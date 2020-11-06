Проект "Без цензуры": Распадется ли Украина? Полный разбор "Плана по Донбассу" от Кравчука. ВИДЕО

Что задумал сделать на Донбассе старец особого назначения Леонид Кравчук? И почему следующий Майдан может закончиться виселицами на Крещатике? В свежем выпуске "Без цензуры" Марина Данилюк-Ярмолаева безжалостно разбирает так называемый "мирный план" от первого президента и других выдающихся "примирителей" из "зеленой" команды.

Власть не получила ни одного мэра в большом городе на выборах-2020, однако уже предлагает непонятные мирные планы и - внимание! - выборы в ОРДЛО уже в марте следующего года! И все это - в разгар невиданного конституционного кризиса! Абсурд? Еще какой, но реальность именно такова.

Демилитаризация ОРДЛО, взятие под контроль границы и даже полная амнистия - и все это до 2021 года! Откуда такие наполеоновские планы? Как вообще власти планируют организовать выборы на территории ОРДЛО? Не менее важный вопрос - кого там могут навибирать?!

А что хотят от нас взамен? И вот здесь начинается самое интересное. Потому платой за интеграцию раковой опухоли на российских условиях вполне может быть экономический крах и распад страны. Почему? Смотрите в видео и, конечно, поделитесь своими мыслями!

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Напомним, ранее украинская делегация в ТКГ представила пять основных пунктов "Плана действий по Донбассу". Также по словам Леонида Кравчука данный план предусматривает: Демилитаризацию ОРДЛО в начале 2021 г., контроль границы и местные выборы не позднее 31 марта 2021 г.