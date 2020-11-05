Лукашенко - уезжающим в Польшу белорусским врачам: Уехал - назад не вернешься. И это не угроза, а приказ. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ За рубежом
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко сегодня на совещании о принимаемых мерах противодействия распространению вирусных инфекций высказался о решении Польши приглашать иностранных врачей для борьбы с COVID-19
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает БЕЛТА.
Лукашенко напомнил, что несколько дней назад в Польше заявили о намерениях приглашать к себе врачей из-за рубежа, в том числе и из Беларуси, чтобы наладить борьбу с коронавирусом.
"Вот и вся сказка о красивой жизни. Особенно просят наших врачей приехать в Польшу, чтобы помочь населению и государству в борьбе с ковидом. Хочу предупредить: лишних врачей у нас нет. Нам самим надо лечить наших людей. Но, следуя своему принципу, мы никого держать не будем. Однако надо понимать: уехал - назад не вернешься, там будешь работать и зарабатывать те большие деньги, за которыми уехал", - подчеркнул он.
Лукашенко обратил внимание, что это не угроза, а приказ для правительства.
"Поэтому всех надо ставить на место, никому не препятствуя в случае, если он хочет большого рубля или у него позеленели глаза от валюты", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
коленьке генерал-лейтенанта, нехай себе растет ...
Ось і Лука ("человек деревенский") не факт що подужає таке вумне сліво.
луке есть к чему стремиться...
Хто має відношення до айті, оцінить
тракторист владеющий изоповым языком наиболее опасен...
Кушать стало нечего
Ты меня пригласил
И сказал доверчиво
"Милая ты моя
Девочка голодная
Я накормлю тебя
Если ты не гордая
Два кусочека колбаски
У тебя лежали на столе
Ты рассказывал мне сказки
Только я не верила тебе
На горе стоит козёл -
Золотые рожки,
Дохтуров Лука е[b]ёт
За ведро картошки.
(от тільки не всі дохтури залишаться, щоб їх їпали за продовольчий норматив)
Всё, что можно было сделать платно -- сделала -- быстро и чётко.
...а бесплатно лечиться в Беларуси, это испытывать оружие массового биологического поражения на себе...
Усиливают карантин потихоньку, но ещё не так, как вначале...
Пока что, главная задача, не переполнить больничные койки.
Методы всё те же: маски, дезинфекция, дистанция.
Будем уповать на надежды. ...а шо ещё делать?
На круг -- положили беларусы своё здоровье и жизнь за Колхозный Строй! -- настоящие коммунисты...