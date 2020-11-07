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Более 80 человек задержали силовики на акциях в Минске, - правозащитники. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

В Беларуси продолжается преследование людей по политическим мотивам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на правозащитную организацию "Вясна".

"В 12:00 в Минске был анонсирован Марш медиков. Как только люди в белых халатах стали на ступени первой клинической больницы - силовики их задержали. Их доставили в Первомайское и Ленинское РУВД", - пишут правозащитники.

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По информации "Вясны", на акции задержали не менее 56 человек.

Более 80 человек задержали силовики на акциях в Минске, - правозащитники 01

"В 14:00 был анонсирован традиционный Женский марш, но силовики начали задержания женщин, когда еще те не успели собраться. Задерживали и случайных прохожих", - информируют правозащитники. В их списке уже 26 фамилий.

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Более 80 человек задержали силовики на акциях в Минске, - правозащитники 02
Более 80 человек задержали силовики на акциях в Минске, - правозащитники 03
Более 80 человек задержали силовики на акциях в Минске, - правозащитники 04
Более 80 человек задержали силовики на акциях в Минске, - правозащитники 05
Фото: TUT.BY

Кроме того, есть информация о задержаниях в Бресте, Каменце и Могилеве.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+4
А там была революция?Там была "хотелка",чтобы всё осталось,как есть,только без лукашенки.
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07.11.2020 20:05
+3
Да походу белорусская ривалюция все.
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07.11.2020 19:26
+3
цветочки до добра не доводят
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07.11.2020 19:30
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бот, ты неоригинален

и ты знаешь, куда идти и что там делать
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08.11.2020 15:10 Ответить
Тіхановську, треба покарати, це вона збурила народ, через неї люди постраждали, покалічились і загинули. А сама вшилася за "межу" і звідти командує то загальний страйк, то радикальні дії аж до бойових... Ах ти ж ку*ва ! Крові захотіла.
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07.11.2020 21:56 Ответить
точно - бот!
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07.11.2020 23:28 Ответить
В Беларуси продолжается преследование людей по политическим мотивам.

В филармонию ходила -- слушала Бетховена.
Всю программу проспала -- ну, флядь, и хреновина!
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07.11.2020 21:36 Ответить
просрали БЕЛОРУСЫ свою свободу и свой (майдан так сказать....) начали за здравие(вышли сотни тысяч...а закончили за упокой...всех арестовали. покалечили все разбежались по миру и по норам....) жаль...подставили себя и нас УКРАИНУ! ОН ЛУКАШЕНКО уже кукарекает что они ядерная держава..... видать лёг под рашку уже и готов наверное и завести к себе ядерное оружие росийское....вот так то...так УКРАИНА и не научила делать майдан и власть менять.... ходили пели реферамбы с цветочками омоновцам....милиция с народом кукарекали стоя перед ними на коленях....ато не помнят чем такое сначала 2014 года у нас закончилось...(( а теперь им и пёрднуть силовики с помощью рашки не дадут...(( Понад 80 людей затримали силовики на акціях у Мінську, - правозахисники - Цензор.НЕТ 322
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07.11.2020 22:00 Ответить
Ох, не навчили їх "власть менять", втратили вони свого клоуна і бюджет у них цілий))
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07.11.2020 22:54 Ответить
нічого не зрозумів....хто втратив клоуна...і чій бюджет вас так колише....?якщо ви за луку і їх бюджет так підтримуєте. то вам тоді дороще бюджет сусідньої країни чі атомні бомби россії у нас на кордоні і там? я так зрозумів ваш підкол ...?((
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07.11.2020 23:04 Ответить
А що тут розуміти, Лука не хоче віддати країну на розтерзання дилетантам, дурнуватим домохазяйкам і відвертим ворогам. Він хилився до Заходу, його не сприйняли, тепер квіточки його знову погнали в Москву. Якщо Тіхановська штовхне народ на радикальні дії, про які вона вже оголошувала, Росія анексує Білорусь. Тоді вже буде жарко і білорусам, і нам.
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08.11.2020 15:17 Ответить
уже анексували....він схилився до заходу до виборів...і захід відповів що допоможе БІЛОРУСІ допомогою і знімуть санкціі довгі роки накладені на країну...був початок в напрямку від россії на захід...але лука програв вибори а йти не хотів. тому його захід і послав на х....і він побіг до кремля...не втирай мені те що я все знаю....я цікавлюся політикою щодня цілодобово майже мені за 60...так що бувайте ... все що ви знаете я вже забув...))
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08.11.2020 15:34 Ответить
Якщо ви такий бувалий, то мусили б знати, чому Лука програв вибори. Ще перед виборами проросійські кандидати Тіхановський, Бабарика і Цепкало взялися за паплюження Луки, він їх усунув від ворожої пропаганди, тоді взялися за справу їхні жінки. По Бєлсату я бачила все, як починалося, цілими днями показували. Вони висунули Тіхановську, дві соратниці-подруги А вона ще й трьох слів не могла зв'язати. На мітинги до неї приходило 30 душ, та й ті казали, що ще не знають, за кого голосувати, прийшли, бо цікаво. Потім у цього виборчого штабу з трьох жінок з'явилися методички, і вона читала по них, обіцяла що буде президентом тільки півроку, а потім подасть у відставку і призначить нові вибори. І народ, також інфантильний, клюнув. Все більше стада прибувало і сталося.
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08.11.2020 17:16 Ответить
та мне тихоновская ненравится..... в этом я согласен... но лучше там никого вот и нет.... ай надоели мне все уже....((
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08.11.2020 19:38 Ответить
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