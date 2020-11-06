Граница с РФ на Луганщине усилена новой системой видеонаблюдения, - Госпогранслужба. ВИДЕО

На участке отдела "Троицкое" на Луганщине, обустроена новая система видеоконтроля и сигнализации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

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Мультисенсорная система обеспечивает контроль за более чем 100 км границы. Она состоит из 15 интегрированных башен и двух пунктов управления. Мощные камеры и сенсоры позволяют одинаково эффективно отслеживать ситуацию на границе днем ​​и ночью. Они способны выявить транспортное средство на расстоянии 15 км. Благодаря собственным источникам питания и аккумуляторам система может работать автономно.

Важно, что новая система значительно дешевле предыдущих аналогов. При обустройстве экономия составила 40 млн грн бюджетных средств.

Обустройство границы со страной агрессором не ограничивается мультисенсорной системой дистанционного контроля. Такие системы усиливают инженерную составляющую с противотранспортными рвами, рокадными дорогами, ограждениями и заграждениями.

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