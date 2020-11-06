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33 медика умерли на рабочем месте от COVID-19, - Лазебная. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

33 летальных случая среди медиков на рабочем месте зафиксированы в Украине.

Об этом во время часа вопросов правительству в парламенте заявил министр социальной политики Марина Лазебная, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день 33 случая, связанные со смертью на рабочем месте. Это те, где мы будем обеспечивать выплаты. Из них 20 страховых случаев - члены семей погибших получат по 210 тыс. грн и по 1,5 млн грн. И, к сожалению, у трех медработников нет членов семей, поэтому там у нас выплат не будет. И три случая мы сейчас прорабатываем", - отметила Лазебная.

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Топ комментарии
+3
Це той випадок, коли безапеляційно можна сказати "Герої не вмирають!", бо медики віддали своє життя, перебуваючи на нулю, як на фронті.
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06.11.2020 11:46
+2
Земля пухом.
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06.11.2020 11:44
+2
Странная новость! в заголовке написано от Ковида, а в теле новости просто на "рабочем месте", а причины не указаны. Да и как от Ковида можно умереть на рабочем месте?, это же не Алая Чума из фанатаст. повести Джека Лондона которая за минуты убивала жертв. Типа стоит медик за капельницей - упал и умер от Ковида. Как то странно все это. От инфаркта или инсульта можно умереть на рабочем месте, от Ковида ну как то нереально мгновенно умереть.
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06.11.2020 11:56
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33 медика умерли на рабочем месте от COVID-19, - Лазебная - Цензор.НЕТ 4362
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06.11.2020 11:43 Ответить
Лазе-какая??

\\\\\\И, к сожалению, у трех медработников нет членов семей, поэтому там у нас выплат не будет. Источник: https://censor.net/ru/n3229467\\\\\

Ой, конечно "к сожалению". Это как бы страховая сожалела шо "рулун" машиной Вася нажрался и влетел в дерево, ибо если был бы трезв, то она бы возместила ремонт Васи и его корыта.
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06.11.2020 11:44 Ответить
Земля пухом.
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06.11.2020 11:44 Ответить
Це той випадок, коли безапеляційно можна сказати "Герої не вмирають!", бо медики віддали своє життя, перебуваючи на нулю, як на фронті.
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06.11.2020 11:46 Ответить
33-20-3-3=7 Що там з ще сімома смертями? Чи то таке, пох???
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06.11.2020 11:54 Ответить
Не будьте таким вимогливим - вони тільки вчаться....рахувати.
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06.11.2020 11:57 Ответить
Странная новость! в заголовке написано от Ковида, а в теле новости просто на "рабочем месте", а причины не указаны. Да и как от Ковида можно умереть на рабочем месте?, это же не Алая Чума из фанатаст. повести Джека Лондона которая за минуты убивала жертв. Типа стоит медик за капельницей - упал и умер от Ковида. Как то странно все это. От инфаркта или инсульта можно умереть на рабочем месте, от Ковида ну как то нереально мгновенно умереть.
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06.11.2020 11:56 Ответить
Не думаю что цензор лажанул, написали новость по релизу. Лажанула тетя которая заявила эту чушь - Лазебник, а оно еще и министр. Ну блин нет слов. Более глупых политиков как при Зе не было и наверное уже никогда не будет. Невежественные свиньи у власти на самом деле разрушительней чем коррупция для страны. Лучше умные коррупционеры, чем дуры и фигляры, ненавижу коррупцию сам от нее очень далек, но по факту именно так выходит.
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06.11.2020 12:10 Ответить
"На сегодняшний день 33 случая, связанные со смертью на рабочем месте. Это те, где мы будем обеспечивать выплаты."
Они умирали НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ что бы государство не отвертелось и таки выплатило обещанное семьям?
Источник:https://censor.net/ru/v3229467
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06.11.2020 12:18 Ответить
33 медики померли на робочому місці від COVID-19, - Лазебна - Цензор.НЕТ 6475
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06.11.2020 16:55 Ответить
 
 