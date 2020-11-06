Летальность от коронавируса в Украине - одна из самых низких в Европе, - Шмыгаль. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что в Украине летальность коронавируса составляет 1,8%, что является одним из самых низких показателей в Европе.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу в Киеве.
"Относительно летальности коронавируса в Украине. Имеем, к счастью, один из самых низких показателей в Европе – 1,8%. Это такой же уровень, как и в Германии. В Великобритании, например, 4,3%, в Швеции – 4,4%, в Испании – 3%. Но, к сожалению, люди от коронавируса умирают и в Украине также", - сказал Шмыгаль
В связи с этим премьер выразил соболезнования родным и близким умерших от коронавируса.
Как сообщалось ранее, в Украине по состоянию на утро пятницы, 6 ноября, зафиксирован 9 721 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки. За сутки умер 201 человек, выздоровели 10 762 человека, что является самыми высокими показателями смертности и выздоровевших за сутки для Украины с начала пандемии.
Пожалуйста, подождите...
Просто, у нас отлично работают ритуальные службы.
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Таким, как ты не угодишь... Когда много, то визжат, что все инфаркты, инсульты, пневмонии на Корону спихивают, чтобы народ запугать. А когда говорят, что мало, ТО ВИЗГ В ОБРАТНУЮ СТОРОНУ.
просто сейчас надо отчитаться перед западом куда дели деньги с фонда коронавируса... и обьяснить как распил денег на стройке дорог повлиял на колличество зараженных
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Серый, что ты несёшь? А ничего, что-
На данный момент 10 работающих содержат больше 11 пенсионеров.
Притом, что и среди работающих -
В Пенсионном фонде сообщили, что по состоянию на октябрь 2019 года 2,5 миллиона пенсионеров в Украине работают.
Самая многочисленная категория - пенсионеры по возрасту, их больше 9,1 миллиона человек.
Говоришь, СТАРИКОВ мало?
Математика тут не работает.Высокая летальность при ковид от побочных заболеваний.Так как уровень медицины, у нас не на европейском уровне,то бедалаги встречаются с Господом раньше,чем с ковид.Вот поэтому у нас такая статистика.
Рівень життя в Україні найнижчий в Європі!
Тому СТАТИСТИКА в Україні найбрехливіна в Європі
Рівень життя в країні напряму пов^язаний з ступінню брехливості статистики!
Шмыга...... Уже давно известно, что умирают не от короновируса (это цепочка ДНК) , а от осложнений им вызванных!!!
Дибил конч-й!!!
А в северной Корее вообще вируса нет 😀😀😀
Франция ( период 4/10-26/10) - 0,51%
GB ( период 4/10-26/10) - 0,68%
Испания ( период 4/10-26/10) - 1,02%
Украина ( период 4/10-26/10) - 1,69%
Источник https://www.worldometers.info/coronavirus/
Закрытых кейсов: 127,938 + 40,169 = 168,107
Смертность: 40,169 / 168,107 = 24 %
Т.е. во Франции согласно Вашего источника умер один из четырех переболевших.
Середньосвітовий показник смертності складає до 5% (якщо я не помиляюся по пам'яті).
Средний возраст умерших от короны в Европе - 73года.
Это выше продолжительности жизни в Украине.
Смертность от "испанки" в Первую мировую была обусловлена воспалением легких и тем, что не знали антибиотиков.
Низкая смертность в Украине от ковида обусловлена тем, что люди не платят за тесты, а лечатся дома и лечат антибиотиками осложнения от ковида.
В цивилизованном мире люди слепо верят медикам. Им сказали не пити антибиотики и они мрут.
Наши люди с детства знают, что воспаление легких без антибиотиков не лечится, и выживают. Иногда вопреки мнению ВООЗ.