На протестных акциях в Минске задержаны более 400 человек. ВИДЕО

В Беларуси проходят задержания участников протестного "Марше народовластия" в Минске. Точечные задержания также были в Гомеле, Ляховичах (Брестской области), Витебске, Бобруйске, Жлобине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По данным правозащитного центра "Вясна", число задержанных в воскресенье в Минске превысило 400 человек.

В белорусской столице задержания проходят в разных районах города: на Немиге, в районе метро "Пушкинская", на улице Богдановича перед парком Дружбы народов, возле торгового центра "Рига" и т.д. Точечные задержания также были в Гомеле, Ляховичах (Брестской области), Витебске, Бобруйске, Жлобине.

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Как сообщалось, к началу воскресной акции протеста в столицу Беларуси была стянута военная и спецтехника. Центральные площади города и некоторые другие объекты оцеплены силовиками. Также с 11.10 на вход и выход закрыты пять станций метро, еще на одной станции поезда не останавливались. Сотовые операторы в Минске, как обычно, "ограничили" доступ к мобильному интернету.

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