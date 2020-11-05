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ВР (28721) драка (1993) Лерос Гео (377) Юрченко Александр (101)

Береза о причинах драки в Раде: Юрченко назвал Лероса "деу ланосом" и сказал, что его настоящее имя "Мухаммед или что-то такое". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

"Слуга народа" Александр Юрченко в своем комментарии журналистам под Верховнйо Радой назвал своего коллегу Гео Лероса "деу ланосом" и якобы это стало причиной сегодняшней потасовки между ними в парламенте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на комментарий под фейсбук-постом Юрченко экс-нардепа Борислава Березы.

"Врать некрасиво. По морде получено вот за это. Но раз там врёте, то и во всем остальном тоже?" - написал Береза, опубликовав видео.

Кроме того, у себя на странице Береза выложил момент сегодняшней потасовки между Леросом и Юрченко.

Читайте также: ВАКС продлил меру пресечения подозреваемому во взяточничестве нардепу Юрченко и разрешил снять электронный браслет

Напомним, ряд украинских СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко Ивана Фищенко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.

15 сентября НАБУ опубликовало оперативные материалы, на которых нардеп "Ю" и детектив НАБУ под прикрытием обсуждают возможность внесения правок в законопроект взамен на "помощь экологии" и "плюшки".

Также 15 сентября помощнику нардепа Юрченко сообщили о подозрении в пособничестве в получении народным депутатом неправомерной выгоды.

Антикоррупционный суд отправил погоревшего на взятке помощника нардепа Юрченко Фищенко под арест с альтернативой 1,5 млн грн залога.

В Офисе Президента заявили, что надеются на сотрудничество Юрченко с НАБУ и Офисом Генпрокурора.

17 сентября генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату "Слуги народа" Александру Юрченко.

Также 17 сентября Юрченко вышел из фракции СН.

Как сообщили источники Цензор.НЕТ, Юрченко прибыл на допрос в НАБУ, ему вручено подозрение ОГП и САП. Позднее Офис генпрокурора подтвердил, что ему вручили подозрение.

Пресс-служба САП сообщила, что Юрченко вручили подозрение. Прокуроры будут просить суд отправить его в СИЗО с альтернативой в качестве залога в сумме 6,5 млн грн.

18 сентября Юрченко не явился на заседание Высшего антикоррупционного суда по избранию ему меры пресечения.

21 сентября ВАКС избрал для подозреваемого во взяточничестве народного депутата Александра Юрченко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 3 млн грн.

25 сентября стало известно, что за народного депутата "Слуги народа" Александра Юрченко внесли залог в размере 3 миллиона гривен.
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Топ комментарии
+33
ой какое ж оно чмошное... подлое и трусливое...***** этот юрченко
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05.11.2020 16:13
+24
Этот Юрченко пивокрад-дегенерат, как впрочем и 99% ЗЕленых, что то там пвтается еще и говорить? 😄😁😂
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05.11.2020 16:12
+23
Украине очень нужен Президент,который спустит в унитаз всю эту бородато-нечесанную безграмотную шоблу в питорских в обтяжку штанишках..
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05.11.2020 16:21
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Юрченко готовится к Зоне?Большой СТЭН)))
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05.11.2020 16:12 Ответить
Этот Юрченко пивокрад-дегенерат, как впрочем и 99% ЗЕленых, что то там пвтается еще и говорить? 😄😁😂
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05.11.2020 16:12 Ответить
Украине очень нужен Президент,который спустит в унитаз всю эту бородато-нечесанную безграмотную шоблу в питорских в обтяжку штанишках..
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05.11.2020 16:21 Ответить
В нашей стране я такого не вижу. Лукашенко скоро может стать безработнным можно его пригласить лет на 10, у него двже опыт есть. Можно Путина на пол ставки, он тоже самодержец. Но это диктаторы. Надо хорошо подумать что лучше бородато нечесанная шобла или жесткий диктатор
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05.11.2020 16:41 Ответить
Бульбашеску потім не виженеш, воно владу не віддасть, х...ло тільки й мріє, щоб Україну йому в управління, тоді щасливий і здохне, це не підходить. Треба свого шукати.
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05.11.2020 17:35 Ответить
Правда еда по талонам, и коровы государственные Береза ​​про причини бійки в Раді: Юрченко назвав Лероса "деу ланосом" і сказав, що його справжнє ім'я "Мухаммед або щось таке" - Цензор.НЕТ 2877
Береза ​​про причини бійки в Раді: Юрченко назвав Лероса "деу ланосом" і сказав, що його справжнє ім'я "Мухаммед або щось таке" - Цензор.НЕТ 4148
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05.11.2020 21:23 Ответить
Гео подойдет
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06.11.2020 23:21 Ответить
"лох народа "
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05.11.2020 18:19 Ответить
ой какое ж оно чмошное... подлое и трусливое...***** этот юрченко
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05.11.2020 16:13 Ответить
по видео такие округленные глаза что ему кактуса в астрал засунули тому народному служивому ...
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05.11.2020 16:17 Ответить
Таки так, сразу, в момент рождения в роддоме и сунули. Акушерка его приняла, гоянуда Слуга норода, та ну нах, сказала и сунула кактус в анус. К слову, у одного абхаза из слуг то же глазенки выпучены. Может быть акушерки в одной группе учились в мед?
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05.11.2020 16:21 Ответить
А как за это можно было голосовать, вот в чём вопрос бл...
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05.11.2020 18:03 Ответить
это не поддается никакому объяснению...ни с точки зрения здравого смысла ни с психиатрии))) разве только зомбирование или тупо развод лохов ))))
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05.11.2020 18:06 Ответить
прийшов час саме такого гівна, а тут ще й морда ліца гидотна як і все нутро, здавалось, тікай від тих інтервю подалі, так ні, там і змість мізків гівно, шо абсолютно не мішає йому сидіти і смердіти у парламенті.
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05.11.2020 18:26 Ответить
И, что? Була би людина хороша, а хто вiн нема рiзницi, або румун, або лях, головне шоб не прихований москаль або Слуга народа.
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05.11.2020 16:18 Ответить
Надо выбирать негров.
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05.11.2020 16:22 Ответить
Ваше право. Выбирайте. Один кстати когда то был выбран. По спискам.
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05.11.2020 16:24 Ответить
Я вижу у вас на шоколяд алергия. Уверен , что вам по вкусу ЗЕленое дерьмо. Получается, что вы камшот.
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05.11.2020 16:26 Ответить
Расскажи о достижениях зеленой шмаркли...
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05.11.2020 16:36 Ответить
А я ни чего и не путаю. Вы из когорты 73%-х любителе ЗЕленого дерьма, и тут уже не важно, насколько вы не любите продукцию АВК или Конти.
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05.11.2020 16:40 Ответить
Деу Ланос ? Оригинальненько! Береза о причинах драки в Раде: Юрченко назвал Лероса "деу ланосом" и сказал, что его настоящее имя "Мухаммед или что-то такое" - Цензор.НЕТ 5107
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05.11.2020 16:13 Ответить
Нормально так ланос слуге по харе проехался, канонічна хунта одобряє)))
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05.11.2020 16:14 Ответить
Зеленский: Юрченко обязательно сядет в тюрьму./ Кто зону на топтал тот жизни не знает. А статья у Юрченко хорошая, правильная. Взятка-не групповое изнасилование как у депутата Иванисова. Отстоит на одной ноге как отстоял депутат Рабинович. Юрченко по УДО выйдет и уважаемым человеком в ВР вернётся.Героем- пиво он воровал в знак протеста против режима Порошенко
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05.11.2020 16:14 Ответить
Этот Юрченко пивокрад-дегенерат, как впрочем и 99% ЗЕленых, что то там пвтается еще и говорить? 😄😁😂 А Лео молодец.
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05.11.2020 16:15 Ответить
начит, драка как произошла. Рафик рассказывает, что он вместе со своими друзьями-дзюдоистами - тяжвесами мирно курили возле подъезда в 3 часа ночи. Значит, произошло совпадение, в тот момент, когда Рафик вытащил нож, чтобы его наточить, в этот момент скрипач вышел из подъезда, соседский. Скрипач выходит, видит у него в руках ножик. И Рафик как бы прячет ножик и глаза прячет, типа «я не хочу на тебя смотреть» - скрипачу. А этот нет, пришел-зашел в круг дзюдоистов и начал всем в глаза смотреть, и говорит, типа: «Я сильный, вы слабые дзюдоисты». Рафик говорит, он сам очки снял, по полу ударил и ногой начал свои очки топтать. Потом вытащил скрипку, начал разбивать об дверь подъезда, говоря «смотрите. какой я сильный скрипач». Эти говорят: «Брат, мы не хотим с тобой драться»- «Нет, посмотрите, какой я сильный». Как Кинг-Конг бил себя в грудь, ребра все себе сломал. Даже после этого он не успокоился. Рафик друзей взял, говорит, давайте пойдем, домой зайдем, это- шизофреник. Он говорит: «Нет, подождите». Локтем себе ударил в солнечное сплетение - внутреннее кровоизлияние. И еще говорит: « вы, дзюдоисты, я вам покажу прием»- взял себя за затылок и в окно первого этажа. Типа, «смотрите, какой я прием знаю». Рафик с друзьями быстро прибежали в милицию, говорят: « там человек сознание потерял, сумасшедший». Вот так это было по рассказам Рафика.
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05.11.2020 16:16 Ответить
у тебя словесная диарея? Береза о причинах драки в Раде: Юрченко назвал Лероса "деу ланосом" и сказал, что его настоящее имя "Мухаммед или что-то такое" - Цензор.НЕТ 2713
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05.11.2020 16:19 Ответить
Ты безнадежен, не знаешь классику.
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05.11.2020 16:20 Ответить
краткость - сестра таланта, увы, у тебя нет сестры! Береза о причинах драки в Раде: Юрченко назвал Лероса "деу ланосом" и сказал, что его настоящее имя "Мухаммед или что-то такое" - Цензор.НЕТ 2476
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05.11.2020 16:22 Ответить
Это тот взяточник которого выпустили под залог? Это тот депутат, который прошел в Раду по спискам "слуг народа"? Это его как бы исключили из партии.? Какие прекрасные люди в монобольшинстве президента Береза о причинах драки в Раде: Юрченко назвал Лероса "деу ланосом" и сказал, что его настоящее имя "Мухаммед или что-то такое" - Цензор.НЕТ 3587
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05.11.2020 16:19 Ответить
хочу тебя разочаровать - в раде таких 100%
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05.11.2020 16:24 Ответить
Неправда.
Забродский, Яна Зинкевич такие?
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05.11.2020 16:25 Ответить
Береза ​​про причини бійки в Раді: Юрченко назвав Лероса "деу ланосом" і сказав, що його справжнє ім'я "Мухаммед або щось таке" - Цензор.НЕТ 5599 на вопрос сначала отвечай, потом задавай свои Береза ​​про причини бійки в Раді: Юрченко назвав Лероса "деу ланосом" і сказав, що його справжнє ім'я "Мухаммед або щось таке" - Цензор.НЕТ 1549
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05.11.2020 16:42 Ответить
Подсознание не проведёшь..))
Доктор говорит, что вы идете на поправку ))
Ещё парочка таких оговорок и вас можно будет выписывать Береза ​​про причини бійки в Раді: Юрченко назвав Лероса "деу ланосом" і сказав, що його справжнє ім'я "Мухаммед або щось таке" - Цензор.НЕТ 1222
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05.11.2020 22:40 Ответить
вот только не надо всех дерьмом мазать. Вас в школе не учили отвечать только за себя и своих?
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05.11.2020 16:33 Ответить
Какая не обезображенная интеллектом харя Береза о причинах драки в Раде: Юрченко назвал Лероса "деу ланосом" и сказал, что его настоящее имя "Мухаммед или что-то такое" - Цензор.НЕТ 3641
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05.11.2020 16:19 Ответить
он что не мер? как так?
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05.11.2020 16:20 Ответить
Береза о причинах драки в Раде: Юрченко назвал Лероса "деу ланосом" и сказал, что его настоящее имя "Мухаммед или что-то такое" - Цензор.НЕТ 9241 Береза о причинах драки в Раде: Юрченко назвал Лероса "деу ланосом" и сказал, что его настоящее имя "Мухаммед или что-то такое" - Цензор.НЕТ 9241 Береза о причинах драки в Раде: Юрченко назвал Лероса "деу ланосом" и сказал, что его настоящее имя "Мухаммед или что-то такое" - Цензор.НЕТ 9241
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05.11.2020 16:30 Ответить
Ну, как для человека, ворующего пиво в магазинах, Юрченко проявил завидную фантазию о творческий подход.
Все равно быдлан конечно, как и его избиратели, но креативный быдлан.
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05.11.2020 16:32 Ответить
Юрченко целует паркет, а Лерос даже не запыхался...

Так кто сраный деоланос? Береза ​​про причини бійки в Раді: Юрченко назвав Лероса "деу ланосом" і сказав, що його справжнє ім'я "Мухаммед або щось таке" - Цензор.НЕТ 2221
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05.11.2020 16:36 Ответить
А Деу Ланос молодец,корошо опустил "Буггати Вейрон"
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05.11.2020 16:38 Ответить
що посіяли на виборах, те і зійшло. Бур'ян.
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05.11.2020 16:38 Ответить
ну назвал и назвал ненравится пиши заяву подавай в суд ! вы же к цивилизации стремитесь ? так нехер руки распускать туземцы отбитые
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05.11.2020 16:46 Ответить
цирк уродов твари на донате страны
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05.11.2020 16:49 Ответить
Эта мразь юрченко, стандартная креатура клоуна, потому надо грязной метлой выметать из парламента всю шутовскую нечисть.
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05.11.2020 16:51 Ответить
В предыдущей Раде и не так дрались, и щупали по интимам, и сумочкой, и с ноги...
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05.11.2020 16:52 Ответить
Дэу Ланос Береза ​​про причини бійки в Раді: Юрченко назвав Лероса "деу ланосом" і сказав, що його справжнє ім'я "Мухаммед або щось таке" - Цензор.НЕТ 7270
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05.11.2020 16:54 Ответить
Каким бы он чмом не был, почему этот грузин ведет себя как цыган на базаре?
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05.11.2020 16:58 Ответить
Хабарник юрченко захотів вислужитися перед дєрьмаком...
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05.11.2020 17:05 Ответить
кльово
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05.11.2020 17:30 Ответить
Юрченко дно
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05.11.2020 17:36 Ответить








K0५EGAR

@Rage4oK

·5 чСлуга Норода некто Юрченко, который должен мотать десятку строгача с конфискацией, нарэпал вышиванку, припёр голосовать "законы" в Верховный кРысятник и по-ходу дела избил Лероса. Ару, конечно. Страна - Тотальный Пи......ц и ничего более.
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05.11.2020 18:43 Ответить
что у него со зрачками?
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05.11.2020 18:47 Ответить
Geo Leros

6 ч. ·

Коли злочинців не саджають у в'язницю, а відпускають голосувати в Верховну Раду за інтереси Офісу президента, ми отримуємо бандитську державу.

Учора з хабарника Юрченка, як с собаки, зняли браслет, сьогодні ця скажена потвора кинулась на мене з кулаками та ксенофобськими висловами.

Я не буду повторювати сказані ним слова, бо це неприємно для психіки будь якої адекватної людини, але це мабуть і є обіцяні «люди з ментальністю 21 сторіччя».

Дивна країна, коли нардеп вимагає хабар, отримує його, що видно на відео, але не несе за це ніякої відповідальності, продовжує хизуватись своєю безкарністю.

Що ж, ми точно поборемо цю банду, тоді відповідатиме кожен за свої злочини.

P.S. Пан Холодов, чи входило в зарплату, яку ви платите нардепу хабарнику, сьогоднішня акція?

Ви ж знаєте, що я все скоро буду знати
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05.11.2020 18:50 Ответить
Глаза - как у нашкодившего котика: сама невинность. Ну, как можно его наказывать?
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06.11.2020 07:34 Ответить
Береза ​​про причини бійки в Раді: Юрченко назвав Лероса "деу ланосом" і сказав, що його справжнє ім'я "Мухаммед або щось таке" - Цензор.НЕТ 6955
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06.11.2020 13:40 Ответить
ВОТ ПРО ТАКОГО КАК ЭТОТ ЮРЧЕНКО И ПИСАЛ ЭТО ПЕТЛЮРА !!!
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06.11.2020 13:41 Ответить
И тому лысому туда жало засунуть надо. Не те ступеньки к мэру выбираешь.
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07.11.2020 03:27 Ответить
 
 