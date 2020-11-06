Степанов об отказе в госпитализации пациентов с коронавирусом: "Больница - это не санаторий". ВИДЕО
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Любая госпитализация должна происходить исключительно по показателям.
Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
Глава Минздрава отметил, что до 80% больных имеют легкое течение заболевания, а значит не нуждаются в госпитализации.
"Во-первых, любая госпитализация должна проходить исключительно по показателям. Это, в том числе и безопасность здоровья. Любая больница имеет так называемую внутрибольничную инфекцию. Если у вас нет показаний к госпитализации, то безопасней лечиться дома. Во-вторых, больница - это не санаторий. Это должно проходить исключительно по показаниям и по установленному диагнозу врачом и по его направлению", - отметил Степанов.
Топ комментарии
+19 igor mandiur
показать весь комментарий06.11.2020 09:42
+17 Алла Новосад 5b57f84f
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+13 Підлога Маккартні
показать весь комментарий06.11.2020 09:33
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Пожалуйста, подождите...
Смысл тогда лок-даун врубать? Если исключить из 20 % оставшихся 73 % зебилов, то не все так даже печально
Розкажи ж бо, ігорок, нам всім цікаво..
Та й що там в тебе за проблеми з вікнами й дверима?
Невже хатинку вирішив провітрити?
Народ, нас пытается этот режим уничтожить! Не пора ли майдан созывать?!
А ви хочете умови нам...
По друге якщо швеція зробить локдаун їх на вила візьмуть там соціалізм і все жорстко...
.... сказанное выше - является истерической сатирой... Дурачки избрали хитрожопых пацанят - теперь все пожинаем плоды...увы..
https://www.youtube.com/watch?v=_ONgUGGmZHM
и если вы уже получаете лечение..и не бьетесь в конвульсиях..то наверно лучше дома
но контролировать свое состояние..я уже писала что со среды действуют новые правила госпитализации..прцплюс темп выше 38 вы задыхаетесь сатурация 92
и люди идущие на поправку в больницах не нуждающихся в кислородной терапии выписывают на дом
вот израиль пошел на локдаун и от 10000 в сутки стали диагносцировать 200-300
вирус распространяется с бешеной скоростью..и надо выиграть время
но зеленые дебилы просрали 66 миллиардов под возглас хуже не будет и какая разница
чтоб вы понимали..вчера мой антибиотик в аптеке уже размели....
я заказываю и у меня есть брат..слава богу живущий в другом районе
а когда вы чуть не здохли и орете что у вас ковид...на вас орут что вы идиотка...и идиотка сидит в интернете судорожно ища лечение.......начиная лечиться по интернету..идя к зав..выдают напр на пцр...треш....опущу весь треш....делая кт легких..но никто меня оттуда не забирает..пцр нет.звоную в пол ..что вирусная пневмония и подозрение на ковид..меняют антибиотик..и на 8 день!!!!!бам бам пцр плюс........и полетело...
и когда в среду я вызвала скорую у меня стало 37.5 она приехала..у меня пцр плюс и была одышка
доктор хороший..у меня к тому времени упала темп..и сатурация была 98
мне расписали лечение..и с моими проблемами..доктор сказал что уже получая лечение мне лучше быть дома..так как очень много тяжелых..да и следить за симптомами..и темп не сбивать...если собьете и не будете задыхаться..лечитесь дома
Я из интереса себе померял, у меня было 96,5, я никаких проблем не чувствовал вообще.
Интересно
да и когда ко мне в первый раз не приехала скорая..а я задыхалась при 37.8...
люди! поймите! когда я болела лет 5 назад..темп 39.5 я не задыхалась! да был жар..я чувствовала слабость..но черт побери..я не задыхалась!
а тут темп я не чувствовала..у меня стала появляться одышка..я взяла термометр и бах 37.8
парацетамол не помогал..сбила темп бабушкиным методом..спала на животе
в субботу позвонила дежурной..говорю задыхаюсь..была темп..скорая не приехала
***** пейте парацетамол
в общем...спасение утопающих самих утопающих
население само себя сделало..будем ржать...
вот и ржите...
а мне не смешно
Кстати, скорая тоже не приезжала к жене. Только после ... угроз ... физической расправы. Наслаждаемся реформой.
Здоровья Вам вобщем, надеюсь и без иронии, что Ваш иммунитет с этим справится.
Нет?
Я так и думал.
так у них армия подключается в помощь докторам
и вы похо читаете мой пост
23.10 когда я чуть не здохла..скорая не приехала
есть мое заявление на 1551
а на 10! днень моего трешного лечения! уже с подтверждннным КОВИДОМ! скорая меня забрала!
но не госпитализировала! и доктор сказал что лечение у меня хорошее!
приказ степанова..идиота
я пишу чтоб люди включили мозги! КОВИД это не грипп
против вируса короны лечения НЕТ
лечать последствия которые нанес КОВИД вашему организму!
а тут уже рулетка..старик выживет..а молодой умрет
А більшість так виліковуються самі у них не доходить до пневмонії
вы не представляете как мне было больно..когда я писала свой треш..меня колотило..одышка..слабость..
и чтоб вы понимали больной ковидомможет умереть на любом этапе..считается криз 6-8 день..но умирают и на 18...
Або тести х.... або є така вказівка... Реально так здорова людина помре вдома а що казати із проблемами