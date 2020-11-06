Турчинов: "ЕС" - единственная политическая сила, которая получила убедительный результат во всех регионах Украины. ВИДЕО
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"Европейская Солидарность" на местных выборах получила один из лучших результатов среди всех политических сил.
Об этом сказал на брифинге руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, "ЕС" получила первое место в пяти регионах нашей страны. Это город Киев и Киевская, Тернопольская, Львовская, Ривненская области.
"Приблизились к "Европейской Солидарности" ОПЗЖ и "слуги народа", которые получили первые места в четырех регионах", - сказал Турчинов, добавив, что все остальные политические силы (в основном, местные региональные проекты) смогли получить первые места только в одной из областей Украины.
Так, в частности, "Европейская Солидарность" получила следующий процент мандатов в совете каждой области:
- Винницкой - 14,29%;
- Волынской - 14,06%;
- Днепропетровской - 10,83%;
- Житомирской - 14,06%;
- Закарпатской - 9,38%;
- Запорожской - 11,9%;
- Ивано-Франковской - 20,24%;
- Киевской - 27,38%;
- Кировоградской - 12,5%;
- Львовской - 33,33%;
- в Киеве практически 26%;
- в Николаевской - 12,5%;
- Одесской - 11,9%;
- Полтавской - 9,52%;
- Ривненской - 23,44%;
- Сумской - 14,06%;
- Тернопольской - 28,13%;
- Харьковской - 10%;
- Херсонской, Хмельницкой - около 11%;
- в Черкасской, Черновицкой - более 14%;
- в Черниговской - около 8%.
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Руководитель Центрального штаба "ЕС" подчеркнул, что "Европейская Солидарность" - это единственная политическая сила, которая получила убедительный результат во всех областных центрах Украины.
"Для сравнения, ОПЗЖ не смогла пройти в 7 областных центров, "слуги народа" не смогли пройти в 3 областных центра - это Львов, Ивано-Франковск и Тернополь", - сказал он, отметив, что на этих выборах властной командой массово применялись фальсификации. "Так, в Тернопольский городской совет "слуги народа" не преодолели проходной барьер, получив 4,8%. Но уже после "уточнения" - а фактически после наглой фальсификации - они переписали протоколы, показав себе уже 5%", - сказал он, добавив, что эти поддельные результаты будут оспариваться.
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Турчинов подчеркнул, что "Европейская Солидарность" - единственная политическая сила, которая уверенно представлена во всех регионах нашей страны: от востока до запада, от юга до севера.
"Именно "Европейская Солидарность" сегодня становится той политической силой, которая объединяет всю Украину и готова защищать интересы наших граждан во всех регионах нашей большой страны", - резюмировал он.
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- Мужчина, что ві делаете! Ві же на мне лежите!
- Но я же вам ничего не делаю!
- Так делайте же!
А свой блок имени ху.ла будешь на леньте.сру продвигать.
И по сравнению с теми результатами порошенко и ко теперь сильно проиграли.
А слуг народа раньше в местных органах вообще не было, а теперь вот есть.
И это несмотря на падение экономики из-за короновируса и из-за неопытности слуг.
Обе кандидатуры имеют сумасшедший антирейтинг, поэтому будут в пролёте.
Так что пока остаётся и будет Зеленский, если не появится другой лидер
Из Днепровского вуза уволился профессор, который не хотел преподавать на украинском
Здесь не о чем говорить, потому что преподаватель уволился. Есть разные студенты, у нас 60% контингента - студенты из Донбасса, большинство из них не против преподавания на русском, преподаватели всегда идут на уступки и преподают на том языке, на котором просят», - рассказал проректор университета Юрий Хоменко. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/ru/news/iz-dneprovskogo-vuza-uvolilsya-professor-kotoryy-ne-hotel-prepodavat-na-ukrainskom--716487.html
Вона всього за 1 добу набрала понад 3800 голосів! Переказувати її текст не буду, вона стосується Закону про мову. Я намагався виставити контр-петицію аби 22/208306-еп анулювали/зняли з розгляду, але мені відмовили (отримав письмову відмову на пошту). Хто знає, як ще можна не допустити розгляду тієї петиції? Наперед вдячний.
Спробував закинути ініо про неї на фейсбук у патріотичні групи - всі мовчать
Про всяк випадок поширив у проукраїнських групах на ФБ на написав в приват одному проукраїнському юристу