Береза о причинах драки в Раде: Юрченко назвал Лероса "деу ланосом" и сказал, что его настоящее имя "Мухаммед или что-то такое". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
"Слуга народа" Александр Юрченко в своем комментарии журналистам под Верховнйо Радой назвал своего коллегу Гео Лероса "деу ланосом" и якобы это стало причиной сегодняшней потасовки между ними в парламенте.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на комментарий под фейсбук-постом Юрченко экс-нардепа Борислава Березы.
"Врать некрасиво. По морде получено вот за это. Но раз там врёте, то и во всем остальном тоже?" - написал Береза, опубликовав видео.
Кроме того, у себя на странице Береза выложил момент сегодняшней потасовки между Леросом и Юрченко.
Напомним, ряд украинских СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко Ивана Фищенко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.
15 сентября НАБУ опубликовало оперативные материалы, на которых нардеп "Ю" и детектив НАБУ под прикрытием обсуждают возможность внесения правок в законопроект взамен на "помощь экологии" и "плюшки".
Также 15 сентября помощнику нардепа Юрченко сообщили о подозрении в пособничестве в получении народным депутатом неправомерной выгоды.
Антикоррупционный суд отправил погоревшего на взятке помощника нардепа Юрченко Фищенко под арест с альтернативой 1,5 млн грн залога.
В Офисе Президента заявили, что надеются на сотрудничество Юрченко с НАБУ и Офисом Генпрокурора.
17 сентября генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату "Слуги народа" Александру Юрченко.
Также 17 сентября Юрченко вышел из фракции СН.
Как сообщили источники Цензор.НЕТ, Юрченко прибыл на допрос в НАБУ, ему вручено подозрение ОГП и САП. Позднее Офис генпрокурора подтвердил, что ему вручили подозрение.
Пресс-служба САП сообщила, что Юрченко вручили подозрение. Прокуроры будут просить суд отправить его в СИЗО с альтернативой в качестве залога в сумме 6,5 млн грн.
18 сентября Юрченко не явился на заседание Высшего антикоррупционного суда по избранию ему меры пресечения.
21 сентября ВАКС избрал для подозреваемого во взяточничестве народного депутата Александра Юрченко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 3 млн грн.
25 сентября стало известно, что за народного депутата "Слуги народа" Александра Юрченко внесли залог в размере 3 миллиона гривен.
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Забродский, Яна Зинкевич такие?
Доктор говорит, что вы идете на поправку ))
Ещё парочка таких оговорок и вас можно будет выписывать
Все равно быдлан конечно, как и его избиратели, но креативный быдлан.
Так кто сраный деоланос?
K0५EGAR
@Rage4oK
·5 чСлуга Норода некто Юрченко, который должен мотать десятку строгача с конфискацией, нарэпал вышиванку, припёр голосовать "законы" в Верховный кРысятник и по-ходу дела избил Лероса. Ару, конечно. Страна - Тотальный Пи......ц и ничего более.
6 ч. ·
Коли злочинців не саджають у в'язницю, а відпускають голосувати в Верховну Раду за інтереси Офісу президента, ми отримуємо бандитську державу.
Учора з хабарника Юрченка, як с собаки, зняли браслет, сьогодні ця скажена потвора кинулась на мене з кулаками та ксенофобськими висловами.
Я не буду повторювати сказані ним слова, бо це неприємно для психіки будь якої адекватної людини, але це мабуть і є обіцяні «люди з ментальністю 21 сторіччя».
Дивна країна, коли нардеп вимагає хабар, отримує його, що видно на відео, але не несе за це ніякої відповідальності, продовжує хизуватись своєю безкарністю.
Що ж, ми точно поборемо цю банду, тоді відповідатиме кожен за свої злочини.
P.S. Пан Холодов, чи входило в зарплату, яку ви платите нардепу хабарнику, сьогоднішня акція?
Ви ж знаєте, що я все скоро буду знати