"Да мне пох#й!.. Вызывай полицию!" - пассажиры и кондуктор едва не избили женщину, пытавшуюся пройти в салон трамвая без маски. ВИДЕО

В Киеве пассажиры и кондуктор едва не избили женщину, пытавшуюся пройти в салон трамвая без маски. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киев оперативный, женщина пыталась войти в трамвай маршрута №15 на улице Василя Макухи.

На записи происшествия видно, что женщина достаточно активно пыталась пробиться в салон и получила такое же активное сопротивление.

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