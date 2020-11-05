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депутат (3233) Коломойский (1762) Палица (65) Дубинский Александр (413)

Дубинский зарегистрировал общественную приемную в квартире бизнес-партнера Коломойского - Миндича, - СМИ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Депутат СН Александр Дубинский зарегистрировал одну свою общественную приемную в квартире бизнес-партнера олигарха Игоря Коломойского Тимура Миндича и еще одну - в 13 офисах и "частях холла" в БЦ "Миллениум", принадлежащем фирме из орбиты Коломойского.

Речь об этом идет в расследовании программы "Схемы", информирует Цензор.НЕТ.

Дубинский указал в перечне своих общественных приемных указал два адреса. Один из них - квартира, которая принадлежит бизнес-партнеру Коломойского Миндичу.

"Охранник в доме удивился, когда узнал о приемной и сообщил, что таких депутатов не знает и посоветовал звонить. По указанному на сайте Верховной Рады номеру "Схемам" также никто не ответил", - говорится в расследовании.

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Вторая общественная приемная Дубинского расположена в 13 офисах и частях холла в бизнес-центре "Миллениум". Это здание принадлежит подконтрольной Коломойскому фирме, и у самого олигарха там тоже расположен офис.

Также в "Миллениуме" находятся общественные приемные депутатов СН Ольги Василевской-Смаглюк, и Александра Куницкого, нардепов "За будущее" Игоря Палицы, Ирины Констанкевич и Тараса Батенко, внефракционного депутата Руслана Требушкина.

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По закону, обыски в общественных приемных народного депутата можно проводить только с санкции генерального прокурора, отмечают "Схемы".

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+7
Все совпадения случайны.
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05.11.2020 23:21
+7
Ну че говорящая жопа? Подгорает от Байдена?😷
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05.11.2020 23:28
+4
Каждый день новое дно, достали эти ЗЭворы
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05.11.2020 23:39
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Все совпадения случайны.
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05.11.2020 23:21 Ответить
Если приемная ,обыскивать не имеют права . Ого Буратино на Карабаса зуб имеет
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06.11.2020 06:48 Ответить
Дубинский зарегистрировал общественную приемную в квартире бизнес-партнера Коломойского - Миндича, - СМИ - Цензор.НЕТ 6791Дубинский зарегистрировал общественную приемную в квартире бизнес-партнера Коломойского - Миндича, - СМИ - Цензор.НЕТ 9165
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05.11.2020 23:22 Ответить
Ну че говорящая жопа? Подгорает от Байдена?😷
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05.11.2020 23:28 Ответить
Дубинский зарегистрировал общественную приемную в квартире бизнес-партнера Коломойского - Миндича, - СМИ - Цензор.НЕТ 277
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05.11.2020 23:28 Ответить
Оля в кацапском кокошнике уже раздражает , видно украинский веночек ей не комильфо 😀😀😀
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05.11.2020 23:40 Ответить
А не корона?
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06.11.2020 00:35 Ответить
НЕЕТЬ 😀😀😀 короны имеют другую форму
Это кокошник
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06.11.2020 00:44 Ответить
Корона королевы Виктории
Дубінський зареєстрував громадську приймальню у квартирі бізнес-партнера Коломойського - Міндіча, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9227
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06.11.2020 00:47 Ответить
Дубінський зареєстрував громадську приймальню у квартирі бізнес-партнера Коломойського - Міндіча, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8752
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06.11.2020 00:53 Ответить
Дубінський зареєстрував громадську приймальню у квартирі бізнес-партнера Коломойського - Міндіча, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6192
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06.11.2020 00:54 Ответить
Миндич, кстати -- это человек, которому официально принадлежит 50% квартального бизнеса и их недвижимости, включая и бубочкину. Такой себе надсмоторщик от Бени.
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05.11.2020 23:37 Ответить
Одні лише українці,чесні,злидарі..."
"Згодом з офісу Ігоря Коломойського вийшов співвласник студії «Квартал 95», бізнес-партнер кандидата у президенти Володимира Зеленського та бізнес-партнер і друг олігарха Коломойського Тимур Міндіч. Виходить він у компанії з бізнесменом неформальної групи «Приват», лідером якої вважається Ігор Коломойський, Михайлом Кіперманом".
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05.11.2020 23:47 Ответить
Каждый день новое дно, достали эти ЗЭворы
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05.11.2020 23:39 Ответить
😀😀😀
«Также в "Миллениуме" находятся общественные приемные депутатов СН Ольги Василевской-Смаглюк, и Александра Куницкого, нардепов "За будущее" Игоря Палицы, Ирины Констанкевич и Тараса Батенко, внефракционного депутата Руслана Требушкина.Источник: https://censor.net/ru/v3229395

Все «наши люди» присели на налоги украинцев
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05.11.2020 23:39 Ответить
А то ми не знали,хто там ляльковод.
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05.11.2020 23:44 Ответить
В БЦ Миллениум, находиться будка этого пуделя. Дубінський зареєстрував громадську приймальню у квартирі бізнес-партнера Коломойського - Міндіча, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2278
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06.11.2020 01:17 Ответить
А юлю куда выселили?
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06.11.2020 01:53 Ответить
кстати западная украина настолько же тупа как и дАМбас))) одни выбирают опжз а другие майбахов
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06.11.2020 06:24 Ответить
 
 