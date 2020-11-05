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"Евробляхеры" протестуют в центре Киева: произошли стычки с полицией, движение транспорта перекрыто. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

5 ноября владельцы автомобилей на еврономерах перекрыли движение по улице Грушевского в правительственном квартале Киева, впоследствии это переросло в стычки с правоохранителями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Приблизительно в 12:00 мы сообщили, что будем перекрывать улицу Грушевского, потому что нет диалога, нет общения по тем требованиям, которые мы вчера озвучивали. Сегодня мы снова перекрыли улицу Грушевского". - заявил председатель организации "АвтоЕвроСила" Олег Ярошевич.

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Как сообщает "Киев Оперативный", когда "евробляхеры" начали ставить автомобильные шины на дорогу, то "правоохранители приняли меры противодействия".

Как видно из видео, произошли стычки митингующих с полицейскими.

По словам Ярошевича, после этого с ними созвонились из Верховной Рады и сообщили, что на 15:00 запланировано совещание председателей фракций, на котором будут выяснять, почему не рассматривается вопрос "евробляхеров".

Владельцы автомобилей на еврономерах требуют от депутатов принять законопроект №3704 о доступной растаможке автомобилей.
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Топ комментарии
+27
Нужно что бы бляхеры перекрыли дороги для кортежей зебиленского. Пусть голый боротька ездит на велосипеде как и абещаль "Евробляхеры" протестуют в центре Киева: произошли стычки с полицией, движение транспорта перекрыто - Цензор.НЕТ 6497
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05.11.2020 15:29
+23
Їх об"єднує те, що вони зебіли. ))
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05.11.2020 15:50
+21
странно.. сначала они голо суют за вовку-шмарклю, а теперь - бастуют.. Да это ЗАГОВОР против найвеличнейшего припЗЕдента халактики! "Евробляхеры" протестуют в центре Киева: произошли стычки с полицией, движение транспорта перекрыто - Цензор.НЕТ 461
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05.11.2020 15:29
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Конечно,катайся на велике ,как обещал твой припрезедент,ты же то президент?
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06.11.2020 09:48 Ответить
Я очень люблю свой велосипед, но свою машину люблю ещё больше. Машина куплена мужем в салоне, но я за справедливость. Евробляхеры вам в борщ нагадили, что вы их так не любите? А вы попробуйте сначала заработать , потом поехать купить машину, перегнать ее, а потом даже ( ужос!) продать , чтобы заработать в семью копейку. Заметьте , не украсть , а заработать. Они хотят иметь адекватные правила растаможки, чтобы не платить в карман коррумпированному чиновнику, а заплатить государству. Но вы просто топите здесь за коррупцию, за всех этих васадзе , альпериных, которые делают миллиарды на этом вопросе.
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06.11.2020 11:23 Ответить
Это не зароботок! Где отчисления в пенсионный фонд ,в бюджет.Потом эти же го-нюки орут,почему такая пенсия маленькая ,хочу как в Польше! Так пусть и платят как в Польше,кто против? Так они не как не хотят,сделай им 1000 долларов ,будут орать,что много,мы на свалке купили за 200,почему я должен платить 1000.А почему мы должны дышать от выбросов этого лома на колесах? Когда эти умники начнут платить страховки?
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06.11.2020 12:49 Ответить
Вот они и хотят платить, но нормальную цену. Вы ж понимаете, что такая высокая растаможка- это стоящий рядом решала. Государство в этом случае точно в пролёте. У нас высокие пошлины и другие налоги- но нет , по- прежнему, дорог. Вас это не смущает? Зато жирные таможенники и такие же депутаты.
А экология? С улучшением материального состояния- машины будут привозить более свежие. Спрос рождает предложение.
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06.11.2020 12:57 Ответить
Оно точно не улучшится от европерекупщиков. Нормальную цену это какую? Я же предложил, как они орут как в Польше! Так они теперь ,ничего не хотят платить.Какой решала? Ты растамаживала авто? Жирные ,потому что твоя зедебильная власть это ,контролирует,и берут они деньги не за растаможку ,а за вьезд по практически поддельным документам,на несуществующие фирмы ,и на хозяев которых давно нет у этих авто.
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06.11.2020 13:04 Ответить
хитрожопі нікому не цікаві. палицею по горбу і все.
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05.11.2020 17:15 Ответить
а шо, роверы палить теперь не модно?
лохи халявные.
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05.11.2020 17:16 Ответить
*** Хер он при любой власти будет ***Хер
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05.11.2020 17:30 Ответить
Бляхерам давали більше як півтора року для оформлення своїх автомобілів але вони на всіх поклали так як і на свої евробляхи після скоєння ДТП та наїзду на пішоходів.Забирають свої документи і йди їх шукай.Взагалі автомобілі із закордонними номерами в Україні потрібно заборонити а хто із закордонних гостей заходиться на нашій території більше 3-х днів має від влити свій автомобіль в найближчому ДАІ.
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05.11.2020 17:34 Ответить
Якби це євробляхерне бидло боролося так за Україну, як за свої жлобські справи, можна б було ставити їм памятник.
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05.11.2020 17:40 Ответить
А хіба боротьба за свої права, це не боротьба за Україну, чи Україна для корупціонерів.
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05.11.2020 18:08 Ответить
З а які права? Перекупи бл*ть бастують!
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05.11.2020 18:11 Ответить
Тобто функція перекупів повинна бути тільки у коррупційної антинародної влади.
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05.11.2020 18:16 Ответить
Чьот не зрозумів , а шо держава десь теж ввозить вживане авто ?
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05.11.2020 18:24 Ответить
Не, она имеет более изощрённым способом, растаможкой.
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05.11.2020 18:26 Ответить
перекупи доречі теж ніуя податків не платять "Євробляхери" протестують у центрі Києва: відбулися сутички з поліцією, рух транспорту перекрито - Цензор.НЕТ 1095
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05.11.2020 18:27 Ответить
На те і обирається народом влада, щоб це все вирішити.
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05.11.2020 18:30 Ответить
Эта какая антинародная,ты же сам теперь президент,как тебе зеля обещал ! Или нет? Так что покупай себе ровер ,как у него и катайся на здоровье и для окружающих будешь безопасен.
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06.11.2020 09:51 Ответить
Так это он не мне обещал, я за него не голосовал, теперь его адепты все поголовно пересели с великов на роверы.
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06.11.2020 16:05 Ответить
Якби вони боролися реально за інтереси всіх, а то ж тупо тільки за свої на шкоду моїм: якщо вони не платять податки, то комусь цих податків платити більше. Закон природи
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05.11.2020 18:22 Ответить
Корабельние сосни .....тільки за свої хотелки здатні протестувати.....
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05.11.2020 18:10 Ответить
Ну типа того..Встречаются два крутэлыка, оба в одинаковых галстуках, один другого спрашивает.
-По чём брал?
-Сто баксов!
-Ну ты лошара, я такой за двести баксов вон там на углу купил.
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05.11.2020 18:24 Ответить
А что же Авакяшка не применит силу к этим конченным ушлепкам. Они уже всю страну достали своими хотелками шары.
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05.11.2020 18:31 Ответить
киевляне, да от*издите уже этих бляхеров и попалите им машины прямо возле рады. эти хитрожопые вам отравляют жизнь
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05.11.2020 18:39 Ответить
Сивочолый проплатил акцию евробляхеров, чтобы опорочить Президента!
Аваков, разгони майдаунов, пусть лучше идут работать!
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05.11.2020 19:10 Ответить
Де доступне розмитнення...???

Четвер, 5 Листопада, 2020

Змoжe сoбi дoзвoлuтu кoжeн: авто на євpoнoмeрaх буде зaкoннo Ваш. Зeлeнський пiшoв на пoстyпкu

"Євробляхери" протестують у центрі Києва: відбулися сутички з поліцією, рух транспорту перекрито - Цензор.НЕТ 6152

Це не просто обіцянка, а законодавча ініціатива. Команда президента і він сам обіцяють розглянути і реалізувати мрії автолюбителів.
Про це пишеdexpens.com
Голова громадської організації «Небайдужі» - Юрій Купріянчук встиг поспілкуватися з Володимиром Зеленським на рахунок розмитнення в 10%. Крім того, він зазначив, що дана пропозиція вже зареєстрували у Верховній Раді. Запропонований закон пропонує установку вартості розмитнення на рівні 10% від ціни авто + 1,5% військовому збору і 3% в Пенсійний Фонд. Отже, в цілому вартість розмитнення не перевищуватиме 15%
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05.11.2020 19:55 Ответить
Кому шо а курке просо.
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05.11.2020 20:39 Ответить
Ну и народ у нас...Неужели плохо,если будет дешевая ростаможка?нет,надо грязью обливать,ненавидеть.А потом,почему так плохо живем...заслужили,наверное
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05.11.2020 20:46 Ответить
Потому что любите халяву! И заслужили 100% ,сами выбрали.
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06.11.2020 09:53 Ответить
Те кто против доступной, недорогой растаможки - те точно выражают мнение за деньги! Нужно быть АБСОЛЮТНЫМ ЭТАЛОНОМ ИДИОТА, что бы себе, родным и детям оставлять на будущее 100пицот процентную каббалу для хорошей жизни случайных "чиновничков", кроме своих родных!
Эти идиоты не понимают по заказу, что их же права они и херят! и именно такие зеленага вавия бубочку и выбрали....
ТУПАЯ ЗАВИСТЬ И ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ К АКТИВНЫМ ГРАЖДАНАМ.....
ВЕДЬ далеко не все на евро бляхах купили себе авто с целью обмануть государство - было можно, было нужно для семьи и бизнеса. Хотелось Украинские номера, но 3000уе за растаможку - при кризисе экономичном - как то не правильно. после весны 2020 , когда Вавий Оманский взял экономику Украины и шваркнул об угол - вообще прикольно - давай все заберем у "хитрожопых"... Лечение ковида - 14 дней минимум, один пациент - 100долларов - день, бляхеры станут пешеходами , не все, но заболеют - дополнительная волна больных выбъет дохера бабла с бюджета... ГДЕ ВАШ МОЗГ???
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06.11.2020 03:01 Ответить
Никакой зависти! Все кто для семьи и бизнеса(кроме халявных таксистов)уже давно все растоможили ! А это перекупы и базарщики металоломные.
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06.11.2020 09:57 Ответить
Нет. Категорично - нет. Далеко не все, поверьте. И далеко не все - упоротіе зелебобики. просто так сложилось , перелом 2019-2020 - очень нарушил поступление плановое и то что было доказано доходами 2015-2018 годов. Очень жаль что всех под категорию - "перекупы и базарщики металоломные."...
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07.11.2020 22:23 Ответить
И теперь все кто растоможили стали с евробляхеров порядочными гражданами для непорядочной власти, что дерет в три шкуры и не краснеет.
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07.11.2020 00:44 Ответить
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