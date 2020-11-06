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Применение антибиотиков в Украине выросло в 3,5 раза: просьба к населению не заниматься самолечением, - Степанов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Применение в Украине к настоящему времени антибиотиков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло в 3,5 раза, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе заседания Верховной Рады в пятницу.

"Действительно, у нас в 3,5 раза выросло применение антибиотиков, если сравнить с аналогичным периодом предыдущего года. Существует программа относительно обеспеченности вместе с фармпредприятиями - они в полном объеме обеспечены сырьем. Если в какой-то аптеке антибиотики исчезли, думаю, что это единичные случаи", - сказал он, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом министр призвал не заниматься самолечением.

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"Мы проводили совещания с руководителями аптечных сетей относительно обеспеченности антибиотиками и другими препаратами, в частности антикоагулянтами. От этой отрасли была большая просьба обратиться к населению, чтобы не занимались самолечением", - добавил Степанов.

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Топ комментарии
+10
а у населения просьба к степанову не нагнетать панику и истерию, а заняться выполнением непосредственных обязанностей министра, а не сидеть с утра до вечера в пресцентрах
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06.11.2020 11:15
+8
мой любимый анекдот :
***
- доктор так что у меня за хрень?
- посидите молча...я сейчас гляну в интернете..
- тю...так в интернете я и сам могу глянуть...
- так! а давайте вы не будете заниматься самолечением...
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06.11.2020 11:19
+7
Тут недавно один больной Ковид опубликовал свои назначения, там как минимум два мощнейших и дорогих антибиотика было, все кто более говорят назначают антибиотики. Господни Степанов это не самолечение - это медико-фармалогическая Мафия заправляет и это прекрано знаете!!!! Не надо население обвинять в очередной раз!
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06.11.2020 11:14
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Тут недавно один больной Ковид опубликовал свои назначения, там как минимум два мощнейших и дорогих антибиотика было, все кто более говорят назначают антибиотики. Господни Степанов это не самолечение - это медико-фармалогическая Мафия заправляет и это прекрано знаете!!!! Не надо население обвинять в очередной раз!
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06.11.2020 11:14 Ответить
Странный человек !!! Мы заболели короной и конечно лечимся антибиотиком плюс всякого гавна еще море !!! Пытались звонит семейному сказали когда будете помирать тогда звоните Применение антибиотиков в Украине выросло в 3,5 раза: просьба к населению не заниматься самолечением, - Степанов - Цензор.НЕТ 1405
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06.11.2020 11:14 Ответить
-- Товарищи! -- заверещал одноглазый. -- Смотрите все! Любителя бьют. (с)
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06.11.2020 12:28 Ответить
У нас так історично склалось, що вірус лікують антибіотиками. )))
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06.11.2020 11:15 Ответить
а у населения просьба к степанову не нагнетать панику и истерию, а заняться выполнением непосредственных обязанностей министра, а не сидеть с утра до вечера в пресцентрах
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06.11.2020 11:15 Ответить
Текст с бумажки озвучивать - это сколько мозгов нужно иметь...
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06.11.2020 11:20 Ответить
такой смешной ))))
а то люди от не фиг делать кинулись покупать совсем не дешевые лекарства ?
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06.11.2020 11:16 Ответить
Купил упаковку Аспирина...жру 3 штуки в день..Это самолечение? Применение антибиотиков в Украине выросло в 3,5 раза: просьба к населению не заниматься самолечением, - Степанов - Цензор.НЕТ 8651Болван блин...сам хоть понял что вякнул...
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06.11.2020 11:17 Ответить
Придурок! Медицины нет в этой стране - как ещё людям лечить себя? Не есть сахар, соль и мясо?
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06.11.2020 11:17 Ответить
Методички врачам разошлите!.... В январе, когда лежал с воспалением неизвестного происхождения, уже херачили по два-три антибиотика в день безо всяких бакпосевов - их просто было не из чего брать, дышал все 10 дней легко и свободно, но "на всякий случай" печень напрягали...
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06.11.2020 11:18 Ответить
А помирать нам, рановато
Зелёных крыс, отправим мы в тюрьму
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06.11.2020 11:18 Ответить
Дело в том...что урожай грибов в этом году неслыханный. Это не взаимосвязанные события?
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06.11.2020 11:18 Ответить
Мой семейный врач выписывает антибиотики даже при легкой форме грипа. Потому что дарницкая фармокология за это доплачивает до зарплаты.
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06.11.2020 11:19 Ответить
мой любимый анекдот :
***
- доктор так что у меня за хрень?
- посидите молча...я сейчас гляну в интернете..
- тю...так в интернете я и сам могу глянуть...
- так! а давайте вы не будете заниматься самолечением...
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06.11.2020 11:19 Ответить
-- Доктор, доктор, посмотрите, что это у меня?!
-- О Господи, что это у вас?!
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06.11.2020 13:11 Ответить
Это индикатор доверия как нашей медицине, так и ненашей власти.
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06.11.2020 11:23 Ответить
ага..если б я нелечилась

а вот если бы скорая приехала и госпитализировала меня в в злополучный 23.10...я б спокойно получала своевременное лечение и к сегодняшнему дню вожможно была б здорова
а так ..я в изоляции..и лечение продолжается..дома!!!!!!
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06.11.2020 11:24 Ответить
Баксопечающая машинка назначила самолечение от короны вируса... Застосування антибіотиків в Україні зросло в 3,5 раза: прохання до населення не займатися самолікуванням, - Степанов - Цензор.НЕТ 4489Женщины печатают доллары с 7 утра до 7 вечера,мужчинам вечно-пьяным от Боярышника прикасаться к машинке запрещено...
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06.11.2020 11:25 Ответить
Не покупайте антибиотики, купите лучше у нас асфальт!
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06.11.2020 11:25 Ответить
похоже, стоит напрячься Застосування антибіотиків в Україні зросло в 3,5 раза: прохання до населення не займатися самолікуванням, - Степанов - Цензор.НЕТ 9880 как только кто-то из мЫнЫстров начинает рассказывать, что всего просто завались!, это тут же исчезает. Это старый феномен. Но что-то подсказывает, что наш минздрав (прости, Господи) врядли занимался продлением лицензий и новыми договорами о поставках медпрепаратов. А теперь Максик нам втирает про самолечение и овер-до-хрена обеспеченность медикаментами
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06.11.2020 11:26 Ответить
Так" больница же не санаторий", как сказал тот же Степанов.. вот народ и лечится сам " без санатория".
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06.11.2020 11:27 Ответить
а по приказу степанова я под госпитализацию уже!не попадаю
только тяжелые случаии пцр плюс обзательно!

а когда я чуть не здохла без пцр и задыхаясь ловя ртом воздух скорая!!!!не приехала

ну да не лечитесьв крематорий сразу с пакетом..да поговорите с медработниками работающими в ковидном отделении..охренеете
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06.11.2020 11:28 Ответить
Ви з Британії намагалися українську швидку викликати?
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06.11.2020 11:47 Ответить
семейный врач в Киеве а я в Умани.
Местная поликлиника меня даже на порог не пускает!
- идите к своему семейному врачу...
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06.11.2020 11:29 Ответить
За то вы богатый человек так как деньги ходят за пациентом.
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06.11.2020 11:36 Ответить
Вы очень слабы.Кто вам мешает заключить договор с уманским семейным врачом?.Вернувшись в Киев .опять заключите с киевским.
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06.11.2020 12:02 Ответить
Это хороший выход из положения НО РАЗВЕ ТАК МОЖНО ?
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06.11.2020 12:20 Ответить
Когда рехВОРматоры Дровосек, Плотник и Сапожник думают что они взяли Бога за Бороду ,то это дарма праця...,Вацлава Гавела,Леха Валенсы и Ли Кван Ю из них не получится от слова СОВСЕМ...
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06.11.2020 11:33 Ответить
Зеля строит дороги и снимает сериалы про Сватов и Голобородьков..,бабло для Ковида почти истрачено....
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06.11.2020 11:37 Ответить
а если бы этот болван санитар занимался своими прямыми обязанностями..и разработали алгоритм действий больных с подозрением на ковид..и работа лабораторий...
а так когда у человека разовьется дыхательная недостаточность..то поздно пить боржоми

да и в моем доме до моего треша..были переболевшие легко..и ходящие без масок....
мне медик еще тогда сказал..таня вы уже больны...а я дура в маске я..не лажу где попало..на работу пешком..и у меня 2 группа
и чтоб вы понимали кроме ковида у меня и бронхит
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06.11.2020 11:37 Ответить
Застосування антибіотиків в Україні зросло в 3,5 раза: прохання до населення не займатися самолікуванням, - Степанов - Цензор.НЕТ 9538
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06.11.2020 11:38 Ответить
и еще для тех кто в танке!
против вируса ковид 19 лечения нет! лечат последствия!
это как бомбежка! а вы по улице шляетесь и вопите да на фиг мне эти снаряды!
а нормальные идут в бомбоубежище! а когда бомбежка прошла!разгребаем последствия!

и у меня ковид 19! подтвержденный!изоляция!да на кт это уже было! а пцр еще не было!
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06.11.2020 11:47 Ответить
маски носить..чтоб было время вам вам дай бог получить своевременное лечение..
больных с ковидом не нуждающихся в кислородной терапии выписывают на домашнее лечение...чтоб освободить места для новых прибывших в тяжелой форме

а что степанов не знал? а легкая форма может перейти и в среднюю тяжелую.......так что

я уже 14 дней в этом аду

если вовремя лечить ковид 19 на раннем этапе..кому как повезет или не повезет..то лечение может обойтись 3-4 тыс гр а е сли тяжелая стадия то сами понимаете

да когда за мной приехали..и меня забирали..космонавты...так вот на одном из этажей открылась дверь......и один умник думающий зайти в лифт и без маски! он отпрыгнул от лифта! а чо так? вирус это миф?не отскакивайте да и не подходите к космонавтам когдкогда они приезжают под дом...вируса нет..это заговор..да да..
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06.11.2020 12:00 Ответить
вы дебил
я в киеве
и мое заявление по неоказанию медпомощи у кличка 24.10
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06.11.2020 12:08 Ответить
1551 служба такая если вы не в курсе
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06.11.2020 12:10 Ответить
Бережёного Бог бережёт! Кто виноват ,что подцепили ковид?.Я?.Я за всю жизнь на аптеку и лекарства не тратился почти.Ни разу не был на больничном.Не болел гриппом.Мне почти 70.Лечусь в основном ,бурячным виски.Неоднократно падал с яблони пьяным,(порвал сухожилия при приземлении.Падал с этажа( строитель )Болгаркой резал стопу и бедро,получал ожоги кипящим маслом и от сварки,но ни разу не обращался к эскулапам.Не могу я доверять двоечникам и троечникам.Все беды от них.На пожарный случай у меня старшая сестра - медсестра.Консультант и медсестра от Бога.Ни разу не ошиблась в дифференциальном диагнозе.Лечила моих и детей и внуков.
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06.11.2020 12:14 Ответить
О БОЖЕ !
ПИТЬ БУРЯКОВКУ? ЭТУ ВОНЬ АДОВУ?!
- не сомневаюсь что вырубаются не только Ваши сожители, не только всё вокруг немеет и птички не поют, но и микробы в организме мрут от удушья в страшных муках...
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06.11.2020 12:31 Ответить
В Беларуси у моей жены родная сестра едва от ковида не померла.Сейчас уже дома с полным упадком сил.Муж у неё -алкаш конченый.Не просыхает.Так ему хоть бы хны!Никаких болячек, окромя белочки.
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06.11.2020 12:52 Ответить
просто если к вам не едет скорая..а по новым правилам она приедет если пцр у вас плюс.....а вы задыхаетесь...я даже не знаю куда звонить..
я поделилась своей историей..чтоб люди не были беспечны...и моя знакомая..ее должны выписать из ковидного отделения домой..много тяжелых..2 группа у нее тоже..и диабетик..ее госпитализировали 2 нед назад с сатурацией 45..скорая ехала сутки...а я была выписана с орви домой.........а потом начался треш..мой

так что...а последствия ковид надолго...он лупит по сосудам..и вы будучи здоровы..легко потеряете сознание в магазине например.
я в этом треше 2 недели.и поддерживаю связь с такими же...а если вы читабельны..то заболевание длится от 3 нед до 6ии гарантии вам никто не даст..это рулетка
у меня все
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06.11.2020 12:22 Ответить
Дай Бог Вам скорейшего выздоровления!
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06.11.2020 12:33 Ответить
при чем тут кто виноватправительство которое просрало деньги из ковидного фонда
и не подготовилось к пандемии..они что не знали что вирус набирает обороты
когда у когото будет понос..не пейте лкарство..вы сами его подхватили

и вообще не лечитесь ни от чего это вы сами ВИНОВАТЫ
диабеты инсульты гриппы вирусы ******* инфаркты
ВЫ САМИ ВИНОВАТЫ
и на плановые операции дзась..КАКАГО ХРЕНА ДОПУСТИЛИ
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06.11.2020 12:38 Ответить
Антибиотиками вирус?
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06.11.2020 12:50 Ответить
нет, последствия от вируса и превентивно возможные последствия, от коронавируса лекарства нет
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06.11.2020 12:56 Ответить
вы не читабельные
вирус не лечится
лечатся последствия который он наносит организму
почитайте пост про ковид у подписчицы ксения
очень информативная статья..если выживу буду спецом по ковид 19
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06.11.2020 12:55 Ответить
идиот, да все с короновирусом, те что лечатся дома и покупают те антибиотики
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06.11.2020 12:55 Ответить
с сегодняшнего дня повторнвй пцр не делают..считается что на 14 день вирус не опасен или не живет
мне сегодня должны были дать на пцр..а теперь представьтеьте нарузку на лаборатории
в общем лечение продолжается включительно до конца неделикак раз 14 дней..а потом к врачу..есть положительная динамика..но температура небольшая будет держаться..

я пишу это людям чтоб следили за симптомами..и да 2 группа в риске..у китайцев я прочитала тоже

и еще..своевременное лечение .это шансы на выздоровление....
не паникуйте..главная борьба с КОВИД19 это своевременное лечение
вы ж понимаете когда чу человеа аппендицит..он не паникует он знает что его спасут
хотя да..вовремя не вырезанный аппендикс ......
у меня брат в юности перенес перитонит..ужас..он даже в футбол играл когда болел живот..не обращал внимания
в общем 9 дней реанимации..все кишки перемыты и да шов от грудины до пупка..но это был еще ссср..счас я сомневаюсб что больной с таким диагнозом как у него выжил..16 лет ему было
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06.11.2020 13:10 Ответить
"Помогите пенсионному фонду. Не принимайте антибиотики. Вас еще слишком много. Дохните". Подслушано в миелофоном.
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06.11.2020 14:40 Ответить
 
 