Мурал с изображением Гандзюк уничтожили во Львове. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество
Созданный к годовщине убийства херсонской активистки Катерины Гандзюк мурал на стене Львовского госуниверситета внутренних дел уничтожили в целях благоустройства.
Видео уничтожения мурала опубликовала в Фейсбуке активистка Мелания Подоляк, информирует Цензор.НЕТ.
На этих кадрах видно, как мужчины лопатами соскребают со стены портрет Гандзюк и расположенную рядом ее цитату.
На вопрос о том, что они делают, один из них ответил так: "Скажите, вы дома у себя на заборе разрешите делать такое? Это забор государственного учреждения, где должен быть, соответственно, какой-то цвет. Это благоустройство города".
Также на Цензор.НЕТ: Годовщина убийства Гандзюк: Евросоюз, США и Канада призывают наказать виновных в смерти активистки
Забор, на котором был мурал, расположен на ул. Максима Кривоноса. По этому адресу располагается один из корпусов Львовского государственного университета внутренних дел.
Мурал был создан 24 октября.
Вчера, 4 ноября, к этому муралу приходили люди со свечами и цветами, чтобы почтить память активистки. Такие же акции происходили и в других городах Украины, в частности - Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Житомире и Луцке.
Читайте на Цензор.НЕТ: Вандалы разбили и облили краской памятную плиту погибшим ОУНовцам в Бабьем Яре. ФОТО
Пожалуйста, подождите...
Ладно...як там у пісні співають
Надпісь закрасілі но не навєкі
За ноч она появілась опять
хто співав чи токарєв чи асмолов не помню
И портрет так себе получился страшноватый.
Высокое искусство - это когда шваброй не достанешь.
Убитая активистка Екатерина Гандзюк, смертью которой пытается манипулировать кандидат Владимир Зеленский, публично негативно высказывалась о взглядах шоумена.
Еще два года назад она призывала людей обратить внимание на аномальную популярность комика: «Нам с вами, ребятцы, надо очень многое понять про Украину».
«Да, мерзкий Зеленский, который переходит на украинский язык каждый раз, когда хочет кого-то перекривлять или показать в уничижительном свете»,
добавляла активистка.
https://www.dialog.ua/ukraine/176359_1555410416 А оно же мстительное...