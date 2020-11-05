Мурал с изображением Гандзюк уничтожили во Львове. ВИДЕО

Созданный к годовщине убийства херсонской активистки Катерины Гандзюк мурал на стене Львовского госуниверситета внутренних дел уничтожили в целях благоустройства.

Видео уничтожения мурала опубликовала в Фейсбуке активистка Мелания Подоляк, информирует Цензор.НЕТ.

На этих кадрах видно, как мужчины лопатами соскребают со стены портрет Гандзюк и расположенную рядом ее цитату.

На вопрос о том, что они делают, один из них ответил так: "Скажите, вы дома у себя на заборе разрешите делать такое? Это забор государственного учреждения, где должен быть, соответственно, какой-то цвет. Это благоустройство города".

Также на Цензор.НЕТ: Годовщина убийства Гандзюк: Евросоюз, США и Канада призывают наказать виновных в смерти активистки

Забор, на котором был мурал, расположен на ул. Максима Кривоноса. По этому адресу располагается один из корпусов Львовского государственного университета внутренних дел.

Мурал был создан 24 октября.

Вчера, 4 ноября, к этому муралу приходили люди со свечами и цветами, чтобы почтить память активистки. Такие же акции происходили и в других городах Украины, в частности - Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Житомире и Луцке.

Читайте на Цензор.НЕТ: Вандалы разбили и облили краской памятную плиту погибшим ОУНовцам в Бабьем Яре. ФОТО