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Курсант Академии МВД Беларуси Ботян призвал коллег не служить Лукашенко: "Выборы были сфальсифицированы". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Курсант последнего 4 курса Академии МВД Беларуси Владислав Ботян записал открытое видеообращение, в котором заявил, что в знак протеста против преступных приказов нелегитимной власти Александра Лукашенко покидает учебу в Академии МВД.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на InformNapalm.

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Также он рассказал, что курсантов Академии уже готовят к разгону мирных демонстраций, поэтому он не хочет быть оружием в руках режима. Юноша подчеркнул, что лично был свидетелем централизованной фальсификации на президентских выборах в Беларуси. Он выразил также несогласие с политикой насилия и лжи, которую проводит режим внутренней оккупации Беларуси.

Ботян также обратился к своим однокурсникам и другим курсантам с призывом не служить преступному режиму, который ведет войну против народа Беларуси: "Многие уже наверняка поняли и лично столкнулись с нелогичными приказами, твердолобостью и агрессией начальников. Проучившись до 4 курса, я осознал, что так будет продолжаться и дальше. А преступная система, которая построилась за 26 лет, будет держать тебя в заложниках всю жизнь".

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Это обращение стало первым видео на ютуб-канале By_Pol, в описании которого указано, что канал создан объединением сотрудников всех силовых ведомств Беларуси, которые не запятнали себя в совершении преступлений перед своим народом.
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Топ комментарии
+21
А ти "в курсі", що він присягав народу і державі Білорусь, а не "бульбофюреру"?. Це Лука "зрадив", бо присягав "служить народу", а зараз посилає проти нього як своїх "мордоворотів", так і чужих, "внутріМКАДівських"...
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07.11.2020 11:36
+20
Сапраўдны Літвін! Ганаруся! Жыве Беларусь!
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07.11.2020 11:28
+19
Кого он предал?
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07.11.2020 11:30
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Вовремя предать значит предвидеть.
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07.11.2020 11:28 Ответить
Кого он предал?
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07.11.2020 11:30 Ответить
Это просто известное выражение.
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07.11.2020 11:38 Ответить
Это просто твй пук в лужу.
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07.11.2020 12:15 Ответить
Курсант Академии МВД Беларуси Ботян -это вам не гражданин .. врио Курсант Академії МВС Білорусі Ботян закликав колег не служити Лукашенку: "Вибори було сфальсифіковано" - Цензор.НЕТ 6180
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07.11.2020 12:35 Ответить
То что ты высказал в первом посте говорит о многом, можешь не изворачиваться, уже смысла нет ,надо было взять в кавычки Курсант Академії МВС Білорусі Ботян закликав колег не служити Лукашенку: "Вибори було сфальсифіковано" - Цензор.НЕТ 5402
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07.11.2020 13:25 Ответить
А ти "в курсі", що він присягав народу і державі Білорусь, а не "бульбофюреру"?. Це Лука "зрадив", бо присягав "служить народу", а зараз посилає проти нього як своїх "мордоворотів", так і чужих, "внутріМКАДівських"...
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07.11.2020 11:36 Ответить
Когда этот вьюнош шел учится в МВД имени Луки он разве не знал кому будет служить? И продолжал бы это делать не будь такого яростного сопротивления народа. Когда стало понятно что могут и за яйца на фонаре повесить вдруг неожиданно прозрел и постарался занять теплое место героя.
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07.11.2020 11:45 Ответить
МВД имени луки? Так с таким успехом там территория имени луки? Ну и куда ему было идти? К тебе на иждевение?
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07.11.2020 11:51 Ответить
Лука дав присягу - "вірно служити народові Республіки Білорусь". А виступає проти рішеня народу, узурпувавши владу... (Я не кажу, що Тіхановська - "подаруночок, однак, Лука себе позиціонує, як керівник демократичної держави... А тому повинен виконувать усі демократичні процедури, включаючи і передачу влади вибраному народом новому керівнику...).Та сама формула існує і в присязі військовослужбовців та працівників МВС, КГБ та інших силовиків...
Навіть у присязі вермахту, поряд з іменем вождя є слова про вірність народу...
Так в чому "зрада" курсанта?...
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07.11.2020 13:19 Ответить
Пока у власти лукаш данный поступок парня заслуживает уважения и к тому же это рискованный поступок ,зная повадки животного луки и с дивана критики не подлежит уж точно , а лишь является достойным примером для других
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07.11.2020 13:31 Ответить
а кого он предал. отупевшего от власти председателя колхоза?
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07.11.2020 11:59 Ответить
Сапраўдны Літвін! Ганаруся! Жыве Беларусь!
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07.11.2020 11:28 Ответить
Жыве Вечна!Гэта наша будучыня....ганарымся разам.
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07.11.2020 11:33 Ответить
Молодь посилає самозванця в жопу корму. Курсант Академии МВД Беларуси Ботян призвал коллег не служить Лукашенко: "Выборы были сфальсифицированы" - Цензор.НЕТ 5714
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07.11.2020 11:38 Ответить
а в Беларуси так принято - называть имя-фамилия-отчество именно в таком порядке?
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07.11.2020 13:15 Ответить
ну хвалюецца хлопец! гэта цалкам зразумела, навошта пачынаеце?
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07.11.2020 19:29 Ответить
Беларусы, борітеся поборете,не здавайтесь хунте!
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07.11.2020 11:45 Ответить
Буду искренне рада, если этот порядочный и честный малый не исчезнет бесследно. Ведь для лУКИ КРОВАВОГО это привычное дело?!!
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07.11.2020 11:45 Ответить
Молодец конечно,но это глас вопиющего среди глухих ментовских зомбаков.
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07.11.2020 11:49 Ответить
Милиция переходит на сторону народа не тогда когда народ прав, а тогда когда видит что народ побеждает.
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07.11.2020 11:51 Ответить
Профнепригоден.
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07.11.2020 11:57 Ответить
Теперь ботану одна дорога - в ветеринары
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07.11.2020 12:25 Ответить
Лечить своих бывших колег?
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07.11.2020 14:45 Ответить
Предатель и холуй олигархов-паразитов.
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07.11.2020 11:58 Ответить
Фамилия Ботян
Происхождение: Шламовщики
Город: Козловка | Чувашия
Пол: Мужской
Первые упоминания: 1876 г.
Популярность фамилии: 44%
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07.11.2020 12:07 Ответить
Білорусь стала ядерною державою - Лукашенко....Нужно в Украине разместить тоже американское ядерное вооружение и стать ядерной державой Курсант Академії МВС Білорусі Ботян закликав колег не служити Лукашенку: "Вибори було сфальсифіковано" - Цензор.НЕТ 7760
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07.11.2020 12:08 Ответить
Дуже мужній вчинок і не кожен здатний на таке
Живе Білорусь!
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07.11.2020 12:12 Ответить
Сподіваюсь,що він цей мужній вчинок здійснив за добрий "шмат" долярів і гарантоване західне громадянство,інакше те,що він затинаючись прочитав з екрану втрачає всякий сенс...
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07.11.2020 12:24 Ответить
Ти хворий і на жаль у нас таких багато. Та нічого вата що не лікується,утилізується.
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07.11.2020 12:53 Ответить
Жалко пацана. "Бацько" его уберёт.
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07.11.2020 12:16 Ответить
Да ничего с ним не будет. Уедет в Польшу, делов то.
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07.11.2020 13:06 Ответить
Курсант Академии МВД Беларуси

Напоминает мне случай на производстве- попал мужик в вытрезвитель, пришел на работу и говорит- отдаю всю свою премию в фонд мира! На след. день пришла бумага с МВД, по которой его должны лишить премии...
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07.11.2020 12:50 Ответить
Ну предположим этот курсант в курсе, что его через пару дней должны отчислить.
Спрашивается - За что?
Ну допустим на самом-то деле он тот еще рас3.14здяй и его патруль хлопнул в кабаке, в самоволке, в сиську пьяного и с телками с низкой социальной ответственность, за что обещали в ближайшие дни отчислить .... И что? - после этого пацан включил камеру и наговорил в нее, что дескать - он протестант, диссидент, "враг народа"(Луки то бишь) и всякое такое про неправильные выборы, про неправильного президента, про ментов-фашистов? В то время, как мог быстро схватить бумагу и подать рапорт об увольнении по собственному(ну пока еще приказ не огласили), ну если все дело в пьянке или каком-то другом дисциплинарном косяке. Ты это хочешь сказать, рассказывая про хитрого мужика из вытрезвителя?
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07.11.2020 13:24 Ответить
Беларусь стала не ядерной державой а ядерной миной! Если Лихтенштейн или Ватикан построят АЭС, то они тоже превратятся в ДЕРЖАВЫ?
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07.11.2020 12:58 Ответить
смелый поступок, достойный уважения. если бы таких парней было под сотню, то думаю мусора, служащие лукашеску, призадумались бы.
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07.11.2020 13:08 Ответить
Мусора призадумались бы, уволились с ментуры, и пошли бы работать на стройку или дворниками. Аж слезу вышибает...
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07.11.2020 15:12 Ответить
где наши революционеры с майдана
с кулей во лбу стал за год миллиардером
второй устроил состояние
остальных рассовали по углам и никого не слышно
парень с пафосом ушёл чтобы не выгнали
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07.11.2020 13:15 Ответить
Респект!
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07.11.2020 13:28 Ответить
пэрэмога будэ за народом
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07.11.2020 16:56 Ответить
Молодець! Але в нас таких під час Революції Гідності не було, на жаль!
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07.11.2020 20:19 Ответить
Живе Бєларусь!
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07.11.2020 20:20 Ответить
 
 