РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12584 посетителя онлайн
Новости Видео Общество Убийство Гандзюк
14 031 34
Львов (4430) МВД (9218) память (1456) вандализм (574) Гандзюк (548)

Мурал с изображением Гандзюк уничтожили во Львове. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

Созданный к годовщине убийства херсонской активистки Катерины Гандзюк мурал на стене Львовского госуниверситета внутренних дел уничтожили в целях благоустройства.

Видео уничтожения мурала опубликовала в Фейсбуке активистка Мелания Подоляк, информирует Цензор.НЕТ.

На этих кадрах видно, как мужчины лопатами соскребают со стены портрет Гандзюк и расположенную рядом ее цитату.

На вопрос о том, что они делают, один из них ответил так: "Скажите, вы дома у себя на заборе разрешите делать такое? Это забор государственного учреждения, где должен быть, соответственно, какой-то цвет. Это благоустройство города".

Также на Цензор.НЕТ: Годовщина убийства Гандзюк: Евросоюз, США и Канада призывают наказать виновных в смерти активистки

Забор, на котором был мурал, расположен на ул. Максима Кривоноса. По этому адресу располагается один из корпусов Львовского государственного университета внутренних дел.

Мурал был создан 24 октября.

Вчера, 4 ноября, к этому муралу приходили люди со свечами и цветами, чтобы почтить память активистки. Такие же акции происходили и в других городах Украины, в частности - Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Житомире и Луцке.

Читайте на Цензор.НЕТ: Вандалы разбили и облили краской памятную плиту погибшим ОУНовцам в Бабьем Яре. ФОТО

Мурал с изображением Гандзюк уничтожили во Львове 01

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+17
Там про "мусоров" что-то нехорошее написано. Мабуть из-за этого.
показать весь комментарий
05.11.2020 22:15
+11
А чого ви чекали-це розплідник гієн,"ментовня"!
показать весь комментарий
05.11.2020 22:17
+6
То в них "на ворє і шапка горіт"
показать весь комментарий
05.11.2020 22:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Там про "мусоров" что-то нехорошее написано. Мабуть из-за этого.
показать весь комментарий
05.11.2020 22:15 Ответить
То в них "на ворє і шапка горіт"
показать весь комментарий
05.11.2020 22:23 Ответить
Як злодії вночі...
Ладно...як там у пісні співають
Надпісь закрасілі но не навєкі
За ноч она появілась опять
хто співав чи токарєв чи асмолов не помню
показать весь комментарий
05.11.2020 22:17 Ответить
А чого ви чекали-це розплідник гієн,"ментовня"!
показать весь комментарий
05.11.2020 22:17 Ответить
Майдан їх нічому не навчив, на жаль
показать весь комментарий
05.11.2020 22:25 Ответить
Так и не научит. Кого-то из них наказали за убийства? Нет. Так же как и судий которые судили активистов.
показать весь комментарий
05.11.2020 22:58 Ответить
Садовий свого часу мав конфлікт з Гандзюк...
показать весь комментарий
05.11.2020 22:25 Ответить
Та не, то мусара авакяна, которого еще петя назначил, имели конфликт с Гонзюк☝😝
показать весь комментарий
05.11.2020 23:16 Ответить
Вся Украина превращена в какое «кладбище», что ни улица так покойник.

И портрет так себе получился страшноватый.
показать весь комментарий
05.11.2020 22:27 Ответить
Ленины,свердловы,артемы до сих пор живы?
показать весь комментарий
06.11.2020 05:34 Ответить
Мусорів треба було звільняти усіх, а так Авакян їх пригрів і перетворив на своє приватне військо, але не стільки військо - скільки банду. На свою приватну банду. У 2014-2015 була надія і там дійсно пішли нормальні хлопці, але майже всі гниляки янучарські залишилися і повернулося все на круги своя... Авакяна у Ростов! Або у Карабах.
показать весь комментарий
05.11.2020 22:37 Ответить
Если уж во Львове такое творят(((, то что ждать от Юго-Востока...
показать весь комментарий
05.11.2020 22:38 Ответить
Завтра эти уе.аны будут просить прощение. Мне так кажется.
показать весь комментарий
05.11.2020 22:41 Ответить
Ну там дійсно,не має вигляду все.Потрібно спочатку зробити лад.
показать весь комментарий
05.11.2020 22:51 Ответить
1
показать весь комментарий
05.11.2020 22:57 Ответить
Не, ну это не мурал. А страшненький рисунок, если честно
показать весь комментарий
05.11.2020 23:08 Ответить
золотой гроб ?
показать весь комментарий
06.11.2020 07:18 Ответить
УРОДЫ
показать весь комментарий
06.11.2020 00:23 Ответить
это не мурал
показать весь комментарий
06.11.2020 00:35 Ответить
мурал это то, что вечно. например диорама битва за днепр.
показать весь комментарий
06.11.2020 00:37 Ответить
Она там похожа на Зою Космодемьянскую, и худсовет сказал: "Не верю".
Высокое искусство - это когда шваброй не достанешь.
показать весь комментарий
06.11.2020 03:48 Ответить
А для чого влади такий мурал? Це ж "призыв к неповиновению"...не, ну це ж майже як послати ии,владу,на три весели букви...
показать весь комментарий
06.11.2020 05:31 Ответить
И скромное молчание порохоботов в комментах. Представляю если бы это было сделано в Одессе или Харькове. Ууууух, верещали бы Мурал із зображенням Гандзюк знищили у Львові - Цензор.НЕТ 7874
показать весь комментарий
06.11.2020 11:03 Ответить
За что Гандзюк презирала Зеленского, когда была жива
Убитая активистка Екатерина Гандзюк, смертью которой пытается манипулировать кандидат Владимир Зеленский, публично негативно высказывалась о взглядах шоумена.

Еще два года назад она призывала людей обратить внимание на аномальную популярность комика: «Нам с вами, ребятцы, надо очень многое понять про Украину».

 «Да, мерзкий Зеленский, который переходит на украинский язык каждый раз, когда хочет кого-то перекривлять или показать в уничижительном свете»,
добавляла активистка.
https://www.dialog.ua/ukraine/176359_1555410416 А оно же мстительное...
показать весь комментарий
06.11.2020 15:01 Ответить
 
 