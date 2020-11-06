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"Для меня ее надеть - это смерть": учительница на Ривненщине отказывается носить на работу маску даже после штрафа в 17 тыс. грн. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

Учительница украинского языка и литературы лицея №1 г. Вараш Жанна Тетенева отказывается носить на работу маску и защитный щиток, а также измерять на входе в школу температуру. Свое решение она объясняет религиозными убеждениями.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.

Видео 5 канал

Кузнецовский городской суд приговорил Тетеневу к уплате 17 000 грн штрафа и 420 грн. судебного сбора.

При рассмотрении судебного дела педагог с 20-летним стажем не признала вины. Она объяснила, что не хочет носить маску и защитный щиток, потому что является христианкой. Администрация и коллеги лицея пытались убедить педагога не нарушать карантинные правила, но безрезультатно.

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Суд постановил, что ссылка на вероисповедание "фактически сводится к избежанию административной ответственности за совершенное".

Тетенева и после решения суда отказывается носить средства защиты.

"Я христианка веры Евангельской, и слово Господне мне категорически запрещает носить маску, потому что Он создал меня по образу и подобию своему. Мы с открытым лицом, как в зеркале, смотрим на Господа. Поэтому я отказываюсь носить эти маски, и для меня ее надеть – это смерть", – сказала она.

Также на Цензор.НЕТ: Из-за замечания о маске мужчина напал на полицейского в метро Киева: останавливали выстрелом, - прокуратура. ФОТО

В городском управлении образования приняли решение, что учительница может работать в лицее и в дальнейшем, но должна соблюдать нормы закона о ношении масок.

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Топ комментарии
+46
Отправьте все детей жтой школы в онлайн . А вот таких дремучих учителей можно и уволить за ненадобностью . Хватит растит дебилов из детей.
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06.11.2020 16:49
+45
Если заболеет Ковидом пусть госпитализируется в церковь, а не в больницу.
Тупорылые мрази без масок... мне плевать на них, но не плевать на себя и своих близких, которых эти приматы могут заразить
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06.11.2020 16:50
+41
Поддерживаю! Там православие головного мозга. Уверен, что половину учебного времени она свою веру толкает детям.
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06.11.2020 16:53
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Моє місто "прославилось"... Цій православнутій мимрі не місце в школі
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08.11.2020 12:52 Ответить
интересно а почему нет закона о защите чувств и прав НЕ верующих?
я не пойму, что верующие являются какими то особенными люди с исключительными правами выше законов государства и общества?
как вообще такой тупой можно быть да еще и учителем?? кто ей в уши влил этот бред?
да и как НЕ верующим защитится от таких даунов?
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08.11.2020 12:56 Ответить
А что, что детей учат "свидетели секты белого братства"- нормуль? "Для мене її надіти - це смерть": вчителька на Рівненщині відмовляється носити на роботу маску навіть після штрафу в 17 тис. грн - Цензор.НЕТ 7365 Это трындец!
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08.11.2020 13:15 Ответить
Упоротых надо гнать подальше от детей.
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08.11.2020 13:30 Ответить
чего она тогда голая не ходит?
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08.11.2020 15:49 Ответить
Сжечь ведьму, свидетельница Вельзевула.
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08.11.2020 16:38 Ответить
"Для мєні надєть маску єщо хужеє,чєм снять труси..." - сказала учітєльніца...
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08.11.2020 17:56 Ответить
В школах третини учнів відсутньо. Хворіють діти, хворіють їх батьки. В лікарнях відмовляють брати нових хворих - кажуть помирати вдома. Невже не можна не уражати життя нещасних вчителів, коли вони працюють в переповнених класах по 30-35 учнів на 40 квадратних метрах, а за день через них проходить по 150 учнів, не рахуючи спілкування в коридорах, після уроків. В Чехії, Польші, Румунії школи давно вже закрили: діти прекрасно вчаться в онлайн. Навіщо нові смерті ?!
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08.11.2020 17:59 Ответить
Совок, сер.
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09.11.2020 11:49 Ответить
то звільніть цю хвору релігійну істоту.
****, 21-ше сторіччя, космос, колайдер, нейрохірургія, протезування внутрішніх органів...
і оце середньовіччя.
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08.11.2020 18:32 Ответить
от-от, саме це - 21-е сторіччя - а ви про носіння масок; самому не смішно?
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08.11.2020 20:18 Ответить
ні.
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08.11.2020 20:26 Ответить
В неї в голові тараканів відро, чому таке створіння може навчити сьогодні дітей? Звільнити і нехай йде в церкву працювати.
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08.11.2020 19:43 Ответить
Знімаю капелюха перед цією вчителькою!
Молодець пані Жанна Тетенева!!
Людина народжена вільною!!!
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08.11.2020 20:17 Ответить
Зніміть капелюха перед світлою пам"яттю тих , хто через ось таких ідіотів вже на тому світі (((
А після того як вшануєте пам"ять померлих сядьте і прочитайте яка кількість жителів у Японії і скільки у них хворих на COVID дякуючи тому що там тупоголових немає і всі дотримуються санітарних вимог!
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08.11.2020 23:12 Ответить
1) Дуже погане виховання в українців - весь час ллють бруд на інших.
2) Ця вчителька має потужний рівень польової компоненти, а в більшості пересічних українців ця компонента не розвинута; вони є просто носіями матеріальних тіл. Так от, вакцина від вірусу чи бактеріальних патогенів може бути не тільки матеріальним фармакологічним агентом, але і польовим кодом. Ось вам приклад - Інформаційна Терапія https://informterapia.webnode.com.ua Цей підхід дозоляє прищепити спеціальні коди до організму (надіслати до організму певні частоти), що посилить імунну систему до потужної протидії інфекції. Ця вчителька читає молитви, а це є спеціальна медитація, настрій тіла на гармонічний стан при якому тіло отримує польовий захист. Відомо, наприклад, що церковними дзвонами можна виліковувати низку захворювань.
Маску я також не ношу і іншим не раджу. Адже ніс Природа виставила вперед аби він весь час всмокчував свіже повітря. Якість повітря стоїть на першому місці в здоров'ї людини. Більше читайте і вивчайте. Ось ще моя стаття - в ній описано як протистояти ковіду і як його швидко виліковувати: http://inerton.kiev.ua/V.Krasnoholovets_scientific_medicine2020.07.20[UKR].pdf
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09.11.2020 00:42 Ответить
Ви ще забули про чіпи у вакцині написати ((( Ну а щодо Ваших поглядів, я Вам так пораджу ( хоча і трішки в Бога вірю , нехай він мене пробачить !) - слідуючи Вашим поглядам , коли у Вас особисто розболяться зуби , буде гнійний апендицит , або у світлі останніх проблем двостороння пневмонія - не завантажуйте своїми проблемами лікарів - вчиніть молитву і станьте під дзвоном ((( - ну навіщо Вам той хірург чи стоматолог з анестезіологом , навіщо ті маски ((( моліться разом з отією " компонентою" яка дітей наражає на небезпеку бо вони не її (((( АЛЕ ДО ЛІКАРІВ НІ НОГОЮ !!!!!!! Вони не для Вас , вони для таких як я , тверезодумаючих ! Для тих , хто в Бога вірить , а сам не зіває )))

Тепер щодо тієї " педагогині" ( гордої назви ВЧИТЕЛЬ вона не заробила ) . Тут у коментах правильно написали люди - якщо вона така розумна , що Бог у масці її не впізнає , то чому вона дійсно одягнена ходить - Бог її на світ навіть без спіднього пускав і прикриття соромітських місць і є неповага до Бога ! Якби воно , недостулепне , голим би тинялося у мене б і питань не було (( а так цій сектантці не місце у навчальному закладі ! На цьому все ! Виставляйте носа на чисте повітря , але як почнете кашляти чи носом сьорбати - прикривайте свій фейс маскою , бо ненароком оточення може дати "тейблом" ))))
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09.11.2020 02:42 Ответить
шудра, а чому ви маску не носили до 2020 р.? Ходили, людей довкола заражали. Сходіть до лікаря-фармаколога на покаяння.
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09.11.2020 09:34 Ответить
Поцик )) готуй свою неприховану маскою пичку до фізичних контактів із принциповими громадянами , які тобі незабаром будуть регулювати довжину вдиху і видиху )) Ну і трішки грошей на той випадок якщо до громадян тебе поліція зустріне )) від сьогодні всі "рахмани" за кожну дихальну вправу сплачуватимуть у громадських місцях від 170 до 250 грн на місці дихальних процедур ))
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09.11.2020 11:27 Ответить
У нее намордник вместо пасти на голове....Точно такое же ковидобесие... только ПГМное...
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08.11.2020 23:15 Ответить
Это просто праздник мракобесия ! Как можно в 21 веке доверять воспитание своих детей такой "учительнице" ?!?
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08.11.2020 20:27 Ответить
Интересно сможет оспорить или нет. Кс же признал не констит. постановление. Если все такие принципиальные не ездите в маршрутках или в такси где без маски водители
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08.11.2020 21:27 Ответить
Подивимося через місяць що вам буде "інтєрєсно"(( Вже зараз до лікарні майже по блату через ось таких "інтєрєсних" , а через місяцьок вони свою "набожність" разом з вірусом половині держави роздадуть (( московські попи у лаврі вже трішки позатихали як вірус у жопу довбонув (( іще якби ось таких грамотіям мізки підправив !
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08.11.2020 23:17 Ответить
вірус КОВІД-19 був розроблений в московських підпільних заводах біологічної зброї, тому саме московські так звані попи (агенти ФСБ) і розносили його по Україні і, мабуть, продовжують це робити - монастирі - ідеальне місце для зберігання контейнерів.
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09.11.2020 00:45 Ответить
Вам видніше що попи кацапські роблять , так зрозумів з Ваших дописів , що Ви у них в гостях часто буваєте ((((
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09.11.2020 02:46 Ответить
НУ ЦЕ ВЖЕ ПРОСТО ТЬМУ-ТАРАКАНЬ А НЕ ВЧИТЕЛЬКА.САМЕ СТРАШНЕ ЩО ТАКІ ОСОБИ МАЮТЬ СІЯТИ РОЗУМНЕ ДОБРЕ І ВІЧНЕ В ГОЛОВАХ НАШИХ ДІТЕЙ
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08.11.2020 22:39 Ответить
Интересно училка язычка или мовы...Но то что не биологии 100%...
А ведь могла бы пояснить как распространяются бактерии и вирусы...и в каких случаях намордник необходимо одевать, а в каких это клоунада...
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08.11.2020 23:17 Ответить
Ну по такой логике боженька ходит в платье и с косынкой. Или нет?
Но тогда же мужики нарушают, надевая штаны!
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09.11.2020 00:44 Ответить
Цікаво переглянути коментарі - вони показують масову розумову деградацію дописувачів. По суті, це є демонстрація розумового падіння населення України на 2020 р. Саме таким особам і потрібні президенти типу Зе.
Також цікаво, а як така маса дописувачів прокоментує той факт, що видатний йогин Свамі Шівананда запровадив просту дихальну вправу "враджана пранаяма" для профілактики холери в Індії (1899-1923 рр.). А від холери люди мерли через 5 годин після зараження. Саме завдячуючи практиці цієї дихальної вправи він зупинив поширення холери на величезних просторах своєї країни. Якими словесними помиями ви поллєте ту видатну людину?

враджана пранаяма (Vrarjana pranayama) Впродовж 10 хвилин прогулянки йти та лічити кроки. Головне, щоб видих тривав довше за вдих. Наприклад, 6 кроків - вдих та 8 кроків - видих.
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09.11.2020 01:20 Ответить
Насмілюся як "деградований дописувач " дати пораду " просвітленому гуру" - зробіть дихальні вправи і сходіть на консультацію до психотерапевта поки повністю з котушок не злетіли як Ваш колега з Кривого Рогу (((( Тому теж видно знезаражений холерний вібріон у голову торохнув (((
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09.11.2020 02:59 Ответить
шудра повинен слухати, що каже рахман, а не давати рахмау поради
Я зазначає "Махабхарата", коли шудри стануть над брахманами, то це ознака кінця світу.
Що ми, власне, і спостерігаємо нині в Україні.
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09.11.2020 09:31 Ответить
"Рахман" !!!!! Сходи спочатку в П#зду , а потім до психіатра ! Так дійшло , "рахман" недороблений ? За пораду можеш не дякувати , цілком безплатна і в останній раз ((
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09.11.2020 11:19 Ответить
На гіляку!
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09.11.2020 01:37 Ответить
Ну да, тут один шизик по велению "бога" людей на улице в Кривом Роге убивал, а эта дура по велению "бога" решила детей и их родителей заражать короновирусом.
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09.11.2020 02:09 Ответить
Сектантка! По мордяці видно. Є психічні розлади, це видно неозброєним оком. Хустинку носити їй релігія дозволяє, а маску ніт. Це ж та ж хустинка, тільки спереду. "Для мене її надіти - це смерть": вчителька на Рівненщині відмовляється носити на роботу маску навіть після штрафу в 17 тис. грн - Цензор.НЕТ 8271
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09.11.2020 02:41 Ответить
Можно по разному относится к религии и ковидной истерике. Но силе её воли я просто завидую, представлю как её травили и травят.
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09.11.2020 09:22 Ответить
про таких хочется написать "С#КА ПРАВОСЛАВНАЯ"
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09.11.2020 09:38 Ответить
Вона іще і не православна , а якась сектантка ((
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09.11.2020 11:20 Ответить
Вообще то она евангелистка
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09.12.2020 21:38 Ответить
уволить и нет проблем. и каждый день штрафовать по 17 000 грн.
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10.12.2020 16:04 Ответить
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