В Турции проходят летные испытания беспилотника с украинскими двигателями. ВИДЕО
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Турецкий БПЛА AKINCI TİHA с украинскими двигателями впервые совершил автономный взлет и посадку.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.
"Во время испытаний Bayraktar AKINCI TİHA впервые осуществил полностью автономный взлет с аэродрома под Чорлу (к западу от Стамбула) перелетел к удаленной площадке, где приземлился, после чего также автономно взлетел и вернулся на аэродром. Испытания проходили без поддержки наземной станции управления. Полет проходил на высоте около 6 тыс. метров", - говорится в сообщении.
Максимальная взлетная масса беспилотника составляет 4,5 т и он оснащается украинскими двигателями АИ-450Т мощностью 450 л.с. каждый. Запорожское моторостроительное Конструкторское Бюро "Прогресс" имени академика А.Г. Ивченко (ГП "Ивченко-Прогресс") в 2018-2020 годах поставило турецкой компании Baykar Makina Sanayi Ve Ticaret As двенадцать этих авиадвигателей.
Грузоподъемность AKINCI составляет 1 350 кг, включая 400 кг внутренней и 950 кг внешней нагрузки. На шести точках внешней подвески БПЛА может нести управляемые бомбы общего назначения Мk.81, Мk.82, Mk.83 JDAM (точность их повышена путем использования лазерных GPS и INS-систем), а также крылатую ракету SOM-A, управляемую 70 мм ракету Cirit, или боеприпасы с лазерным наведением MAM-L и MAM-C.
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у тебя соображалка плохо работает
Пригожин выпнет
- печально, что в нашем МО альтруизм в немилости, как помеха зарабатывать на военном антиквариате, что оставляет нашу армию по развитию в 20-м веке.
Можна собі тільки уявити рівень розробки, рівень виконання і рівень ПЗ. Якщо без підтримки наземної станції то ніякі «Москва», «Леер-3», «Красуха-4», «Красуха 2.О», «Борисоглебск-2» и Р-330Ж «Житель» його не перехоплять
жужить наше двігло!
А це вже кооперація.
Добре, що Порошенко почав з ними співпрацю і Зеленський розвиває.
не понятно только, где же НАШИ беспилотники?
когда ракеты сделали то запуски и поражения целей показывали.
мысль такая что у Украины нет технических средств сделать современный бпла. тк кроме крыльев еще ооочень чего много нужно.
А що ти скажеш про такий факт - американські системи ППО також безсилі проти дронів? Атака дронів з Йемену на нафтопереробні комплекси Саудівської Аравії босягла всіх цілей, попри те що об'єкти були захищені станціями "Петріот" та "Скайгард".