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Полиция сообщила о подозрении иностранцу, сбившему троих людей на островке безопасности в Харькове. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Полиция сообщила о подозрении иностранцу, сбившему троих людей на островке безопасности в Харькове. ВИДЕО

Водителю, сбившему вчера троих человек на островке безопасности в Харькове, в том числе десятилетнего ребенка, сообщили о подозрении.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Сейчас полиция ведет досудебное расследование. Статья о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами (ч. 2 ст. 286), по которой открыто уголовное дело, предполагает от 3 до 8 лет тюремного заключения и возможность лишения прав на срок до трех лет.

По данным местной полиции, 22-летний водитель Volkswagen не справился с управлением. Среди пострадавших: 48-летний мужчина, 10-летний мальчик и женщина в возрасте около 50 лет. Они доставлены в местную больницу.

"Киев Оперативный" выложил видео с моментом наезда и последующим поведением водителя. Внимание! Ролик не рекомендуется к просмотру детям и слабонервным.

Смотрите также: В Кривом Роге мужчина напал с ножом на прохожих: 2 человека убиты, 8 ранены, в т.ч. ребенок, - Нацполиция (обновлено). ФОТО

ДТП произошло в воскресенье, 7 ноября, на проспекте Науки в Харькове.

Как сообщил в Facebook адвокат Леонид Маслов, за рулем находился гражданин Йемена.
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Топ комментарии
+26
*****,что в Украине делают какие то мутные типы из Йемена или прочих арабских стран,у нас своих придурков хватает,но там же война, а тут они блин цари,хозяева жизни!!!
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08.11.2020 13:10
+17
какие 3 года, ашкурить чурбана и отправить на родину. всех чурок нужно депортировать, всех. это не их страна, здесь не их религия и менталитет.
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08.11.2020 13:11
+17
Выходец из Йемена,ну наверное араб,да мне по х ...араб не араб,но наглые ублюдки и их тут в Харькове не меньше чем ваты,которая топит за опзжопошников.
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08.11.2020 13:18
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Правила форума Совет форумчан
Знову випустять під залог?
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08.11.2020 13:04 Ответить
І так стопіццот раз. Це такий бізнес у суддів.
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08.11.2020 13:11 Ответить
с ним только один раз был .Ты о чем?
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08.11.2020 19:35 Ответить
*****,что в Украине делают какие то мутные типы из Йемена или прочих арабских стран,у нас своих придурков хватает,но там же война, а тут они блин цари,хозяева жизни!!!
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08.11.2020 13:10 Ответить
это арабы Полиция сообщила о подозрении иностранцу, сбившему троих людей на островке безопасности в Харькове - Цензор.НЕТ 6605
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08.11.2020 13:12 Ответить
Выходец из Йемена,ну наверное араб,да мне по х ...араб не араб,но наглые ублюдки и их тут в Харькове не меньше чем ваты,которая топит за опзжопошников.
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08.11.2020 13:18 Ответить
cаксаули
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08.11.2020 13:35 Ответить
Арабы
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08.11.2020 15:24 Ответить
зато матерится по нашему араб херов. клетчатого одеяла только не хватает.
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08.11.2020 20:30 Ответить
Они тут "учатся". И как вы думаете где? "Этот «иностранный студент» в 2016 году получил временное право на проживание в Украине на основании того, что был зачислен на учёбу в Харьковский национальный университет воздушных сил имени Кожедуба."
https://www.objectiv.tv/objectively/2020/11/08/inostranets-sbivshij-treh-peshehodov-v-harkove-formalno-uchilsya-v-universitete-vozdushnyh-sil-imeni-kozheduba-video/
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08.11.2020 14:17 Ответить
Що цікаво, Йємен це дупа арабського світу. Питання: звідки у них бабло?
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08.11.2020 14:21 Ответить
Точно!
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08.11.2020 14:28 Ответить
Украина так же задница,но только европейского мира,но у вас же не возникает вопрос откуда у нас бабло?
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08.11.2020 14:53 Ответить
какие 3 года, ашкурить чурбана и отправить на родину. всех чурок нужно депортировать, всех. это не их страна, здесь не их религия и менталитет.
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08.11.2020 13:11 Ответить
Полиция сообщила о подозрении иностранцу, сбившему троих людей на островке безопасности в Харькове - Цензор.НЕТ 9578
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08.11.2020 13:11 Ответить
Депортировать - денег стоит. Лучше - просто отстреливать.
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08.11.2020 13:49 Ответить
И закапывать в свиных шкурах, не отстреливая
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08.11.2020 15:27 Ответить
Очередные обдолбанные горцы? Взять бы палку за загнать обратно в горы... Полиция сообщила о подозрении иностранцу, сбившему троих людей на островке безопасности в Харькове - Цензор.НЕТ 8330
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08.11.2020 13:11 Ответить
судя по акценту, это не кавказец а араб.
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08.11.2020 13:15 Ответить
Килиманджаро часом не в Йемене?
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08.11.2020 13:25 Ответить
Географию в школе прогуливал?
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08.11.2020 15:28 Ответить
да, пишут, что арабы. Это же надо так обдолбаться. У них алкоголь запрещен, а насчет дури ничего в Коране не написано. Вроде так.
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08.11.2020 13:36 Ответить
В совецкое время , когда учился , жил в многонациональной общаге . Очень хорошо помню узбеков :, пили самогонку , закусывали её салом , а потом доганялись травкой ... .
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08.11.2020 15:34 Ответить
Не знаю как в других местах ,а в Харькове столько развелось "иностранцев" ......наглых ,не уважающих законы принимающей стороны ,что такие случаи становятся нормой. Пора бы обратить внимание на проблему!
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08.11.2020 13:13 Ответить
Это эвропейская норма: напустить к себе в страну дикарей из пустынь и гор и позволить им везти себя как хозяева.Так во всей цивилизованной Эвропе.,привыкаем. Плюс у нас мусора и судьи продажные,отмажут их всегда за хорошие деньги.
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08.11.2020 13:46 Ответить
Польша цивилизованная ?
Нет там такого беспредела со стороны понаехавших ....
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08.11.2020 14:10 Ответить
Не только Польша. Страны Восточной Европы,входившие в "соцлагерь" сохранили здравый смысл в отношении иммигрантов Чехия ,Словакия ,Венгрия. Бывшие республики Югославии
Такое вот странное совпадение
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08.11.2020 14:38 Ответить
там мером чи депутатом іноземця не оберуть, а тут
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09.11.2020 07:27 Ответить
ні, треба їх примушувати працювати:
будувати піраміду в Прип'яті або канал Дністер-Азовьке море копати
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08.11.2020 13:42 Ответить
вы видели хоть раз работающего чурку? я не видел!
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08.11.2020 13:54 Ответить
Так в цьому фішка : зробимо тут заповідник.

приїздитимуть європейці на екскурсії, здаватимуть нам своїх "гостів" на перевиховання.
ідея не нова, знаю, але можна надати їй ********* змісту.
ДУЖЕ актуально, запит в світі величезний. Маск (при всій повазі) відпочиватиме.
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08.11.2020 14:16 Ответить
Зайцева форева!
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08.11.2020 13:16 Ответить
А судье который его до этого выпустил под залог?
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08.11.2020 13:17 Ответить
Поліція повідомила про підозру іноземцю, який збив трьох людей на острівці безпеки в Харкові - Цензор.НЕТ 7278
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08.11.2020 13:37 Ответить
не оправдываю чурбана, но на видео вроде видно шо его подрезал авто справа ...
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08.11.2020 13:18 Ответить
я написал вроде.... но нет чурбан виноват 100 пудов . это перекрёсток науки и космической , там перед перекрёстком одна полоса только налево стрелка, а две прямо ...чурбан погнал прямо по левой полосе , справа авто поехал через перекрёсток в крайнюю левую.. Чурбан дэбил думал шо всех ****** , хотел объехать очередь на светофор по левой (она обычно там пустая на космическую) или просто ******* перестроиться...вот и результат..
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08.11.2020 13:38 Ответить
Так это его черножопый брат по разуму, с которым они устроили гонки.
Ну и как бы 120 топить по центру города посреди дня - за одно это ******* кастрировать надо!
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08.11.2020 13:40 Ответить
так там и негде втопить -от светофора до светофора 500 метров и пробки сплошные по прямой, но на каждом перекрёстке левая полоса со стрелкой налево так вот чтобы не стоять в пробках некоторые хитрожопые топят по крайней левой прямо ...
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08.11.2020 13:48 Ответить
А потом сжечь.
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08.11.2020 13:51 Ответить
Дивіться уважно, хто кого підрізав і все таке (швидкість руху)....:
https://youtu.be/sEu95mC7XX0

Поліція повідомила про підозру іноземцю, який збив трьох людей на острівці безпеки в Харкові - Цензор.НЕТ 4005
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08.11.2020 14:27 Ответить
почитайте мой второй комментарий ...
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08.11.2020 15:11 Ответить
"я написал вроде.... но нет чурбан виноват 100 пудов . это перекрёсток науки и космической , там перед перекрёстком одна полоса только налево стрелка, а две прямо ...чурбан погнал прямо по левой полосе , справа авто поехал через перекрёсток в крайнюю левую.. Чурбан дэбил думал шо всех ****** , хотел объехать очередь на светофор по левой (она обычно там пустая на космическую) или просто ******* перестроиться...вот и результат.".
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08.11.2020 15:12 Ответить
прекрасное видео и подтверждает мой комментарий...
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08.11.2020 15:17 Ответить
Пока зверушки не распоясались, как в Европе, может властям пора подумать, как ограничить проникновение этих существ в Украину? Потом просто будет поздно.
- - - -
из сети, мнение жителя Вены:
P.P.S. Один из нападавших джихадистов убит, имея при себе пояс смeртника, автомат и полную сумку боеприпасов. Я очень сильно подозреваю, что действовали хорошо обученные боевые соратники академика РАН Ахматыча, коих Австрия напринимала чуть ли не сотню тысяч в начале 2000-х, бедных сиротинушек.По ТВ всё время звучит мысль, что действовали хорошо обученные военному делу профи. Но не исключено, что этих потом завезли, дорогих гостей Матери народов, прямо из ИГ.

Интервьюируемые политички и политики наперегонки соревнуются в изъявлении своей неподражаемой, ярко, фальшивым электрическим светом сияющей на весь сетевой мир добродетели и умении попугайски повторять давно набившие оскомину и совершенно бессмысленные слова о "наших мыслях о потерпевших в этом трусливом нападении", и о "необходимости ещё сплочённее защищать наши общие ценности демократии и прав человека". Это и смешно, и тошнотворно одновременно. Неужели эти наши клоуны и упыри действительно так непробиваемо тупы, что не понимают, что то, что происходит -- вполне закономерные плоды их же преступной, самоубийственной политики последних 10-15 лет, но особенно Европейской Катастрофы жутких 2015-16 гг, периода Новой Хиджры и начала Тёмных веков?
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08.11.2020 15:44 Ответить
Как его можно "подрезать" , если он обганяет на перекрестке??
Головой подумайте.
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08.11.2020 14:34 Ответить
читай комментарий ниже ...
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08.11.2020 15:09 Ответить
читай выше
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08.11.2020 15:30 Ответить
А скорость ? Это от подреза справа? Так ляпнуть как в воду перднуть.
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08.11.2020 19:38 Ответить
А ну -ну давай , раскрой свой ум . Ехал на скорости в крайней левой полосе по-прямой, пересекал перекрёсток тоже по -прямой и почему по-твоему вдруг вылетел на островок безопасности....
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08.11.2020 20:15 Ответить
С какой скоростью он пролетел? не заметил?
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02.12.2020 16:44 Ответить
Опять зверки...
Не надо ждать поведения человека от зверушек. Тем более, не ищите признаков совести и разума.
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08.11.2020 13:21 Ответить
Навпускали в страну дикарей и ждут что они как цивилизованные люди будут себя вести. Толерастия еще ни к чему хорошему не приводила.
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08.11.2020 13:21 Ответить
А почему ему пиз..лей никто не надавал? У них в стране это чучело порвали бы на куски за 5 сек.
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08.11.2020 13:25 Ответить
Что это за охреневшие чурбаны на видео, почему их полиция мордой в асфальт не кладет.
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08.11.2020 13:30 Ответить
Поліція повідомила про підозру іноземцю, який збив трьох людей на острівці безпеки в Харкові - Цензор.НЕТ 2189
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08.11.2020 13:33 Ответить
Поліція повідомила про підозру іноземцю, який збив трьох людей на острівці безпеки в Харкові - Цензор.НЕТ 5811
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08.11.2020 13:38 Ответить
Если предложить родственникам пострадавших по 50К баксов, думаю - согласятся...
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08.11.2020 13:52 Ответить
Никого он не подрезал, а угрожал девушке. И вышел под залог 100к.
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08.11.2020 19:40 Ответить
Понятно. Зверушка и тут показала себя зверушкой, причем, дикой.
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08.11.2020 21:33 Ответить


Віталій Барабаненко@baraban088 7 ****.

Сбивший троих людей на островке безопасности в Харькове оказался гражданином Йемена. Пару месяцев назад это недоразумение бросалось с ножом на девушку. Суд отпустил его под залог более 100 тысяч гривен.
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08.11.2020 22:33 Ответить
Потому что Аваков точно такой же чурбан и руководит ним дегенерат который служит *****...
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08.11.2020 13:36 Ответить
Он служит Золотому Тельцу
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08.11.2020 13:41 Ответить
Увы, недоумки почему то часто путают цель и средства.
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08.11.2020 14:24 Ответить
Мавпи в Україні мають бути лише в клітках. Не можна давати право диким тваринам жити серед цивілізованих людей.
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08.11.2020 13:34 Ответить
В цетре Харькова этих уродов уже больше белых раза в два. Скоро они уже будут орать там про славу всякую...
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08.11.2020 13:47 Ответить
островки безопасности должны должны быть защищены железобетонными конструкциями - чтобы буратины буратинили только себя
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08.11.2020 13:41 Ответить
ага, ровами з крокодилами, мінами і кулеметами ...
Ч не краще закрити в'їзд всім ішацьким племенам, як уже розумно вчинла Японія
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08.11.2020 13:48 Ответить
нет не лучше - у нас дебилов тоже хватает и совершенно не сложно вкопать два ЖБ столба - тоже касается и остановок общественного транспорта
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08.11.2020 13:51 Ответить
Урна на остановке

Поліція повідомила про підозру іноземцю, який збив трьох людей на острівці безпеки в Харкові - Цензор.НЕТ 9687
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08.11.2020 15:10 Ответить
Ну и что будет с этой чуркой обдолбанной? Ничего.
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08.11.2020 13:46 Ответить
казнить ишака !
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08.11.2020 13:49 Ответить
А може треба наказувати тих, хто їх впускає в Україну за бабло?
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08.11.2020 14:04 Ответить
Та вроде арабье ,говорит что полицейские дети проститутки , а он получил травму и не понимает ,что происходит ,ну это дословно. 😡😡😡 Я бы этого сына собаки ,закатал бы в свиную шкуру ,до суда 😡
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08.11.2020 13:59 Ответить
Игорь Ермоленко. Потому что нет полиции в Украине одни бздуны ,попробовал бы он у нас так себя вести 😡😡😡 Недавно наблюдал ,как у нас полиция ,и нарушителя и (адвокатов) мордой в пол положила ,упаковала и никто не пикнул 😡
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08.11.2020 14:03 Ответить
Так тут двоякая беда: чурка может нанять адвоката (а так и будет!), который за деньги найдет десяток нарушений при задержании, потом еще обвинит полицию в неуважении прав человека, чурка подаст в ЕСПЧ и получит компенсацию от Украины.
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08.11.2020 15:51 Ответить
Lev Zavago 2ac59658 , как ,если они опять Кернеса выбрали😡
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08.11.2020 14:08 Ответить
Я уже писал. Как не печально ,но в Харькове очень мало харьковцев. Начиная с голодомора,когда их сильно уморили ,а взамен привезли москалей ,затем в 60е ,когда на растущие заводы массово завозили северную лимиту и нынешнее нашествие даунбаских переселенцев..... Эти ,с позволения сказать,харьковчане кровно связаны с населением мацковии и отсюда их предпочтения. Впереди трудная работа по воспитанию этих манкуртов .
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08.11.2020 14:37 Ответить
Нагодуйте його салом 🐷🐷🐷
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08.11.2020 14:17 Ответить
сало самі з'їмо.
свинячі кров і тельбухи- ось їхнє меню
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08.11.2020 14:56 Ответить
Жаль. что у нас не Америка. Там этих чурбанов сразу бы упаковали лицом вниз и коленом на шее. Там бы он так не орал, а хрипел и пускал слюни в обоссаных штанишках.
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08.11.2020 14:21 Ответить
Он - наркоман.
Есть видео, где его полиция месяц назад задерживает, а он в полном неадеквате - вопит, дергается и т.д.
Только наркоман решит так обгон делать...
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08.11.2020 14:22 Ответить
Да практически все эти "гости" с солнечной Африки и Чуркестанов употребляют наркотики с детства. Мои хорошие знакомые преподают в вузах Киева и не раз говорили, что это трагедия, когда принимают в вузы всех, за кого уплачено; специалистов из них никогда не будет, образ жизни у них, как сказали бы во времена СССР, - асоциальный.
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08.11.2020 15:47 Ответить
Ближе к теме комент ваш. Вышел днями этот с СИЗО по подписке и залогу(только не ржать--100т.гр) за поножовщину кстати. Ну заскучал там. Ну с дружками помчал. Вот уже лет 15 запросто. Все кафехи в центре с кальянами массово, штын правда к вечеру не только от дыма кальяна. Фарма-академия и мед-универ базовые места с понтом учёбы этих, которых давно в Харькове называют на молодёжном сленге *Алладинами*. Девки наши приспособились зарабатывать давним способом с такими. Ну и крыша есть. Всё та же самая----вечная.
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08.11.2020 15:58 Ответить
Какая разница - это обдолбанный чурка или местный обдолбыш - ко всем таким тварям надо применять высшую меру, а не 3 года условно и затем убивай дальше.
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08.11.2020 14:32 Ответить
БОЛЬШАЯ разница. Местный кое-как обучен и воспитан. И может быть исправлен и как-то служить обществу. А прямоходячие ишаки не только бесполезны, но и вредны. Их девать у нас некуда, лучше или вообще не запускать, или сразу отбивать охоту сюда въезжать.
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08.11.2020 14:53 Ответить
Таких тварей надо отпускать без залога на тот свет.
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08.11.2020 14:57 Ответить
Як справи в Німеччині з тварями?
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08.11.2020 19:24 Ответить
не могу сказать, уважаемые силовики. могу сказать, жалкие алчные засранци. каждый день иностранци совершают преступления. после каждого задержания в течении полчаса силовики выкидивают кучу инфы по этим людям, значит знают все. это значит что годами под их пристальным вниманием ктото нарушает закон. что ж вы казлы на корню не рубите как только въехал к нам?или ждете, пока бабулесы капают и иностранци не о....уеют совсем. чтоб потом с баблом в карманах показать свою работу?
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08.11.2020 15:22 Ответить
Сирийцы особенные 3,14дерасты, пригрела Украина всяких убийц и террористов. А легализируются они при помощи взяток сотрудникам миграционной службы (птенцы Авакова)
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08.11.2020 15:24 Ответить
Эта сирийская сволочь нигде в мире не хочет работать, возможно, только в Турции, там не сильно считаются с их менталитетом и не знают никаких политесов: дубинка и плетка лучший воспитатель, понимают все без перевода.
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08.11.2020 15:49 Ответить
а чому людей збиває чорне авто, а баран матюкається в білому?
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08.11.2020 15:35 Ответить
Пересів в поліцейську машину.
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08.11.2020 19:25 Ответить
 
 