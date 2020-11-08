Полиция сообщила о подозрении иностранцу, сбившему троих людей на островке безопасности в Харькове. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия
Водителю, сбившему вчера троих человек на островке безопасности в Харькове, в том числе десятилетнего ребенка, сообщили о подозрении.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.
Сейчас полиция ведет досудебное расследование. Статья о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами (ч. 2 ст. 286), по которой открыто уголовное дело, предполагает от 3 до 8 лет тюремного заключения и возможность лишения прав на срок до трех лет.
По данным местной полиции, 22-летний водитель Volkswagen не справился с управлением. Среди пострадавших: 48-летний мужчина, 10-летний мальчик и женщина в возрасте около 50 лет. Они доставлены в местную больницу.
"Киев Оперативный" выложил видео с моментом наезда и последующим поведением водителя. Внимание! Ролик не рекомендуется к просмотру детям и слабонервным.
ДТП произошло в воскресенье, 7 ноября, на проспекте Науки в Харькове.
Как сообщил в Facebook адвокат Леонид Маслов, за рулем находился гражданин Йемена.
Пожалуйста, подождите...
https://www.objectiv.tv/objectively/2020/11/08/inostranets-sbivshij-treh-peshehodov-v-harkove-formalno-uchilsya-v-universitete-vozdushnyh-sil-imeni-kozheduba-video/
Нет там такого беспредела со стороны понаехавших ....
Такое вот странное совпадение
будувати піраміду в Прип'яті або канал Дністер-Азовьке море копати
приїздитимуть європейці на екскурсії, здаватимуть нам своїх "гостів" на перевиховання.
ідея не нова, знаю, але можна надати їй ********* змісту.
ДУЖЕ актуально, запит в світі величезний. Маск (при всій повазі) відпочиватиме.
Ну и как бы 120 топить по центру города посреди дня - за одно это ******* кастрировать надо!
https://youtu.be/sEu95mC7XX0
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из сети, мнение жителя Вены:
P.P.S. Один из нападавших джихадистов убит, имея при себе пояс смeртника, автомат и полную сумку боеприпасов. Я очень сильно подозреваю, что действовали хорошо обученные боевые соратники академика РАН Ахматыча, коих Австрия напринимала чуть ли не сотню тысяч в начале 2000-х, бедных сиротинушек.По ТВ всё время звучит мысль, что действовали хорошо обученные военному делу профи. Но не исключено, что этих потом завезли, дорогих гостей Матери народов, прямо из ИГ.
Интервьюируемые политички и политики наперегонки соревнуются в изъявлении своей неподражаемой, ярко, фальшивым электрическим светом сияющей на весь сетевой мир добродетели и умении попугайски повторять давно набившие оскомину и совершенно бессмысленные слова о "наших мыслях о потерпевших в этом трусливом нападении", и о "необходимости ещё сплочённее защищать наши общие ценности демократии и прав человека". Это и смешно, и тошнотворно одновременно. Неужели эти наши клоуны и упыри действительно так непробиваемо тупы, что не понимают, что то, что происходит -- вполне закономерные плоды их же преступной, самоубийственной политики последних 10-15 лет, но особенно Европейской Катастрофы жутких 2015-16 гг, периода Новой Хиджры и начала Тёмных веков?
Головой подумайте.
Не надо ждать поведения человека от зверушек. Тем более, не ищите признаков совести и разума.
Віталій Барабаненко@baraban088 7 ****.
Сбивший троих людей на островке безопасности в Харькове оказался гражданином Йемена. Пару месяцев назад это недоразумение бросалось с ножом на девушку. Суд отпустил его под залог более 100 тысяч гривен.
Ч не краще закрити в'їзд всім ішацьким племенам, як уже розумно вчинла Японія
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свинячі кров і тельбухи- ось їхнє меню
Есть видео, где его полиция месяц назад задерживает, а он в полном неадеквате - вопит, дергается и т.д.
Только наркоман решит так обгон делать...