На протестных акциях в Минске задержаны более 400 человек. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ За рубежом
В Беларуси проходят задержания участников протестного "Марше народовластия" в Минске. Точечные задержания также были в Гомеле, Ляховичах (Брестской области), Витебске, Бобруйске, Жлобине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По данным правозащитного центра "Вясна", число задержанных в воскресенье в Минске превысило 400 человек.
В белорусской столице задержания проходят в разных районах города: на Немиге, в районе метро "Пушкинская", на улице Богдановича перед парком Дружбы народов, возле торгового центра "Рига" и т.д. Точечные задержания также были в Гомеле, Ляховичах (Брестской области), Витебске, Бобруйске, Жлобине.
Как сообщалось, к началу воскресной акции протеста в столицу Беларуси была стянута военная и спецтехника. Центральные площади города и некоторые другие объекты оцеплены силовиками. Также с 11.10 на вход и выход закрыты пять станций метро, еще на одной станции поезда не останавливались. Сотовые операторы в Минске, как обычно, "ограничили" доступ к мобильному интернету.
Пожалуйста, подождите...
Из Минска в начале ноября за три дня дважды отправляли грузовой самолет в Объединенные Арабские Эмираты. Это следует из информации на сервисе flightaware, который позволяет отслеживать маршруты лайнеров. Для полета в ОАЭ использовался лайнер украинской авиакомпании Antonov Airlines. Самолет 31 октября прибыл из Киева в белорусскую столицу, после чего дважды выполнил полет в ОАЭ. При этом после второго рейса лайнер, судя по данным авиасервисов, до сих пор находится в Дубае. Этот самолет может перевозить на дальние расстояния грузы массой до 150 тонн. Tut.by попытался выяснить детали этих рейсов.
так что это тебе нужно учить матчасть, неуч!
Тут стоит понимать, что коммунизм или марксизм - это не всегда против Запада или за СССР и Сталина. Вон в Югославии был после войны коммунизм, но Тито, их лидер, достаточно быстро поссорился со Сталиным, имел хорошие отношения с США и получал от них деньги. Коммунистическая Албания вообще с 60-х годов представляла (и наверное и сейчас представляет) интересы маоистского Китая в Европе. Да даже возьмите ревизии марксизма: то же бернштейнианство сознательно или бессознательно стало основой программ большинства западноевропейской социал-демократии после ВМВ.
во ВСЕХ восточноевропейских странах были контрэлиты
это ты, болван, попутал с твоей ватной белоРашкой/БССР, флажка которой на аве ты стесняешься!
ты удивишься, но в странах СЭВ/ВД было совсем не как в знакомой тебе БССР
и собственность у физлиц там была
и альтернативные выборы (а не один кандидат, как в СССР)
и авторитетные анти-коммунистические деятели (в т.ч. церковные)
когда СССР рухнул, было достаточно просто заменить одних элитариев на других - уже готовых, созревших в народе
ничего этого в 1991-м в твоей белоРахе не было, нет и сейчас
Сразу видно человека, который даже не понимает, почему произошел ввод войск в Чехословакию в 1968 году и не знает о доктрине Брежнева от 3 августа 1968 года (на русском не нашел): 'Each Communist party is free to apply the principles of Marxism-Leninism and socialism in its own country, but it is not free to deviate from these principles if it is to remain a Communist party... The weakening of any of the links in the world system of socialism directly affects all the socialist countries, and they cannot look indifferently upon this.".
охохонюшки, и набегает же ж дураков...
Есть еще такая статья:
https://ruski.radio.cz/byl-li-u-chehov-vybor-na-vyborah-8542041
"Итак, последние перед наступлением коммунистического режима выборы в Парламент Чехословакии прошли 26 мая 1946 года. Это были первые послевоенные выборы, и, одновременно, единственные перед приходом к власти коммунистов. "
"...Далее эта система изменяется вследствие падения коммунистического режима в 1990 году, когда в июне проходят первые свободные демократические выборы в Федеральное собрание, и тогда уже был введен 5% проходной барьер."
я же тебе выше четко и понятно написал выше, чем отличались
выбор - этого когда есть возможность выбирать, ферштейн?
в СССР это вообще не были выборы, там в бюллетене был 1 кандидат
а в той же Польше или Чехословакии - была возможность выбора из нескольких кандидатов
да, это все были кандидаты, пропущенные спецслужбами, это не были настоящие свободные выборы - но это, тем не менее, были все же выборы!
вот и с контрэлитами так же
в СССР их тупо не было, вычистили (кроме их зачатков в Прибалтике)
а в Центральной Европе - были
---
короче говоря, невежда, учи матчасть!
ну еще на местах возможно было какого-то известного трудягу двинуть, по каким-то причинам беспартийного
а вообще-то для делания карьеры нужно было быть партийным
Чем это отличалось от ситуации в странах Восточного Блока?
Это ж надо - приводить такое в качестве "доказательства"...
Последний раз - ты не владеешь темой по странам-вассалам СССР.
Понятно, что в Москве не могли позволить прихода к власти тех, кто повернет свои страны от Москвы. Но вольности во внутренней политике там, по меркам СССР, были просто фантастические!
Да даже в Прибалтике, бывшей в составе СССР, многое отличалось.
Вообще-то общепризнано, что Чехословакия после 1948го и показательных судебных процессов (Рудольф Сланский и т.д.) была настолько зашуганой, что стала последней страной, которая провела на своей территории десталинизацию - даже статуи Сталина в Праге и Братиславе там продержались до октября 1962 года.
ОК, ты не умеешь отличать пропаганду от реальных стратегий. Хорошо.
Тебя немного извиняет то, что в СССР такие стратегии народу (а значит, и тебе) не показывали.
Как тот же Секретный протокол к Договору о ненападении между Германией и Советским Союзом, который только совсем недавно в Кремле соизволили показать плебсу. В смысле - советскую копию показать, немецкая-то на микрофильме на Западе была давно известна...
https://ru.wikipedia.org/wiki/Доктрина_Брежнева
а реальные стратегии быдлу не показывали
советская пропаганда, не показывали советскому быдлу
ты даже не отличаешь риторику на публику от действительно стретегии...
В случае с Чехословакией это были, например, протестующие против ввода войск.
2. это не просто "обычные студенты и рабочие", а такие студенты и рабочие, которые пользуются массовой популярностью, при этом категорически не согласны с деятельностью элит официальных
3. в Белоруссии какая-то недоразвитая контрэлита, конечно же, есть: часть ее за эти 24 годабыла убита и посажена в тюрьмы, часть эмигрировала, протестующие ныне - активно забиваются властью
но проблема в том, что эта контрэлита не имеет действительно всенародной поддержки (см. ябатек) + ею были выбраны абсолютно неверные методы по свержению диктатуры Луки
а вот в тогдашней Европе контр-элиты имели действительно всенародную поддержку + нужно было только дождаться слабости Москвы, после чего официальные элиты тут же пали
ну разве ж Тихановская может быть лидером? нет, конечно
и с 90% остальных т.н. "лидеров оппозиции" тоже самое
шанс был только один - в первые дней 10, когда людей на митингах было много, взять штурмом тюрьмы, в которых содержались политические ЗК + призвать из-за границы бежавших, после чего тут же начать штурм резиденций Луки
ну, это, собственно, просто классика восстаний и революций...
Кто пользовался массовой популярностью среди протестующих в Чехословакии в 1968 году? Имена назовете? Или в 56ом в Венгрии? Самая смешная ситуация получилась в ГДР, когда бывшие диссиденты из Neue Forum, сыгравшие важную роль в свержении коммунистического строя в ГДР, на первых же свободных выборах набрали всего 2,8 %.
ты тупо не знаешь значения терминов
например, что такое и чем характеризуется контр-элита
Я точно знаю 80-е годы, что в Украинской Раде почти все были национал-коммунистами.
причем эти коллаборанты не желали убивать своих граждан - см. историю с Дубчеком и Ярузельским
с Лукой все не так
и поддержка в народе (ябатьки) у него есть
и поддержка Москвы
и нежелание Запада влазить по серьезному
ну и самое главное - овцеподобность протестующих белорусов
в Европе было совсем не так - напоминаю, что венгры и немцы, когда приперло, начали оказывать вооруженное сопротивление
а вот белорусы - спускают с рук и избитых беременных женщин, и изувеченных детей-стариков... не мужики, а терпилы!
И даже конца не видно этому б@ядству.
Трусы? Боягузы?
Я поражаюсь и удивляюсь мужеству и стойкости такого терпеливого народа как белорусы! Мое Мое сильное уважение и душевная поддержка!. Я молюсь и верю в победу народа, в победу справедливости! Слава! Forever!
Развітанне з Радзімай
Сонца праменьне стужкай вузкай
Ператкала помны вечар.
Край бацькоўскi, край мой беларускi,
Я табе кажу на разьвiтаньне:
«Да спатканьня, да сустрэчы».
Я табе кажу на разьвiтаньне:
«Да спатканьня, да сустрэчы».
…
Водар закiнутага саду,
Ў небе зорка Мiлавiца,
Таямнiцы паркавых прысадаў
Пэўна, неаднойчы на чужыне
Будуць мроiцца i сьнiцца.
…
Прыпеў:
…
Зноў залунае наш штандар,
Палыхне ўначы пажар,
I паходнаю трубой
Зноў паклiча нас з табой на мужны бой.
Мая Радзiма - край адзiны.
Да яго з выгнаньня
Шлях вяртаньня - шлях змаганьня.
…
Ростань на ростанях краiны.
Ранiць думкi шлях абраны.
Прагне сэрца ў родныя мясьцiны
I адзiны вобраз ажывае
Растрывожанаю ранай.
I адзiны вобраз ажывае
Растрывожанаю ранай.
…
Дахi мястэчак, стрэхi вёсак,
Вежы замкаў i палацаў,
Гонкiх храмаў звонкi адгалосак
Клiчуць да сябе,
Бо немагчыма з гэтым краем разьвiтацца.
Клiчуць да сябе,
Бо немагчыма з гэтым краем разьвiтацца.
…
Прыпеў.
…
Воi прагнуць волi,
Воля - сьвет i доля.
Бронi звон ды конi,
Конi - клiч «Пагонi».
Крочым з багны ночы,
З ночы шлях прарочы.
…
Прыпеў.
…
Золак, ахутаны туманам,
Далягляды ў барвах бэзу.
I гучаць нябёсныя арганы,
I жывуць у сэрцы,
I зьлiваюцца ў гуках палянэзу.
I жывуць у сэрцы,
I зьлiваюцца ў гуках палянэзу.
И не старайся им "оды" на бульбаруском петь. Они всё равно не поймут.