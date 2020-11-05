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"Не успело, бл#дь? На работу надо ходить, Коля", - "слуги народа" Арахамия и Тищенко обсудили вопрос отсутствия нардепов в сессионном зале во время голосования. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество
Народный депутат Давид Арахамия и его коллега по партии Николай Тищенко выяснили причины провала голосования за законопроект №4100. Внимание! Ненормативная лексика!
Как сообщает Цензор.НЕТ, депутатам не хватило одного голоса "за" - нашлось всего 225 из 226. После провала голосования Тищенко подошел к президиуму парламента к группе депутатов, среди которых находился и Арахамия.
"Дима, два человека не успело", - обратился Тищенко, вероятнее всего, к главе парламента Дмитрию Разумкову.
"Не успело, бл#дь?! На работу надо ходить, Коля", - ответил Тищенко Арахамия.
Диалог происходил вблизи микрофонов на трибуне парламента и главы ВР. Вероятнее всего, именно поэтому короткий диалог был слышен в трансляции заседания.
Топ комментарии
+74 Andriy Kalnyshevsky
показать весь комментарий05.11.2020 15:41
+54 Myroslav Hrabovsky
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+40 Алла Новосад 5b57f84f
показать весь комментарий05.11.2020 15:42
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Почти как в вольере у макак.
им не читали сказки на ночь
а лишь "скоты" "квартал"... рояль
а требуют манер прекрасных
с пуя ль
(С)
(с) Нагієв, "Самий лучшій фільм"
Феміністок, стервів і побутових повій - не люблю
"Не успело, бл#дь?! На работу надо ходить, Коля", - ответил Тищенко Арахамия.
Отакі дЄпутати і їхні =калеґі= по партії.