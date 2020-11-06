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Армяне разбили колонну азербайджанских войск под Шушей. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество За рубежом

Подразделения армии Армении уничтожили колонну азербайджанских войск, которая двигалась в направлении города Шуши. Внимание! Видео не рекомендовано для просмотра людям с неустойчивой психикой!

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись уничтоженной колонны и погибших азербайджанских бойцов опубликована в соцсетях.

На записи видно около 10 единиц выведенной из строя боевой техники и шесть убитых солдат армии Азербайджана.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Армянская артиллерия накрыла азербайджанскую пехоту на дороге Лачин-Шуши. ВИДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+27
За что и получат ******..
Армяшки ****** в край..
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06.11.2020 09:44
+23
За это ответка будет в разы сильнее
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06.11.2020 09:46
+11
Армянское радио распространяло эту новость неделю назад.
Сегодня уже сообщает, что войска организовано с боями отступают
Можно представить, что происходит на самом деле.
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06.11.2020 09:54
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За что и получат ******..
Армяшки ****** в край..
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06.11.2020 09:44 Ответить
Азейрабджанці, звільняйте хоч ви свою землю від окупантів !

https://www.youtube.com/watch?v=yKA9xJx-NKg
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06.11.2020 10:49 Ответить
За это ответка будет в разы сильнее
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06.11.2020 09:46 Ответить
Это война...

6.11.2020
Армянская группировка на юге Карабаха окружена и разгромлена - части отступают, бросив оружие и бронетехнику.

Информационные агентства сообщают, что армянская группировка на юге Ходжавенда в Нагорном Карабахе окружена и уничтожена, около 30 единиц боевой техники перешли под контроль азербайджанской армии.
Армяне были вынуждены спешно покидать свои позиции, бросив танки, САУ, артиллерию, БМ
П, ПВО, ЗСУ "Шилка", МТЛБ (многоцелевой транспортер-тягач легкий бронированный), грузовики и прочую технику.
Кадры захваченной трофейной техники публикует Министерство обороны Азербайджана.
В ходе боевых действий Азербайджан смог захватить настолько крупное количество армянской техники, что местные журналисты иронизируют и утверждают, что Армения продолжает в штатном режиме снабжать армию Азербайджана военной техникой.

https://www.dialog.ua/war/218531_1604583686
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06.11.2020 09:49 Ответить
судя по видео захваченной техники, это ржавое савецкое старьё. немудрено, что армяне проигрывают.
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06.11.2020 10:50 Ответить
Так а шо кацапы могут дать?
Только ведра ржавые, так как надувными танками, сильно не навоюешь...
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06.11.2020 10:53 Ответить
Это уже ни чего не изменит ....
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06.11.2020 09:49 Ответить
Не долго еще армяшкам дрыгаться и мультики снимать. Деокупация Карабаха ето вопрос времени
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06.11.2020 09:51 Ответить
Пашинян отчаянно оттягіваєт свой конєц. )))

>Заканчивалась война. Штирлиц ехал по Берлину. А в это время глубоко в бункере Гитлер оттягивал свой конец.
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06.11.2020 09:59 Ответить
Ще трохи і відірве під самий корінець. Вірмени розбили колону азербайджанських військ під Шушою - Цензор.НЕТ 4751
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06.11.2020 10:01 Ответить
Китай испытал систему массового запуска беспилотников ... (КАМИКАДЗЕ)

https://www.youtube.com/watch?v=JUg5GZqttkA&feature=emb_title&ab_channel=MR.Z

Spike NLOS
https://www.youtube.com/watch?v=mNdeVlbOn9g&ab_channel=MARINEBOY
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06.11.2020 09:54 Ответить
Такие видео нужно показывать нашим хенералам которые красят старые танки и БТРы восторженно нахваливают как их армия готова остановить врага
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06.11.2020 12:09 Ответить
Армянское радио распространяло эту новость неделю назад.
Сегодня уже сообщает, что войска организовано с боями отступают
Можно представить, что происходит на самом деле.
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06.11.2020 09:54 Ответить
Гори...
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06.11.2020 10:02 Ответить
Непонятное видео когда и чью колонну замочили и вообще что показывают на видео не ясно. ВОт когода показывают видео с Байрактаров, как то без всяких сомнений понимаешь что жестко уничтожают совесткую технику армян, а тут одни вопросы.
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06.11.2020 10:13 Ответить
Азербайжанцы выгрузились и пошли по своим делам - окапываться вдоль дороги.
Там у армян уже агония. Азербайжанцы вошли в Шуша. Окружена крупная группировка армян. Захвачено десятки единиц техники.
В Карабах у армян нет дороги для снабжения. Оно всё оптом в котле по-факту. Щас самое время армянам ставать на лыжи и валить в Армению пешкарусом через горные хребты.
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06.11.2020 10:32 Ответить
Тем хуже для армяней.
ЗА ТАКОЕ КОЛЮ И ЕГО ХАЧЕЙ ГААГА ЖДЁТ!
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06.11.2020 10:18 Ответить
Псковския,костромския и скомския подключаются
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06.11.2020 10:22 Ответить
Армяне дали достойный ответ кровожадному агрессору.
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06.11.2020 10:22 Ответить
Ага.
Ще трохи таких "отвєток", і армія Вірменії докотиться до самої Вірменії, де заховається за спини москалів.
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06.11.2020 11:56 Ответить
А кацапы поставят перед собой заслон из армянских женщин и детей и снова всех переиграют
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06.11.2020 12:54 Ответить
суть этих новостей не в том что расстреляли а в том где расстреляли

это так называемая "дорога жизни " Шуши-Лачин и раз там присутствуют азербайджанские войска ( пускай и расстрелянные ) то значит и сами армяне свободно по ней перемещаться уже не могут

фото с армянского беспилотника во время нанесения удара

Вірмени розбили колону азербайджанських військ під Шушою - Цензор.НЕТ 1980
а вот этот же участок трассы со спутника

Вірмени розбили колону азербайджанських військ під Шушою - Цензор.НЕТ 1055
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06.11.2020 10:30 Ответить
Стоп. С армянского беспилотника? У них появились БПЛА?
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06.11.2020 10:35 Ответить
У них они (БПЛА) есть. Мизерное количество, но есть.
В данный момент, видео с БПЛА с функцией НАБЛЮДЕНИЯ и КОРРЕКЦИИ. Всё остальное артиллерия сделала.
Ничего нового. Фактически, показали работу "Орлана".
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06.11.2020 10:39 Ответить
не много но есть . разведывательные российского производства . у них ударных нет
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06.11.2020 10:41 Ответить
Ну, да. Судя по всему у них появились российские разведывательные и корректировщики артиллерии. Примерно то же, что и на Донбассе. У айзеров же имеются и ударные байрактары и израильские дроны-камикадзе. То есть, возможностей по применению беспилотной авиации у айзеров всё-таки больше. Если русня быстро сделает выводы из этой войны, то за несколько лет и у них появится что-то подобное. Тогда и на Донбассе они смогут делать то же, что сейчас айзеры. А это значит, что нам нужно тоже форсировать развитие БПЛА, иначе нам придётся худо.
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06.11.2020 10:47 Ответить
25-го октября москали получили в опытное пользование первые три ударных дрона Орион 9 примерно аналог Байрактара )

у нас тоже кое что делают

планируют наладить лицензионное производство Байрактаров ( пока на уровне разговоров )

разработали интересный дрон-камикадзе

модернизируют отечественные разведывательные дроны

но серьезной государственной программы по ходу нет . воевать нынешние власти не собираются
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06.11.2020 10:52 Ответить
ну, опытные образцы ударников у них есть. тут ещё стоит вопрос, насколько умело и быстро они смогут работать ими и взаимодействовать с другими родами войск, чтобы получать максимальный результат. а то, знаете как по совковым лекалам до сих пор воюют: пока какой-то генерал даст добро на подъём, пока взлетят, найдут цель, доложат в центр, оттуда поступит команда на уничтожение, пока дойдёт назад и т.д и т.п. У нас, кстати, та же тягомотина.
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06.11.2020 10:58 Ответить
согласен
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06.11.2020 11:04 Ответить
думаю рашка им подогнала. возможно и операторы рашкинские.
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06.11.2020 10:42 Ответить
Не появились, а были, но некоторые по типу китайских квадрокоптеров.
Вірмени розбили колону азербайджанських військ під Шушою - Цензор.НЕТ 1586

Вірмени розбили колону азербайджанських військ під Шушою - Цензор.НЕТ 4691

Вірмени розбили колону азербайджанських військ під Шушою - Цензор.НЕТ 9165
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06.11.2020 12:15 Ответить
в данном случае видео с российского беспилотника Орлан 10
Вірмени розбили колону азербайджанських військ під Шушою - Цензор.НЕТ 8186
Порівняння відео з російського БПЛА Орлан-10 та відео з БПЛА від Міноборони Вірменії
Вірмени розбили колону азербайджанських військ під Шушою - Цензор.НЕТ 9959
Вірмени розбили колону азербайджанських військ під Шушою - Цензор.НЕТ 9251
показать весь комментарий
06.11.2020 12:50 Ответить
Нет блин - ты можешь БПЛА купить в интернете, а они не могут.
стоп., ты не пьян?
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06.11.2020 12:59 Ответить
Могу ошибаться, но тот же Бутусов писал, что к той дороге прорываются пехотные подразделения азеров под прикрытием дронов и дальнобойней артилерии. Потому что там горы вокруг. Откуда на видео тогда подбитая техника?
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06.11.2020 11:45 Ответить
классической пехоты сейчас уже нет . на своих двоих топают только в самых отсталых странах Африки . исключение спецназ и разные всякие горно-пехотные части поэтому когда говорят пехота подразумевают механизированные части . без танков и другой тяжелой бронетехники
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06.11.2020 11:53 Ответить
Да это понятно. Просто как вы танк или даже просто бетер в горы затащите? Та дорога не потому важна, что это просто дорога. Она важна потому, что там вокруг непроходимая для транспорта местность. И таким образом получается вопрос - как на той дороге оказалась азеровская техника, если вокруг горы?
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06.11.2020 12:25 Ответить
и тем не менее геолокация показывает именно там . как попали не знаю . вертолеты исключено . у азеров нет таких тяжелых вертушек . остается два варианта . либо прошли по долинам без дорог либо в разрыве армянской обороны . тем более сплошного фронта там нет . оборона построена на опорниках расположенных на высотах
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06.11.2020 12:36 Ответить
Я выдвинул версию, что армяне засняли свою разбитую технику и выдаёт её за азербайджанскую. Почему нет? Пропаганду никто не отменял.
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06.11.2020 14:11 Ответить
хз . но опровержения от МО Азербайджана пока не было . они обычно оперативно на явную брехню реагируют
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06.11.2020 14:46 Ответить
Судя по последним армянским видео, русня подогнала им немного своих дронов и они пробуют применять ту же тактику, что и айзеры, в новой "войне дронов". Слабенько конечно, и вряд ли это уже изменит ход войны, но, видно, что потихоньку начинают делать выводы.
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06.11.2020 10:41 Ответить
У армян были дроны с самого начала, азербайджанцы постоянно информируют о сбитых и фото дают. Но не чета Байрактарам совсем, а некоторые вообще как модернизированные китайские квадрокоптеры. Чисто для разведки и корректировки огня.
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06.11.2020 12:18 Ответить
ни рикошетив ни пробачень все сталося само собою
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06.11.2020 10:52 Ответить
А хіба у азеров закінчились ударні дрони і патрони до них ?
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06.11.2020 11:34 Ответить
А где на видео видно, что это азербайджанская техника и трупы?
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06.11.2020 11:43 Ответить
Все таки по наземной технике и пехоте Азербайджана заметно невооруженым глазом что ета армия очень устаревшая и плохо вооруженная. Всю войну и все победы тянут на себе турецкие дроны и беспилотники. Нам нужно взять ето к сведению и очень- очень быстро перевооружаться и начать производство ударных дронов и управляемых ракет типа СПАЙК, пока не поздно. Я даже не сомневаюсь что прямо сейчас Рашка сделав выводы из Сирии и Карабаха свои мощностя кинула на разработку и производство беспилотников.
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06.11.2020 12:03 Ответить
К тому же судя по намеченной тенденции и новых военных вызовов, нужно срочно начинать производство дронов-истребителей дронов. Дальше войны будут не на поле боя с автоматами, а за мониторами компьютеров.
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06.11.2020 12:06 Ответить
Или же средства РЭБ для подавления оных.
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06.11.2020 12:21 Ответить
кинуть-то они кинут
но у них нет таких технологий
и в условиях блокажы - не будет
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06.11.2020 13:56 Ответить
Х@й поймёшь,что показывают армянские пропагандоны-вооружение у обоих сторон одно и то же,советское.На технике опознавтельных знаков не видно.Ракурс съёмки такой,что эти кадры сняты с азеровских байрактаров,чем с армянских дельтапланов. Мож то отважные армянские "лыцари" валяются по кустам,поди разбери!
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06.11.2020 12:51 Ответить
у азеров вооружение далеко не только советское
Байрактар и Хароп, Лора и Дана - это советское оружие, да?
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06.11.2020 13:55 Ответить
Я к тому, что у азеров советского говна тоже выше головы.Кто это говно гнал и тем и тем в обе стороны? Стесняюсь спросить...А дальше-то ты камент мой читал?
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06.11.2020 20:37 Ответить
ты к тому, что матчасти не знаешь, вообще
азеры десятилетиями закупали новье, например российское - от Т-90 до Искандеров
а на чисто на советском говне много не навоюешь - пример ар тебе в зубы
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06.11.2020 23:25 Ответить
это, типа, ары показали, что не лыком шиты и что у них дроны тоже есть дроны...
Правда, пока только Xiaomi с HD ready камерой Вірмени розбили колону азербайджанських військ під Шушою - Цензор.НЕТ 9781
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06.11.2020 13:07 Ответить
Цензор рассказать о уже вторые сутки перерезанной азерами трассе Лачин-Мартуни не хочет? о боях в пригородах Шуши? о горяших Степанакерте и Мартуни, подвергаемых массированной бомбардировке азерской авиацией (уже не БПЛА!)?

ибо какой смысл в перепеве арской пропаганды о мелких партизанских налетах, если идет гигантский стратегический просер?
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06.11.2020 13:54 Ответить
От ще один доказ дурості нашого суспільства - ми беззастережно підтримуємо Азербайджан, хоча риторика Алієва зараз - дуже проросійська. Так, Вірменія голосувала проти нас в ООН, коли там при владі була російська маріонетка Саргсян. Але лукашенківська Білорусь теж голосувала проти нас. Білоруси теж вороги?
Тепер розжовую. У 90-ті Росія підтримувала Вірменію, бо в Азербайджані до влади прийшов Народний фронт, а у Вірменії правили російські маріонетки. Росія "карала" Азербайджан за те, що він не обрав проросійське керівництво. Сьогодні Росія так само карає Вірменію за скидання Саргсяна. І робить це руками азербайджанців під радісний плескіт наших українських дурнів.
А ви думали, що буде, якщо Азербайджан переможе? Прогнозую: Росія оголосить себе гарантом безпеки карабахських вірменів і під цим приводом уведе своїх "миротворців" у Карабах. Це буде сигнал Вірменії замість Пашиняна обрати проросійське керівництво. Натомість Азербайджан теж буде під прицілом: якщо Алієв стане аж занадто прозахідним, Росія завжди може звинуватити його у геноциді вірменів Карабаху, як у 2008 р. звинуватила грузинів у геноциді осетинів.
Хтось із вас про це думає?! Чи ви мислите тільки одноходівками?!
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06.11.2020 14:52 Ответить
Шо нам-то за разница,кто будет управлять вяликоармянским улусом ? Чем нам копя пашинян лучше чем остальная блудня?
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06.11.2020 20:40 Ответить
 
 