"Голос" обратился в полицию из-за незаконного пересчета голосов в Обухове в пользу "За майбутнє", - нардеп Лозинский. ВИДЕО
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Партия "Голос" подала заявление в полицию из-за ситуации с пересчетом голосов в Обухове.
Об этом заявил с трибуны ВР нардеп "Голоса" Лозинский, передает Цензор.НЕТ.
"В Обухове у "Голоса" пытаются украсть результат. На двух участках в уточненных протоколах партии "За майбутнє" "нарисовали" +80 голосов. Немного, но благодаря этому они могут получить плюс одного депутата, а "Голос", наоборот, потеряет один мандат", - сообщил нардеп.
Он отметил, что нарушение зафиксировали не только представители "Голоса", но и "Европейской Солидарности", "Слуги Народа", "Удара" и "Батькивщины", а также председатель участка.
""Голос" написал заявление в правоохранительные органы. Мы будем требовать пересчета голосов, чтобы защитить результат", - заявил Лозинский.
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