Напавший на прохожих в Кривом Роге планировал убить 15 человек, - СМИ. ВИДЕО

Мужчина, который убил двоих и ранил восьмерых в Кривом Роге, свой поступок объяснил религиозными причинами.

Видео задержания подозреваемого опубликовал telegram-канал "Первый городской", информирует Цензор.НЕТ.

На видео записано, как задержанный отвечает на вопросы правоохранителей. В частности, мужчина заявляет: "Я убил, потому что мне бог сказал". Он рассказал, что не знает, скольких людей зарезал, но должен был убить 15.

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Напомним, 7 ноября в Кривом Роге мужчина напал на прохожих с ножом. В результате два человека скончались на месте, а восемь доставлены в больницу, в том числе 8-летний ребенок. По подозрению в убийстве двух человек полиция задержала 37-летнего мужчину.