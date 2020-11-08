Volkswagen сбил трех человек в центре Харькова: пострадавшая женщина в коме, у ребенка сломаны два бедра и предплечье (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вечером 7 ноября в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека, в том числе 9-летний ребенок.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"22-летний водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением и допустил наезд на пешеходов, которые находились на островке безопасности. Трое пострадавших, среди которых 48-летний мужчина, 9-летний мальчик и неустановленная женщина в возрасте около 50 лет доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что ДТП произошло на проспекте Науки около 16:00.





Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.

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Как сообщил журналистам заместитель начальника отдела следственного управления Нацполиции в Харьковской области Дмитрий Коротий, водитель - не гражданин Украины, передает Интерфакс-Украина. Его направили на освидетельствование.

По информации директора Центра экстренной медпомощи Виктора Забашты, пострадавшая женщина получила тяжелую травму головы, перелом голени и предплечья. Сейчас она в коме. У мужчины - ушиб грудной клетки, у ребенка - травма головы, сломаны два бедра и предплечье.

Как сообщил в Facebook адвокат Леонид Маслов, за рулем находился гражданин Йемена, "по непроверенным данным - находится под следствием по хулиганство и вышел под залог".

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Позже в полиции сообщили о задержании водителя: "Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины".