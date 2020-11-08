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Volkswagen сбил трех человек в центре Харькова: пострадавшая женщина в коме, у ребенка сломаны два бедра и предплечье (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Авто

Вечером 7 ноября в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека, в том числе 9-летний ребенок.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"22-летний водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением и допустил наезд на пешеходов, которые находились на островке безопасности. Трое пострадавших, среди которых 48-летний мужчина, 9-летний мальчик и неустановленная женщина в возрасте около 50 лет доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи", - сказано в сообщении.

Volkswagen сбил трех человек в центре Харькова: пострадавшая женщина в коме, у ребенка сломаны два бедра и предплечье (обновлено) 01

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Отмечается, что ДТП произошло на проспекте Науки около 16:00.

Volkswagen сбил трех человек в центре Харькова: пострадавшая женщина в коме, у ребенка сломаны два бедра и предплечье (обновлено) 02
Volkswagen сбил трех человек в центре Харькова: пострадавшая женщина в коме, у ребенка сломаны два бедра и предплечье (обновлено) 03

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.

Также смотрите: В Харькове в результате ДТП автомобиль врезался в остановку общественного транспорта, пятеро пострадавших, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Как сообщил журналистам заместитель начальника отдела следственного управления Нацполиции в Харьковской области Дмитрий Коротий, водитель - не гражданин Украины, передает Интерфакс-Украина. Его направили на освидетельствование.

По информации директора Центра экстренной медпомощи Виктора Забашты, пострадавшая женщина получила тяжелую травму головы, перелом голени и предплечья. Сейчас она в коме. У мужчины - ушиб грудной клетки, у ребенка - травма головы, сломаны два бедра и предплечье.

Как сообщил в Facebook адвокат Леонид Маслов, за рулем находился гражданин Йемена, "по непроверенным данным - находится под следствием по хулиганство и вышел под залог".

Volkswagen сбил трех человек в центре Харькова: пострадавшая женщина в коме, у ребенка сломаны два бедра и предплечье (обновлено) 04

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Позже в полиции сообщили о задержании водителя: "Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины".

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+29
Харкову реально щось пороблено.

Одужання постраждалим.
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07.11.2020 23:24
+21
Это Харьков, гребаный гепенбург (или аваковград - кому что нравится). Тут не ездят - летают. Убитые в говно маршрутки носятся под 100 км/ч. Что уж говорить о счастливых обладателях «иномарок»... Выздоровления пострадавшим.
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07.11.2020 23:31
+20
Цей ****** арабського походження ганяє містом, як пустелею. За останніми даними "водитель пересел в белую Тойоту, после чего его забрала машина скорой помощи". А що буде, як Україна почне їх взагалі приймати як біженців, а до того йде...
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07.11.2020 23:46
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2 питання:
1. Куди ці ує#ні постійно "летять" ?
2. У#бні за кермом такі коли переведуться?
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08.11.2020 01:35 Ответить
не все наигрались в ГТА
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08.11.2020 09:00 Ответить
Стоит отметить, что это произошло на улице, где идет прямая дорога на несколько илометров, по которой часто гоняют и стартуют на светофорах, играя в шашки. Часто наблюдал, как при старте с перекрестка, водителя немного начинало заносить, а потом он выравнивал ход и догонял оппонента. На этой улице так же находится Аргентина Гриль, где собираются мажоры. Еще, по этой дороге любят гонять мотоциклисты. Кернес даже ставил знаки, что гонять на мотоциклах запрещено, но вообще ничего не изменилось.

Я даже скажу больше. Сколько бы не было смертельных ДТП, но это будет уроком только для законопослушных водителей, поскольку лихачи всегда думают, что вот с ними то не произойдет и у них достаточно опыта. Второй момент - многих уже останавливали за нарушения, но они отделвались штрафами за превышение скорости и только. Если бы полиция не брала взятки, а судьи не отпускали таких мразей под залог, то таких новостей было бы намного меньше.
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08.11.2020 02:03 Ответить
Осевая и бордюр должны выступать вверх на 40см., а регулируемые перекрёстки нужно оборудовать такими девайсами (синхронизированными со светофорами:
Volkswagen збив трьох людей в центрі Харкова: постраждала жінка у комі, у дитини зламані два стегна і передпліччя (оновлено) - Цензор.НЕТ 769
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08.11.2020 02:38 Ответить
некоторые ситуаены Харькова хотят водителя на ремни порезать ...а некоторых все устраивает. ну что можно сделать с нелегалом? его под залог отпустили после нападения с ножем на женщину.Судьям диаспора занесет ещё немного и всем будет отлично )))
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08.11.2020 02:48 Ответить
А може він терорист ?
Треба вертати смертну кару, щоб всілякі чмирі понаєхавші боялись творити тут беззаконня.
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08.11.2020 06:53 Ответить
Ви ж всі в курсі, що приїжджі швидко прочухали, що закон можна порушувати за гроші, яких у них є більше, ніж в українців ?
Вони нас не просто не поважають, вони нас зневажають і ставляться як до бидла.
Приємно бути бидлом у власні країні ? Чи все ж таки треба наводити лад ?
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08.11.2020 06:55 Ответить
От іще цікаво, звідки в нього такі баблозаври. Йємен - це не Емірати і не Бахрейн. Це здичавіле задуп'я арабського світу, де на фоні лютого зубожіння коїться хронічна кривава жесть.
Синок якогось містечкового шейха? Чи може його фінансує якийсь, е-е-е, "ісламський благодійний фонд Ірака та Леванта"?.. Volkswagen збив трьох людей в центрі Харкова: постраждала жінка у комі, у дитини зламані два стегна і передпліччя (оновлено) - Цензор.НЕТ 3172
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08.11.2020 07:49 Ответить
Ребёнка женщина спасла от гибели, она обнимала ребёнка и не успела достаточно отпустить, прикрыла собой. Плюс ребёнку повезло , что он был четвёртым , если так можно сказать. Самый сильный удар пришёлся на первую женщину. Вообще, то, что она жива , огромное чудо. Этот йеменский пи , скорей всего, наркоман. Не справился с управлением здесь не подходит. Дорога не скользкая, светло, если машина исправная , то , возможно, вырубился за рулем. Иначе , не заметить людей невозможно. Можно не заметить велосипед справа , но эти люди стояли впереди его глаз.
Островок безпеки оказался ловушкой. Пешеходам лучше быстрее вообще покидать проезжую часть ,если учесть,что за рулем могут быть неадекваты. И на остановках тоже лучше стоять подальше.
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08.11.2020 07:20 Ответить
Ще й швидкість,100тку точно ,,йшов,,...
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08.11.2020 18:07 Ответить
Есть очень простой способ, больше видеокамер. Перед перекрестками вешал бы знаки 40. Я лихачил только в Харькове. 100 баксов в Месяц, можно ездить как угодно. Раз пять поймают, 10-20 баксов всегда была такса. И в Германии ни одного нарушения. Потому что очень дорого. Или в Австрии... Везде знаки 30 по городу. Плюс 20 не наказуемо нет. Камеры на мусорках, невозможно угадать где. На таких перекрестках необходимы камеры, заезд на стоп линию, красный свет, скорость. Закупите блицов, за год все окупится. Детям видео покажите, чтобы внимательны на пешеходке были, не фиг на краю стоять.
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08.11.2020 07:56 Ответить
А еще удивлялся, что на Героев труда новые островки сделали, как против танков. Думаю теперь и их мало.
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08.11.2020 08:04 Ответить
прошу читателей отметить, что если бы за рулём был узбек или немец об этом бы написали, а раз иностранец то значит за рулём было лицо из Московии
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08.11.2020 08:07 Ответить
Иорданец
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08.11.2020 14:57 Ответить
Нічого не вчить цих чортів і аваковська поліція все пробачає мажорам і різним негідникам.
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08.11.2020 09:14 Ответить
Тут своих приматов за рулём хватает, так еще и эти макаки лезут.
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08.11.2020 09:38 Ответить
Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что за рулем Volkswagen, который 7 ноября сбил трех человек на "островке безопасности", был 23-летний гражданин Республики Йемен Хэнди Али.Этот «иностранный студент» в 2016 году получил временное право на проживание в Украине на основании того, что был зачислен на учёбу в Харьковский национальный университет воздушных сил имени Кожедуба. Volkswagen збив трьох людей в центрі Харкова: постраждала жінка у комі, у дитини зламані два стегна і передпліччя (оновлено) - Цензор.НЕТ 1198
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08.11.2020 10:13 Ответить
Тудааа? Це ж ,,під 40 днів,,-випадковий збіг?. Щось забагато ,,випадковостей,,у Державі?!...
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08.11.2020 18:14 Ответить
Черных надо сжигать!
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08.11.2020 11:53 Ответить
У капюшоні сам дірки проріжеш?,чи ,,Старший Брат,,-допоможе?...
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08.11.2020 18:18 Ответить
Если не убивать прямо на месте ДТП, то ничего не изменится. Чурку надо было там же и забить до смерти.
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08.11.2020 11:58 Ответить
У дебілів за кермом немає раси і цвіту кольору.
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08.11.2020 13:02 Ответить
У Харкові походу права тільки купляються
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08.11.2020 12:07 Ответить
Теж мені новина - це ціла індустрія. В Україні АВТОКУРСИ ПРОКРУЧЮТЬ МІЛІАРДИ ГРИВЕНЬ ЗА РІК - ЧАСТИНА ІДЕ В МРЕО НА ЕКЗАМЕНИ, хто зробив розслідування цих "диво" контор, ніхто. Три раза на рік автокурси набирають і випускають студентів Volkswagen збив трьох людей в центрі Харкова: постраждала жінка у комі, у дитини зламані два стегна і передпліччя (оновлено) - Цензор.НЕТ 8708

При мені тупі імбіцили у МРЕО за допомогою інструкторів автокурсів відводились у сторону і з першого разу здавали тести на комп'ютері, з першого разу здавали керування там же на автомайданчику хоча тупі як пробка і ті правила ПДД толком не знають і все це за додаткові грощі. І ТАК ПО ВСІЙ УКРАЇНІ.

Тут всім українцям треба мінятись і замість "ПОРЄШАЄМ" робити все по закону.

Слабо? Ну тоді такі репортажи стануть кожноднівною нормою.
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08.11.2020 13:09 Ответить
"кожноднівна" це "щоденна"? Мабуть...
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08.11.2020 15:59 Ответить
Ага сестра, так і є )
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09.11.2020 01:13 Ответить
Сепари- іу деї-кацапи -пенсіонери прокурори -НКВДисти-начальники міністри зі всього СРСР лізли з совка в Україну . Харків - це їх місто. З"їхалась уся гидота ,як в маскву. Вони собі дозволяють усе ,а їх потомство ще гірше. Для них європейські закони - смерть.
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08.11.2020 14:02 Ответить
Еее, не перевіщувайте,будь ласка, Олеже...(...боже,як невдобно...,вибачаюсь) Volkswagen збив трьох людей в центрі Харкова: постраждала жінка у комі, у дитини зламані два стегна і передпліччя (оновлено) - Цензор.НЕТ 8214.
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08.11.2020 18:24 Ответить
отрезать яичко при въезде в УКраину...
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08.11.2020 20:48 Ответить
Эту тварь, лишить водительских прав пожизненно, и засудить самым строжайшим образом.
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08.11.2020 21:08 Ответить
http://archive.objectiv.tv/020508/14869.html

,,,,каждый раз одно и тоже
я даже скажу больше - там где полтавец сбил людей - там все так же и осталось. нет никаких ограждения !
Авто не соблюдая рядности несутся с Х. Горы прямо на трамвайную остановку .
Прошло с 2008 года много времени , а трамвайного оборудованного островка безопасности (Южный вокзал) до сих пор нет.
Значит это ком - уто нужно .
ДТП на Полтавском Шляхе. На перекрестке возле «Макдональдса» внедорожник Mitsubishi L200 врезался в трамвайную остановку. Авария произошла в 17:15. Погибли 6 человек, еще двое - в больнице скорой и неотложной помощи.
руливший вышел уже из тюрьмы и совершил новый наезд.

*****http://archive.objectiv.tv/news/14869/photos/21.jpg
Островок ?
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08.11.2020 21:45 Ответить
Ну подобные инциденты с участием чурок не мешают харьковскому быдлу выбирать их депутатами - например на этих выборах в горсовет от жоппоблока прошел какой-то чурка по кличке саид джавир. Видать мало абреки быдло чмырят, они хотят перевести это на новый уровень.
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09.11.2020 01:57 Ответить
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