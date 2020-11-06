Армяне разбили колонну азербайджанских войск под Шушей. ВИДЕО

Подразделения армии Армении уничтожили колонну азербайджанских войск, которая двигалась в направлении города Шуши. Внимание! Видео не рекомендовано для просмотра людям с неустойчивой психикой!

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись уничтоженной колонны и погибших азербайджанских бойцов опубликована в соцсетях.

На записи видно около 10 единиц выведенной из строя боевой техники и шесть убитых солдат армии Азербайджана.

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