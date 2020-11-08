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беспилотник (2077) Турция (3229)

В Турции проходят летные испытания беспилотника с украинскими двигателями. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом Технологии

Турецкий БПЛА AKINCI TİHA с украинскими двигателями впервые совершил автономный взлет и посадку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

"Во время испытаний Bayraktar AKINCI TİHA впервые осуществил полностью автономный взлет с аэродрома под Чорлу (к западу от Стамбула) перелетел к удаленной площадке, где приземлился, после чего также автономно взлетел и вернулся на аэродром. Испытания проходили без поддержки наземной станции управления. Полет проходил на высоте около 6 тыс. метров", - говорится в сообщении.

Максимальная взлетная масса беспилотника составляет 4,5 т и он оснащается украинскими двигателями АИ-450Т мощностью 450 л.с. каждый. Запорожское моторостроительное Конструкторское Бюро "Прогресс" имени академика А.Г. Ивченко (ГП "Ивченко-Прогресс") в 2018-2020 годах поставило турецкой компании Baykar Makina Sanayi Ve Ticaret As двенадцать этих авиадвигателей.

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Грузоподъемность AKINCI составляет 1 350 кг, включая 400 кг внутренней и 950 кг внешней нагрузки. На шести точках внешней подвески БПЛА может нести управляемые бомбы общего назначения Мk.81, Мk.82, Mk.83 JDAM (точность их повышена путем использования лазерных GPS и INS-систем), а также крылатую ракету SOM-A, управляемую 70 мм ракету Cirit, или боеприпасы с лазерным наведением MAM-L и MAM-C.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+43
надеюсь, его скоро испытают и на Донбассе...
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08.11.2020 14:50
+17
уже приценивался?откуда прайс-лист,не из ольгино случаем? У Туреччині відбуваються льотні випробування безпілотника з українськими двигунами - Цензор.НЕТ 7887
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08.11.2020 15:17
+16
это разведывательно-ударный БПЛА
летит на высоте 11-12 км - передает данные - видит удобную цель и тут же поражает
будет использоваться в комплексе с обычными Байрактарами, дронами-камикадзе и артой-РСЗО
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08.11.2020 14:53
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Из канадских запасов
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08.11.2020 15:28 Ответить
неа

у тебя соображалка плохо работает
Пригожин выпнет
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08.11.2020 15:29 Ответить
агрессивная такая птичка, всем своим видом говорит - ща клюну.
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08.11.2020 15:28 Ответить
Летючий писец
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09.11.2020 00:28 Ответить
- чтобы кто не говорил про тихоходность, уязвимость турецких БПЛА, Сирия и Карабах показали, что эффективней, дешевле один зрячий ракетный удар по цели, с подтвержденным результатом, чем слепой залп сорока реактивных снарядов одной системы град или артиллерийской батареи с неизвестным финалом.
- печально, что в нашем МО альтруизм в немилости, как помеха зарабатывать на военном антиквариате, что оставляет нашу армию по развитию в 20-м веке.
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08.11.2020 15:46 Ответить
Только не рассказывайте эту новость вазелину, а то он опять закроет украинское предприятие, как это было с павлограде.
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08.11.2020 15:48 Ответить
Об этом дроне я на цн писал еще год назад. когда семейство Байрактаров. отец и три его сына гостило в Киеве...
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08.11.2020 16:04 Ответить
Давайте спрогнозируем дальнейшее развитие беспилотников. Логично, что появятся БПЛА-истребители (они уже в разработке), а у БПЛА-бомбардировщиков появятся пулемёты на хвосте. То есть очень быстро (за считанные годы) будет прокручена вся история боевой авиации, но уже на беспилотном уровне. И в итоге получим ту же авиацию, что и сейчас, просто без пилотов.
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08.11.2020 16:11 Ответить
То есть смысла особо заморачиваться с дорогими пропеллерными бомбовозами нет. У них считанные годы, может меньше. А вот дешёвые и многочисленные разведчики всех уровней - да, без них скоро никуда.
У Туреччині відбуваються льотні випробування безпілотника з українськими двигунами - Цензор.НЕТ 3064
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08.11.2020 16:16 Ответить
Ну, скажем, што в итоге кто-то и получит беспилотную авиацию, а кто-то по традиции ачком на бутылку будет прыгать и при этом кричать: "Чечня круто"... У Туреччині відбуваються льотні випробування безпілотника з українськими двигунами - Цензор.НЕТ 4509
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08.11.2020 16:16 Ответить
Ну да, и наша задача не стать этим вторым "кто-то".
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08.11.2020 16:19 Ответить
Я не знаю как у вас, а у нас, в Украине, традиции прыгать ачком на бутылку нету. Это чисто кацапские скрепы... У Туреччині відбуваються льотні випробування безпілотника з українськими двигунами - Цензор.НЕТ 1266
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08.11.2020 16:22 Ответить
Рюсские болваны только гробы могут изобретать, типа миг-15 спаррка,на котором погиб первый не космонавт ссср Гагарин в 1968 году...
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08.11.2020 16:17 Ответить
Про МиГ-15 УТИ не трынди. Отличный самолет был.
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08.11.2020 18:02 Ответить
ага, в штопор сваливался при первом удобном случае У Туреччині відбуваються льотні випробування безпілотника з українськими двигунами - Цензор.НЕТ 4533
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09.11.2020 14:03 Ответить
Унікальність от в оцьому - "Испытания проходили без поддержки наземной станции управления". Источник: https://censor.net/ru/v3229752
Можна собі тільки уявити рівень розробки, рівень виконання і рівень ПЗ. Якщо без підтримки наземної станції то ніякі «Москва», «Леер-3», «Красуха-4», «Красуха 2.О», «Борисоглебск-2» и Р-330Ж «Житель» його не перехоплять
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08.11.2020 16:23 Ответить
так же как и американские "Петриоты" и батареи ПВО "Scyguard". Которые не заметили массовой атаки дронов прлетевших из Йемена на нефтяные заводы Саудовской Аравии.
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08.11.2020 18:15 Ответить
Круть.
жужить наше двігло!
А це вже кооперація.
Добре, що Порошенко почав з ними співпрацю і Зеленський розвиває.
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08.11.2020 16:52 Ответить
Набутылочникам скоро покажут очередной мультик про 27 махов. К гадалке не ходи.
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08.11.2020 17:15 Ответить
где наши двигатели все уже поняли.
не понятно только, где же НАШИ беспилотники?
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08.11.2020 17:32 Ответить
https://www.ukrmilitary.com/2020/11/sokil300.html
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09.11.2020 07:24 Ответить
там просто фото. покажи мне видео, где эти беспилотники в действии, а не в ангаре стоят.
когда ракеты сделали то запуски и поражения целей показывали.
мысль такая что у Украины нет технических средств сделать современный бпла. тк кроме крыльев еще ооочень чего много нужно.
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09.11.2020 12:31 Ответить
Всьому свій час.
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11.11.2020 10:25 Ответить
Ось чого не вкласти велику кількість грошей в Антонова, дати людям роботу. Якби в нас були такі беспілотніки як у Турції, то питання Дирляндії було б вирішено за декілька місяців!
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08.11.2020 17:51 Ответить
не было бы. Раша станциями РЭБ наглухо закрыла небо для дронов в Донбассе. Так же как и в Сирии, после 3 дней атак дронов Раша подтянула РЭБ и осталась нис с чем, даже первоначальных позиций не вернули.
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08.11.2020 18:16 Ответить
Я выше написал факты про турецкие беспилотники.
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08.11.2020 18:33 Ответить
це не факти, а вологі мрії рашкобота. За порєбрік, свинорил під проксі
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08.11.2020 18:39 Ответить
Спалахом пукану задовільнений.
А що ти скажеш про такий факт - американські системи ППО також безсилі проти дронів? Атака дронів з Йемену на нафтопереробні комплекси Саудівської Аравії босягла всіх цілей, попри те що об'єкти були захищені станціями "Петріот" та "Скайгард".
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08.11.2020 18:43 Ответить
на это я скажу просто, что ты тупорылый свинорус)))
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08.11.2020 18:54 Ответить
Наиболее впечатляет, как "Байрактар" уничтожает управляемой бомбой новейший российский зенитный пушечно-ракетный комплекс "Панцирь-С1" стоимостью в 75-80 млн долл. на мировом рынке. Хорошо заметно, что локатор радиолокационного обзора у "Панциря" работает, но тем не менее беспилотник остается незамеченным, и оператор без помех поражает цель бомбой. Судя по мерцанию лампы в хвостовой части бомбы, это, скорее всего, MAML-L (200 таких бомб закупила Украина для своих "Байрактаров").
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08.11.2020 18:32 Ответить
вот глупые турки, зачем-то купили у Раши комплексы С-400, вместо американских Пэтриотов.
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08.11.2020 18:34 Ответить
Ну не у всех же есть современные беспилотники. Против отсталых стран С-400 сойдет вполне.
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08.11.2020 18:47 Ответить
Почему? Потому что обеспечить сплошное радиолокационное поле на малых высотах не может ни одна страна мира, эта задача не была выполнена даже во времена СССР. Без постоянного радиолокационного контроля невозможно обеспечить эффективное целеуказание для зенитно-ракетных систем и для средств РЭБ, возможности которых по самостоятельному поиску воздушных целей весьма ограничены. Силами радиоэлектронной разведки, которые есть и в ВСУ, и тем более в Турции, легко пеленгуются все радиолокаторы. Их характеристики, зона действия, данные уточняются в режиме реального времени со спутников, с помощью пеленгования средств связи. Поэтому вскрыть группировку ПВО и найти уязвимые зоны можно всегда. Украинская разведка имеет исчерпывающую картину данных по всей российской группировке на Донбассе. Ччто уж говорить о турках в Идлибе, технические возможности у которых на порядок больше
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08.11.2020 18:33 Ответить
и тем не менее, факт - когда Раша подтянула РЭБ, турецкие беспилотники перестали летать, а Турция так и не продвинулась в наземной операции на границы которые ранее были определены как ее хона действия и с которых ее выперли.
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08.11.2020 18:35 Ответить
Низкая облачность! И только она.
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08.11.2020 23:40 Ответить
Крым - это Украина!
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08.11.2020 18:08 Ответить
Короче сделали Ан24,который будет слышно далеко.
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08.11.2020 18:21 Ответить
Меня удивляет вот что - шестой год войны с парашей и что ....имея кб завод по двигателям и планерам хороших айтишников отсутствие ограничений на покупку электронных компонентов и т.д. и ни хера что-то подобного байрактару на выходе .дай Бог если я ошибаюсь .
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08.11.2020 18:24 Ответить
"Луч" позавчора Сокіл-300 показував.
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08.11.2020 19:27 Ответить
Макет(, треба ще кілька років!
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08.11.2020 23:42 Ответить
Кстати ...несколько лет назад один нашенский умелец смастерил беспилотник с теленаведением который мог бы тягать до 5 кг взрывчатки и что . Как говорится хрен пишем два в уме ! Дай Бог если и здесь я ошибаюсь . Думаю при этом нерешительном и не компетентном в военной области президентом должно быть всегда рядом компетентное решительное военное лобби . ЗЕ хватит жевать сопли !
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08.11.2020 18:34 Ответить
Профіль прикольний...
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08.11.2020 19:26 Ответить
политический полёт Зеленского завершается, а Украина была, есть и будет.
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08.11.2020 19:40 Ответить
Вот что кооперация животворящая делает!
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09.11.2020 00:33 Ответить
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