Проект "Без цензуры": Распадется ли Украина? Полный разбор "Плана по Донбассу" от Кравчука. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Что задумал сделать на Донбассе старец особого назначения Леонид Кравчук? И почему следующий Майдан может закончиться виселицами на Крещатике? В свежем выпуске "Без цензуры" Марина Данилюк-Ярмолаева безжалостно разбирает так называемый "мирный план" от первого президента и других выдающихся "примирителей" из "зеленой" команды.
Власть не получила ни одного мэра в большом городе на выборах-2020, однако уже предлагает непонятные мирные планы и - внимание! - выборы в ОРДЛО уже в марте следующего года! И все это - в разгар невиданного конституционного кризиса! Абсурд? Еще какой, но реальность именно такова.
Демилитаризация ОРДЛО, взятие под контроль границы и даже полная амнистия - и все это до 2021 года! Откуда такие наполеоновские планы? Как вообще власти планируют организовать выборы на территории ОРДЛО? Не менее важный вопрос - кого там могут навибирать?!
А что хотят от нас взамен? И вот здесь начинается самое интересное. Потому платой за интеграцию раковой опухоли на российских условиях вполне может быть экономический крах и распад страны. Почему? Смотрите в видео и, конечно, поделитесь своими мыслями!
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Напомним, ранее украинская делегация в ТКГ представила пять основных пунктов "Плана действий по Донбассу". Также по словам Леонида Кравчука данный план предусматривает: Демилитаризацию ОРДЛО в начале 2021 г., контроль границы и местные выборы не позднее 31 марта 2021 г.
Пожалуйста, подождите...
Пройде ще рік, можливо два,
Закінчиться у нас війна.
Що ж скажуть нам колаборанти,
Посібники бандюг та окупантів.
Бігли всі, як на пожежу,
Хваталися за зброю та одежу.
Моїх солдат-захисників,
Синів Країни, та батьків.
У мед поклали динаміт,
На банківських авто «наліт».
Корегували обстріл міст,
«Крутились», як гадюки хвіст:
"Розп'яті хлопчики в трусах",
"Бандеровці на 100 автобусах".
"Рабські кільця в їх носах",
"Секс з бабками на блокпостах".
"Геть знищені всі снігурі",
"Пруть танки, негри «на горі».
Всі хочуть росіян поїсти,
На їх багату землю сісти.
Це ж поліцаї на яву,
Що зрадили Неньку свою.
Загарбнику лізли служити,
Щоб Україну погубити.
В Донецьку із іконами стрічали
Кадирівців, які з Ростова мчали.
Плем'я дике, ординське,
Щоб знищити все українське.
За пенсіями- до бандер,
Хоч він для них як людожер.
Не платять братики-кацапи,
Тільки загнали в шахти лапи.
Пустили в свій дім терориста,
Щоб після цього лікті гризти.
«Рашизм» сусідів прославляли,
Ті їм домівки розстріляли.
Їм не потрібні ці «кормільці»,
Від них самих же погорільці.
Таку долю має поліцай,
Що натворив, то й видихай.
14.02.2018 р.
Анатолій Березенський
Щось ви здулися «кормільці»,
Де ж ваші мільярди?
Живете як «погорільці»,
Куску хліба раді.
Щось тихенько кричите ви,
Що не чуєм мови.
А то гиркали мов леви,
З ворогом у змові.
Де ж зарплати величезні,
Що колись їх мали?
Вечоринки найпомпезні
Вогнями палали.
Де бюджетних грошей ріки
На розвиток Донбасу?
Шахтарям задаром ліки,
І будівель маса?
Чом помчалися заводи
Ваші до Росії ?
Шахти затопили води,
Підземні течії.
Унікальний народ Донбасу ,
Рідкісна культура.
Поєднав всю біомасу,
Бо то є халтура.
26.03.2018
Анатолій Березенський
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Лугандон має повернутись в Україну тільки тоді, коли лугандони стануть рачки і попросяться. Як вони робили по відношенню до паРаші. Нам треба мати хоч трохи самоповаги, панове
Тотальна помилка Зеленського
От тепер я точно можу сказати, Зеленському - хана. Це вже не відвернути і не відмолити. Якби Зеленський займався політикою трошки довше ніж за пару місяців до президентських виборів (цей термін також дискусійний), він точно знав би, що такого робити не можна ні за яких умов. Але… Назад уже не повернеш.
Зеленський уклав коаліцію з Юлією Тимошенко. Так, офіційно «Батьківщина» до «служок» не приєдналася. Натомість вона з ними проголосувала бюджет! А це - те саме, що не одружуватися офіційно, але ростити дитину. Юридично сім'ї нема, а по факту є. Якщо Юлія Володимирівна голосує разом з вами…
Чому я вважаю що таке об'єднання - вирок? Ну дивіться самі.
Першим політиком, який на свою голову уклав коаліцію з Юлією Володимирівною був Пал Іванич Лазаренко. Я розумію, що для нинішнього читача назва партії «Громада» - це щось на кшталт канцелярії гетьмана Розумовського, але колись ця партія була головною опозицією президенту Кучмі, а керували нею Пал Іванич і Юлія Тимошенко на двох. Чим це все закінчилося? Для Пал Іванича особисто - американською буцегарнею, для партії «Громада» - розколом. Власне, так і почалася «Батьківщина». Пал Іванич тоді голосив: «В куртизанок, які дбають лише про власне задоволення, причому не по любові, а за гроші, безчесно відібрані у народу, майбутнього немає!» Сильно помилився. Епоха Юлії Володимирівни тоді тільки починалася.
Наступним, хто на свою голову уклав коаліцію з Юлією Тимошенко, був президент Леонід Кучма, власне, за його підтримки Тимошенко стала віце-прем'єром по ПЕК. Результат - Юлію Тимошенко йому довелося садити, а сам Кучма здобув Помаранчевий Майдан.
В коаліцію з тоді ще кандидатом у президенти Віктором Ющенком Юлія Володимирівна рвалася сама - навіть обіцяла в штабі Ющенка прати білизну. Білизну, щоправда, вона не прала, натомість гучно попіарилася зі сцени Помаранчевого Майдану, в той час як регіони, куратором яких вона була, показали результат більш ніж скромний. Сама Юлія Володимирівна з тої коаліції зірвала джекпот - їй списали борги та штрафи на суму 7,5 мільярдів грн. ($3,6 мільярди) та закрили всі кримінальні справи по корупції. Віктору Ющенко пощастило менше - вже за 1,5 роки він отримав дуже болісний розкол коаліції та війну з прем'єром Тимошенко до кінця своєї каденції.
Навіть політсила Петра Порошенка свого часу гризла лікті за коаліцію з Юлією Тимошенко. Ще навіть коли БЮТ перебував у коаліції з БПП, Юлія Тимошенко критикувала Петра Олексійовича, не добираючи слів. Коли ж вона вийшла з коаліції, тут багнище в бік Порошенка потекло рікою. Прибічники «ЄвроСолідарності» часто нагадують шанувальникам ЗЕ про потоки брехні проти Петра Порошенка, які лунали в часи його президентства. Але не зле буде нагадати, що Зеленський як політична фігура з'явився лише за півроку до виборів, а доти ґрунт, на якому Зеленський зміг виграти вибори, підготувала саме Юлія Володимирівна.
Віщую заперечення, мовляв, у «Слуги народу» та «Батьківщини» лише ситуативний союз. Відповім: історія знає і такі випадки. Ситуативні союзи з «Батьківщиною» мала, наприклад, «Партія Регіонів» Януковича. Вони спільно голосували проти постанов президента Ющенка. Чим завершилася політична кар'єра Януковича, краще не згадувати.
«А «Удар»?» - запитаєте ви. Справді ж, партія «Удар» теж була у коаліції з Блоком Юлії Тимошенко, і нічого. От щойно непоганий результат по Києву показала. Відповім так: у той період, коли «Удар» був у коаліції з БЮТ, самої Юлії Тимошенко в ВР не було. Вона сиділа. Коаліцію «Удар» укладав з другою людиною в БЮТ - з Турчиновим. З «Кривавим пастором». Повернення Тимошенко як раз призвело до розколу в БЮТ - з'явилися ******* «Батьківщина» і «Народний фронт», частина якого зараз співпрацює з «ЄвроСолідарністю».
От і питаю я тепер - куди той преЗЕдент лізе? Невже не зрозуміло, де Юлія Тимошенко, там пороблено! Але вже не виправиш.
КБ «ЛУЧ» представило ударний безпілотник власної розробки
Конструкторське бюро «ЛУЧ» сьогодні, 6 листопада, представило ударний безпілотний літальний апарат «Сокіл-300» власної розробки.
Корисне навантаження літального апарату має сягати 250 кілограмів. У склад озброєння «Сокола-300» мають увійти чотири ракети різних модифікацій, для ураження різних типів цілей. Вага кожної ракети орієнтовно сягатиме 50 кілограмів.
У випадку необхідного фінансування та зацікавленості зі сторони держави, ударний дрон від КБ «ЛУЧ» може бути готовий до льотних випробувань менше ніж на 9 місяців.
Зєлю геть. Дострокові.
06.11.2020, 16:45 • 3 • 0
План Кравчука по Донбасу не містить чогось принципово нового. Єдиний його позитив у твердженні, що спочатку безпека, а лише потім все інше.
Заява про вибори в ОРДЛО 31 березня 2021 - маячня або свідома провокація. Впровадження описаних Кравчуком заходів потребуватиме тривалих років, а може й десятиліть, пише у своєму блозі на Facebook політолог Михайло Басараб, інформує UAINFO.org.
Ну і ключовий момент. Це питання відповідальності за шкоду, яку заподіяла збройна агресія Росії.
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Кравчук пропонує "заробити" на відновлення Донбасу через створення вільної економічної зони. Це засадничо хибна і злочинна позиція. Україна не повинна і просто не зможе відновлювати зруйнований Донбас за свій кошт.
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Ну і це фактичне визнання громадянської війни в Україні. Такий підхід є запереченням зовнішньої збройної агресії. Слідом за матеріальною відповідальністю йтиме і політична відповідальність за цю війну.
План Кравчука покладає цю відповідальність на Україну.
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Михайло БАСАРАБ, політолог
И памятники разные ставили.
жертвытерпилы рядышком, дружно.
Взяли Крым, отдали Сибирь и Дальний Восток?! https://www.youtube.com/watch?v=rxwghZZM6p0
КАК ПУТИН ДАРИТ РОССИЮ. Дальний Восток - Китаю, острова - Японии https://www.youtube.com/watch?v=lbftYvNN-Dg&list=PLb_GBGvTwbJAg4I3Siux-y1yy5AaQogev&index=493