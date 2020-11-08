Российские наемники выложили съемку бойцов ВСУ на позициях. ВИДЕО

В сети появилось видео, на котором российские оккупанты на Донбассе наблюдают за позициями ВСУ.

Ролик опубликовал блогер Necro Mancer, передает Цензор.НЕТ.

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