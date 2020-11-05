Проект "Без цензуры": Они сдают фронт. Как под шумок россиянам отдают очередные территории на Донбассе. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Как власть руками Кравчука и Арестовича под шумок скандалов хочет подарить врагу украинскую территорию на Донбассе? Анализирует Богдан Буткевич в свежем выпуске "Без цензуры".
Вопреки даже сообщениям штаба ООС, Банковая упорно твердит о "всеобъемлющем перемирии" и снова пытается сделать шаг к легализации боевиков. А заодно - мира, то есть капитуляции, на российских условиях. Речь об анонсированном недавно разведении войск на Донбассе.
Почему разведения войск в избранных четырех точках - очень плохая идея? Зачем власти собираются открыть пути вражеским ДРГ? И что плохого (и еще - очень плохого) предлагает Кравчук в своем мирном плане?
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Напомним, Трехсторонняя контактная группа утвердила участки на линии разграничения, где вскоре может произойти разведения войск. На этот раз их четыре: три в Луганской и один в Донецкой области. Это участки Григорьевка, Славяносербск, Петровка и Нижнетеплое.
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У кого автомат или пульт или рычаги, а у кого клавиатура - и езе не знаешь кто покрепче - солдик шо уничтожил пару БМ, или Буткевич, и те более например как там, ну, тот.... ээээ "боженародной" национальности. Чекалкин вроде?
относительно же. похвастай шо у тя самое б. числло просморивающих, м? ну не нужно этого пафоса. и передай... блин, ну женщине шоб голос понизила - я же не пес(собака) шоб слушать пищание. спс
я поддерживаю формулу - территория наша население нет и это так и есть 80% откровенная
расейщина и её надо выдавить из всех сфер и территории другого выхода у Украины на се-
годня нет, он был до того момента когда олигархат приступил к дележу Украины но уже не по
сферам деятельности а по территориям и назывался он вялотекущая украинизация а контро
льный выстрел произвела рашка в 2014г.
самый лучший способ уничтожить свою армию:
- не выдавать боезапас (уже)
- остановить форменное обеспечение (уже)
- запретить стрелять по врагу (уже)
- перестать кормить (вступает в силу с января 2021)
А потом власть выйдет с цветами встречать армию врага...
...
еще 2 - 3 года жизни по правилу - МОЯ ХАТА С КРАЮ НИЧЕГО НЕ ЗНАЮ
и про Украину можно будет забыть...