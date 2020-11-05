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Проект "Без цензуры": Они сдают фронт. Как под шумок россиянам отдают очередные территории на Донбассе. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Как власть руками Кравчука и Арестовича под шумок скандалов хочет подарить врагу украинскую территорию на Донбассе? Анализирует Богдан Буткевич в свежем выпуске "Без цензуры".

Вопреки даже сообщениям штаба ООС, Банковая упорно твердит о "всеобъемлющем перемирии" и снова пытается сделать шаг к легализации боевиков. А заодно - мира, то есть капитуляции, на российских условиях. Речь об анонсированном недавно разведении войск на Донбассе.

Почему разведения войск в избранных четырех точках - очень плохая идея? Зачем власти собираются открыть пути вражеским ДРГ? И что плохого (и еще - очень плохого) предлагает Кравчук в своем мирном плане?

Расскажите, что думаете об этом всем в комментариях и, конечно, ставьте лайк и подписывайтесь на наши обновления! "Без цензуры" - это проект журналистских историй специально для портала "Цензор.НЕТ", у нас ничего личного - только факты.

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Напомним, Трехсторонняя контактная группа утвердила участки на линии разграничения, где вскоре может произойти разведения войск. На этот раз их четыре: три в Луганской и один в Донецкой области. Это участки Григорьевка, Славяносербск, Петровка и Нижнетеплое.

Автор: Слава Козир
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Топ комментарии
+29
Проєкт "Без цензури": Вони здають фронт. Як під шумок росіянам віддають чергові території на Донбасі - Цензор.НЕТ 5973
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05.11.2020 15:01
+25
Мрази!
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05.11.2020 15:05
+21
и заметьте, все внезапно забыли за оккупированный крым. Спасибо зебилам за нашу "завершенную" войну
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05.11.2020 15:07
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Проєкт "Без цензури": Вони здають фронт. Як під шумок росіянам віддають чергові території на Донбасі - Цензор.НЕТ 5973
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05.11.2020 15:01 Ответить
Мрази!
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05.11.2020 15:05 Ответить
и заметьте, все внезапно забыли за оккупированный крым. Спасибо зебилам за нашу "завершенную" войну
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05.11.2020 15:07 Ответить
Зачекайте. Ніхто ж про підкилимні домовленності не говорив - навесні ще воду подадуть.
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05.11.2020 16:03 Ответить
2:43 нуу.. якби Буткевич не зовсім українець і зовсім не солдат, щоб когось звинувачувати в "скигленні". Хіба не об'єктивно?
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05.11.2020 15:18 Ответить
Ну, й когоСЬ??? Можна й побратимiв попитати, тих де розведення планують! А що нелох й КО скиглять, так то дiйснiсть!
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05.11.2020 15:33 Ответить
Можна, не сперечаюсь. Але ж ВОЛАЄ про зраду саме згаданий мною персонаж.. Якось не рівно виходить. Нє?)
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05.11.2020 15:35 Ответить
Волати про зраду ТРЕБА ГОЛОСНIШЕ й усiм небайдужим!!! А по менi,так вже не тiльки волати треба, бо з таким гiвнокомандувачем, дуже скоро, на березi Днiпра шанци будемо рити!!!
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05.11.2020 15:44 Ответить
А Антиколорадос?
У кого автомат или пульт или рычаги, а у кого клавиатура - и езе не знаешь кто покрепче - солдик шо уничтожил пару БМ, или Буткевич, и те более например как там, ну, тот.... ээээ "боженародной" национальности. Чекалкин вроде?
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05.11.2020 17:05 Ответить
Арестович какое отгошение имеет. Он же говорящая голова! И не больше.
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05.11.2020 15:25 Ответить
Арестовича взяли для промивання мізків, він гарно зарекомендував себе, створивши власну секту з відносно інтелектуальних осіб і домогосподарок, які запали на його баритон. ))
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05.11.2020 16:02 Ответить
«Самый быстрый способ окончить войну - проиграть ее».©Джордж Оруэлл
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05.11.2020 15:25 Ответить
Ніколи не думав, що побачу Арестовича і Кравчука разом, але все було на поверхні - 5-й проект і 5-та колона. Соваденіє?
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05.11.2020 16:00 Ответить
Бодя, да не надо шо "краща аналитика". Это смешно. Это как бы кращий боксик Кличко или кращий комментун - я.
относительно же. похвастай шо у тя самое б. числло просморивающих, м? ну не нужно этого пафоса. и передай... блин, ну женщине шоб голос понизила - я же не пес(собака) шоб слушать пищание. спс
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05.11.2020 17:09 Ответить
ну как шоделать - заглотнуть это дерьмо шоб нас и дальше рвало на запад и восток на юг и север.... если у нас нет альтернативной позиции нам воткнут эту вот и вся сказочка.... лично
я поддерживаю формулу - территория наша население нет и это так и есть 80% откровенная
расейщина и её надо выдавить из всех сфер и территории другого выхода у Украины на се-
годня нет, он был до того момента когда олигархат приступил к дележу Украины но уже не по
сферам деятельности а по территориям и назывался он вялотекущая украинизация а контро
льный выстрел произвела рашка в 2014г.
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05.11.2020 17:47 Ответить
полнейшая брехня.
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05.11.2020 17:59 Ответить
Where are you from the States?
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06.11.2020 00:54 Ответить
уэраюфромстэйтс?
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10.11.2020 09:56 Ответить
Проєкт "Без цензури": Вони здають фронт. Як під шумок росіянам віддають чергові території на Донбасі - Цензор.НЕТ 3364
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05.11.2020 18:36 Ответить
Hellis@13Hellis_13 1 ч

самый лучший способ уничтожить свою армию:

- не выдавать боезапас (уже)
- остановить форменное обеспечение (уже)
- запретить стрелять по врагу (уже)
- перестать кормить (вступает в силу с января 2021)
А потом власть выйдет с цветами встречать армию врага...
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05.11.2020 18:39 Ответить
Всё идёт по-плану ФСБ. Сперва, после пятилетнего психоза против Порошенко, ФСБ свалило его, и тут же впихнуло быдлу свою шестёрку-клоуна, который видя безмозглую "биомассу", начал, как гниль, разъедать Украину. И клоун-марионетка, чётко выполняет команды Кремля. Сперва пробный шар-Медведчук. Проглотила Украина этот крючок, аж до ануса. А дальше, чего церемониться, если быдло глотает, даже не пережёвывая. Сегодня вытащили с помойки, не отмыв от антиукраинского дерьма, в "советчики и переговорщики" Кравчука. Ну, а завтра, под гимн "Ще не вмерла", встречай, Украина, своего блудного вора-шапкоснимателя Януковича цветами и славословиями. Круг замыкается. Единственные, кто могут спасти от этого позора-армия и фронтовики. Генералы-патриоты и фронтовики, Вы единственные сегодня, кто можете бескровно смести эту нечисть-клоунскую, предателей вместе с Бойками. Если не смести сегодня, завтра можете проснуться "единым русским народом" со столицей Москва. А украинские генералы окажутсяс лампасами на трусах, повторив предательство и позор крымских генералов и адмиралов, бегство 24-х тысячного украинского корпуса от ТЫСЯЧИ российских морпехов, высадившихся в Севастополе. Бежали без ЕДИНОГО ВЫСТРЕЛА, бросая всё. Этот позор Украине придётся смывать большой кровью. То что делает сегодня Зеленский-это было при Януковиче. Сегодня подобный позор зреет опять под руководством предателя-клоуна. Повторный Крым" Украина не переживёт, рухнет. Хотя, уже рушится, пока только скрип, грохот впереди.
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05.11.2020 18:40 Ответить
ЗЕпетушары где вы?
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05.11.2020 21:33 Ответить
дорогие украинцы, пора прекращать бэзлад...надо подниматься...
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05.11.2020 22:01 Ответить
Арестович - вонючая грязная фсбшная шлюха
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06.11.2020 00:01 Ответить
1000%!!!!!!!!!!!!!
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06.11.2020 11:22 Ответить
Проєкт "Без цензури": Вони здають фронт. Як під шумок росіянам віддають чергові території на Донбасі - Цензор.НЕТ 1346

...
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06.11.2020 13:46 Ответить
ХОТЬ И СЛОЖНО НО ПОНЯТНО -
еще 2 - 3 года жизни по правилу - МОЯ ХАТА С КРАЮ НИЧЕГО НЕ ЗНАЮ
и про Украину можно будет забыть...
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06.11.2020 14:33 Ответить
 
 