Бюджету-2021 - Цензор.НЕТ 6655
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05.11.2020 14:04 Ответить
Бесполезно обьяснять! Бесполезно! Общая дегоадация населения Земли неизбежна! Закон отрицательной селекции! Те кто в эволюционном плане развивают свой дух, неизбежно будут воплощены в более совершенных формах, остальные- обратно на деревья, пополнять виды человекообразных ОБЕЗЬЯН- в самом названии все гаписано - Он БЕЗ ЯН(ь), человекоподобное существо лишенное сверху енергией созидания- ( Янь). Совпадение? Не думаю. Вот как интересно предки охарактеризовали это животное и их реальную связь с человеком разумным. Так что эволюция имеет как бы двапути- вверх и вниз.
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05.11.2020 19:36 Ответить
Да не харе, а по харе. Слугам. Скоро.
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05.11.2020 14:13 Ответить
Красноречивее, чем Кличко.
"Харе казати якісь непонятні речі", - "слуга народу" Трухін з трибуни парламенту під час обговорення Бюджету-2021 - Цензор.НЕТ 6478
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05.11.2020 14:23 Ответить
У нас очень хорошие результаты по цифрам

сказано просто удивительно точно!
эти цифры потом превращаются..... в нал.... и лапшу на уши "лохторату"
остальное все по хер или как там "харе казати якісь непонятні речі".
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05.11.2020 14:34 Ответить
Быдло никогда не выберет человека умнее себя,а быдло у нас знает и умеет все,особенно когда выпьет.Никогда быдло не выберет интиллегента,даже если он беден а уж богатого и успешного быдло просто ненавидит.
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05.11.2020 14:47 Ответить
Самое паршивое не Зеленский,а то что часть населения считает его интиллектуалом.
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05.11.2020 14:56 Ответить
Батьківщина теж в коломойській коаліції? Де Суліма?
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05.11.2020 16:09 Ответить
"Харе казати якісь непонятні речі", - "слуга народу" Трухін з трибуни парламенту під час обговорення Бюджету-2021 - Цензор.НЕТ 4371 Зараз прийде і буде Вам теж погрожувати примусовими роботами по суду.

Мене він вже сто разів на них відправляв. "Харе казати якісь непонятні речі", - "слуга народу" Трухін з трибуни парламенту під час обговорення Бюджету-2021 - Цензор.НЕТ 2114
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06.11.2020 07:05 Ответить
Агрохамія, дай йому в ухо.
Я потім віддам.
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05.11.2020 19:26 Ответить
Это просто потрясающе! Я чуть со стула не упал! Браво! Довыбирались! Охолократия рулит!
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05.11.2020 19:26 Ответить
Я розумію, що бидла хватає. Та може вже "харе" з ним панькатись?!
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05.11.2020 19:44 Ответить
 
 