Степанов об отказе в госпитализации пациентов с коронавирусом: "Больница - это не санаторий". ВИДЕО

Любая госпитализация должна происходить исключительно по показателям.

Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

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Глава Минздрава отметил, что до 80% больных имеют легкое течение заболевания, а значит не нуждаются в госпитализации.

"Во-первых, любая госпитализация должна проходить исключительно по показателям. Это, в том числе и безопасность здоровья. Любая больница имеет так называемую внутрибольничную инфекцию. Если у вас нет показаний к госпитализации, то безопасней лечиться дома. Во-вторых, больница - это не санаторий. Это должно проходить исключительно по показаниям и по установленному диагнозу врачом и по его направлению", - отметил Степанов.

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