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Российские наемники выложили съемку бойцов ВСУ на позициях. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

В сети появилось видео, на котором российские оккупанты на Донбассе наблюдают за позициями ВСУ.

Ролик опубликовал блогер Necro Mancer, передает Цензор.НЕТ.

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Топ комментарии
+65
Перемирие полным ходом....Давайте уже выборы в лугандоне проводить - полтора дня не стреляли...
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08.11.2020 10:25
+53
Незабаром почнеться "перемир.я"
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08.11.2020 10:23
+52
Я б сказав по-іншому. Зараз УСІМ не слід забувати, що за вами слідкують. Ну а "на передку"-тим паче.
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08.11.2020 10:25
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навіщо? Порушники карають себе самі.
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08.11.2020 19:06 Ответить
За такі "походенькі" біля ворога треба жорстко карати порушників...
Хххххххххххххххххх
Це чиї слова? Про яке покарання мова, якщо порушники карають себе самі?
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08.11.2020 19:12 Ответить
мої
не виплачувати "страховку". Якщо вижив - відшкодування за медпослуги та звільнення без "вихідного".
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08.11.2020 19:20 Ответить
Потягаеш брьовна в броніку, потім будеш "карати жорстко". Чи відомо тобі що є деякі військові посади, виконувати обов'язки якіх в броніку ні то, що важко, а неможливо?
Чи прострілював ти бронік, "каратель" тільки тому, що куля потрапила вищє правої пластини, боеіць стік кров'ю, а дома залишилась дружина з дітьми? Все задля того щоб родині виплатили компенсацію!!!
Заткни, чмо, свою пельку та не відсвічувай, козел
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08.11.2020 21:29 Ответить
Ну хорошо что это разведка, а если бы снайпер.
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08.11.2020 18:23 Ответить
Почему копают? Могилу тебе роют ****.
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08.11.2020 19:22 Ответить
Незабувайте що все це лайно буде амністовано та розповзеться по всій Україні та ще і під захистом законів.Вони в своїй розваленій ЛНДНР не залишаться та ще будуть діставати без черг квартири,роботу та і пільги.
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08.11.2020 21:46 Ответить
В тебе візьмуть квартиру та роботу.
Про пільги говорити нема сенсу.

З чого ти взяв що вони захочуть оселитися в твоєму колгоспі?
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08.11.2020 22:05 Ответить
Ермак ты?
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08.11.2020 22:20 Ответить
"тьікать" будешь в щелочку своего дружка. А к уважаемьім историческим персонажам Ермаку и Хабарову будешь на "вьі" и шопотом.
А не то, плетей с полсотни получишь
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08.11.2020 22:47 Ответить
І у тебе візьме і у мене,задайте або спитайте про Ленінакан та Спітак де ті хто мав відбудоаувати своє житло розповзлись по союзу де їм без черги роздавали нові квартири яких луюди чекали по 25 років.А нас мобілізувани воєнкомати та відправили відбудовувати їх міста.
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09.11.2020 08:25 Ответить
Хто тибе сказал, ано гуано будет амнисровано, а не утилизовано. Російські найманці виклали зйомку бійців ЗСУ на позиціях - Цензор.НЕТ 5417 Російські найманці виклали зйомку бійців ЗСУ на позиціях - Цензор.НЕТ 5417 Російські найманці виклали зйомку бійців ЗСУ на позиціях - Цензор.НЕТ 5417
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08.11.2020 22:12 Ответить
На это указывают посленние договоренности под руководством Кравчука и из одобрением ЗЕ.
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09.11.2020 08:18 Ответить
А **** крабздчук. Російські найманці виклали зйомку бійців ЗСУ на позиціях - Цензор.НЕТ 3865 Російські найманці виклали зйомку бійців ЗСУ на позиціях - Цензор.НЕТ 3865 Російські найманці виклали зйомку бійців ЗСУ на позиціях - Цензор.НЕТ 3865
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09.11.2020 21:58 Ответить
Расслабились... Их уже "нет" в живых.
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08.11.2020 22:10 Ответить
Охренеть! А наши ходят, как дома во дворе!
Еще и акцент кацапский у всех троих, что озвучивает, как бы не шифровался кацапюра сраная!
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08.11.2020 22:18 Ответить
М...да...походу наші пацики розслабились....снайперу накласти 4-х чоловік раз плюнуть...А може вони вже й не живі(((
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09.11.2020 08:21 Ответить
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