РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
24761 посетитель онлайн
Видео Происшествия
3115 8
Беларусь (4248) Госпогранслужба (2509) контрабанда (1300) правоохранительные органы (2482) сигареты (490)

На границе с Беларусью в грузовике с пропиленом обнаружены 30 тыс. контрабандных сигарет, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Сегодня утром в пункте пропуска "Новые Яриловичи" на границе с Беларусью пограничники выявили в грузовике, перевозившем пропилен, контрабандные сигареты.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

В результате проверки, с полной разгрузкой транспортного средства, погранично-таможенная осмотровая группа обнаружили 60 ящиков сигарет общим количеством 30 000 пачек.

На границе с Беларусью в грузовике с пропиленом обнаружены 30 тыс. контрабандных сигарет, - Госпогранслужба 01

Предварительная сумма изъятых сигарет белорусского производства составила около 350 тыс. гривен.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Возле границы с Польшей украинские пограничники остановили грузовик с 287 ящиками водки, припрятанными в тюках сена. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На границе с Беларусью в грузовике с пропиленом обнаружены 30 тыс. контрабандных сигарет, - Госпогранслужба 02

Грузовик с полипропиленом задержан до решения суда.

Смотрите также: Пограничники на границе с Беларусью выявили рекордную партию контрабандных сигарет на 7 млн грн. ВИДЕО

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Везе ж декому. Буде що шмалити.
показать весь комментарий
06.11.2020 23:12 Ответить
комментарий отмечен как спам
Не заплатили просто таможне, вот про них кино и сняли...
показать весь комментарий
06.11.2020 23:14 Ответить
Хотіли прошмигнути мимо каси, негідники.. Це яккщо жартувати.
А якщо серйозно, то дякувати Богу, що лиха не сталося..
показать весь комментарий
07.11.2020 00:33 Ответить
они ещё и пропилен в мешках возили...грамотеи трускавецкие
показать весь комментарий
06.11.2020 23:15 Ответить
А как же закрытые границы?
показать весь комментарий
06.11.2020 23:16 Ответить
жывэ беларусссия?
показать весь комментарий
06.11.2020 23:29 Ответить
Журналюги, ви в школі хімію вчили? Різницю між газом пропіленом і гранулами поліпропілену можете відчути?
показать весь комментарий
07.11.2020 00:10 Ответить
Акакаяразніца?
показать весь комментарий
07.11.2020 00:17 Ответить
 
 