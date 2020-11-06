РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
45360 посетителей онлайн
Видео Политика Украины
10712 27
карантин (15793) Нацполиция (9693) COVID-19 (17504) коронавирус (16340)

Врача Ольгу Кобевко из Черновцов вызвали на допрос из-за заявления о нехватке кислорода в больнице. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Сегодня, 6 ноября, врача-инфекциониста Черновицкой областной больницы Ольгу Кобевко вызвали в правоохранительные органы из-за заявления заместителя председателя ОГА Натальи Гусак. Ранее чиновница обратилась с заявлением в СБУ и полицию, чтобы проверили озвученную врачом информацию о том, что пациенты, больные COVID-19, из-за нехватки кислорода в больнице, самостоятельно покупают кислородные баллоны.

О своем вызове в полицию врач Ольга Кобевко сообщила на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня у меня была первая встреча со следователями, там меня ознакомили с заявлением о том, что госпожа Гусак доказывает в своем заявлении, что мои слова, о том, что кислорода недостаточно и он отсутствует в отделении, являются ложью, поскольку на тот момент, когда я делала эту запись, кислорода было достаточно", сообщает Кобевко.

Читайте также: Больных COVID-19 в Одессе планируют размещать на морвокзале и в санатории, а не в спорткомплексе "Олимпиец"

Врач на видео показала, как позади нее проводят кислородные трубки для централизованного снабжения кислородом в больнице.

"Кислорода в отделении со станции - нет. Это сейчас только делают. А госпожа Гусак в своем заявлении заявила, что это ложь, что кислорода было достаточно в отделении", - отметила врач.

Как известно, врач-инфекционист Черновицкой областной больницы Ольга Кобевко на своей странице в Facebook критиковала председателя ОГА и департамент здравоохранения в отсутствии достаточного количества кислородных точек в больнице, а значит, и нехватке кислорода для больных COVID 19. Из-за этого некоторым пациентам, по ее словам, приходилось покупать собственные кислородные баллоны.

В свою очередь заместитель председателя ОГА Черновицкой облгосадминистрации Наталья Гусак обратились в полицию и СБУ с просьбой проверить эту информацию.

Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+28
РУКИ УБРАЛИ ОТ ВРАЧА, СВОЛОЧИ!
показать весь комментарий
06.11.2020 15:12
+19
Триндець, совок прйьоть з усіх дірок зеленої влади.
показать весь комментарий
06.11.2020 15:22
+16
"А какая разница?!" ЗЕбильня, ау!!!
показать весь комментарий
06.11.2020 15:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"А какая разница?!" ЗЕбильня, ау!!!
показать весь комментарий
06.11.2020 15:12 Ответить
Все люди как свечи… одни горят, других - в жопу! © Фаина Раневская
показать весь комментарий
06.11.2020 16:25 Ответить
Правда у каждого своя...только если она не совпадает с генеральной линией правящей партии, с великой стройкой понимаешь ли, тогда и понятно, откуда ноги растут Врача Ольгу Кобевко из Черновцов вызвали на допрос из-за заявления о нехватке кислорода в больнице - Цензор.НЕТ 7112
показать весь комментарий
06.11.2020 15:12 Ответить
РУКИ УБРАЛИ ОТ ВРАЧА, СВОЛОЧИ!
показать весь комментарий
06.11.2020 15:12 Ответить
думаю ей скажут - получайте или берите кислород с воздуха.
показать весь комментарий
06.11.2020 15:18 Ответить
Отправить бы эту чиновницу года на три в лагеря
показать весь комментарий
06.11.2020 15:19 Ответить
Краще у Парашу.Там на такеє великий попит.
показать весь комментарий
06.11.2020 15:22 Ответить
ну, здесь сразу можно пельцем указать на того, кто на этом наживается
показать весь комментарий
06.11.2020 15:20 Ответить
Кто?
Новые барыги?
показать весь комментарий
06.11.2020 15:54 Ответить
В заметке всего два реальеіх человека, один - врач Кобевко, а второй - догадайтесь с одного раза Лікарку Ольгу Кобевко з Чернівців викликали на допит через заяву про брак кисню у лікарні - Цензор.НЕТ 8960
показать весь комментарий
06.11.2020 16:21 Ответить
Триндець, совок прйьоть з усіх дірок зеленої влади.
показать весь комментарий
06.11.2020 15:22 Ответить
Переформулируйте вашу мысль в прошедшем врмени. И это будет правдой.
показать весь комментарий
06.11.2020 15:26 Ответить
Кисню хворим вистачає? Зараз.
показать весь комментарий
06.11.2020 16:07 Ответить
Посадять однозначно.
показать весь комментарий
06.11.2020 15:28 Ответить
Не зря сняли губернатора.За очковтирательство.
показать весь комментарий
06.11.2020 15:29 Ответить
Сейчас Минздрав со всей страны свезёт кислород в Черновцы. Лишь бы доказать, что чёрное-это белое, и наказать негодницу. Это мы проходили ещё в совке. А чиновники у нас стали не честнее, а нахальнее.
показать весь комментарий
06.11.2020 16:08 Ответить
Надеюсь что Наталью Гусак после этого случая из ОГА уберут.
показать весь комментарий
06.11.2020 16:10 Ответить
наоборот - цим вона відлизала осачуку , голові ога, та і написала заяву із його подачі...-
показать весь комментарий
06.11.2020 21:27 Ответить
Дебилы, спойте что-то про "Барыгу"
показать весь комментарий
06.11.2020 16:15 Ответить
Неужели ты сам слова забыл? Как так-то? Лікарку Ольгу Кобевко з Чернівців викликали на допит через заяву про брак кисню у лікарні - Цензор.НЕТ 3255

Извини, немного подзабыл - это же ты с Первомайска, или я что-то путаю?
показать весь комментарий
06.11.2020 16:52 Ответить
Маски все оденьте и не волнуйтесь- за вас думают руководители!
показать весь комментарий
06.11.2020 16:27 Ответить
Поясніть, як повинна реагувати поліція на на серйозне звинувачення в соцмережі? Абсолютно логічні дії: розібратися з інформацїєю і поговорити з заявником. А як же ще реагувати? Чи краще, щоб взагалі не було реакції? Який же тут тиск?
показать весь комментарий
06.11.2020 16:27 Ответить
Зачем кислород, если дороги нужно ремонтировать? Каждый год, снимая прошлогодний асфальт и стелитт новый... Распил называется.
показать весь комментарий
06.11.2020 16:34 Ответить
А чего в суд гусак не подала заявление о клевете?
показать весь комментарий
06.11.2020 16:47 Ответить
во-во...
показать весь комментарий
06.11.2020 21:28 Ответить
 
 