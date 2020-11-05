"Евробляхеры" протестуют в центре Киева: произошли стычки с полицией, движение транспорта перекрыто. ВИДЕО

5 ноября владельцы автомобилей на еврономерах перекрыли движение по улице Грушевского в правительственном квартале Киева, впоследствии это переросло в стычки с правоохранителями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Приблизительно в 12:00 мы сообщили, что будем перекрывать улицу Грушевского, потому что нет диалога, нет общения по тем требованиям, которые мы вчера озвучивали. Сегодня мы снова перекрыли улицу Грушевского". - заявил председатель организации "АвтоЕвроСила" Олег Ярошевич.

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Как сообщает "Киев Оперативный", когда "евробляхеры" начали ставить автомобильные шины на дорогу, то "правоохранители приняли меры противодействия".

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Как видно из видео, произошли стычки митингующих с полицейскими.

По словам Ярошевича, после этого с ними созвонились из Верховной Рады и сообщили, что на 15:00 запланировано совещание председателей фракций, на котором будут выяснять, почему не рассматривается вопрос "евробляхеров".

Владельцы автомобилей на еврономерах требуют от депутатов принять законопроект №3704 о доступной растаможке автомобилей.