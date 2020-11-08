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На протестных акциях в Минске задержаны более 400 человек. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

В Беларуси проходят задержания участников протестного "Марше народовластия" в Минске. Точечные задержания также были в Гомеле, Ляховичах (Брестской области), Витебске, Бобруйске, Жлобине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По данным правозащитного центра "Вясна", число задержанных в воскресенье в Минске превысило 400 человек.

В белорусской столице задержания проходят в разных районах города: на Немиге, в районе метро "Пушкинская", на улице Богдановича перед парком Дружбы народов, возле торгового центра "Рига" и т.д. Точечные задержания также были в Гомеле, Ляховичах (Брестской области), Витебске, Бобруйске, Жлобине.

Также смотрите: В Минске проходит "Марш Народовластия", уже задержаны более 200 человек. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Как сообщалось, к началу воскресной акции протеста в столицу Беларуси была стянута военная и спецтехника. Центральные площади города и некоторые другие объекты оцеплены силовиками. Также с 11.10 на вход и выход закрыты пять станций метро, еще на одной станции поезда не останавливались. Сотовые операторы в Минске, как обычно, "ограничили" доступ к мобильному интернету.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Курсант Академии МВД Беларуси Ботян призвал коллег не служить Лукашенко: "Выборы были сфальсифицированы". ВИДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+15
Интересно, сколько ещё будут продолжаться эти хождения с последующим получением люлей?
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08.11.2020 17:20
+9
там не было настоящих диктаторских режимов + были мощнейшие контрэлиты и полная поддержка Запада при параличе Москвы

так что это тебе нужно учить матчасть, неуч!
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08.11.2020 17:24
+9
Удобная форма протеста:попибикал из машины и считаешь себя революционером.Воины света,бл....)
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08.11.2020 17:48
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Беснуется лУКАШОНОК!!!
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08.11.2020 17:16 Ответить
еге ж, у нього істерика з вивозом на "Руслані" майна до саудів

Из Минска в начале ноября за три дня дважды отправляли грузовой самолет в Объединенные Арабские Эмираты. Это следует из информации на сервисе flightaware, который позволяет отслеживать маршруты лайнеров. Для полета в ОАЭ использовался лайнер украинской авиакомпании Antonov Airlines. Самолет 31 октября прибыл из Киева в белорусскую столицу, после чего дважды выполнил полет в ОАЭ. При этом после второго рейса лайнер, судя по данным авиасервисов, до сих пор находится в Дубае. Этот самолет может перевозить на дальние расстояния грузы массой до 150 тонн. Tut.by попытался выяснить детали этих рейсов.

На протестних акціях у Мінську затримано понад 400 осіб - Цензор.НЕТ 9701
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08.11.2020 17:38 Ответить
Это у них такая национальная забава.
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08.11.2020 17:17 Ответить
Картоплю возять туди, бо там піски і з овочами скрутно.
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08.11.2020 19:31 Ответить
Да пусть Лука не лукавит, а уже объявит, что им, его силовиками и Коленькой задержано все население Беларуси.
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08.11.2020 17:18 Ответить
Интересно, сколько ещё будут продолжаться эти хождения с последующим получением люлей?
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08.11.2020 17:20 Ответить
А куле? Зато они "не имеют ничего общего с Майданом"! На протестних акціях у Мінську затримано понад 400 осіб - Цензор.НЕТ 3497
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08.11.2020 18:24 Ответить
Снова ты атаман зеленый.Иди лкчше зеле,медведчукам,ермакам,шуфричам,мураевым и прочей лаптегогой нечисти в Украине ботинки почисти .Майдан вы в 2019 просрали и память Небесной Сотни.Лапти тоже до сих пор победами над Наполеоном гордятся....хоть он и сам ушел.
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08.11.2020 19:07 Ответить
А чего это мне куда-то "идти"? Я у себя дома, бульбурус-подкуйловник. На протестних акціях у Мінську затримано понад 400 осіб - Цензор.НЕТ 5316 На нашем, украинском сайте. Иди лучше ты сапоги вашему диктатору вылизывать, да цветочки его псам раздавать. На протестних акціях у Мінську затримано понад 400 осіб - Цензор.НЕТ 5316 На протестних акціях у Мінську затримано понад 400 осіб - Цензор.НЕТ 5964
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08.11.2020 19:15 Ответить
Не оправдывайся,трусишка.Тебя зеля с ермакоами из борделя только в туалет выйти разрешает)
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08.11.2020 19:25 Ответить
"Оправдываться" перед тобой? Шутишь??? На протестних акціях у Мінську затримано понад 400 осіб - Цензор.НЕТ 7195 На протестних акціях у Мінську затримано понад 400 осіб - Цензор.НЕТ 7195 На протестних акціях у Мінську затримано понад 400 осіб - Цензор.НЕТ 7195 То тебе привиделось. Как "революция в бульбаруси". На протестних акціях у Мінську затримано понад 400 осіб - Цензор.НЕТ 6782
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08.11.2020 19:29 Ответить
терпіли такі ж як і на "роССии". хороводами та селфі не подолати диктатуру, доведено історією та українцями.
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08.11.2020 17:20 Ответить
Изучайте историю революций в Восточном Блоке в 1989 году. Практически все (Польша, Чехословация, ГДР, Болгария, Венгрия) прошли относительно бескровно, только в Румынии была заваруха.
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08.11.2020 17:22 Ответить
там не было настоящих диктаторских режимов + были мощнейшие контрэлиты и полная поддержка Запада при параличе Москвы

так что это тебе нужно учить матчасть, неуч!
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08.11.2020 17:24 Ответить
Это вы сами придумали контрэлиту в коммунистических странах с монополией коммунистической партии на власть? Ой, сейчас лопну со смеху. Какое-то оппозиционное политическое образование было только в Польше в лице "Солидарности", состоящей из обычных рабочих типа Леха Валенсы и Анны Валентынович, но контрэлитой их сложно назвать.
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08.11.2020 17:31 Ответить
Чому це, Дубчек в Чехії.
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08.11.2020 17:33 Ответить
ой, да это очередной наглый невежда...
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08.11.2020 17:37 Ответить
Дубчек - это пример чего? Коммуниста? Это то же, что говорить, что Ельцин был контрэлитой в РСФСР.
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08.11.2020 17:40 Ответить
Lansbergis Litve byla kontaelita,da i teper on vaznaja figura vot teper vybori u nas vygral ego vnuk eto konecno izza deduski.Posmotryte na ego nagradnoj spisok,profesor napisal 30 knig,prizior po saxmatam Litvi,kompozitor,nagrad medalej so vsex stran bolse cem 100 polucil i daze teper polucajet
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08.11.2020 19:31 Ответить
Да, но само существование движения "Саюдис" стало возможно только благодаря одному человеку - Михаилу Горбачеву и его политике Перестройки. К тому же часть этого движения состояла из представителей коммунистической партии Литвы. Человек выше пишет, что в СССР не было свободных выборов, но вот на выборах в Верховный совет Литовской ССР в 1990 году кандидаты Саюдиса получают 101 мандат из 141. Как такое возможно? То есть, то, что вы называете контр-элитами - это интеллектуалы-диссиденты, которые воспользовались слабостью коммунистов в 1989-90 годах и ВНЕЗАПНО получили власть. Посмотрите на того же Вацлава Гавела в Чехословакии, который вообще был удивлен своей популярности.
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08.11.2020 19:51 Ответить
Da pri Gorbociove Sajudis sformirovalsia.No bolsinstvo tam liudej bylo tak izvesnyje Litve liudi aktiori,kompozitory i t.d iz komunistov ja neznaju kto tam bil.Komunisti oni otdelno imeli partiju vozglavliajamuju Brazauskasam kotori mezdu procim i priviol stranu NATO i ES,vot takojj on i komunist.
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08.11.2020 20:13 Ответить
>kotori mezdu procim i priviol stranu NATO i ES,vot takojj on i komunist.
Тут стоит понимать, что коммунизм или марксизм - это не всегда против Запада или за СССР и Сталина. Вон в Югославии был после войны коммунизм, но Тито, их лидер, достаточно быстро поссорился со Сталиным, имел хорошие отношения с США и получал от них деньги. Коммунистическая Албания вообще с 60-х годов представляла (и наверное и сейчас представляет) интересы маоистского Китая в Европе. Да даже возьмите ревизии марксизма: то же бернштейнианство сознательно или бессознательно стало основой программ большинства западноевропейской социал-демократии после ВМВ.
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08.11.2020 20:23 Ответить
nasi komunisti tex vremion pervyje otdelilis ot sssr komunistov.Realno vsio verno poskolku ne odna zapadnaja strana Litvi necytali castiu sssr,tolko svedi iskliucenyje te Litvu cytali kak sssr.Albanija jest kandidat v ES ii s 2009 goda kak NATO strana.Komunisticeki rezim tam izmenili 1992 godu no ranse tak tocno byla kitajski produkt
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08.11.2020 23:26 Ответить
Tut i komunisti i ne komunisti byli za nezavysemuju stranu za NATO i ES.Pro vybori tak tolko pri Gorbaciove mozno bylo golosovat,a tak pered tem za tebia golosovali.Vot u nas 1946 godu tak prisli 5 % na vybori Alytus rajone,tak do moskvi dolozili 97%.Jest arxivi u nas tex vremion kgb gde o tom piset
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08.11.2020 20:18 Ответить
mozet vam on nicego negovorit,no ego poderzyvali vse.Daze togda kogda sli tanki on prosil neidti liudiam zacicat ego,no liudi sotni tysiaci prisli.Vse prisli kto s mog bezaoruznyje pogybli 13 mnogo ranilo no mi vygrali
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08.11.2020 19:45 Ответить
вот видишь, какой ты невежда?открой наконец учебник по политологии!!!
во ВСЕХ восточноевропейских странах были контрэлиты
это ты, болван, попутал с твоей ватной белоРашкой/БССР, флажка которой на аве ты стесняешься!
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08.11.2020 17:36 Ответить
Контрэлиты - это коммунистические аппаратчики, оседлавшие идею национализма под конец 80-х? Я правильно понимаю?
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08.11.2020 17:45 Ответить
для твоей БССР ты все верно понимаешь, именно так у вас (недолго, 5 лет всего) и было
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08.11.2020 17:46 Ответить
с монополией коммунистической партии на власть

ты удивишься, но в странах СЭВ/ВД было совсем не как в знакомой тебе БССР
и собственность у физлиц там была
и альтернативные выборы (а не один кандидат, как в СССР)
и авторитетные анти-коммунистические деятели (в т.ч. церковные)
когда СССР рухнул, было достаточно просто заменить одних элитариев на других - уже готовых, созревших в народе
ничего этого в 1991-м в твоей белоРахе не было, нет и сейчас
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08.11.2020 17:41 Ответить
>и альтернативные выборы (а не один кандидат, как в СССР)
Сразу видно человека, который даже не понимает, почему произошел ввод войск в Чехословакию в 1968 году и не знает о доктрине Брежнева от 3 августа 1968 года (на русском не нашел): 'Each Communist party is free to apply the principles of Marxism-Leninism and socialism in its own country, but it is not free to deviate from these principles if it is to remain a Communist party... The weakening of any of the links in the world system of socialism directly affects all the socialist countries, and they cannot look indifferently upon this.".
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08.11.2020 17:55 Ответить
это ты не пониманшь, чем отличались выборы в СССР от выборов в центрально-европейских странах СЭВ...
охохонюшки, и набегает же ж дураков...
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08.11.2020 18:05 Ответить
По заявлению британского академического историка Тони Джадта в Чехословакии до 1989 года последние свободные выборы были в 1946ом. Чем же после 46го эти выборы отличались от СССРовских?
Есть еще такая статья:
https://ruski.radio.cz/byl-li-u-chehov-vybor-na-vyborah-8542041

"Итак, последние перед наступлением коммунистического режима выборы в Парламент Чехословакии прошли 26 мая 1946 года. Это были первые послевоенные выборы, и, одновременно, единственные перед приходом к власти коммунистов. "
"...Далее эта система изменяется вследствие падения коммунистического режима в 1990 году, когда в июне проходят первые свободные демократические выборы в Федеральное собрание, и тогда уже был введен 5% проходной барьер."
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08.11.2020 18:33 Ответить
хосспади... ну и невежественен+глуп же ты...
я же тебе выше четко и понятно написал выше, чем отличались
выбор - этого когда есть возможность выбирать, ферштейн?

в СССР это вообще не были выборы, там в бюллетене был 1 кандидат
а в той же Польше или Чехословакии - была возможность выбора из нескольких кандидатов
да, это все были кандидаты, пропущенные спецслужбами, это не были настоящие свободные выборы - но это, тем не менее, были все же выборы!

вот и с контрэлитами так же
в СССР их тупо не было, вычистили (кроме их зачатков в Прибалтике)
а в Центральной Европе - были

---
короче говоря, невежда, учи матчасть!
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08.11.2020 18:40 Ответить
Естественно, потому что в СССР отбор кандидатов проходил на собраниях работников предприятий, которые выдвигали своего человека. Если посмотреть результаты парламентский выборов в СССР в 60-70-х, там треть была беспартийными.
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08.11.2020 18:57 Ответить
эти беспартийные - обычно были показушными беспартийными, а на самом деле - стукачами
ну еще на местах возможно было какого-то известного трудягу двинуть, по каким-то причинам беспартийного
а вообще-то для делания карьеры нужно было быть партийным
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08.11.2020 19:06 Ответить
>а вообще-то для делания карьеры нужно было быть партийным
Чем это отличалось от ситуации в странах Восточного Блока?
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08.11.2020 19:18 Ответить
вот это - не выборы, т.к. нет самого выбора
На протестних акціях у Мінську затримано понад 400 осіб - Цензор.НЕТ 1950

На протестних акціях у Мінську затримано понад 400 осіб - Цензор.НЕТ 1571
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08.11.2020 19:07 Ответить
вот тебе еще один ппример отсутствия выбора

На протестних акціях у Мінську затримано понад 400 осіб - Цензор.НЕТ 8590
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08.11.2020 19:09 Ответить
P.S. Приведенная тобой цитата - обычное тогдашнее пропагандистское балабольство.
Это ж надо - приводить такое в качестве "доказательства"...

Последний раз - ты не владеешь темой по странам-вассалам СССР.
Понятно, что в Москве не могли позволить прихода к власти тех, кто повернет свои страны от Москвы. Но вольности во внутренней политике там, по меркам СССР, были просто фантастические!
Да даже в Прибалтике, бывшей в составе СССР, многое отличалось.
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08.11.2020 18:11 Ответить
Это не пропаганда, это внешнеполитическая доктрина во времена правлению Брежнева. Это все равно, что говорить, что Доктрина Монро - пропаганда. Почему же тогда случился ввод войск в 1968ом?
Вообще-то общепризнано, что Чехословакия после 1948го и показательных судебных процессов (Рудольф Сланский и т.д.) была настолько зашуганой, что стала последней страной, которая провела на своей территории десталинизацию - даже статуи Сталина в Праге и Братиславе там продержались до октября 1962 года.
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08.11.2020 18:47 Ответить
Это не пропаганда, это внешнеполитическая доктрина во времена правлению Брежнева

ОК, ты не умеешь отличать пропаганду от реальных стратегий. Хорошо.
Тебя немного извиняет то, что в СССР такие стратегии народу (а значит, и тебе) не показывали.
Как тот же Секретный протокол к Договору о ненападении между Германией и Советским Союзом, который только совсем недавно в Кремле соизволили показать плебсу. В смысле - советскую копию показать, немецкая-то на микрофильме на Западе была давно известна...
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08.11.2020 18:55 Ответить
Какая пропаганда? Доктрина Брежнева - это к тому же западный термин, характеризующий советскую внешнюю политику по факту.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Доктрина_Брежнева
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08.11.2020 19:02 Ответить
прямая пропаганда
а реальные стратегии быдлу не показывали
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08.11.2020 19:29 Ответить
Так чья это пропаганда? Западная? Кто не показывал? Запад?
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08.11.2020 19:35 Ответить
странные вопросы...
советская пропаганда, не показывали советскому быдлу
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08.11.2020 19:38 Ответить
Вы статью про Доктрину Брежнева прочитали? Какая советская пропаганда, если доктрина была так названа западными политиками и историками по факту событий, произошедших при правлении Брежнева? А сегодня вы знаете все реальные стратегии, которые там планируют правительства США или Украины? Сегодня от вас ничего не утаивают?
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08.11.2020 19:59 Ответить
боже-боже... как все запущено...
ты даже не отличаешь риторику на публику от действительно стретегии...
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09.11.2020 09:51 Ответить
Так вот, подучи определение "контр-элита" - и тогда все тебе станет понятно, не о чем будет спорить.
В случае с Чехословакией это были, например, протестующие против ввода войск.
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08.11.2020 18:13 Ответить
То есть контрэлиты - это обычные студенты и рабочие? В Беларуси тогда те же контрэлиты каждый день тысячами выходят.
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08.11.2020 19:05 Ответить
1. тебе все же стоит подучить определение - что такое контрэлиты
2. это не просто "обычные студенты и рабочие", а такие студенты и рабочие, которые пользуются массовой популярностью, при этом категорически не согласны с деятельностью элит официальных
3. в Белоруссии какая-то недоразвитая контрэлита, конечно же, есть: часть ее за эти 24 годабыла убита и посажена в тюрьмы, часть эмигрировала, протестующие ныне - активно забиваются властью
но проблема в том, что эта контрэлита не имеет действительно всенародной поддержки (см. ябатек) + ею были выбраны абсолютно неверные методы по свержению диктатуры Луки
а вот в тогдашней Европе контр-элиты имели действительно всенародную поддержку + нужно было только дождаться слабости Москвы, после чего официальные элиты тут же пали
ну разве ж Тихановская может быть лидером? нет, конечно
и с 90% остальных т.н. "лидеров оппозиции" тоже самое
шанс был только один - в первые дней 10, когда людей на митингах было много, взять штурмом тюрьмы, в которых содержались политические ЗК + призвать из-за границы бежавших, после чего тут же начать штурм резиденций Луки
ну, это, собственно, просто классика восстаний и революций...
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08.11.2020 19:28 Ответить
>а такие студенты и рабочие, которые пользуются массовой популярностью
Кто пользовался массовой популярностью среди протестующих в Чехословакии в 1968 году? Имена назовете? Или в 56ом в Венгрии? Самая смешная ситуация получилась в ГДР, когда бывшие диссиденты из Neue Forum, сыгравшие важную роль в свержении коммунистического строя в ГДР, на первых же свободных выборах набрали всего 2,8 %.
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08.11.2020 20:08 Ответить
У тебя проблема со знанием истории тех событий?
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09.11.2020 09:50 Ответить
а вообще, конечно, первопричина твоих взвизгов - в твоей необразованности и невежестве

ты тупо не знаешь значения терминов
например, что такое и чем характеризуется контр-элита
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08.11.2020 17:43 Ответить
Просто Вы поверхностно знаете... и из учебников. А тем не менее в то непростое время открытой оппозиции Кремлю не могло быть но она была (скрытая). Например в Белоруссии можно считать таким Машерова, а в Украине Шелеста. (простые примеры известных лиц).
Я точно знаю 80-е годы, что в Украинской Раде почти все были национал-коммунистами.
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08.11.2020 19:05 Ответить
Это известный факт, что в 80-е коммунисты для сохранения власти нашли пристанище в национализме. Слободан Милошевич - как самый яркий пример. Среди других примеров - болгаризация турков в Болгарии во второй половине 80-х.
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08.11.2020 19:12 Ответить
В Польщі, НДР, Чехословаччині і Угорщині революції вже були втоплені в крові Москвою до цього, а от Румунія ні, збіг?
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08.11.2020 17:29 Ответить
Совпадение чего? Развивайте свою мысль. Часть Польши, Чехословакия и Венгрия когда-то были частью Австро-Венгерской империи, совпадение?
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08.11.2020 17:43 Ответить
в странах СЭВ / Варшавского договора были типичные коллаборационистские режимы, державшиеся только на штыках из Москвы
причем эти коллаборанты не желали убивать своих граждан - см. историю с Дубчеком и Ярузельским

с Лукой все не так
и поддержка в народе (ябатьки) у него есть
и поддержка Москвы
и нежелание Запада влазить по серьезному
ну и самое главное - овцеподобность протестующих белорусов
в Европе было совсем не так - напоминаю, что венгры и немцы, когда приперло, начали оказывать вооруженное сопротивление
а вот белорусы - спускают с рук и избитых беременных женщин, и изувеченных детей-стариков... не мужики, а терпилы!
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08.11.2020 17:33 Ответить
Терпилы против осла османского клоуна боятся даже выйти...не то что диктатора.Не смешите тапки медведчуков и шуфричей.
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08.11.2020 19:11 Ответить
Они подолают. И на самом деле такая самопожертва и терпение сродни героизму. Я уважаю этих людей. По настоящему!
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08.11.2020 18:58 Ответить
Чим далі, тим більше розумію, що білоруси луку як не заї*уть, то зацілують до смерті точно.
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08.11.2020 19:28 Ответить
Навпаки, білоруси довели, що не бояться. А українці терпіли дочекаються, що Україну до кінця знищать.
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08.11.2020 19:40 Ответить
кацапы это называют-"нас е..т а мы крепчаем" а завтра все дружно едем идем на работу учебу и ждем следующего воскресенья
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08.11.2020 17:21 Ответить
шо, квітів не було?..
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08.11.2020 17:21 Ответить
Лукашеску позвал Путлера на подмогу для замеса,...два дебила это "сила"
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08.11.2020 17:22 Ответить
А ще зимою сніг йде.)))
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08.11.2020 17:22 Ответить
цветочное извращение
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08.11.2020 17:23 Ответить
Президент ОМОНа плюс телевизор - и невозможно его выдавить из президентского кресла! Живет себе своей параллельной реальностью, где он 'законно избранный', где его окружают нато , Польша, Литва, Латвия и Украина - и угрожают поработить, у него свой флаг даже есть , и нет ковид.

И даже конца не видно этому б@ядству.
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08.11.2020 17:27 Ответить
А нам какая разница? Даже США на них крест поставили, ибо не тяготеют они к Западной цивилизации, как мы (послушай, что сказал Тейлор у Шустера). Бульбарусь всегда была и есть прокацапской. Ну так пусть водят хороводы до бесконечности и метелят друг друга. На протестних акціях у Мінську затримано понад 400 осіб - Цензор.НЕТ 3391 Нам рвать сердце за них точно не надо.
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08.11.2020 18:29 Ответить
А чого ви тут такі войовничі на Україну наплювали, а її нищать на ваших очах у турборежимі.
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08.11.2020 19:44 Ответить
Сегодня 103 года назад в Санктъ-Питирьбюргере началась Мировая чЛенинская ливарюция...,за неделю в городе вырезали 200 000 народу...пьяные матросы Балтфлота не щадили даже детей и женщин..типа классовых врагов Мирового пролетайрята..на языке Мудака чЛенина..
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08.11.2020 17:27 Ответить
Nado ziostkyje sankciji vesti rezimu.Torgovlia s rezimom dolzna prekratitsia
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08.11.2020 17:31 Ответить
Это уже мазохизм просто, они сегодня доже собраться не смогли в колонну, пробегали групками полдня отгребая люлей.
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08.11.2020 17:32 Ответить
Будут ходить, пока Лука коньки не откинет, от старости.
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08.11.2020 17:45 Ответить
Пока стране-тварюге будет не до Беларуси....и до Украины также.
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08.11.2020 19:20 Ответить
Но ходить! Не сидеть на диване, как..
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09.11.2020 08:18 Ответить
Удобная форма протеста:попибикал из машины и считаешь себя революционером.Воины света,бл....)
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08.11.2020 17:48 Ответить
Неее лучше на диване, как в Рашке. На протестних акціях у Мінську затримано понад 400 осіб - Цензор.НЕТ 6387 На машине попикать, между прочим то же чего то стоит. В Украине после такого черносотенцы десятки машин украинцев подожгли. Так что бибикать это то же риск. Это не то что на диване строчить по клавиатуре! На протестних акціях у Мінську затримано понад 400 осіб - Цензор.НЕТ 5214
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09.11.2020 08:17 Ответить
Саша... И самое главное. - Вовремя свалить!
На протестних акціях у Мінську затримано понад 400 осіб - Цензор.НЕТ 2798
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08.11.2020 18:03 Ответить
На протестних акціях у Мінську затримано понад 400 осіб - Цензор.НЕТ 3148 На протестних акціях у Мінську затримано понад 400 осіб - Цензор.НЕТ 9732
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08.11.2020 18:13 Ответить
Це вже якийсь сюр. Хай вже одразу збираються біля буцигарні!
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08.11.2020 18:13 Ответить
На протестних акціях у Мінську затримано понад 400 осіб - Цензор.НЕТ 9711 На протестних акціях у Мінську затримано понад 400 осіб - Цензор.НЕТ 5088
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08.11.2020 18:28 Ответить
Я фигею. ТИТУХАНЫ (бандиты без опознавательных знаков) их лупят до кровавой юшки, а они- НИЧЕГО! Только ВЗЫВАЮТ К ИХ "СОВЕСТИ"!!! ПЗДЦ!!!
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08.11.2020 18:39 Ответить
А почему в России никто не выйдет на протест против узурпации власти одним типом?
Трусы? Боягузы?
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09.11.2020 08:13 Ответить
Потому что им нравится такая жизнь. На протестних акціях у Мінську затримано понад 400 осіб - Цензор.НЕТ 8646
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09.11.2020 11:12 Ответить
Походили, покричали і поїхали в ментовку. На сьогодні план виконали.
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08.11.2020 18:43 Ответить
А диванные активисты сидят на диванах и хихикают? Очень мило!
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09.11.2020 08:14 Ответить
А чому не сміятись з цієї вистави?
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09.11.2020 08:37 Ответить
На протестних акціях у Мінську затримано понад 400 осіб - Цензор.НЕТ 597 На протестних акціях у Мінську затримано понад 400 осіб - Цензор.НЕТ 1830
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08.11.2020 18:52 Ответить
Жыве беларусь жыве вечна!

Я поражаюсь и удивляюсь мужеству и стойкости такого терпеливого народа как белорусы! Мое Мое сильное уважение и душевная поддержка!. Я молюсь и верю в победу народа, в победу справедливости! Слава! Forever!

Развітанне з Радзімай

Сонца праменьне стужкай вузкай

Ператкала помны вечар.
Край бацькоўскi, край мой беларускi,
Я табе кажу на разьвiтаньне:
«Да спатканьня, да сустрэчы».
Я табе кажу на разьвiтаньне:
«Да спатканьня, да сустрэчы».

Водар закiнутага саду,
Ў небе зорка Мiлавiца,
Таямнiцы паркавых прысадаў
Пэўна, неаднойчы на чужыне
Будуць мроiцца i сьнiцца.

Прыпеў:

Зноў залунае наш штандар,
Палыхне ўначы пажар,
I паходнаю трубой
Зноў паклiча нас з табой на мужны бой.
Мая Радзiма - край адзiны.
Да яго з выгнаньня
Шлях вяртаньня - шлях змаганьня.

Ростань на ростанях краiны.
Ранiць думкi шлях абраны.
Прагне сэрца ў родныя мясьцiны
I адзiны вобраз ажывае
Растрывожанаю ранай.
I адзiны вобраз ажывае
Растрывожанаю ранай.

Дахi мястэчак, стрэхi вёсак,
Вежы замкаў i палацаў,
Гонкiх храмаў звонкi адгалосак
Клiчуць да сябе,
Бо немагчыма з гэтым краем разьвiтацца.
Клiчуць да сябе,
Бо немагчыма з гэтым краем разьвiтацца.

Прыпеў.

Воi прагнуць волi,
Воля - сьвет i доля.
Бронi звон ды конi,
Конi - клiч «Пагонi».
Крочым з багны ночы,
З ночы шлях прарочы.

Прыпеў.

Золак, ахутаны туманам,
Далягляды ў барвах бэзу.
I гучаць нябёсныя арганы,
I жывуць у сэрцы,
I зьлiваюцца ў гуках палянэзу.
I жывуць у сэрцы,
I зьлiваюцца ў гуках палянэзу.
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08.11.2020 18:53 Ответить
А в чём "мужество" и "стойкость", можно узнать? В том, чтобы осыпать цветами псов диктатора, а в замен получать побои до кровавой юшки, увечья и даже смерть??? Это даже не "терпеливость".Это мягкотелость, трусость и безволие. А всё потому, что нет у них общей идеи, ради чего стоило бы насмерть стоять. Вместо Луки придёт Таргановская, которая также, как он, поведет их в рашистское стойло. А они вроде как и не против... На протестних акціях у Мінську затримано понад 400 осіб - Цензор.НЕТ 4012
И не старайся им "оды" на бульбаруском петь. Они всё равно не поймут. На протестних акціях у Мінську затримано понад 400 осіб - Цензор.НЕТ 6812
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08.11.2020 19:27 Ответить
В Белоруссии другая форма протеста, потому что другие условия ,причины которые вызвали их. В Украине основной протест против коррупции, та основной протест против узурпации власти Лукашенком и вопиющим подлогом на выборах. И не имеет значения кого они белорусы выбирали, главное что их голос не учли и фактически игнорировали. Есть общее у этих протестов у нас и у них - это европейский вектор. Борются белоруса как могут и как позволяет политика, а ведь политика - это искусство возможного. За их самоотверженную борьбу мы их уважаем. Естественно пророссийски националистически настроенные типы всякими словесами стараются оскорбить и облить грязью белорусов и их выбор. Это нам понятно, пророссийский мир отвергает именно европейский выбор, ведь большинство русских, которые видят европейский прозападный выбор России поддерживают белоруссов, пример Хабаровск. Вы же на чьей стороне? На Путинской? Что бы лечь под Китай? Не Европа? А Китай и Венисуэла?
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09.11.2020 07:35 Ответить
Брехня. Ты, видимо, вообще дупля не ловишь уже 7 лет. На протестних акціях у Мінську затримано понад 400 осіб - Цензор.НЕТ 9967 Причиной Майдана была не только и не так коррупция, как узурпация власти януковощем, которая "вылилась" в уничтожение евроинтеграции. Дальше не читал, извини. На протестних акціях у Мінську затримано понад 400 осіб - Цензор.НЕТ 5822 Ибо читать простыню от чела, который до сих пор не понял элементарных, давно всем известных вещей вещей, не вижу смысла. На протестних акціях у Мінську затримано понад 400 осіб - Цензор.НЕТ 5822
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09.11.2020 10:56 Ответить
Причиной майдана стал определенно известный факт - это срыв властью Януковича европейского вектора Украины. Это главная видимая причина Майдана. Но идея европейского вектора заключалась в становлении правового государства в Украине. А борьба с коррупцией как раз как основная составляющая правового государства и европейского вектора Украины... Но вам такие простые истины не доходят... А вот про узурпацию власти Януковичем "мови не було" вообще. С Януковичем связывали лишь коррупцию, именно его сверх богатая Хонка была у всех на виду и знаменовала вершину коррупции. Не зря майдановцы сразу захватили Хонку в Межигорье, когда негодник Янукович трусливо пожал хвост. Так что ватники и рашисты вы плохо знаете украинские реалии. Это для вас всех тупиц и недоумков элементарная политэкономика. На протестних акціях у Мінську затримано понад 400 осіб - Цензор.НЕТ 3461 И не пишите здесь глупости если не знаете, лучше про свое болото поведайте. Как там хабаровчане, не врезали еще вашим коррупционерам?
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09.11.2020 17:26 Ответить
Кстати, и про "европейский вектор" белорусов- такой же бред. Об этом говорила и Трахановская, и говорят американцы.
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09.11.2020 10:57 Ответить
Европейский, неевропейский вектор не имеет значения. Лукашенко, вот он явно лежит под Путиным. Он точно против европейского вектора. Кроме того Лукашенко узурпатор власти находится там 26 лет. Аж 26 лет пудрит народу мозги. Кроме того он явно присвоил себе голоса избирателей, голоса белорусов, сначала приписал себе 80% победы, а потом испугавшийся (трусишка подлый) сказал так "не я выиграл с 60%" То есть, воришка 20% отдал людям. Ха-ха! Ясно что голоса никто не считал. Это возмутило народ, он восстал, а мы украинцы солидарны с народом Белоруссии. А вы рашисты за узурпатора?.
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09.11.2020 17:10 Ответить
Що не кажіть, а Лука справжній мужик! І справжній президент! Такі, як він і Ердоган мають і стержень, і яйця. Той так десятками тисяч саджав, звільняв з роботи і професорів, викладачів, військових -- і наладив порядок. І цей зможе.
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08.11.2020 19:59 Ответить
Лука - узурпатор. Це покидьок. Эрдоган между прочим долгие годі добивается вхождения Турции в Европу Турция член НАТО , вот он мужик. А Лукашенко? Закрил все границі с Европойи Украиной, как поджарили побежал сразу к Путину просить гроші и милостени. Ха ха сравнивать Ердогана и покидька Луку??? Блюзнирство, кого вы дурите?
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09.11.2020 08:07 Ответить
 
 