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33 медика умерли на рабочем месте от COVID-19, - Лазебная. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
33 летальных случая среди медиков на рабочем месте зафиксированы в Украине.
Об этом во время часа вопросов правительству в парламенте заявил министр социальной политики Марина Лазебная, передает Цензор.НЕТ.
"На сегодняшний день 33 случая, связанные со смертью на рабочем месте. Это те, где мы будем обеспечивать выплаты. Из них 20 страховых случаев - члены семей погибших получат по 210 тыс. грн и по 1,5 млн грн. И, к сожалению, у трех медработников нет членов семей, поэтому там у нас выплат не будет. И три случая мы сейчас прорабатываем", - отметила Лазебная.
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+3 Oljik
показать весь комментарий06.11.2020 11:46
+2 Viktor Turchanikov
показать весь комментарий06.11.2020 11:44
+2 Propan
показать весь комментарий06.11.2020 11:56
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\\\\\\И, к сожалению, у трех медработников нет членов семей, поэтому там у нас выплат не будет. Источник: https://censor.net/ru/n3229467\\\\\
Ой, конечно "к сожалению". Это как бы страховая сожалела шо "рулун" машиной Вася нажрался и влетел в дерево, ибо если был бы трезв, то она бы возместила ремонт Васи и его корыта.
Они умирали НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ что бы государство не отвертелось и таки выплатило обещанное семьям?
Источник:https://censor.net/ru/v3229467