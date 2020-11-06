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Госпогранслужба (2509) граница (1815) Россия (38349) видеонаблюдение (64)

Граница с РФ на Луганщине усилена новой системой видеонаблюдения, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

На участке отдела "Троицкое" на Луганщине, обустроена новая система видеоконтроля и сигнализации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Мультисенсорная система обеспечивает контроль за более чем 100 км границы. Она состоит из 15 интегрированных башен и двух пунктов управления. Мощные камеры и сенсоры позволяют одинаково эффективно отслеживать ситуацию на границе днем ​​и ночью. Они способны выявить транспортное средство на расстоянии 15 км. Благодаря собственным источникам питания и аккумуляторам система может работать автономно.

Важно, что новая система значительно дешевле предыдущих аналогов. При обустройстве экономия составила 40 млн грн бюджетных средств.

Обустройство границы со страной агрессором не ограничивается мультисенсорной системой дистанционного контроля. Такие системы усиливают инженерную составляющую с противотранспортными рвами, рокадными дорогами, ограждениями и заграждениями.

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В команде Зеленского всё больше специалисты по закупке импортной видеотехники.
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06.11.2020 15:29 Ответить
Гумконвои российские и без техники видно, никто их не задерживает и не проверяет, резоонный вопрос, назуя?
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06.11.2020 16:32 Ответить
Нехай народу зуби не заговорюють. Електроніка - то все чудово, тільки Трамп на кордоні з Мексикою будує реальну стіну, як і стіна між Палестиною та Ізраїлем. То де стіна Яценюка? Розікрали, падли?
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06.11.2020 17:12 Ответить
Камеры защитят? Только танки и линию Манергейма.
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06.11.2020 17:29 Ответить
Цікаво, як ця система, яка начебто щось там посилила, буде боротися скажімо з легко броньованою технікою, не кажучи вже про танки.
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06.11.2020 19:17 Ответить
 
 