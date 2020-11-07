Курсант Академии МВД Беларуси Ботян призвал коллег не служить Лукашенко: "Выборы были сфальсифицированы". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ За рубежом
Курсант последнего 4 курса Академии МВД Беларуси Владислав Ботян записал открытое видеообращение, в котором заявил, что в знак протеста против преступных приказов нелегитимной власти Александра Лукашенко покидает учебу в Академии МВД.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на InformNapalm.
Также он рассказал, что курсантов Академии уже готовят к разгону мирных демонстраций, поэтому он не хочет быть оружием в руках режима. Юноша подчеркнул, что лично был свидетелем централизованной фальсификации на президентских выборах в Беларуси. Он выразил также несогласие с политикой насилия и лжи, которую проводит режим внутренней оккупации Беларуси.
Ботян также обратился к своим однокурсникам и другим курсантам с призывом не служить преступному режиму, который ведет войну против народа Беларуси: "Многие уже наверняка поняли и лично столкнулись с нелогичными приказами, твердолобостью и агрессией начальников. Проучившись до 4 курса, я осознал, что так будет продолжаться и дальше. А преступная система, которая построилась за 26 лет, будет держать тебя в заложниках всю жизнь".
Это обращение стало первым видео на ютуб-канале By_Pol, в описании которого указано, что канал создан объединением сотрудников всех силовых ведомств Беларуси, которые не запятнали себя в совершении преступлений перед своим народом.
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Навіть у присязі вермахту, поряд з іменем вождя є слова про вірність народу...
Так в чому "зрада" курсанта?...
жопукорму.
Происхождение: Шламовщики
Город: Козловка | Чувашия
Пол: Мужской
Первые упоминания: 1876 г.
Популярность фамилии: 44%
Живе Білорусь!
Напоминает мне случай на производстве- попал мужик в вытрезвитель, пришел на работу и говорит- отдаю всю свою премию в фонд мира! На след. день пришла бумага с МВД, по которой его должны лишить премии...
Спрашивается - За что?
Ну допустим на самом-то деле он тот еще рас3.14здяй и его патруль хлопнул в кабаке, в самоволке, в сиську пьяного и с телками с низкой социальной ответственность, за что обещали в ближайшие дни отчислить .... И что? - после этого пацан включил камеру и наговорил в нее, что дескать - он протестант, диссидент, "враг народа"(Луки то бишь) и всякое такое про неправильные выборы, про неправильного президента, про ментов-фашистов? В то время, как мог быстро схватить бумагу и подать рапорт об увольнении по собственному(ну пока еще приказ не огласили), ну если все дело в пьянке или каком-то другом дисциплинарном косяке. Ты это хочешь сказать, рассказывая про хитрого мужика из вытрезвителя?
с кулей во лбу стал за год миллиардером
второй устроил состояние
остальных рассовали по углам и никого не слышно
парень с пафосом ушёл чтобы не выгнали