"Для меня ее надеть - это смерть": учительница на Ривненщине отказывается носить на работу маску даже после штрафа в 17 тыс. грн. ВИДЕО

Учительница украинского языка и литературы лицея №1 г. Вараш Жанна Тетенева отказывается носить на работу маску и защитный щиток, а также измерять на входе в школу температуру. Свое решение она объясняет религиозными убеждениями.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.

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Кузнецовский городской суд приговорил Тетеневу к уплате 17 000 грн штрафа и 420 грн. судебного сбора.

При рассмотрении судебного дела педагог с 20-летним стажем не признала вины. Она объяснила, что не хочет носить маску и защитный щиток, потому что является христианкой. Администрация и коллеги лицея пытались убедить педагога не нарушать карантинные правила, но безрезультатно.

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Суд постановил, что ссылка на вероисповедание "фактически сводится к избежанию административной ответственности за совершенное".

Тетенева и после решения суда отказывается носить средства защиты.

"Я христианка веры Евангельской, и слово Господне мне категорически запрещает носить маску, потому что Он создал меня по образу и подобию своему. Мы с открытым лицом, как в зеркале, смотрим на Господа. Поэтому я отказываюсь носить эти маски, и для меня ее надеть – это смерть", – сказала она.

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В городском управлении образования приняли решение, что учительница может работать в лицее и в дальнейшем, но должна соблюдать нормы закона о ношении масок.