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Турчинов: "ЕС" - единственная политическая сила, которая получила убедительный результат во всех регионах Украины. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

"Европейская Солидарность" на местных выборах получила один из лучших результатов среди всех политических сил.

Об этом сказал на брифинге руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, "ЕС" получила первое место в пяти регионах нашей страны. Это город Киев и Киевская, Тернопольская, Львовская, Ривненская области.

"Приблизились к "Европейской Солидарности" ОПЗЖ и "слуги народа", которые получили первые места в четырех регионах", - сказал Турчинов, добавив, что все остальные политические силы (в основном, местные региональные проекты) смогли получить первые места только в одной из областей Украины.

Так, в частности, "Европейская Солидарность" получила следующий процент мандатов в совете каждой области:

- Винницкой - 14,29%;

- Волынской - 14,06%;

- Днепропетровской - 10,83%;

- Житомирской - 14,06%;

- Закарпатской - 9,38%;

- Запорожской - 11,9%;

- Ивано-Франковской - 20,24%;

- Киевской - 27,38%;

- Кировоградской - 12,5%;

- Львовской - 33,33%;

- в Киеве практически 26%;

- в Николаевской - 12,5%;

- Одесской - 11,9%;

- Полтавской - 9,52%;

- Ривненской - 23,44%;

- Сумской - 14,06%;

- Тернопольской - 28,13%;

- Харьковской - 10%;

- Херсонской, Хмельницкой - около 11%;

- в Черкасской, Черновицкой - более 14%;

- в Черниговской - около 8%.

Читайте на Цензор.НЕТ: Выборы в Киевсовет: "ЕС" - 20,52%, "УДАР" - 19,98%, "Еднисть А. Омельченко" - 8,74%, ОПЗЖ – 7,81%, "СН" - 7,53%, "Батькивщина" - 7,49%, "Голос" - 5,97%

Руководитель Центрального штаба "ЕС" подчеркнул, что "Европейская Солидарность" - это единственная политическая сила, которая получила убедительный результат во всех областных центрах Украины.

"Для сравнения, ОПЗЖ не смогла пройти в 7 областных центров, "слуги народа" не смогли пройти в 3 областных центра - это Львов, Ивано-Франковск и Тернополь", - сказал он, отметив, что на этих выборах властной командой массово применялись фальсификации. "Так, в Тернопольский городской совет "слуги народа" не преодолели проходной барьер, получив 4,8%. Но уже после "уточнения" - а фактически после наглой фальсификации - они переписали протоколы, показав себе уже 5%", - сказал он, добавив, что эти поддельные результаты будут оспариваться.

Также на Цензор.НЕТ: Встреча послов G7 с Порошенко - это сигнал о признании успеха "ЕС" на выборах, - Елисеев

Турчинов подчеркнул, что "Европейская Солидарность" - единственная политическая сила, которая уверенно представлена ​​во всех регионах нашей страны: от востока до запада, от юга до севера.

"Именно "Европейская Солидарность" сегодня становится той политической силой, которая объединяет всю Украину и готова защищать интересы наших граждан во всех регионах нашей большой страны", - резюмировал он.

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Топ комментарии
+52
"ЕС" получила первое место в 5 регионах Украины, выиграв местные выборы по сравнению с другими политсилами, - Турчинов - Цензор.НЕТ 9120
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06.11.2020 18:15
+50
Бажаю подальших успіхів.
Ще більше перемог - і ЄС і Україні.
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06.11.2020 18:13
+35
Так тримати! Тільки "ЄС"на даний час є рушійною силою для подальшого курсу України в ЄС
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06.11.2020 18:15
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"ЄС" отримала перше місце в 5 регіонах України, вигравши місцеві вибори порівняно з іншими політсилами, - Турчинов - Цензор.НЕТ 1530 "бородатий" "мейде ин СССР" из разряда "реплики в автобусе":
- Мужчина, что ві делаете! Ві же на мне лежите!
- Но я же вам ничего не делаю!
- Так делайте же!
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06.11.2020 19:11 Ответить
Пытаемся включить мозг и перечитать статью: первое место в 5-ти регионах, что выше, чем по 4 региона у ближайших конкурентов, а также ЕС представлена во всех регионах.
А свой блок имени ху.ла будешь на леньте.сру продвигать.
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06.11.2020 19:04 Ответить
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ху"ло пусть сидит на бутылке, это чмо меньше всего меня волнует. В вот адептам и идолопоклонникам соевого не устану повторять, сколько не отправляйте в спам. Ваш "гетьман" продался как последняя ****** регионалам. Доказательство простое - при его правлении с ручным алкашом ген прокурором НИ ОДИН рыгал не сел на нары. И это после всего, что они творили при чивакуне и во время Майдана. Я даже не заикаюсь про депутатов ВР, банально про шавок в регионах. А значит он с ними договорился. А значит - он больше НИКОГДА не станет президентом Украины. И можете успокоить свое больное воображение. Это отыгранная пешка как и юля.
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06.11.2020 19:22 Ответить
При зе сколько село? Или ,,дайтевремя,,?
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07.11.2020 02:45 Ответить
А, може, стане прем'єром. Не думав про таке?)))
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07.11.2020 16:00 Ответить
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Пусть бы сравнили с результатами на местных предыдущих выборах в 2015 году.
И по сравнению с теми результатами порошенко и ко теперь сильно проиграли.
А слуг народа раньше в местных органах вообще не было, а теперь вот есть.
И это несмотря на падение экономики из-за короновируса и из-за неопытности слуг.
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06.11.2020 19:03 Ответить
Ну где же 73% поддержки ***********? И второе: к 5-летнему сроку рейтинг у клоуна будет ниже, чем у Пороха, а его шапито распадется на фракции.
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06.11.2020 19:05 Ответить
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Скажеш гоп, як перескочиш
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06.11.2020 19:11 Ответить
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Расклад на сегодня такой: после Зеленского идут бойко и порошенко.
Обе кандидатуры имеют сумасшедший антирейтинг, поэтому будут в пролёте.
Так что пока остаётся и будет Зеленский, если не появится другой лидер
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06.11.2020 19:20 Ответить
антирейтинг вовки гомо сека из кривбасса просто зашкаливает: более 80% украинцев считает что при зеленском ситуация с коррупцией ухудшилась
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06.11.2020 21:29 Ответить
Мы всего за год поднялись и сделали вам,зерыгосрань)еще и Байден на подходе
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06.11.2020 19:09 Ответить
как мило . из за неопытности "ЄС" отримала перше місце в 5 регіонах України, вигравши місцеві вибори порівняно з іншими політсилами, - Турчинов - Цензор.НЕТ 9538 так вот она причина всех причин "ЄС" отримала перше місце в 5 регіонах України, вигравши місцеві вибори порівняно з іншими політсилами, - Турчинов - Цензор.НЕТ 9538 и когда же они по твоему этого опыта наберутся . год . два десять ? "ЄС" отримала перше місце в 5 регіонах України, вигравши місцеві вибори порівняно з іншими політсилами, - Турчинов - Цензор.НЕТ 8488
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06.11.2020 19:15 Ответить
Судя по скорости исчезновения денег из казны я очень сильно сомневаюсь в их "неопытности"-крадут в турборежиме
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07.11.2020 02:48 Ответить
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Вы обижаете шоколадную бубочку.....
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06.11.2020 19:24 Ответить
Ось так просувається 5-та колона Кремля - за активної підтримки ватних викладачів, які нехтують законами України...
Из Днепровского вуза уволился профессор, который не хотел преподавать на украинском


Здесь не о чем говорить, потому что преподаватель уволился. Есть разные студенты, у нас 60% контингента - студенты из Донбасса, большинство из них не против преподавания на русском, преподаватели всегда идут на уступки и преподают на том языке, на котором просят», - рассказал проректор университета Юрий Хоменко. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/ru/news/iz-dneprovskogo-vuza-uvolilsya-professor-kotoryy-ne-hotel-prepodavat-na-ukrainskom--716487.html

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06.11.2020 19:16 Ответить
Ще кілька слів про п'яту колону кремля. На сайті президентських петицій вчора було виставлено дуже провокативну ,дуже маніпулятивну петицію номер 22/108306-еп.
Вона всього за 1 добу набрала понад 3800 голосів! Переказувати її текст не буду, вона стосується Закону про мову. Я намагався виставити контр-петицію аби 22/208306-еп анулювали/зняли з розгляду, але мені відмовили (отримав письмову відмову на пошту). Хто знає, як ще можна не допустити розгляду тієї петиції? Наперед вдячний.
Спробував закинути ініо про неї на фейсбук у патріотичні групи - всі мовчать
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06.11.2020 19:59 Ответить
Мало що захочеться студентам із Донбасу, вже дохотілися "путін ввєді".
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06.11.2020 20:02 Ответить
Ви недооцінюєте серйозність ситуації. Нажаль
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06.11.2020 22:51 Ответить
Ви, можливо, мене не так зрозуміли. Всілякі спроби змінити Закон про мову можуть привести до ситуації 2014 року. Недарма ж видаються російські паспорти і Пєсков обіцяє захист закордонним росіянам.
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07.11.2020 09:25 Ответить
Схоже, "зелена ботоіерма" видохламч: кількість голосів за цю петицію вже кілька годин тримається на числі 4386.
Про всяк випадок поширив у проукраїнських групах на ФБ на написав в приват одному проукраїнському юристу
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07.11.2020 15:44 Ответить
І правильно, бо упоротих "аби не Порошенко" ще вистачає.
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07.11.2020 17:52 Ответить
Сколько денег бабахнули,такие и результаты.
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06.11.2020 20:46 Ответить
Тут не поспоришь.Чуваки решили мокнуть всех в дерьмо,юных школьниц о принцах во второй раз Турчинов: "ЄС" - єдина політична сила, яка отримала переконливий результат в усіх регіонах України - Цензор.НЕТ 59
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06.11.2020 21:38 Ответить
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