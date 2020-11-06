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"Да мне пох#й!.. Вызывай полицию!" - пассажиры и кондуктор едва не избили женщину, пытавшуюся пройти в салон трамвая без маски. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

В Киеве пассажиры и кондуктор едва не избили женщину, пытавшуюся пройти в салон трамвая без маски. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киев оперативный, женщина пыталась войти в трамвай маршрута №15 на улице Василя Макухи.

На записи происшествия видно, что женщина достаточно активно пыталась пробиться в салон и получила такое же активное сопротивление.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": COVID-19: Киев усиливает контроль за соблюдением мер безопасности в общественном транспорте

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Топ комментарии
+64
Смешались в кучу кони, люди... Специально для таких как ты стоило бы запустить отдельный маршрут трамвая. Прямо на кладбище. И катайтесь там без масок хоть мужики 100 кг хоть истеричные бабы.
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06.11.2020 15:48
+54
Вот прям-таки чуть не избили.

Упоротая лезет в трамвай. И шо с ней делать?
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06.11.2020 15:40
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И еще, ответь животное как часто ты меняешь свой намордник? Как часто ты его стираешь? Так вот ответь себе правдиво и теперь задай вопрос другим кто их носит на рту, вместо как надо на носу и рту.
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07.11.2020 13:36 Ответить
Ужасные люди, ужасное поведение. Давно известно ,что так называемые обычные люди мгновенно превращаются стадо дикарей, стоит только немного потыкать иголочкой в ту тонкую субстанцию, называемую этикой и культурой.

Стадо в трамвае думает, что их спасет от смерти кусок грязной вонючей бумажки на лице и готово уничтожить любого, кто не имеет этого символа бессмертия. А несчастная дура не может пойти за 5-8 гривен купить этот возвеличенный СМИ всего мира символ, что бы успокоить несчастных участников коллективного психоза. При чем, как правило, члены стада против открывания окон в транспорте даже когда тепло, у них же, ****, маски они бессмертны. Но слава Богу я реально здоровый мужик, как написал тут один форумчанин, таких боятся выгонять с трамваем. поэтому я открываю окна и спасаю и себя и эти полоумных от случайного инфицирования.
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07.11.2020 11:24 Ответить
Пипец мужики пошли.)
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07.11.2020 13:04 Ответить
Может маска и не спасает настолько, насколько этого хотелось бы. Но одевать её следует во всех закрытых пространствах и на открытом воздухе, где невозможно соблюсти дистанцию 1,5 м и более, хотя бы потому, что для тех, кто в маску верит, эффект "плацебо" никто не отменял.
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07.11.2020 13:19 Ответить
Есть доля бреда. Хорошо вы все в масках, чем она заразит вас, ведь вы же прикрытые? Ну или может тетя сделала тест и все нормально, на радостях решила скинуть этот намордник?
И последнее, видел как носит 80% прохожих, закрывают только рот. Так если закрыть рот и не открывать маска не нужна. А вот на нос уже видимо не натянуть? Ну а так то конечно стоит обезопасить себя от других и других от себя.
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07.11.2020 13:26 Ответить
Ногою в морду - це тепер називається "єдва нє ізбілі"...
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07.11.2020 16:58 Ответить
В от именно "с носока в морду" там и не хватило для решения вопроса.
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08.11.2020 21:10 Ответить
В некоторых местах - все наоборот: все без масок, один человек в маске, остальные на него косятся с подозрением, кажется, что вот, вот побьют.
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07.11.2020 18:15 Ответить
Натали, бить ни кого не надо. Масочный режим должен иметь рекомендовательный характер. Боишься заболеть - носи на здоровье, нет - значит нет. Я уже пытаюсь донести но пока бесполезно. Представители мировой элиты в основной массе редкостные моральные уроды. Они разделяют и сталкивают людей по национальным, рассовым, религиозным и т. д. признакам по принципу: Война Всех Против Всех.
11 заповедь котороя не написана: "Не ведись".
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07.11.2020 19:22 Ответить
Диверсантка кацапская выполняла задание...
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07.11.2020 21:06 Ответить
Если такое поощрять, украинцы повсеместно начнут бить женщин ногами.
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08.11.2020 00:38 Ответить
Я встретил девушку - полумесяцем бровь,
На щечке родинка и в глазах любовь.
Ах, эта родинка меня с ума свела,
Разбила сердце мне, покой взяла.
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08.11.2020 02:14 Ответить
вот и лето пролетело,
тополя осыпались.
отошёл загар от тела,
но остался сифилис.
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08.11.2020 06:42 Ответить
Академик вирусолог Антохин , Академик эпидемиолог Гундаров - Маски не то что бесполезны они вредны при карантине для здоровых. Единственная польза если больной чихает. Но таких случаев не бывает такие по домам лечатся заражая свою семью в 15% случаях. Не злые духи вируса ковида а ослабленый имунитет в 100% случаях заражения виноват, как и в смерти от орви,и каким вирусом заразится ослабленый имунитет дело случая их вирусов и микробов в человеке ВНИМАНИЕ! 1,5 кг.
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08.11.2020 07:41 Ответить
Сруский "академик"? Это который 3 класссссса образования? Муахаха!
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08.11.2020 16:49 Ответить
А в Харькове похеру, ехал в трамвое пару часов назад, половина без масок, в метро тоже не все
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08.11.2020 18:12 Ответить
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