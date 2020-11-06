РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
53963 посетителя онлайн
Видео Общество
11035 66
карантин (15645) госпитализация (140) лечение (408) Степанов Максим (1982) COVID-19 (17312) коронавирус (16230)

Степанов об отказе в госпитализации пациентов с коронавирусом: "Больница - это не санаторий". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

Любая госпитализация должна происходить исключительно по показателям.

Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

Глава Минздрава отметил, что до 80% больных имеют легкое течение заболевания, а значит не нуждаются в госпитализации.

"Во-первых, любая госпитализация должна проходить исключительно по показателям. Это, в том числе и безопасность здоровья. Любая больница имеет так называемую внутрибольничную инфекцию. Если у вас нет показаний к госпитализации, то безопасней лечиться дома. Во-вторых, больница - это не санаторий. Это должно проходить исключительно по показаниям и по установленному диагнозу врачом и по его направлению", - отметил Степанов.

Также читайте: В медучреждениях Киева сегодня лечатся 2005 больных COVID-19, из которых 564 - тяжелые, - Кличко

Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+19
Бо довбойоб василь це вибрав сам!
показать весь комментарий
06.11.2020 09:42
+17
По каким показателям положили в отдельную палату лося Тищенко с темперетурой 36,8 ?
показать весь комментарий
06.11.2020 09:37
+13
Глава Минздрава отметил, что до 80% больных имеют легкое течение заболевания, а значит не нуждаются в госпитализации.

Смысл тогда лок-даун врубать? Если исключить из 20 % оставшихся 73 % зебилов, то не все так даже печально Степанов об отказе в госпитализации пациентов с коронавирусом: "Больница - это не санаторий" - Цензор.НЕТ 9382
показать весь комментарий
06.11.2020 09:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Глава Минздрава отметил, что до 80% больных имеют легкое течение заболевания, а значит не нуждаются в госпитализации.

Смысл тогда лок-даун врубать? Если исключить из 20 % оставшихся 73 % зебилов, то не все так даже печально Степанов об отказе в госпитализации пациентов с коронавирусом: "Больница - это не санаторий" - Цензор.НЕТ 9382
показать весь комментарий
06.11.2020 09:33 Ответить
Нас убивают, что бы Украину распродать. Что тут непонятного?
показать весь комментарий
06.11.2020 09:38 Ответить
комментарий отмечен как спам
В 73% есть и твои родные, если они зохнут ьл это не так печально, ибо такие дауны как ты этого стоят
показать весь комментарий
06.11.2020 10:36 Ответить
Другими словами - подихайте дома, українці. На всіх Шаріте не вистачить...
показать весь комментарий
06.11.2020 10:50 Ответить
Больница это не санаторий, это дорогостоящий отель.
показать весь комментарий
06.11.2020 09:33 Ответить
стебанов-даун!
показать весь комментарий
06.11.2020 09:34 Ответить
не стебанов, а степашка из "Спокойной ночи малыши".
показать весь комментарий
06.11.2020 09:36 Ответить
А представте ситуацию: осталось 1 место. Заболел зеленский и работяга Васыль. Вопрос. Кого будут лечить и почему именно зеленского? Степанов об отказе в госпитализации пациентов с коронавирусом: "Больница - это не санаторий" - Цензор.НЕТ 6710
показать весь комментарий
06.11.2020 09:35 Ответить
Бо довбойоб василь це вибрав сам!
показать весь комментарий
06.11.2020 09:42 Ответить
Цікаво, а кого ж обрав довб...б ігор?
показать весь комментарий
06.11.2020 12:39 Ответить
Пацака в двері, а він у вікно! Тобі яке діло?!
показать весь комментарий
06.11.2020 13:21 Ответить
Це що, якась таємниця?
Розкажи ж бо, ігорок, нам всім цікаво..
Та й що там в тебе за проблеми з вікнами й дверима?
Невже хатинку вирішив провітрити? Степанов про відмову в госпіталізації пацієнтів з коронавірусом: "Лікарня - це не санаторій" - Цензор.НЕТ 8684
показать весь комментарий
06.11.2020 14:33 Ответить
Васылю хуже не будет, а остальные хоть посмеются)
показать весь комментарий
06.11.2020 10:17 Ответить
Не надоело лапшу вешать?! Почему шведы без намордников и лохотрона не вымерли?! https://www.facebook.com/fireledyfox/videos/2820593928265680
Народ, нас пытается этот режим уничтожить! Не пора ли майдан созывать?!
показать весь комментарий
06.11.2020 09:35 Ответить
Узбагойся, пацак!
показать весь комментарий
06.11.2020 09:37 Ответить
не пора, не пора, радной. кто там в лифте у вас ссыт сейчас, еще трамп или уже байдена ловите?
показать весь комментарий
06.11.2020 09:38 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=3zP1th08tWg
показать весь комментарий
06.11.2020 09:43 Ответить
витя, какой майдан? вас ваше ***** на красную площабдь не пустит, только на коленях стоять и бунтовать перед барином
показать весь комментарий
06.11.2020 10:34 Ответить
Подивіться статистику смертності по Швеції того і цього року, і причому у них найкраща медицина в світі після Швейцарії, нам до швеції років 50...
А ви хочете умови нам...
По друге якщо швеція зробить локдаун їх на вила візьмуть там соціалізм і все жорстко...
показать весь комментарий
06.11.2020 12:42 Ответить
Прийшов час вишвирнути Зелену мразоту на родіну - за порєбрік
показать весь комментарий
06.11.2020 12:44 Ответить
Кладбище - вот подходящая больница ...
показать весь комментарий
06.11.2020 09:35 Ответить
Лучше бы параллельно со строительством дорог - строили крематории! Я щитаю, что засирать землю могилами - не целесообразно. У нас и так экология засерена смиттезвалищами. А так кремировал родственника умершего, не нада ни на какие гропки ехать, поставил на полку и всьо. Идешь такой с рюмахой вискаря, об урночку чокс и все довольны Степанов об отказе в госпитализации пациентов с коронавирусом: "Больница - это не санаторий" - Цензор.НЕТ 4320
показать весь комментарий
06.11.2020 09:38 Ответить
Однако Вы циник, но про вискарь и чокс зачетно. Степанов про відмову в госпіталізації пацієнтів з коронавірусом: "Лікарня - це не санаторій" - Цензор.НЕТ 5954
показать весь комментарий
06.11.2020 10:34 Ответить
По каким показателям положили в отдельную палату лося Тищенко с темперетурой 36,8 ?
показать весь комментарий
06.11.2020 09:37 Ответить
анэнцефалия, еле спасли депутата.
показать весь комментарий
06.11.2020 09:40 Ответить
Ось тільки мозок депутата врятувати не вдалось... Хоча, це швидше за все з народження.
показать весь комментарий
07.11.2020 11:24 Ответить
Потому что у него попа как у Ким, попа как у Ким, попа как у Ким, попа как у Ким, жопа как у тищенко, а попа как у Ким

Степанов про відмову в госпіталізації пацієнтів з коронавірусом: "Лікарня - це не санаторій" - Цензор.НЕТ 7964
показать весь комментарий
06.11.2020 09:40 Ответить
Ким Тищенян
показать весь комментарий
06.11.2020 10:35 Ответить
Колю не трожь!!! Он избранный тобою "слуга"!!! Он депутат!!! Как ты можешь вообще поддавать сомнению его адекватность?!? Он, ИЗБРАННЫЙ!!! Ему положено лежать в таких случаях! Вот представь: сдохнет такой слуга, как тебе барской натуре без умнейшего слуги дальше на свете жить? То-то же....

.... сказанное выше - является истерической сатирой... Дурачки избрали хитрожопых пацанят - теперь все пожинаем плоды...увы..
показать весь комментарий
06.11.2020 16:02 Ответить
Степанов об отказе в госпитализации пациентов с коронавирусом: "Больница - это не санаторий" - Цензор.НЕТ 3359
показать весь комментарий
06.11.2020 09:37 Ответить
Аж Санжары вспомнилось этот ажиотаж,а теперь реально больным-не санаторий
показать весь комментарий
06.11.2020 09:39 Ответить
тест Степанова на госпитализацию с короновирусом
https://www.youtube.com/watch?v=_ONgUGGmZHM
показать весь комментарий
06.11.2020 09:41 Ответить
это счас он запел..потому что больницы переполненные
и если вы уже получаете лечение..и не бьетесь в конвульсиях..то наверно лучше дома
но контролировать свое состояние..я уже писала что со среды действуют новые правила госпитализации..прцплюс темп выше 38 вы задыхаетесь сатурация 92
и люди идущие на поправку в больницах не нуждающихся в кислородной терапии выписывают на дом
показать весь комментарий
06.11.2020 09:41 Ответить
а смысл локдауна..чтоб уменьщить нагрузку на докторов..иначе если полетит остаточная медицина...то трупы на улицах..это реальность
вот израиль пошел на локдаун и от 10000 в сутки стали диагносцировать 200-300
вирус распространяется с бешеной скоростью..и надо выиграть время
но зеленые дебилы просрали 66 миллиардов под возглас хуже не будет и какая разница
чтоб вы понимали..вчера мой антибиотик в аптеке уже размели....
показать весь комментарий
06.11.2020 09:54 Ответить
гуляющий по магаинам больной ковид, потенциальный бийца. но аставить лечь в стаионар его никто не имеет права, это закон. кс бросает краину в хаос и все по закону.. а может не те законы принимает наша ВР. может гнать их нахрен
показать весь комментарий
06.11.2020 09:55 Ответить
я в магазины не хожу и в аптеки тоже

я заказываю и у меня есть брат..слава богу живущий в другом районе
показать весь комментарий
06.11.2020 09:58 Ответить
проблема в том что вирус заражает когда человек бессимптомный и он об этом не знает

а когда вы чуть не здохли и орете что у вас ковид...на вас орут что вы идиотка...и идиотка сидит в интернете судорожно ища лечение.......начиная лечиться по интернету..идя к зав..выдают напр на пцр...треш....опущу весь треш....делая кт легких..но никто меня оттуда не забирает..пцр нет.звоную в пол ..что вирусная пневмония и подозрение на ковид..меняют антибиотик..и на 8 день!!!!!бам бам пцр плюс........и полетело...
показать весь комментарий
06.11.2020 10:05 Ответить
Это чмо забыло рассказать самое главное: Если есть все показания для госпитализации (согласно твоему же, *****, приказу МОЗ), а в госпитализации отказывают, то ЧТО?! Это я говорю о реальном случае с моим родственником, который просто был послан ... к тому кто этот приказ издавал.
показать весь комментарий
06.11.2020 10:06 Ответить
и я на самоизоляциии
и когда в среду я вызвала скорую у меня стало 37.5 она приехала..у меня пцр плюс и была одышка
доктор хороший..у меня к тому времени упала темп..и сатурация была 98
мне расписали лечение..и с моими проблемами..доктор сказал что уже получая лечение мне лучше быть дома..так как очень много тяжелых..да и следить за симптомами..и темп не сбивать...если собьете и не будете задыхаться..лечитесь дома
показать весь комментарий
06.11.2020 10:13 Ответить
Кстати. Когда у дочери была пневмония, у нее сатурация была 97,5. Положили по рентгену легких.
Я из интереса себе померял, у меня было 96,5, я никаких проблем не чувствовал вообще.
Интересно
показать весь комментарий
06.11.2020 10:41 Ответить
и как уже писалось..тяжесть лечения зависит от количества вируса..поэтому маска маска и маска!
да и когда ко мне в первый раз не приехала скорая..а я задыхалась при 37.8...
люди! поймите! когда я болела лет 5 назад..темп 39.5 я не задыхалась! да был жар..я чувствовала слабость..но черт побери..я не задыхалась!
а тут темп я не чувствовала..у меня стала появляться одышка..я взяла термометр и бах 37.8

парацетамол не помогал..сбила темп бабушкиным методом..спала на животе

в субботу позвонила дежурной..говорю задыхаюсь..была темп..скорая не приехала
***** пейте парацетамол

в общем...спасение утопающих самих утопающих
население само себя сделало..будем ржать...
вот и ржите...
а мне не смешно
показать весь комментарий
06.11.2020 10:24 Ответить
Вы пили парацетамол при 37,8? Вам же врач сказал не сбивать. До 38,5 вообще не рекомендуется сбивать.
показать весь комментарий
06.11.2020 10:38 Ответить
А насчет маски ... правильно. Вдыхайте дополительное кол-во вируса из подмасочного пространства / внутреннего слоя маски. С каждым новым вдохом...
Кстати, скорая тоже не приезжала к жене. Только после ... угроз ... физической расправы. Наслаждаемся реформой.

Здоровья Вам вобщем, надеюсь и без иронии, что Ваш иммунитет с этим справится.
показать весь комментарий
06.11.2020 10:43 Ответить
А он и его сурдопереводчик уже заплатили очередные от 170 до 250грн. за появление без маски вне общественного места, в закрытом помещении?
Нет?
Я так и думал.
показать весь комментарий
06.11.2020 10:36 Ответить
а шведы без намордников

так у них армия подключается в помощь докторам
показать весь комментарий
06.11.2020 10:41 Ответить
Поляки в намордниках. 25к в день.
показать весь комментарий
06.11.2020 10:47 Ответить
Так то у шведів армія підключаютється,а у нас-дорожники,тільки не у допомогу,а у немогу,особливо на пунктах перепуску на сході країни і що саме цікаве,так те,що усі ми від того "щасливі"...
показать весь комментарий
07.11.2020 11:51 Ответить
скорая ко мне не приехала! я задыхалась! с выпученными глазами и открытым ртом!
и вы похо читаете мой пост
23.10 когда я чуть не здохла..скорая не приехала
есть мое заявление на 1551

а на 10! днень моего трешного лечения! уже с подтверждннным КОВИДОМ! скорая меня забрала!
но не госпитализировала! и доктор сказал что лечение у меня хорошее!
показать весь комментарий
06.11.2020 10:51 Ответить
но по новым правилам я под госпитализацию не попадаю
приказ степанова..идиота
показать весь комментарий
06.11.2020 10:53 Ответить
если быя ждала результаы пцр..я б тут не писала вам
я пишу чтоб люди включили мозги! КОВИД это не грипп
против вируса короны лечения НЕТ
лечать последствия которые нанес КОВИД вашему организму!
а тут уже рулетка..старик выживет..а молодой умрет
показать весь комментарий
06.11.2020 10:56 Ответить
Виникає пневмонія через пошкодження імунної системи, швидко розмножуються бактерії, це треба лічити як бактеріальну пневмонію інашке людина із слабким імунітетом помре, а якщо затягнути іде воспалення інших органів, в яких були проблеми...
А більшість так виліковуються самі у них не доходить до пневмонії
показать весь комментарий
06.11.2020 12:38 Ответить
люди умирают от дыхательной недостаточности..потому что этот КОВИД бьет по миркоциркуляции..кароче..кислородное голодание

вы не представляете как мне было больно..когда я писала свой треш..меня колотило..одышка..слабость..

и чтоб вы понимали больной ковидомможет умереть на любом этапе..считается криз 6-8 день..но умирают и на 18...
показать весь комментарий
06.11.2020 11:03 Ответить
Железная " логика".
показать весь комментарий
06.11.2020 11:12 Ответить
Які показники у міністрів і депутатів?
показать весь комментарий
06.11.2020 12:19 Ответить
Розкажу випадок моїх родичів у Харкові, держтест на корону негативний в госпіталізації відмовили, двоє вдома із двохстороннім запаленням, і вони реально дуже рідко хворіють, вдома стало дуже погано в госпіталізації дальше відмова, гарячі лінії скандали і в лікарню прийняли перед тим встигли здати в приватній, в лікарню положили не до ковід, а там всі лежать точно такі самі все за свій кошт, чоловік вилічився швидко а жінка в важкому стані, чоловік вийшов пішов забрав результат в приватній тест позитивний.... А державний негативний..... І знову скандали жінку перевели до ковід...
Або тести х.... або є така вказівка... Реально так здорова людина помре вдома а що казати із проблемами
показать весь комментарий
06.11.2020 12:35 Ответить
Да это по всей стране так.
показать весь комментарий
06.11.2020 21:37 Ответить
степанов - пнх)
показать весь комментарий
06.11.2020 13:07 Ответить
Ось вам приклад: Дідусь 90 років, важкий стан, везуть у львівську лікарню на Топольній, місця ще є, але не беруть... Тоді родина хабар головлікарю - вже беруть... Відвідувачів і родини в палати не пускають, природно... Зранку - хабар на вході - пускають до дідуся, бачать - біля лежачих повно родичів - теж платили. Старий лежить у неміняних памперсах, жодних уколів зі вчора не робили - вони призначені, але "відпочивають"... Будь-який чих - одразу платити, усім - лікарям, медсестрам, санітаркам і вахтерам... Важко писати без мату.... Оплата теж нічого не гарантує.... Бл....
показать весь комментарий
06.11.2020 21:31 Ответить
Людей с тежелыми пневмониями не принимают. Нет мест. И лечитесь как хотите. А этот ***** говорит "Больница - это не санаторий".
показать весь комментарий
06.11.2020 21:36 Ответить
реальный случай. приехали - сказали ничего страшного, когда второй раз вызвали через пару дней - сказали уже поздно. Чел через день откинулся.
показать весь комментарий
06.11.2020 21:43 Ответить
Лося Тищенко положили по "велюрным"показателям...
показать весь комментарий
06.11.2020 22:05 Ответить
Лося Тищенко положили по "велюрным"показателям...
показать весь комментарий
06.11.2020 22:11 Ответить
коля подтверждает Степанов про відмову в госпіталізації пацієнтів з коронавірусом: "Лікарня - це не санаторій" - Цензор.НЕТ 8907
показать весь комментарий
06.11.2020 23:16 Ответить
 
 