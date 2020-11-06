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"Да мне пох#й!.. Вызывай полицию!" - пассажиры и кондуктор едва не избили женщину, пытавшуюся пройти в салон трамвая без маски. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия
В Киеве пассажиры и кондуктор едва не избили женщину, пытавшуюся пройти в салон трамвая без маски. Внимание! Ненормативная лексика!
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киев оперативный, женщина пыталась войти в трамвай маршрута №15 на улице Василя Макухи.
На записи происшествия видно, что женщина достаточно активно пыталась пробиться в салон и получила такое же активное сопротивление.
Топ комментарии
+64 Muni
показать весь комментарий06.11.2020 15:48
+54 Герхард
показать весь комментарий06.11.2020 15:40
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Стадо в трамвае думает, что их спасет от смерти кусок грязной вонючей бумажки на лице и готово уничтожить любого, кто не имеет этого символа бессмертия. А несчастная дура не может пойти за 5-8 гривен купить этот возвеличенный СМИ всего мира символ, что бы успокоить несчастных участников коллективного психоза. При чем, как правило, члены стада против открывания окон в транспорте даже когда тепло, у них же, ****, маски они бессмертны. Но слава Богу я реально здоровый мужик, как написал тут один форумчанин, таких боятся выгонять с трамваем. поэтому я открываю окна и спасаю и себя и эти полоумных от случайного инфицирования.
И последнее, видел как носит 80% прохожих, закрывают только рот. Так если закрыть рот и не открывать маска не нужна. А вот на нос уже видимо не натянуть? Ну а так то конечно стоит обезопасить себя от других и других от себя.
11 заповедь котороя не написана: "Не ведись".
На щечке родинка и в глазах любовь.
Ах, эта родинка меня с ума свела,
Разбила сердце мне, покой взяла.
тополя осыпались.
отошёл загар от тела,
но остался сифилис.