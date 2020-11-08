Volkswagen сбил трех человек в центре Харькова: пострадавшая женщина в коме, у ребенка сломаны два бедра и предплечье (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Видео Цензор.НЕТ Происшествия Авто
Вечером 7 ноября в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека, в том числе 9-летний ребенок.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области.
"22-летний водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением и допустил наезд на пешеходов, которые находились на островке безопасности. Трое пострадавших, среди которых 48-летний мужчина, 9-летний мальчик и неустановленная женщина в возрасте около 50 лет доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи", - сказано в сообщении.
Отмечается, что ДТП произошло на проспекте Науки около 16:00.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.
Как сообщил журналистам заместитель начальника отдела следственного управления Нацполиции в Харьковской области Дмитрий Коротий, водитель - не гражданин Украины, передает Интерфакс-Украина. Его направили на освидетельствование.
По информации директора Центра экстренной медпомощи Виктора Забашты, пострадавшая женщина получила тяжелую травму головы, перелом голени и предплечья. Сейчас она в коме. У мужчины - ушиб грудной клетки, у ребенка - травма головы, сломаны два бедра и предплечье.
Как сообщил в Facebook адвокат Леонид Маслов, за рулем находился гражданин Йемена, "по непроверенным данным - находится под следствием по хулиганство и вышел под залог".
Позже в полиции сообщили о задержании водителя: "Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины".
Пожалуйста, подождите...
1. Куди ці ує#ні постійно "летять" ?
2. У#бні за кермом такі коли переведуться?
Я даже скажу больше. Сколько бы не было смертельных ДТП, но это будет уроком только для законопослушных водителей, поскольку лихачи всегда думают, что вот с ними то не произойдет и у них достаточно опыта. Второй момент - многих уже останавливали за нарушения, но они отделвались штрафами за превышение скорости и только. Если бы полиция не брала взятки, а судьи не отпускали таких мразей под залог, то таких новостей было бы намного меньше.
Треба вертати смертну кару, щоб всілякі чмирі понаєхавші боялись творити тут беззаконня.
Вони нас не просто не поважають, вони нас зневажають і ставляться як до бидла.
Приємно бути бидлом у власні країні ? Чи все ж таки треба наводити лад ?
Синок якогось містечкового шейха? Чи може його фінансує якийсь, е-е-е, "ісламський благодійний фонд Ірака та Леванта"?..
Островок безпеки оказался ловушкой. Пешеходам лучше быстрее вообще покидать проезжую часть ,если учесть,что за рулем могут быть неадекваты. И на остановках тоже лучше стоять подальше.
При мені тупі імбіцили у МРЕО за допомогою інструкторів автокурсів відводились у сторону і з першого разу здавали тести на комп'ютері, з першого разу здавали керування там же на автомайданчику хоча тупі як пробка і ті правила ПДД толком не знають і все це за додаткові грощі. І ТАК ПО ВСІЙ УКРАЇНІ.
Тут всім українцям треба мінятись і замість "ПОРЄШАЄМ" робити все по закону.
Слабо? Ну тоді такі репортажи стануть кожноднівною нормою.
,,,,каждый раз одно и тоже
я даже скажу больше - там где полтавец сбил людей - там все так же и осталось. нет никаких ограждения !
Авто не соблюдая рядности несутся с Х. Горы прямо на трамвайную остановку .
Прошло с 2008 года много времени , а трамвайного оборудованного островка безопасности (Южный вокзал) до сих пор нет.
Значит это ком - уто нужно .
ДТП на Полтавском Шляхе. На перекрестке возле «Макдональдса» внедорожник Mitsubishi L200 врезался в трамвайную остановку. Авария произошла в 17:15. Погибли 6 человек, еще двое - в больнице скорой и неотложной помощи.
руливший вышел уже из тюрьмы и совершил новый наезд.
*****http://archive.objectiv.tv/news/14869/photos/21.jpg
Островок ?